Genel Bakış
Teknik Özellikler
Ekspertiz
Satıcı
Sertifikalı
BMW X3 20i sDrive M Sport Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi
Genel Bilgiler
marka
model
model uzantısı
jenerasyon
gövde tipi
yakıt tipi
vites tipi
motor hacmi / motor gücü
Özel Bilgiler
plaka
yedek anahtar
kilometre
renk
muayene
lastik tipi
stepne
şasi
motor no
2020 BMW X3
20i sDrive M Sport
Plaka
34EAN81
34EAN81
61.161
Benzin
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
₺2.680.000
Arabanın Lokasyonu
İnciroğlu Otomotiv / KAYSERİ
Çok yakında rezervasyon hizmeti sizlerle