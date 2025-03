Her marka ve model arabanıza ücretsiz check-up fırsatı için sizi Borusan Next Kağıthane ve Borusan Next Balgat lokasyonlarına bekliyoruz!

Üstelik bakım yaptıran ilk 500 kişiye ücretsiz cam suyu ve silecek lastiği değişimi ile birlikte ücretsiz ozon dezenfeksiyonu fırsatı!

Randevu almak için 0850 210 47 10 numaralı Borusan Next İletişim Merkezi'nden bize ulaşabilirsiniz.

Borusan Next Servis Noktaları:

Borusan Next Kağıthane konum bilgisi için buraya tıklayabilirsiniz.

Borusan Next Balgat konum bilgisi için buraya tıklayabilirsiniz.

Kampanya Koşulları:

Kampanya 30.06.2025 tarihine kadar geçerlidir ve servis müsaitliğine göre hizmet verilir.

Ücretsiz check-up fırsatı, 8 yaş ve 250.000 km'ye kadar olan arabalar için geçerlidir.

Kampanyalar birleştirilemez.

Borusan Oto Değerlendirme Pazarlama ve Hizmet A.Ş., kampanyayı sona erdirme veya kapsamını değiştirme hakkını saklı tutar.

Borusan Next Servis noktaları, yetkili servis istasyonu olmayıp özel servis istasyonu olarak hizmet veren bir Borusan Otomotiv Grubu kuruluşudur.