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Audi A3 A3 Sportback 1.0 TFSI Dynamic Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi
Genel Bilgiler
Marka
Model
Model Uzantısı
Jenerasyon
Gövde Tipi
Yakıt Tipi
Vites Tipi
Özel Bilgiler
Plaka
Yedek Anahtar
Kilometre
Renk
Muayene
Lastik Tipi
Stepne
Şasi
Motor no
2017 Audi A3
A3 Sportback 1.0 TFSI Dynamic
Plaka
34AEC752
34AEC752
89.500
Benzin
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
₺1.091.000
Arabanın Lokasyonu
Borusan Oto Samandıra / İSTANBUL
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