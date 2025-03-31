Faturanızın Yarısı Kadar Pegasus BolPuan Kazanmak İçin Borusan Next Servis'e Davetlisiniz!

Pegasus BolBol üyeleri, yıl sonuna kadar Borusan Next Servis lokasyonlarında her marka ve model arabalarına yaptıracakları mekanik onarım ve periyodik bakımda %25 indirim ve bu işlemlerdeki fatura toplamının %50'si kadar Bol Puan kazanıyor!

Randevu almak için 0850 210 47 10 numaralı Borusan Next İletişim Merkezi'nden bize ulaşabilirsiniz.

Borusan Next Servis Noktaları:

Borusan Next Kağıthane konum bilgisi için buraya tıklayabilirsiniz.

Borusan Next Balgat konum bilgisi için buraya tıklayabilirsiniz.

Kampanya Koşulları: