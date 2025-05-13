Borusan Next Yerinde Servis Aracı Şimdi Ankara'da!
Borusan Next Servis yerinde servis aracı şimdi Ankara’da, çok yakında İstanbul'da!
Borusan Otomotiv güvencesi ve Borusan Next Servis profesyonelliğiyle, mobil ekipmanlarla donatılmış yerinde servis aracımız artık Ankara yollarında!
Anlaşmalı filo müşterilerimizin araçlarına, bulundukları lokasyonda hızlı ve güvenilir şekilde çoklu bakım ve onarım hizmeti sunuyoruz.
Randevu almak için 0850 210 47 10 numaralı Borusan Next İletişim Merkezi'nden bize ulaşabilirsiniz.
*Bu hizmet yalnızca anlaşmalı filo müşterilerine özeldir. Bireysel araç sahipleri için randevu oluşturulamamaktadır.
Borusan Next Servis noktaları, yetkili servis istasyonu olmayıp özel servis istasyonu olarak hizmet veren bir Borusan Otomotiv Grubu kuruluşudur.
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