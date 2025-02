Borusan Next

Toyota, dünyanın en tanınmış otomobil markalarından biri olarak güvenilir araçlarıyla öne çıkar. 1937 yılında Japonya’da kurulan dev otomotiv firması, hem bireysel kullanıcılar hem de ticari işletmeler için geniş model yelpazesi sunar. Yüksek teknolojiyle donatılmış hibrit ve elektrikli araçları, çevre dostu ulaşımın öncüsü olarak kabul edilir.

Toyota’nın başarısının arkasında, Japonya’nın “Kaizen” felsefesi yer alır. Kaizen sürekli iyileştirme anlamına gelir, Toyota’nın üretim hattından yönetim stratejilerine kadar her alanda mükemmeliyet arayışına yön verir. Güvenlik, konfor ve performansı bir arada sunmayı başaran araçları, farklı ihtiyaçlara hitap eden çözümler sunar. Toyota, sadece otomobil üreticisi olarak değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye çalışan marka olarak da dikkat çeker.

Toyota’nın öne çıkan farklı modellerinin 2025 fiyat listesi, araç almayı düşünenler için büyük merak konusu. Siz de araç sahibi olmayı planlıyorsanız, Toyota’nın modelleri ve fiyatları hakkında detaylı bir araştırma yapmak isteyebilirsiniz. Peki, Toyota araç modellerinin 2025 fiyat listesi nedir? Corolla, Yaris, RAV4 gibi Toyota’nın sevilen modelleri hakkında merak ettiğiniz her şey bu yazıda!

Güncel Sıfır Toyota Fiyatları

Toyota her segmentte, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çeşitli modeller sunarak geniş bir kitleye hitap eder. Corolla, RAV4, Hilux gibi ikonik modelleriyle milyonların gönlünde taht kuran Toyota, müşteri memnuniyetini en ön planda tutar. Modellerin tasarımları, araç içi teknolojik donanımları, motor performansı gibi detaylar, fiyatları doğrudan etkiler. Bunun yanı sıra, ekonomik koşullar ve piyasa dinamiklerine bağlı olarak Toyota araçlarının fiyatları yıl içinde değişiklik gösterebilir. 2025 yılı itibariyle Toyota’nın tüm modellerine ait güncel fiyat listelerine ulaşarak ihtiyaçlarınıza en uygun aracı seçebilirsiniz.

Toyota Corolla Fiyat Listesi

Toyota Corolla, otomotiv dünyasında güvenilirlik, konfor ve estetiği birleştiren bir ikon olarak kabul edilir. 2025 model Corolla, önceki nesillerin dayanıklılık mirasını devam ettirirken, modern tasarım detaylarıyla çıtayı daha da yükseltir. Şehir içi günlük kullanımdan uzun yol seyahatlerine kadar her ihtiyaca cevap veren Corolla, performans anlamında beklentilerinizi karşılar.

Geniş ızgarası ve keskin LED far tasarımı, araca sofistike görünüm kazandırır. Yan taraftaki belirgin çizgiler ve arkaya doğru alçalan tavan yapısı, araca dinamik karakter katar. 16 ve 17 inç alüminyum alaşımlı jant seçenekleri, Corolla’nın tasarımını güçlendirir. Renk seçenekleri arasında yer alan çift tonlu opsiyonlar, kişisel tarzınızı yansıtmanız için ekstra bir avantaj sağlar.

Toyota Corolla’nın 1.5L Dynamic Force motoru, verimlilik açısından dikkat çeken bir teknolojidir. 125 beygir gücü ve 153 Nm tork üreten motor, günlük sürüş ihtiyaçlarınız için yeterli gücü sağlarken, ekonomik yakıt tüketimiyle de uzun vadede avantaj sunar. CVT (Sürekli Değişken Şanzıman) sistemi, sarsıntısız vites geçişleri ile sürüş deneyiminizi daha akıcı hale getirir. Özellikle şehir içinde yumuşak hızlanma ve rahat bir sürüş sağlarken, uzun yolda kararlı performans sergiler. Üstelik bu motorun dayanıklılığı, ikinci el pazarında da değerini korumasını sağlar. İkinci el Toyota Corolla fiyatları için Borusan Next’i ziyaret ederek uygun seçenekleri inceleyebilirsiniz.

