    BMW M Serisi M3 Competition Modelinin Öne Çıkan Özellikleri

    Model Yılı
    Kilometre
    Yakıt Tipi
    Şanzıman Tipi

    Genel Bilgiler

    marka
    model
    model uzantısı
    jenerasyon
    gövde tipi
    yakıt tipi
    vites tipi
    motor hacmi / motor gücü

    Özel Bilgiler

    plaka
    yedek anahtar
    kilometre
    renk
    muayene
    lastik tipi
    stepne
    şasi
    motor no
    BMW M Serisi 2023
    BMW M Serisi 2023
    BMW M Serisi 2023
    BMW M Serisi 2023
    BMW M Serisi 2023
    BMW M Serisi 2023
    BMW M Serisi 2023
    BMW M Serisi 2023
    BMW M Serisi 2023
    BMW M Serisi 2023
    BMW M Serisi 2023
    BMW M Serisi 2023
    BMW M Serisi 2023
    BMW M Serisi 2023
    BMW M Serisi 2023
    BMW
    2023 BMW M Serisi
    M3 Competition
    Plaka
    06EUY344
    8.424
    Benzin
    Otomatik
    Fiyat
    Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.

    ₺19.380.000

    Arabanın Lokasyonu

    Borusan Oto İstinye / İSTANBUL
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