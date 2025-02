Borusan Next

Güncel Sıfır Opel Fiyat Listesi

Opel, otomotiv dünyasında 100 yıldan fazla süredir öncü rol üstlenen bir marka olarak bilinir. Alman mühendisliği ile yenilikçi teknolojileri tasarımlarında bir araya getirir, her türlü kullanıcı için uygun araç çözümleri sunar. Şehir içi kompakt arabalardan çok yönlü SUV modellere kadar geniş bir portföye sahip olan Opel, tasarım ve performans açısından sınıfının en iyilerini sizlerle buluşturur. Opel’in tüm modellerin ayrıntılı incelemelerini, fiyat listelerini ve öne çıkan özelliklerini bulabileceğiniz bu rehber yeni bir Opel araç almak isteyenler için yol gösterici niteliktedir. Üstün sürüş deneyimi ile verimliliği aynı araçta arıyorsanız Opel modelleri tam size göre olabilir! İşte sıfır Opel fiyat listesi:

Opel Corsa Fiyat Listesi

Opel Corsa, şehir içi ulaşımı kolaylaştıran kompakt yapı ve estetik tasarım özellikleri ile öne çıkar. Gündelik hayatta hem ekonomik hem pratik bir çözüm sunarken, farklı motor seçenekleri ve donanım seviyeleri ile de gençlerden ailelere kadar geniş bir kitleye hitap eder. Araçtaki modern multimedya sistemleri keyifli bir deneyim sağlarken, gelişmiş sürüş destek sistemleri ise yolculuklarınızı daha güvenli hale getirir.

Opel Corsa, sahip olduğu IntelliLink bilgi-eğlence sistemi ile sürücü ve yolculara müzik, telefon bağlantısı, navigasyon gibi özellikleri sorunsuz şekilde sunar. Ayrıca sesli komut sistemi sayesinde daha pratik bir kullanım imkanı sağlanır. Modelin yakıt verimliliği, ergonomik iç tasarımı ve düşük karbon salınım özelliği ise onu kendi segmentinde öne çıkan bir araç haline getirir.

Bireysel ve ticari kullanım için uygun özelliklerle tasarlanmış olan Opel Corsa yenilikçi teknolojileri sayesinde size konfor ve güvenlik sunar. Özellikle şerit takip sistemi, park asistanı, adaptif hız sabitleyici gibi özellikler aracınızı şehir içinde daha güvenli kullanmanıza yardımcı olur. Opel Corsa fiyat listesi sayesinde araç modellerini ve fiyatları karşılaştırabilir, ihtiyacınıza uygun seçeneği kolaylıkla bulabilirsiniz. Güncel fiyat bilgileri aşağıda listelenmiştir:

Araç Modeli Ocak 2025 Fiyatı Corsa Edition 1.2 100 HP Benzin MT6 1.172.900 TL Corsa Edition 1.2 100 HP Benzin AT8 1.324.900 TL Corsa GS 1.2 100 HP Benzin AT8 1.387.900 TL Corsa Ultimate 1.2 130 HP Benzin AT8 1.398.900 TL

Opel Corsa 2. el fiyatlarını inceleyerek kullanılmış modellerde de avantajlı fiyatlarla karşılaşabilirsiniz. Model 2. el piyasasında da oldukça yoğun talep görür. Özellikle düşük yakıt tüketimi ve kompakt yapısı ikinci el araç alıcıları için cazip bir seçenek sunar. Ayrıca aracın şehir içi kullanımda sağladığı konfor, park manevralarındaki üstün kabiliyeti ikinci el satışlarındaki popülerliğinin nedenleri arasındadır. Borusan Next aracılığıyla Opel Corsa ikinci el seçeneklerini inceleyerek daha avantajlı fiyatlarla bu araca sahip olabilirsiniz.

Opel Astra Fiyat Listesi

Kompakt araç sınıfında yer alan bir başka model de Opel Astra’dır. Model, fonksiyonel özellikleri kadar şık tasarımı ile de dikkat çeker. Geniş iç hacim, kaliteli malzemelerle donatılmış iç mekan ve gelişmiş teknolojili multimedya sistemleri Opel Astra’yı çekici kılan detaylar arasındadır. Aracın sizin için sağladığı en iyi avantajlardan biri bütçe ve çevre dostu sürüş deneyimi sunmasıdır. Bunu aerodinamik tasarımı sayesinde yakıt tüketimini kısıtlayarak gerçekleştirir.

