1Araba Seçiminiz
2Kilometre ve Hasar Bilgisi
3Ön Değerleme
4Randevu
Hasar Yok
Ön Fiyat Teklifimiz
Arabanın Nihai satış fiyatı ekspertiz randevusu sonrasında verilecektir.
Tebrikler, Randevu talebiniz alınmıştırRandevunuzun teyidi için müşteri hizmetlerimiz tarafından sizinle en yakın sürede iletişime geçilecektir.
Tebrikler, Randevu talebiniz alınmıştırRandevunuzun teyidi için müşteri hizmetlerimiz tarafından sizinle en yakın sürede iletişime geçilecektir.
Randevu Bilgileri
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Randevu Lokasyonu: -
Adres Bilgisi: -
Randevuda yanınızda bulunması gereken belgeler!
TC Kimlik Kartı
Ruhsat
Yedek Anahtar
Arabanızın Temiz Olmasının ÖnemliRandevunuza gelirken, Arabanızın temizlenmiş olmasını önemsiyoruz. Temiz bir araba, ekspertiz işlemimizi daha etkili bir şekilde gerçekleştirmemize yardımcı olur ve sonuçlarınızı daha hızlı almanızı sağlar. Ayrıca, arabanın temiz olması, detaylı inceleme sırasında olası sorunları daha iyi görmemize yardımcı olacaktır.
Sonraki Adımlarda Neler Olacak?
Randevu Teyidi
Ekspertiz Randevusu
Devir İşlemleri
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