Satılık İkinci El Araba Modelleri ve Fiyatları

OPSİYONLU
Honda CR-V 2015
Honda CR-V 2015
Honda CR-V 2015
Honda CR-V
Honda CR-V

1.6 i-DTEC Elegance

2015
73.656
Dizel
Manuel
₺1.345.000
Citroen C-Elysee 2016
Citroen C-Elysee 2016
Citroen C-Elysee 2016
Citroen C-Elysee
Citroen C-Elysee

1.6 HDi Attraction

2016
208.149
Dizel
Manuel
₺515.000
Ford C-Max 2014
Ford C-Max 2014
Ford C-Max 2014
Ford C-Max
Ford C-Max

1.6 TDCi Trend

2014
120.294
Dizel
Manuel
₺680.000
Chevrolet Aveo 2012
Chevrolet Aveo 2012
Chevrolet Aveo 2012
Chevrolet Aveo
Chevrolet Aveo

1.4 LS

2012
263.450
Benzinli
Manuel
₺395.000
OPSİYONLU
Toyota Yaris 2012
Toyota Yaris 2012
Toyota Yaris 2012
Toyota Yaris
Toyota Yaris

1.33 Cool

2012
133.872
Benzinli
Manuel
₺585.000
Renault Symbol 2015
Renault Symbol 2015
Renault Symbol 2015
Renault Symbol
Renault Symbol

1.5 dCi Touch

2015
105.750
Dizel
Manuel
₺695.000
Ford Focus 2023
Ford Focus 2023
Ford Focus 2023
Ford Focus
Ford Focus

1.0 EcoBoost GTDi Titanium X

2023
84.698
Benzinli
Manuel
₺1.140.000
OPSİYONLU
Ford Focus 2016
Ford Focus 2016
Ford Focus 2016
Ford Focus
Ford Focus

1.6 TDCi Trend X

2016
222.836
Dizel
Manuel
₺695.000
Ford Focus 2023
Ford Focus 2023
Ford Focus 2023
Ford Focus
Ford Focus

1.0 EcoBoost GTDi Titanium X

2023
102.358
Benzinli
Manuel
₺1.100.000
Ford Focus 2023
Ford Focus 2023
Ford Focus 2023
Ford Focus
Ford Focus

1.0 EcoBoost GTDi Titanium X

2023
129.175
Benzinli
Manuel
₺1.130.000
Dacia Sandero 2016
Dacia Sandero 2016
Dacia Sandero 2016
Dacia Sandero
Dacia Sandero

1.5 dCi Stepway

2016
113.045
Dizel
Manuel
₺700.000
Ford Focus 2023
Ford Focus 2023
Ford Focus 2023
Ford Focus
Ford Focus

1.0 EcoBoost GTDi Titanium X

2023
100.664
Benzinli
Manuel
₺1.175.000
