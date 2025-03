Borusan Next

MINI, kompakt boyutlarına rağmen sunduğu büyük keyif ile otomobil dünyasının en dikkat çekici markalarından biridir. İngiliz mühendisliğinin zarafetini modern teknolojilerle birleştiren MINI, sadece araç olmanın önüne geçerek bir yaşam tarzı simgesine dönüşür. Klasikleşen tasarımıyla her zaman özgün kalmayı başaran marka, şehir içi kullanımda pratiklik ve şıklığı bir arada sunar. Gerek ilk kez trafiğe çıkan genç sürücüler, gerekse nostaljik bir bağ kuran deneyimli kullanıcılar için MINI, farklı segmentlerde cazip modellerle karşımıza çıkar. Özellikle ikonik üç kapılı modeli, markanın DNA’sını en iyi yansıtan araçlardan biridir.

Marka, yenilikçi teknolojilere olan bağlılığıyla sürüş keyfini artırırken, yakıt ekonomisi ve çevre dostu çözümleriyle de çağın gereksinimlerine uyum sağlar. Her detayı titizlikle düşünülmüş iç tasarımı, sürücüye üst düzey konfor imkânı sunar. Kompakt boyutları sayesinde şehir içi park sorunlarına etkili bir çözüm getirirken, güçlü motor seçenekleriyle performanstan ödün vermez. Bu özellikleriyle MINI, küçük boyutların büyük heyecanlar yaratabileceğini bir kez daha kanıtlar.

MINI senelerdir farklı bütçelere hitap eden fiyat seçenekleriyle de dikkat çeker. Marka, her kullanıcının beklentilerine uygun model sunmayı amaçlarken, fiyat-performans dengesiyle de ön plana çıkar. İster sıfır MINI tercih edin, ister ikinci el bir model arayışında olun, bu özel otomobiller her zaman uzun vadede kazançlı bir yatırım olarak değerlendirilir. Peki, MINI’nin 2025 modelleri arasında fiyatlar nasıl şekillenir, hangi seçenekler sizin bütçenize uygun olabilir? Gelin, MINI dünyasında fiyatların detaylarına yakından bakalım.

Güncel Sıfır MINI Fiyat Listesi

MINI’nin çeşitli modelleri, yenilikçi tasarımlarıyla bakışları üzerine çekerken, farklı bütçelere hitap eden fiyat seçenekleriyle de geniş bir aralığa yerleşir. 2025 yılı itibarıyla, MINI Cooper serisinden elektrikli MINI modellerine kadar geniş bir yelpazede farklı fiyat aralıkları bulmak mümkündür. Marka, şehir içi kompakt modellerden sportif tasarımlara kadar sunduğu çeşitlilikle her kesime hitap eder.

Örneğin, MINI Cooper 3 Kapı giriş seviyesi modeller arasında yer alırken, şık görüntüsünden taviz vermez. Daha geniş alan ve aileler için uygun bir seçenek arayanlar içinse MINI Countryman ön plana çıkar. Her bir modelin fiyatı, tercih edilen donanım paketine, motor seçeneklerine ve kişiselleştirme özelliklerine göre farklılık gösterebilir.

MINI Cooper Fiyat Listesi

MINI Cooper, otomobil dünyasında hem tasarımıyla hem de sürüş dinamikleriyle kendine ayrıcalıklı yer edinen bir modeldir. İster ilk kez bir MINI deneyimleyecek olun, ister uzun yıllardır bir MINI tutkunu olun, MINI Cooper’ın sunduğu özellikler sizi etkisi altına alır. Kompakt boyutlarıyla şehir içinde pratiklik sunarken, güçlü motor seçenekleriyle uzun yolculuklarda da keyifli sürüş sağlar. Dışarıdan bakıldığında ilk anda fark edilen o benzersiz tasarımıyla dikkat çeker. Yuvarlak farları, kısa kaputu ve geniş ızgarasıyla kendine has stil sunar.

Üç kapılı ve beş kapılı seçenekleriyle farklı ihtiyaçlara hitap eden model, her sürücünün tarzını yansıtabileceği kişiselleştirme olanakları da sunar. Tavan renklerinden jant tasarımlarına kadar MINI Cooper’ınızı kendi zevkinize göre tasarlayabilirsiniz. Şehir sokaklarında bu otomobili sürerken bir tarz ikonu kullandığınızı hissedeceksiniz.

