Satılık İkinci El Piaggio VESPA GTS Motosiklet Fiyatları

1Motosiklet bulundu
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Piaggio VESPA GTS 2023
Piaggio VESPA GTS 2023
Piaggio VESPA GTS 2023
Piaggio VESPA GTS
Piaggio VESPA GTS

24 BG

2023
6.815
Benzinli
Otomatik
₺310.000
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