Borusan Next Servis, her marka ve model otomobil için Borusan güvencesi ve avantajlı fiyatlarla bakım, onarım ve arıza tespit hizmetleri sunar. Uzman teknisyen kadromuz ve yüksek kalite anlaşıyımızla serviste de hak ettiğiniz deneyimi yaşayın!

Sunulan Başlıca Hizmetler:

Mekanik onarım

Periyodik bakım

Elektronik ve mekanik arıza tespiti

Fren diski / balata değişimi

Lastik satışı, değişimi ve onarımı

Klima gaz dolumu

Boyasız göçük onarımı

Oto kuaför

Borusan Next Servis Noktaları:

Borusan Next Kağıthane: https://maps.app.goo.gl/1RwjiAg4Y1t1hRSW6

Borusan Next Balgat: https://maps.app.goo.gl/uGGAqZC4R5QipRM6A

Randevu almak için 0850 210 47 10 numaralı Borusan Next İletişim Merkezi'nden bize ulaşabilirsiniz.

-Borusan Next Servis noktaları, herhangi bir üretici veya ithalatçıya bağlı olmaksızın faaliyette bulunan ve Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği’nde “Özel Servis” olarak konumlandırılan servis istasyonu konumundadır. Bu servis noktalarında muhtelif marka otomobillere belirli servis hizmetleri sağlanmakta ve bu servislerde orijinal ve/veya eşdeğer parça kullanılmakta ve/veya satılmaktadır. Borusan Next Servis noktaları, Borusan Otomotiv Grubu’na bağlı yetkili servis istasyonu değil; özel servis istasyonudur. Ayrıntılı bilgi için 0850 210 47 10 numaralı Borusan Next İletişim Merkezi’nden bize ulaşabilirsiniz.