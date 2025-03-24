UTTS Montajı İçin Doğru Adres!

Borusan Next Servis olarak, İstanbul-Kağıthane ve Ankara-Balgat lokasyonlarımızda UTTS Yetkili Taşıt Montaj Servisi olarak hizmet vermeye başladık.

Deneyimli ekip,

Hızlı montaj süreci,

Borusan güvencesiyle profesyonel hizmet ile UTTS montajı için en doğru adres Borusan Next Servis.

Borusan Next Servis Noktaları:

Borusan Next Kağıthane konum bilgisi için buraya tıklayabilirsiniz.

Borusan Next Balgat konum bilgisi için buraya tıklayabilirsiniz.

Borusan Next Servis noktaları, yetkili servis istasyonu olmayıp özel servis istasyonu olarak hizmet veren bir Borusan Otomotiv Grubu kuruluşudur.