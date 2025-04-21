Satılık İkinci El Hyundai Elantra Fiyatları

1Araba bulundu
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Hyundai Elantra 2021
Hyundai Elantra 2021
Hyundai Elantra 2021
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra

1.6 MPI Smart

2021
52.201
Benzin
Otomatik
₺1.165.000
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