Opel Astra, etkileyici yakıt tasarrufu özelliği, güçlü motor seçenekleri ve performansı ile uzun yollarda keyifli bir sürüş deneyimi yaşamanıza yardımcı olur. Ayrıca modeldeki IntelliLux Matrix farlar gibi yenilikçi teknolojiler gece sürüşlerinde üstün görüş kabiliyeti sağlayarak yol güvenliğinizi artırır. Aracın sahip olduğu yenilikçi sürüş destek sistemleri yolculuklarınızı daha güvenli hale getirdiği gibi hem sürücü hem yolcuların konforunu artırır.

Opel Astra, bireysel kullanım ve aileler için ideal araç modelleri arasındadır. Aşağıdaki güncel Opel Astra fiyat listesi üzerinden karşılaştırmalar yaparak bütçenize ve beklentilerinize en uygun seçimi yapabilirsiniz:

Araç Modeli Ocak 2025 Fiyatı Astra Edition 1.2 130 HP Benzin AT8 1.606.900 TL Astra GS 1.2 130 HP Benzin AT8 1.693.900 TL Astra Ultimate 1.2 130 HP Benzin AT8 1.908.900 TL

Sıfır araç yerine daha uygun fiyatlarla ikinci el Opel Astra sahibi olmak istiyorsanız Opel Astra ikinci el piyasasında da yoğun talep gören bir modeldir. Uzun ömürlü motor seçenekleri, geniş iç hacmi, üstün sürüş konforu gibi özellikler ikinci el alıcıları için de cazip olan özellikler arasındadır. Teknolojik donanımlar ve şık tasarım aracın tercih edilme oranını önemli ölçüde artırır.

Opel Mokka Fiyat Listesi

Opel Mokka, kompakt SUV segmentindeki iddiası ve cesur tasarımı ile dikkat çeken modeller arasındadır. Konforlu iç mekanı, yüksek sürüş konforu ve yenilikçi teknolojileri ile hem şehir içi ulaşım hem uzun yolculuklar için idealdir. Opel Vizor tasarımı ve özelleştirilebilen detayları ise farklı kullanıcı zevklerine hitap eder.

Opel Mokka’nın gelişmiş donanım seçenekleri arasında yer alan Advanced Park Assist park ederken sürücülere çok büyük kolaylık sunar. Bu özellik sayesinde dar alanlarda bile aracınızı otomatik olarak park edebilirsiniz. Aracın iç mekan yenilikçi tasarımı ve Opel Pure Panel ekranı ise teknolojinin konforunu daha da güçlü hissetmenizi sağlar. Ekran üzerinden tüm sürüş bilgilerine aynı yerde ulaşabilmeniz aracı kullanmanızı kolaylaştırır.

Opel Mokka’daki yüksek tavan çizgisi iç mekana daha geniş ve ferah bir his verir. Geniş iç mekana sahip, cesur ve konforlu araç tasarımlarından hoşlanıyorsanız gelişmiş teknolojilerle tasarlanan bu modeli tercih edebilirsiniz. Aşağıdaki güncel Opel Mokka fiyat listesi üzerinden karşılaştırma yapmanız mümkündür:

Araç Modeli Ocak 2025 Fiyatı Mokka Edition 1.2 130 HP Benzin AT8 1.588.900 TL Mokka GS 1.2 130 HP Benzin AT8 1.711.900 TL

Sıfır araç satın almak yerine daha ekonomik ve bütçenize uygun koşulları da değerlendirebilirsiniz. Opel Mokka 2. el fiyatları ile kullanılmış modellerde cazip tekliflere ulaşmanız mümkündür. Özellikle modelin şehir içi manevra kabiliyeti, yüksek sürüş konforu ve gelişmiş teknolojik tasarımı aracı ikinci el piyasasında da oldukça popüler kılar. Ayrıca dayanıklı yapısını ve düşük bakım maliyetlerini de değerlendirebilirsiniz.

Opel Crossland Fiyat Listesi

Opel Crossland aileler için tasarlanmış geniş ferah iç mekanı ve çok yönlü kullanım imkanları ile segmentindeki en dikkat çekici SUV modelleri arasındadır. Pratik iç tasarımı ve geniş bagaj kapasitesi sayesinde hem şehir içi hem uzun yolculuklarınızda üst düzey konfor sağlar. Opel Crossland’ın yüksek oturma pozisyonu ve sunduğu geniş görüş açısı ise özellikle şehir içindeki sürüş güvenliğinizi artırır.