MINI Cooper, performansı öncelikli düşünenler için güçlü motor seçenekleri sunar. Giriş seviyesi modellerde sunulan 1.5 litrelik 3 silindirli TwinPower Turbo motor, hem yakıt tasarrufu sağlar hem de şehir içi kullanımda yeterli performansı sunar. Daha fazla güç isteyenler için ise 2.0 litrelik 4 silindirli turbo motor seçenekleri mevcuttur.

John Cooper Works (JCW) versiyonu, 231 beygir gücüne ulaşan motoruyla yüksek performanslı sürüş isteyenler için ideal bir tercihtir. 0’dan 100 km/sa hıza yalnızca 6.1 saniyede ulaşabilen güçlü model, dinamizmiyle heyecan verici bir sürüş sağlar. BMW Group’un mühendislik mirasına dayanan güvenilirlik ve verimlilikle de öne çıkar.

MINI Cooper’ın sürüşü, “go-kart hissi” tanımıyla özdeşleşmiştir. Alçak ağırlık merkezi, hassas direksiyon sistemi ve kısa dingil mesafesi sayesinde MINI Cooper, her virajda üstün yol tutuşu sağlar. Direksiyonun başına geçtiğinizde, her viraj, her dönüş adeta eğlenceye dönüşür. Özellikle spor süspansiyon sistemine sahip modeller, yol tutuşu daha da geliştirerek sürüş keyfini maksimuma çıkarır.

MINI Cooper’ın iç tasarımı, hem sürücüyü hem de yolcuları şımartacak detaylarla donatılmıştır. Yuvarlak ve simetrik tasarım öğeleri, markanın dış tasarımındaki ikonik çizgileri iç mekâna taşır. Merkezde konumlanmış büyük bilgi-eğlence ekranı, MINI Connected teknolojisiyle sürüş deneyiminizi üst seviyeye taşır.

Dokunmatik ekran üzerinden navigasyon, medya kontrolü ve telefon bağlantısı gibi özelliklere erişebilir, Apple CarPlay ve Android Auto desteğiyle mobil cihazlarınızı aracınıza entegre edebilirsiniz. Premium ses sistemiyle sevdiğiniz müzikleri yol boyunca yüksek kaliteli şekilde dinlemek, yolculukları daha keyifli hale getirir.

Tüm bunlara ek olarak MINI Cooper, yakıt ekonomisiyle dikkat çeker. Özellikle düşük hacimli motorlar, hem şehir içinde hem de uzun yolda düşük yakıt tüketimiyle bütçe dostudur. Daha çevreci bir seçenek isteyenler için ise MINI Electric modeli, sıfır emisyon ve elektrikli sürüş teknolojisi sunar. 240 kilometreye kadar menzil sunan bu model, MINI Cooper’ın ikonik tasarımını çevre dostu bir yaklaşımla birleştirir.

MINI Cooper’ların ikinci el piyasasındaki değeri, genellikle güçlü performansı, ikonik tasarımı ve yüksek talebi sayesinde stabil kalır. Bu da MINI Cooper’ı uzun vadeli bir yatırım olarak görmenizi sağlar. Daha ekonomik bir seçenek arıyorsanız, 2. el MINI Cooper fiyatları arasından bütçenize uygun bir model kolaylıkla bulabilirsiniz.

MINI Cooper, şehirde pratikliği ve kompakt yapısıyla kendini kanıtlarken, üst düzey sürüş dinamikleriyle uzun yolculuklarda da mükemmel bir yol arkadaşıdır. Aşağıda verilen listede 2025 MINI Cooper sıfır fiyatlarını inceleyebilirsiniz:

Araç Modeli Ocak 2025 Fiyatı MINI Cooper Favoured (3 Kapı) 2.179.400 TL MINI Cooper John Cooper Works (3 Kapı) 2.347.200 TL MINI Cooper Classic (5 Kapı) 1.968.600 TL MINI Cooper Favoured (5 Kapı) 2.104.400 TL MINI Cooper S Cabrio Favoured 3.507.700

MINI Countryman Fiyat Listesi

MINI Countryman, markanın alışıldık kompakt tarzını bir adım öteye taşıyarak doğada keşifler yapmak isteyenler için ideal SUV modeli sunar. Geniş iç mekânı, güçlü motor seçenekleri ve yerden yüksek yapısıyla MINI Countryman, bir macera ortağıdır. Hem ailenizle uzun yolculuklar hem de günlük şehir içi kullanım için tasarlanan model, sürüş keyfi ve pratikliği bir arada sunar.

