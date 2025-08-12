Satılık İkinci El Araba Modelleri ve Fiyatları

183Araba bulundu
Defender Defender 2022
Defender Defender 2022
Defender Defender 2022
Defender Defender
Defender

90 3.0 D

2022
20.574
Dizel
Otomatik
₺3.799.900
OPSİYONLU
BMW X5 2015
BMW X5 2015
BMW X5 2015
BMW X5
BMW X5

25d xDrive Premium

2015
194.010
Dizel
Otomatik
₺2.125.000
Volkswagen Polo 2020
Volkswagen Polo 2020
Volkswagen Polo 2020
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo

1.6 TDi Comfortline

2020
81.100
Dizel
Otomatik
₺1.190.000
Range Rover Sport 2024
Range Rover Sport 2024
Range Rover Sport 2024
Range Rover Sport
Range Rover Sport

3.0 D Hybrid D300 Dynamic HSE

2024
6.171
Dizel
Otomatik
₺16.920.000
BMW 2 Serisi 2023
BMW 2 Serisi 2023
BMW 2 Serisi 2023
BMW 2 Serisi
BMW 2 Serisi

216d Gran Coupe Sport Line

2023
31.112
Dizel
Otomatik
₺2.465.000
BMW 5 Serisi 2023
BMW 5 Serisi 2023
BMW 5 Serisi 2023
BMW 5 Serisi
BMW 5 Serisi

520d xDrive M Sport

2023
31.490
Dizel
Otomatik
₺6.335.000
OPSİYONLU
BMW X1 2021
BMW X1 2021
BMW X1 2021
BMW X1
BMW X1

16d sDrive X Line

2021
48.548
Dizel
Otomatik
₺2.345.000
OPSİYONLU
Citroen C5 AirCross 2020
Citroen C5 AirCross 2020
Citroen C5 AirCross 2020
Citroen C5 AirCross
Citroen C5 AirCross

1.5 BlueHDI Shine

2020
81.600
Dizel
Otomatik
₺1.465.000
BMW 2 Serisi 2022
BMW 2 Serisi 2022
BMW 2 Serisi 2022
BMW Premium SelectionBMW Premium Selection
BMW 2 Serisi
BMW 2 Serisi

216d Gran Coupe Sport Line

2022
27.611
Dizel
Otomatik
₺2.255.000
OPSİYONLU
BMW 5 Serisi 2013
BMW 5 Serisi 2013
BMW 5 Serisi 2013
BMW 5 Serisi
BMW 5 Serisi

525d xDrive Premium

2013
201.191
Dizel
Otomatik
₺1.330.000
OPSİYONLU
Honda CR-V 2015
Honda CR-V 2015
Honda CR-V 2015
Honda CR-V
Honda CR-V

1.6 i-DTEC Elegance

2015
73.656
Dizel
Manuel
₺1.345.000
Range Rover Velar 2023
Range Rover Velar 2023
Range Rover Velar 2023
Range Rover Velar
Range Rover Velar

2.0 TD4 Dynamic SE

2023
41.747
Dizel
Otomatik
₺6.161.000