Güvenlik özellikleri ise Corolla’nın en güçlü yönlerinden biridir. Toyota Safety Sense teknolojisi, çarpışma önleme sistemi, şerit takip asistanı ve adaptif hız sabitleyici gibi özelliklerle yolculuklarınızı daha güvenli hale getirir. Sıfır modeller için Toyota Corolla fiyat listesi aşağıdaki gibidir:

Araç Modeli Ocak 2025 Fiyatı Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1.663.000 TL Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S 1.730.000 TL Toyota Corolla 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 1.800.000 TL Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 1.880.000 TL Toyota Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 2.005.000 TL Toyota Corolla 1.8 Hybrid Dream e-CVT 1.830.000 TL Toyota Corolla 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT 1.896.000 TL Toyota Corolla 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1.944.500 TL Toyota Corolla 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.087.000 TL Toyota Corolla Hatchback 1.8 Hybrid Flame e-CVT 1.874.000 TL Toyota Corolla Hatchback 1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT 2.009.500 TL

Toyota Yaris Fiyat Listesi

Toyota Yaris, kompakt yapısıyla şehir içi kullanım için tasarlanmış, şıklığı ve pratikliği bir arada sunan model olarak öne çıkar. Küçük boyutlarının getirdiği çevikliği ileri teknolojilerle buluşturarak manevra kabiliyetinizi artırır. Yenilenen tasarımı, etkileyici donanım seçenekleriyle Yaris, şehir yaşamına mükemmel uyum sağlar.

Araç içinde, ferah atmosfer yaratmak amacıyla yüksek kaliteli malzemeler kullanılmıştır. Geniş ekranlı multimedya sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto gibi bağlantı seçenekleri sunarak sürüş sırasında eğlence keyfinizin devam etmesine olanak tanır. Ergonomik tasarıma sahip koltuklar, uzun süreli yolculuklarda dahi maksimum konfor sağlar. Ayrıca akıllı saklama çözümleri, günlük kullanımda büyük kolaylık sunar.

Güvenlik konusunda sınıfının öncüsü olan Yaris, Toyota Safety Sense teknolojisi ile donatılmıştır. Şerit takip asistanı, çarpışma önleme sistemi ve adaptif hız sabitleyici gibi özellikler, sürücüyü destekleyerek olası kazaların önüne geçmeyi hedefler. Euro NCAP testlerinden yüksek puan alması, aracın güvenliğini bir kez daha kanıtlar niteliktedir. Toyota Yaris fiyatlarını incelemek isterseniz aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz:

Araç Modeli Ocak 2025 Fiyatı Toyota Yaris 1.5 Hybrid Flame e-CVT 1.583.000 TL Toyota Yaris 1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 1.799.000 TL Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid Dream e-CVT 1.772.500 TL Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid Flame e-CVT 1.892.500 TL Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1.955.000 TL Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.159.500 TL

Toyota Corolla Cross Fiyat Listesi

Toyota Corolla Cross’un dış tasarımı, modern çizgileri ve güçlü duruşuyla ilk bakışta dahi oldukça etkileyicidir. Toyota Corolla Cross 2025 modelinde, hibrit motor seçenekleriyle sunulur. Hibrit motor, Toyota’nın yıllardır geliştirdiği üstün hibrit teknolojisi sayesinde şehir içi trafikte yakıt tüketimini minimuma indirirken, çevre dostu sürüş deneyimi sunar. Araç, ani hızlanmalarda güçlü performans sergilerken, uzun yolda ise sessiz ve pürüzsüz sürüş sağlar. Arka bağımsız süspansiyon sistemi sayesinde her yolculuğunuzda konforu hissedersiniz.

Aracın geniş bagaj hacmi em şehir içi alışverişlerde hem de uzun yolculuklarda ihtiyaç duyulan tüm eşyaları rahatça taşıma imkanı sunar. Arka koltukların kolayca katlanabilmesi, bagaj alanını daha da genişleterek büyük eşyaların taşınmasını kolaylaştırır. Yüksek oturma pozisyonu ise size yola hakim bir görüş açısı kazandırır.

