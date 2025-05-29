UTTS Montajı İçin Son Tarih Uzatıldı!
UTTS montajında son tarih 30 Haziran 2025 tarihine kadar uzatıldı.
Deneyimli ekip, hızlı montaj süreci ve Borusan Otomotiv güvencesiyle profesyonel hizmet ile UTTS montaj hizmeti için sizleri Borusan Next Servis'e bekliyoruz.
Borusan Next Servis Noktaları:
- Borusan Next Kağıthane konum bilgisi için buraya tıklayabilirsiniz.
- Borusan Next Balgat konum bilgisi için buraya tıklayabilirsiniz.
Borusan Next Servis noktaları, yetkili servis istasyonu olmayıp özel servis istasyonu olarak hizmet veren bir Borusan Otomotiv Grubu kuruluşudur.
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