Model, ikonik MINI tasarımını SUV segmentine taşıyan benzersiz bir modeldir. Geniş hatları, uzun dingil mesafesiyle diğer MINI modellerinden ayrılırken, yuvarlak farları ve belirgin ızgarasıyla markanın klasik görünümünü korur. Çift renkli tavan tasarımı, Countryman’i sıradan SUV’lerden farklı kılar. İster şehir sokaklarında dikkat çekmek ister doğanın içinde kaybolmak isteyin, MINI Countryman tarzınızı her yerde yansıtır.

Geniş iç hacmiyle depolama için fazlasıyla alan sunar. Beş kişilik oturma kapasitesi ve 450 litreye kadar genişletilebilen bagaj hacmiyle hem ailenizle seyahatlerinizde hem de günlük alışverişlerinizde ihtiyaçlarınıza tam anlamıyla cevap verir. Arka koltuklar, daha fazla esneklik için kaydırılabilir ve yatırılabilir şekilde tasarlanmıştır.

Countryman, farklı motor seçenekleriyle her türlü sürüş ihtiyacını karşılar. 1.5 litrelik 3 silindirli turbo motor, şehir içi kullanıma uygun yakıt tasarruflu bir seçenek sunarken, 2.0 litrelik 4 silindirli motor ise daha yüksek performans arayanlar için tasarlanmıştır. ALL4 dört çeker sistemiyle donatılmış modeller, zorlu yol koşullarında dahi üstün yol tutuşu sağlar. Bu özellik, MINI Countryman’i arazi sürüşlerinde güvenilir yol arkadaşı haline getirir.

Araç, boyutlarına rağmen markanın meşhur “go-kart hissi”ni yaşatmaya devam eder. Alçak ağırlık merkezi ve hassas direksiyon sistemi, SUV modeline sportif bir sürüş karakteri kazandırır. Uzun yolda konforu ön planda tutarken, şehir içi manevralarda çevikliğini korur. İster asfaltta ister arazide olun, MINI Countryman’in direksiyonuna geçtiğinizde, sürüş keyfinin tadını çıkaracaksınız.

MINI Countryman, sürüşü hem eğlenceli hem de fonksiyonel hale getiren gelişmiş teknolojilerle donatılmıştır. 8.8 inçlik dokunmatik ekranı, MINI Connected sistemiyle navigasyon, medya ve telefon özelliklerini kolayca kontrol etmenizi sağlar. Opsiyonel olarak sunulan kablosuz şarj ünitesi ve head-up display gibi teknolojiler, sürüş sırasında gözünüzü yoldan ayırmadan bilgi almanıza olanak tanır.

Aracın ikinci el piyasası da oldukça hızlıdır. Geniş iç mekânı, güçlü motor seçenekleri ve dayanıklılığı sayesinde 2. el Countryman fiyatları , yatırım açısından uzun vadede avantaj sağlar. İster sıfır kilometre, ister ikinci el bir model tercih edin, MINI Countryman’in premium özellikleri, sizi asla yarı yolda bırakmaz. Aşağıda modelin sıfır fiyatlarını inceleyebilirsiniz:

Araç Modeli Ocak 2025 Fiyatı MINI Countryman C Favoured 2.798.000 TL MINI Countryman C John Cooper Works 3.054.200 TL

MINI John Cooper Works Fiyat Listesi

MINI John Cooper Works (JCW), hız tutkunları ve performans arayan sürücüler için tasarlanmış gerçek bir güç makinesidir. Adını efsanevi yarış mühendisinden alan model, pistlerde üstün sürüş deneyimi sunar. MINI’nin ikonik tasarımını koruyarak ona sportif bir dokunuş ekleyen JCW, dinamizmiyle beğeninizi kazanır.