Toyota Corolla Cross’un dijital gösterge paneli, sürücüye hız, yakıt tüketimi ve hibrit sistemin durumu gibi bilgileri anlık olarak ileterek sürüş sırasında dikkatin dağılmasını engeller. Ayrıca panoramik cam tavan, güneşli günlerde iç mekana doğal ışık alarak daha ferah bir atmosfer yaratır. Toyota Corolla Cross, SUV segmentine yeni bir soluk getiren tasarımı ve teknolojik özellikleriyle dikkat çeker. Corolla cross fiyatları için aşağıda verilen listeye göz atabilirsiniz:

Araç Modeli Ocak 2025 Fiyatı Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.068.000 TL Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 2.126.500 TL Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid Passion e-CVT 2.315.500 TL Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.475.500 TL Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT 2.507.500 TL

Toyota Hilux Fiyatları

Toyota Hilux, yıllardır dünya çapında üstün performans denildiğinde akla ilk gelen pick-up modellerinden biridir. Her türlü zorlu arazi koşulunda başarıyla ilerlemesiyle tanınan araç, macera tutkunları ve şehirde güçlü bir stil arayan kullanıcılar için ideal bir seçenek oluşturur.

Hilux, sürüş deneyimini üst seviyeye taşıyan gelişmiş teknolojilerle donatılmıştır. Özellikle 8 inç dokunmatik multimedya ekranı, hem eğlence hem de navigasyon ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılar. Apple CarPlay ve Android Auto desteği sayesinde akıllı telefonunuzu araç sistemine kolayca entegre edebilir, yolculuklarınızı daha keyifli hale getirebilirsiniz. Üstelik kabin içinde kullanılan premium malzemeler ve geniş iç hacim, uzun yolculuklarda bile konforunuzdan ödün vermemenizi sağlar.

Toyota Hilux, hem ekonomik hem de güçlü bir sürüş sunan 2.8 litrelik dizel motoruyla dikkat çeker. 204 beygir gücündeki motor, 500 Nm tork üretme kapasitesine sahiptir. Bu güç, özellikle ağır yük taşıma ve engebeli arazilerde performansın düşmemesi için önemli bir avantaj sağlar. Aracın çelik şasi yapısı, darbelere karşı yüksek dayanıklılık sağlayarak yolcuları maksimum koruma altına alır.

Hilux, 1 ton yük taşıma kapasitesine sahip geniş kasasıyla iş hayatında güvenilir bir partnerdir. Arka kısmındaki güçlendirilmiş kasası, hem ağır hem de hacimli yüklerin taşınmasını kolaylaştırır. Arazi koşullarında kullanılabilen 4x4 çekiş sistemi, ticari kullanımın ötesine geçen bir işlevsellik sunar. Aracınızı seçerken aşağıda verilen Toyota Hilux modelinin 2025 fiyat listesine göz atabilirsiniz:

Araç Modeli Ocak 2025 Fiyatı Toyota Hilux 2.4 D-4D 4x2 Hi-Cruiser A/T 1.943.500 TL Toyota Hilux 2.4 D-4D 4x4 Adventure A/T 2.068.000 TL Toyota Hilux 2.4 D-4D 4x4 Invincible A/T 2.308.000 TL

Toyota C-HR Fiyatları

Toyota C-HR, sıradanlığa meydan okuyan tasarımı ve yenilikçi özellikleriyle şehirde fark yaratmak isteyenler için ideal bir Toyota SUV modelidir. Her detayında estetik, teknoloji ve çevre dostu mühendisliği birleştiren model, adeta yaşam tarzınızı tamamlayan bir yol arkadaşıdır. Keskin tasarım hatları, şehrin ritmine uyum sağlarken fark edilmenizi de garanti eder. Coupe tarzı tavan çizgisi, kaslı gövde yapısı ve dikkat çekici LED far tasarımıyla araç, tasarımıyla gönülleri fetheder. Metalik renk seçenekleriyle hem sofistike hem de cesur stil sunarken, modern şehir yaşamında güçlü duruş sergiler.

C-HR’nin 1.8 litrelik hibrit motoru, çevreye duyarlılığıyla da öne çıkar. Düşük yakıt tüketimi ve minimum karbon salınımıyla geleceğin teknolojisini bugüne taşıyan motor, pürüzsüz bir sürüş deneyimi sunar. Sabahın erken saatlerinde motorun neredeyse sessiz çalışması, güne huzurla başlamanızı sağlar. Enerji geri kazanım sistemi ise frenlemeden bile fayda sağlayarak her damla yakıtı maksimum verimle kullanır.