Opel Crossland’ın bagaj bölümündeki esnek yükleme sistemi ailelerin ve kalabalık grupların ihtiyacına pratik çözümler getirir. Aynı zamanda geniş iç hacim ve sürüş dinamikleri de ihtiyaçlarınıza yüksek oranda yanıt verir. Özellikle arka koltuktaki geniş diz mesafesi ve kolay katlanabilir koltuk sistemi bagaj hacmini de artırarak uzun yolculuklar için ekstra konfor sunar.

Opel Crossland yenilikçi sürüş destek sistemleri ve verimli motor seçenekleri ile de sıkça gündeme gelir. İleri teknolojili özellikleri sayesinde konfor ve güvenlik bakımından beklentilerin üzerinde bir performans sergiler. Güncel Opel Crossland fiyat listesi ile farklı donanım ve motor sistemlerini kolaylıkla karşılaştırabilirsiniz.

Opel Crossland modellerine daha ekonomik ve bütçe dostu fiyatlarla sahip olmak istiyorsanız ikinci el otomobil pazarına yönelebilirsiniz. Opel Crossland 2. el fiyatları ile hayallerinizdeki araca kavuşmanız kolaylaşır. İkinci el otomobil piyasasında da öne çıkan modellerden biri olan Opel Crossland özellikle geniş iç hacmi ve düşük yakıt tüketimi ile çok caziptir. Ayrıca pratik bagaj çözümleri, şehir içi kullanım kolaylığı gibi özellikler aracı ikinci el otomobil piyasasında da popüler kılar.

Opel Grandland Fiyat Listesi

Opel Grandland, estetik tasarımı, modern teknolojisi ve performansı ile beğeni toplayan SUV modellerden biridir. Uzun yolculuklar için rahat sürüş imkanı sunan aracın tasarımı şehir içi ulaşım için de idealdir. Hibrit motor seçeneği ile çevre dostu bir alternatif sunarken aynı zamanda iç mekanındaki lüks detaylar özellikle ailelerin beğenisini kazanır. Araç tasarımındaki hibrit motor özelliği düşük emisyon değerleri sunduğu için çevreyi koruma konusunda hassas kullanıcılara hitap eder. Yüksek performans ve düşük karbon salınımı bütçeniz için de avantajlıdır.

Ergonomik AGR sertifikalı koltuklar uzun yolculuklarda konforunuzu maksimum düzeye çıkarır ve sırt sağlığınızı destekler. Opel Grandland modeli standart olarak sunulan adaptif hız sabitleyici sistemi ile özellikle uzun yolculuklarda size ekstra sürüş konforu ve güvenlik sağlar. Night Vision teknolojisi de gece ve düşük görüş koşullarında güvenliğinizi artıran özellikler arasındadır. Adaptif 360 derecelik kamera sistemi ise park manevraları veya dar yollarda size büyük kolaylık sağlar.

Sürüş keyfinizi artıracak özelliklerden biri de aracın yüksek kaliteli ses sistemi ile donatılmasıdır. Yolculuğunuz esnasında müzik ve multimedya deneyiminizi kolaylıkla kontrol edebilirsiniz. Güncel Opel Grandland fiyat listesi üzerinden karşılaştırmalar yaparak size en uygun seçeneği tercih edebilirsiniz. 1.2 GS donanımı Opel Grandland fiyatları online rezervasyonda 1.784.900 TL’den başlamaktadır.

İkinci el otomobil sektöründe de en çok rağbet gören modellerden biri olan Opel Grandland özellikle de geniş hacmi, gelişmiş birçok teknolojisi ve çevreci hibrit motor özellikleri ile dikkat çeker. Avantajlı Opel Grandland 2. el fiyatları tüm bu özelliklere sahip premium bir SUV sahibi olmayı daha ekonomik hale getirir.

