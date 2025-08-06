Satılık İkinci El Araba Modelleri ve Fiyatları
15Araba bulundu
İlanları Sırala
1.6 i-DTEC Elegance
2015
73.656
Dizel
Manuel
₺1.345.000
1.6 HDi Attraction
2016
208.149
Dizel
Manuel
₺515.000
1.6 TDCi Trend
2014
120.294
Dizel
Manuel
₺680.000
1.4 LS
2012
263.450
Benzinli
Manuel
₺395.000
1.33 Cool
2012
133.872
Benzinli
Manuel
₺585.000
1.5 dCi Touch
2015
105.750
Dizel
Manuel
₺695.000
2023
84.698
Benzinli
Manuel
₺1.140.000
1.6 TDCi Trend X
2016
222.836
Dizel
Manuel
₺695.000
2023
102.358
Benzinli
Manuel
₺1.100.000
2023
129.175
Benzinli
Manuel
₺1.130.000
1.5 dCi Stepway
2016
113.045
Dizel
Manuel
₺700.000
2023
100.664
Benzinli
Manuel
₺1.175.000