Toyota C-HR’nin kabininde kalite ve konfor ön plandadır. Yumuşak dokulu yüzeyler, ergonomik koltuklar ve ferah iç mekan sizi karşılar. Sürücü odaklı kokpit, her detayı elinizin altında tutarak sürüş keyfinizi artırır. Çift bölgeli otomatik klima, her yolculuğunuzu birinci sınıf konforla taçlandırırken, dokunmatik ekran, tüm kontrolü parmaklarınızın ucuna taşır. Ayrıca kablosuz şarj ünitesi, günün koşuşturmacasında cihazlarınızın bataryasını doldurarak hayatınızı kolaylaştırır.

Toyota Safety Sense sistemiyle donatılan C-HR, sadece sürüş keyfini değil, güvenliği de önceliklendirir. Şerit takip asistanı, adaptif hız sabitleyici ve yaya algılama özellikli çarpışma önleyici sistem, sizi ve sevdiklerinizi her durumda korur. 360 derece görüş kamerası, dar sokaklarda dahi güvenle hareket etmenizi sağlar.

Toyota C-HR, şehir içindeki dar sokaklarda sizi yormayan sürüş sunar. Kompakt boyutlarıyla kolay manevra yapabilir, geniş iç hacmiyle de yolcularınıza konforlu alan sağlar. Arka koltuklardaki geniş diz mesafesi ve bagajdaki pratik çözümler, C-HR’yi kalabalık aileler için kullanışlı seçenek haline getirir.

Toyota C-HR, sahip olduğu hibrit teknolojisi, üstün donanımları ve şık tasarımıyla sunduğu kaliteyi, rekabetçi fiyat aralığıyla birleştirir. Giriş seviyesinden en üst düzeye kadar her paket, farklı bütçelere hitap edecek şekilde yapılandırılmıştır Aşağıda verilen Toyota C-HR fiyatları listesini inceleyerek siz de bütçenize göre karar verebilirsiniz:

Araç Modeli Ocak 2025 Fiyatı Toyota C-HR 1.8 Hybrid Flame e-CVT 1.757.000 TL Toyota C-HR 1.8 Hybrid Passion e-CVT 1.903.500 TL Toyota C-HR 1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT 2.122.500 TL Toyota C-HR 1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT 2.246.000 TL

Toyota Land Cruiser Fiyat Listesi

Hem arazide hem de şehirde sınırları zorlayan araç arıyorsanız, Land Cruiser tam da aradığınız özellikleri sunar. Land Cruiser, güçlü bir SUV tasarımına sahip olmasının yanı sıra, sofistike detaylarıyla da göz kamaştırır. Dikey ızgara, yüksek omuz çizgisi aracın gücünü ve dayanıklılığını ortaya koyar. Adaptif LED farlar ve güçlü sis lambaları, zorlu hava koşullarında dahi net görüş sağlarken, araca dinamik görünüm kazandırır. Büyük yan aynalar ise sürüş sırasında rüzgar gürültüsünü minimuma indirir.

Toyota Land Cruiser, güçlü motor seçenekleriyle her türlü arazi koşuluna meydan okur. 2.8 litrelik turbo dizel motor, 204 beygir gücü ve 500 Nm tork üretme kapasitesine sahiptir. Bu güç, en dik yokuşlarda ve zorlu arazilerde dahi akıcı sürüş sunar. Şehir içinde ise yakıt ekonomisi sağlayan mühendislik detayları, günlük kullanımda büyük avantaj yaratır.

Dört tekerlekten çekiş sistemi, her türlü zeminde maksimum stabilite sunar. Çok modlu arazi sürüş sistemi, kum, çamur, kar veya kaya gibi farklı zeminlere uyum sağlayarak sürüş keyfinizin bozulmasının önüne geçer. Crawl Control özelliği ise zorlu arazilerde sabit hızda ilerlemenizi kolaylaştırarak kontrolünüzü artırır. Elektrikli ayarlanabilir ön koltuklar, uzun yolculuklarda ergonomik oturma pozisyonuzu desteklerken, ikinci ve üçüncü sıra koltuklarda da geniş diz mesafesi sunulur.