Opel Elektrikli Araba Modelleri ve Fiyatları

Opel, sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamak ve çevre dostu bir sürüş deneyimi sunmak için elektrikli araç modelleri üretir. Elektrikli Opel Corsa, Opel Astra ve Opel Mokka modelleri sıfır emisyon değerleri ile öne çıkar. Elektrikli araç modellerinin teknolojik donanımları ise modern yaşamın ihtiyaçlarına sağlam şekilde yanıt verir. Bu araçlar özellikle düşük işletim maliyetleri, çevre dostu yapıları ve sessiz sürüş deneyimi ile gittikçe daha fazla tanınıp tercih edilmeye başlanmıştır.

Opel’in tasarladığı elektrikli araba modelleri sadece çevre dostu özellikleri ile değil estetik tasarım ve konforlu iç mekan detaylarıyla da dikkat çeker. Hem aile hem bireysel kullanım için ideal seçenekler sunarken çok yönlülüğüyle oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eder. Günümüzün hızla değişen ulaşım ihtiyaçlarını tatmin eden elektrikli araçlar yüksek performans ve dayanıklılığı da aynı anda sunar.

Opel elektrikli araçların şarj kolaylığı ve uzun menzil özellikleri sizin için pratik kullanım imkanı yaratır. Ağırlıklı olarak şehir içi ulaşımda ekonomik çözümler sunan bu modeller uzun yolculuklar için de yeterli kapasiteye sahiptir. Opel markası yenilikçi elektrikli araçları ile geleceğe bir adım önde başlamak isteyen sürücüler için cezbedici model portföyü oluşturmuştur. Siz de Opel’in elektrikli araçlarını daha yakından tanıyıp fiyat detaylarına ulaşmak için aşağıdaki model ve listeleri inceleyebilirsiniz:

Opel Corsa Elektrikli Fiyatları

Opel Corsa elektrikli, kompakt tasarımı ile dikkat çekerken, sıfır emisyonlu motoruyla da şehir içi ulaşımda çevre dostu çözümler getirir. Corsa elektrikli 136 beygir gücündeki motoru sayesinde sürüş deneyiminize dinamizm katarken, 50kWh gücündeki bataryasıyla da 330 km’ye kadar menzil sunar. Ayrıca hızlı şarj özelliği sayesinde elektrikli aracınızı yalnızca 25 dakika içinde %20’den %80 doluluk oranına kadar şarj etmeniz mümkündür.

Maksimum hız seviyesi elektronik olarak 150km/s ile sınırlandırılan elektrikli modeller şehir içi ulaşımda tercih edebileceğiniz en güvenli araçlar arasındadır. Spor, normal ve eco olarak kategorilendiren 3 farklı sürüş modu ise aracın tercihlerinize göre kolaylıkla adapte olmasını destekler. Eco modunu tercih ettiğinizde daha düşük bir hızda (95km/s’e kadar) daha uzun menzil gitmenize olanak tanır.

%100 elektrikli olan modeller ön/arka park sensörleri, 130 derece geri dönüş kamerası, kör nokta uyarı sistemi, direksiyon ve ön koltuk ısıtma özellikleri ile sürüş konforunuzu artırır. Aynı zamanda opsiyonel panoramik cam tavan, premium aydınlatma ve gelişmiş sürücü destek sistemleri aracın beğenilen diğer özellikleri arasındadır. Aşağıda Opel Corsa elektrikli fiyat listesini inceleyerek bütçeniz için değerlendirmeler yapabilirsiniz:

Araç Modeli Ocak 2025 Fiyatı Corsa Elektrikli 100kW 1.424.900 TL

Opel Corsa elektrikli araçlar kompakt şık tasarım, düşük işletim maliyetleri, çevre dostu teknolojisi gibi özellikler nedeniyle ikinci el araba piyasasında da çok rağbet gören modellerdir. Opel Corsa elektrikli ikinci el araçlar birçok premium donanımıyla beraber daha ekonomik fiyatlarla size sunulur.

Opel Astra Elektrikli Fiyatları

Opel Astra elektrikli yüksek performansı ve zarif tasarımıyla kendi segmentindeki araçlar arasında öne çıkan modeller arasındadır. %100 elektrik gücüyle çalışan modeller 156 beygir gücündeki elektrikli motoru ve 54kWh kapasiteli bataryası sayesinde 418 km’ye kadar menzil olanağı sunar. Eco modda ise şehir içi menzil ortalama 526 km’ye kadar çıkabilir. Aracın normal ve spor olmak üzere iki sürüş modu daha bulunur. Astra elektrikli modelleri şehir içinde çok konforlu kullanabileceğiniz gibi şehir dışı yolculuklarda da tercih edebilirsiniz.

