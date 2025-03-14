Borusan Next'ten Araba Alanlara Lastikcim.com'dan Özel Fırsat!

KAMPANYA KOŞULLARI

Kampanya, 01.03.2025 - 31.03.2025 tarihleri arasında Borusan Next’ten ikinci el araba satın alan müşterilerin, 30.04.2025 tarihine kadar Lastikcim.com üzerinden üyelik oluşturarak satın alacakları Michelin marka belirli ve sınırlı sayıda lastik setleri için belirli indirimler uygulanmasına ilişkindir. Kampanyaya dair şartlar aşağıdaki gibidir;