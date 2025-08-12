Satılık İkinci El Araba Modelleri ve Fiyatları
183Araba bulundu
İlanları Sırala
90 3.0 D
2022
20.574
Dizel
Otomatik
₺3.799.900
25d xDrive Premium
2015
194.010
Dizel
Otomatik
₺2.125.000
1.6 TDi Comfortline
2020
81.100
Dizel
Otomatik
₺1.190.000
3.0 D Hybrid D300 Dynamic HSE
2024
6.171
Dizel
Otomatik
₺16.920.000
216d Gran Coupe Sport Line
2023
31.112
Dizel
Otomatik
₺2.465.000
520d xDrive M Sport
2023
31.490
Dizel
Otomatik
₺6.335.000
16d sDrive X Line
2021
48.548
Dizel
Otomatik
₺2.345.000
1.5 BlueHDI Shine
2020
81.600
Dizel
Otomatik
₺1.465.000
216d Gran Coupe Sport Line
2022
27.611
Dizel
Otomatik
₺2.255.000
525d xDrive Premium
2013
201.191
Dizel
Otomatik
₺1.330.000
1.6 i-DTEC Elegance
2015
73.656
Dizel
Manuel
₺1.345.000
2.0 TD4 Dynamic SE
2023
41.747
Dizel
Otomatik
₺6.161.000