Modern iç tasarım ve kullanıcı dostu teknolojik tasarımlar sürüş keyfinizi ayrı bir boyuta taşır. Cesur ve yalın tasarım çizgileri hemen göze çarpar. AGR sertifikalı ergonomik koltuklar sürüş boyunca kendinizi rahat hissetmenizi sağlarken, uzun yollarda bile etkilidir. Araçlardaki gelişmiş sürücü destek sistemleri, maksimum 170km/s hız,adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı gibi özellikler ise sürüş konforunuzu desteklerken, ekstra güvenlik ve akıcı bir sürüş deneyimi sunar. Ayrıca DC hızlı şarj özelliği sayesinde aracı %20’den %80’e kadar ortalama 25-26 dakika içinde doldurabiilirsiniz. Aşağıda Opel Astra elektrikli fiyat listesini inceleyebilirsiniz:

Araç Modeli Ocak 2025 Fiyatı Astra GS 115 kW 1.689.900 TL Astra Ultimate 115 kW 1.767.900 TL

Opel Astra elektrikli 2. el fiyatları ise yenilikçi teknolojili, çevre dostu araçlara daha uygun fiyatlarla kavuşmanızı sağlar!

Kaynak: https://fiyatlisteleri.opel.com.tr/tum-araclar

Opel Mokka Elektrikli Fiyatları

Sıfır emisyon değerleri, iddialı modern tasarımıyla Mokka elektrikli modeller çevreye duyarlı ve yenilikçi SUV tipi araçlar arasında yer alır. 136 beygir gücündeki %100 elektrikli motoru, 50kWh batarya kapasitesi ile 450km’ye kadar menzil sunar. Güçlü ve sessiz sürüş deneyimi ise Mokka elektrikli modellere gösterilen ilgiyi artırır.

Sürüş stilinize göre performans ve veriminizi artıracak olan üç sürüş modundan (Eco, Normal, Spor) birini seçme imkanınız bulunur. Eco modundayken özellikle şehir içi ulaşımda 450 km’ye kadar mesafe gitmeniz mümkündür. Kısa sürede şarj edilen Mokka elektrikli araçlar dijital Pure Panel ekranı ile de sürüş esnasında ihtiyaç duyabileceğiniz tüm bilgileri modern ve sade şekilde iletir.

Süet döşemeli koltuklar ve geniş iç mekan özellikle ailenizle ya da kalabalık arkadaş gruplarıyla seyahat etmeniz adına fark yaratır. Gelişmiş sürücü destek sistemleri, araç veri izleme sistemleri yolda hakimiyet kurmanızı kolaylaştırırken, gelişmiş far teknolojisi ise görüşünüzü sağlamlaştırır. Aşağıda Opel Mokka elektrikli fiyat listesine göz atabilirsiniz:

Araç Modeli Ocak 2025 Fiyatı Mokka Elektrikli GS 100kW 1.630.900 TL Mokka Elektrikli Ultimate 100kW 1.600.900 TL

Mokka elektrikli 2. el fiyatları ile hem çevre dostu bir araca sahip olabilir hem de premium bir sürüş deneyimini bütçenize daha uygun koşullarla yaşayabilirsiniz.

Opel, yenilikçi teknolojileri, konforu, güvenliği dengeli şekilde buluşturan içten yanmalı ve elektrikli araç modelleriyle geniş bir yelpazeye sahiptir. Uzun yolculuklarda dayanıklılık ve konfor, şehir içi yolculuklarda ise pratiklik sunan Opel her segmentte dikkat çeken bir marka olmayı sürdürür. Borusan Next ise avantajlı Opel 2. el fiyatları ile kalite ve ekonomik çözümleri bir araya getirir. Siz de Borusan Next ayrıcalıkları ile ikinci el araç fırsatlarına hemen göz atın, hayalinizdeki araca çok daha cazip fiyatlarla kavuşun!

Telif hakkı ve sair fikri mülkiyet hakları Borusan Oto Değerlendirme Pazarlama ve Hizmet A.Ş.’ye (Borusan Next’e) aittir. Ticari amaçla ve/veya yasalarca izin verilen meşru kullanım sayılamayacak şekillerde, kısmen dahi olsa, izin alınmaksızın alıntı yapılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, link verilemez.