Land Cruiser, yalnızca lüks SUV değil, aynı zamanda pratik bir arazi aracıdır. Arazi sürüşlerinde kullanılmak üzere tasarlanan panoramik kamera sistemi, kör noktaları minimuma indirerek dar alanlarda kolay manevra yapmanızı sağlar. Arazi takip monitörü ise lastik konumunu ve zemini anlık olarak göstererek sürüş sırasında tam kontrol sunar. 3.5 ton çekme kapasitesi, karavan ya da ağır yük taşımak isteyen kullanıcılar için büyük avantaj sunar. Çamurlu veya tozlu arazilerde kullanılmak üzere tasarlanmış su geçirmez bagaj kaplaması, Land Cruiser’ın dayanıklılığını bir adım öteye taşır. Land Cruiser fiyatlarını aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz:

Araç Modeli Ocak 2025 Fiyatı Toyota Yeni Land Cruiser Prado 2.8 D-4D 8 A\T 9.750.000 TL

Toyota RAV4 Fiyatları

Toyota RAV4, hem şehir içi kullanımda hem de zorlu yol koşullarında üstün performans sunan, SUV segmentinin en popüler modellerinden biridir. İlk kez 1994 yılında piyasaya sürülen ve "Recreational Active Vehicle with 4-wheel drive" ifadesinin kısaltması olan RAV4, yıllar içinde gelişerek modern ve sofistike tasarıma, ileri teknolojiye ve çevre dostu motor seçeneklerine kavuşmuştur.

Toyota RAV4, çevre dostu hibrit motoruyla sürdürülebilir sürüş deneyimi sunar. 2.5 litrelik hibrit motoru, 222 beygir gücüyle hem şehir içi sürüşlerde hem de otoyolda beklentilerinizi aşar. Elektrikli motorun sunduğu sessizlik, özellikle yoğun şehir trafiğinde sizi stresten uzak tutar. Düşük yakıt tüketimi, doğaya saygılı yaşam tarzını desteklerken, cebinizi de korur.

Elektrikli dört tekerlekten çekiş sistemi (AWD-i), kaygan zeminlerde bile üstün denge sağlar. İster karlı bir dağ yolunda olun ister yaz sıcağında engebeli arazilerde, RAV4 her koşula kusursuz şekilde adapte olur. Bu özellik, hayatı spontane yaşamayı sevenler için gerçek özgürlük sunar.

Toyota RAV4’ün iç mekanı, geniş ve ferah alan sunarken aynı zamanda kullanıcı dostu teknolojilerle donatılmıştır. Yüksek kaliteli malzemelerle bezenmiş kabin, premium atmosfer yaratır. Ergonomik koltuklar, ısıtma ve havalandırma özellikleriyle her mevsimde konfor sunar. Geniş bagaj hacmi ve katlanabilir arka koltuklar, hem şehir içi alışverişleriniz hem de uzun yolculuklarınız için esneklik sağlar. Toyota RAV4 fiyatları için aşağıda verilen listeye bakabilir, kendi bütçenize uygun aracı satın alabilirsiniz.

Araç Modeli Ocak 2025 Fiyatı Toyota RAV4 2.5 Hybrid 4x4 Flame e-CVT 3.544.000 TL Toyota RAV4 2.5 Hybrid 4x4 Passion e-CVT 3.895.500 TL Toyota RAV4 2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Pack e-CVT 4.090.000 TL Toyota RAV4 2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Sport e-CVT 4.099.000 TL

Toyota modelleri, güvenilirlik, konfor ve teknoloji açısından her zaman bir adım öndedir. İster sedan tipli şehir aracı, ister geniş SUV arıyor olun, her ihtiyacınıza uygun seçenek bulabilirsiniz. Borusan Next’in geniş ikinci el Toyota araç portföyü, Toyota kalitesini avantajlı fiyatlarla deneyimlemeniz için benzersiz fırsat sunar. Güvenilir ekspertiz raporlarına ve ikinci el Toyota fiyatları listesine göz atabilir, hayalinizdeki modele Borusan Next güvencesiyle ulaşabilirsiniz.

Telif hakkı ve sair fikri mülkiyet hakları Borusan Oto Değerlendirme Pazarlama ve Hizmet A.Ş.’ye (Borusan Next’e) aittir. Ticari amaçla ve/veya yasalarca izin verilen meşru kullanım sayılamayacak şekillerde, kısmen dahi olsa, izin alınmaksızın alıntı yapılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, link verilemez.