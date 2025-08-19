Satılık İkinci El BMW i5 Fiyatları

1Araba bulundu
İlanları Sırala
BMW i5 2024
BMW i5 2024
BMW i5 2024
BMW i5
BMW i5

i5 M60 xDrive

2024
18.387
Elektrikli
Otomatik
₺6.575.000
Hizmetlerimiz
Araba AlınAraba SatınMotosiklet AlınServis Randevusu Alınİhaleye Katılın
Kurumsal
HakkımızdaBorusan Next NoktalarıKariyer OlanaklarıTuruncu Etik Hattı
Gelişmeler
BlogHaberler ve Duyurular
Gizlilik ve Kullanım
Hüküm ve KoşullarÇerez PolitikasıBilgi Toplumu Hizmetleri
Destek
İletişimMüşteri İletişim FormuSıkça Sorulan Sorularİşlem Rehberi
Araba AlınAraba SatınMotosiklet AlınServis Randevusu Alınİhaleye Katılın
App StorePlay Store
Borusan
Copyright © 2025