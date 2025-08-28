Araba Al
BMW
iX
BMW iX M60 Elektrikli Otomatik
Ekspertiz
BMW iX M60 Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
2023
Kilometre
63.060
Yakıt Tipi
Elektrikli
Şanzıman Tipi
Otomatik
Ekspertiz Krokisi
Orijinal
17
Değişen
0
Boya
0
Lokal Boyalı
0
Şasi İşlemi
Yok
Araba Hasar Bilgisi Kaydı
Hasar Bilgisi Sorgulama Tarihi
Motor Numarası
--
9/8/2025
****B446
Kaporta Ekspertiz
Parça Adı
Sol Ön Çamurluk
Sol Ön Kapı
Sol Arka Kapı
Sol Arka Çamurluk
Sağ Ön Çamurluk
Sağ Ön Kapı
Sağ Arka Kapı
Sağ Arka Çamurluk
Ön Tampon
Arka Tampon
Kaput
Tavan
Bagaj
Orijinal
Boya
Değişen
Lokal Boyalı
- Daha Az
Panel ve Şasi İşlemleri
Sağ Şasi
İşlem Yok
İşlem Var
Sol Şasi
İşlem Yok
İşlem Var
Ön Panel
İşlem Yok
İşlem Var
Arka Panel
İşlem Yok
İşlem Var
- Daha Az
Genel Bakış
Donanım
Teknik Özellikler
Satıcı Bilgisi
Finansman
BMW
iX
M60
Plaka
42YC707
2023
63.060
Elektrikli
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
₺5.960.000
Arabanın Lokasyonu
Köprülü Oto / KONYA
