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    Araba Seçiminiz
    2
    Kilometre ve Hasar Bilgisi
    3
    Ön Değerleme
    4
    Randevu
    Car photo
    Hasar Yok
    Ön Fiyat Teklifimiz
    Arabanın Nihai satış fiyatı ekspertiz randevusu sonrasında verilecektir.
    Tebrikler, Randevu talebiniz alınmıştırRandevunuzun teyidi için müşteri hizmetlerimiz tarafından sizinle en yakın sürede iletişime geçilecektir.
    Tebrikler, Randevu talebiniz alınmıştırRandevunuzun teyidi için müşteri hizmetlerimiz tarafından sizinle en yakın sürede iletişime geçilecektir.

    Randevu Bilgileri

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    Randevuda yanınızda bulunması gereken belgeler!
    TC Kimlik Kartı
    Ruhsat
    Yedek Anahtar
    Arabanızın Temiz Olmasının ÖnemliRandevunuza gelirken, Arabanızın temizlenmiş olmasını önemsiyoruz. Temiz bir araba, ekspertiz işlemimizi daha etkili bir şekilde gerçekleştirmemize yardımcı olur ve sonuçlarınızı daha hızlı almanızı sağlar. Ayrıca, arabanın temiz olması, detaylı inceleme sırasında olası sorunları daha iyi görmemize yardımcı olacaktır.
    Sonraki Adımlarda Neler Olacak?
    Randevu Teyidi
    Ekspertiz Randevusu
    Devir İşlemleri
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