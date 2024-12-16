    Renault Megane 1.3 TCe Touch Modelinin Öne Çıkan Özellikleri

    Model Yılı
    Kilometre
    Yakıt Tipi
    Şanzıman Tipi

    Genel Bilgiler

    Marka
    Model
    Model Uzantısı
    Jenerasyon
    Gövde Tipi
    Yakıt Tipi
    Vites Tipi

    Özel Bilgiler

    Plaka
    Yedek Anahtar
    Kilometre
    Renk
    Muayene
    Lastik Tipi
    Stepne
    Şasi
    Motor no
    Renault Megane 2023
    Renault Megane 2023
    Renault Megane 2023
    Renault Megane 2023
    Renault Megane 2023
    Renault Megane 2023
    Renault Megane 2023
    Renault Megane 2023
    Renault Megane 2023
    Renault Megane 2023
    Renault Megane 2023
    Renault Megane 2023
    Renault Megane 2023
    Renault Megane 2023
    Renault
    2023 Renault Megane
    1.3 TCe Touch
    Plaka
    34KHF699
    34.798
    Benzin
    Otomatik
    Fiyat
    Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.

    ₺1.212.000

    Arabanın Lokasyonu

    Borusan Oto Bodrum / MUĞLA
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