JCW, tasarımıyla sıradan bir araç olmadığını hemen belli eder. Daha geniş hava girişleri, spor difüzörler ve çarpıcı çift egzoz çıkışıyla, ruhundaki yarış karakterini yansıtır. 19 inçlik özel alaşım jantlar ve aerodinamik tasarım öğeleri, MINI JCW’nin performansını destekler. Farların keskin hatları modele agresif bir duruş kazandırır.

MINI John Cooper Works, kaputunun altında gerçek bir canavar saklar. 2.0 litrelik 4 silindirli TwinPower Turbo motoru, tam 231 beygir güç ve 320 Nm tork üretir. Motor, JCW’yi 0’dan 100 km/sa hıza sadece 6.1 saniyede ulaştırarak adrenalin seviyenizi zirveye çıkarır. Üstelik 8 ileri Steptronic spor şanzımanı, hızlı ve kesintisiz vites değişimleriyle sürüş keyfini artırır.

Performansın sadece hızdan ibaret olmadığını bilen JCW, yarış pistlerinden gelen süspansiyon ayarları ve yüksek performanslı fren sistemiyle ek güvenlik sunar. Virajlarda maksimum yol tutuşu sağlayan diferansiyel kilidi ise JCW’nin yol dinamiklerini güçlendirir.

Farklı sürüş modları sayesinde aracınızı kendi tarzınıza uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Sport modu, direksiyon ve gaz tepkilerini keskinleştirirken, egzozdan gelen o etkileyici sesle adeta bir yarış otomobilindeymişsiniz hissi uyandırır.

MINI John Cooper Works, iç mekânında da dışındaki sportif ruhu devam ettirir. JCW logosuna sahip spor koltuklar, yan destekleriyle hem konforu artırır hem de hızla ilerlerken sizi sıkıca sarar. Deri direksiyon simidi ve metal pedallar, aracın yarış ruhunu iç mekâna taşır. Gücü hissetmek, pist ruhunu her yolculukta yaşamak ve sürüş keyfini doruklarda hissetmek isteyen herkes için JCW bir vazgeçilmezdir. Aşağıda MINI John Cooper Works 2025 fiyat listesini inceleyebilirsiniz:

Araç Modeli Ocak 2025 Fiyatı MINI John Cooper Works 3.758.200 TL MINI John Cooper Works Cabrio 3.808.000 TL MINI John Cooper Works Countryman ALL4 4.507.600 TL

Tamamen Elektrikli MINI Modelleri ve Avantajları

Tamamen elektrikli MINI modelleri, markanın ikonik tasarımını çevre dostu teknolojiyle birleştirerek geleceğin otomobil anlayışını bugünden sunar. MINI Electric, sıfır emisyonlu yapısıyla hem şehir içi kullanımda hem de uzun yolculuklarda çevre bilincine sahip sürücüler için benzersiz bir seçenektir. Elektrikli sürüş sistemi, sessiz bir performans sağlarken, güçlü motoruyla hızlanma konusunda hiçbir şeyden ödün vermez. Hızlı şarj desteği sayesinde MINI Electric, kısa sürede yola çıkmaya hazır hale gelir ve 240 kilometreye kadar menziliyle günlük ihtiyaçlarınızı rahatlıkla karşılar.



Elektrikli MINI modellerinin sunduğu avantajlar yalnızca çevreci özellikleriyle sınırlı değil. Düşük enerji maliyetleri, geleneksel içten yanmalı motorlara göre çok daha ekonomik bir kullanım sunar. Ayrıca elektrikli motorun bakım gereksinimi az olduğundan, uzun vadede maliyet avantajı sağlar. MINI Electric’in modern teknolojilerle donatılmış iç mekânı, dijital gösterge paneli ve MINI Connected sistemi gibi özelliklerle sürüş deneyiminizi üst seviyeye taşır.

MINI Modellerinin Teknik Özellikleri

MINI modelleri, farklı motor seçenekleriyle geniş kullanıcı kitlesine hitap eder. 1.5 litrelik 3 silindirli motorlardan 2.0 litrelik 4 silindirli turbo motorlara kadar çeşitlilik sunan MINI, hem şehir içi kullanımda yakıt tasarrufu hem de uzun yolda güçlü performans sağlar. John Cooper Works gibi performans odaklı modellerde, 231 beygir gücüne ulaşan motorlar sayesinde adrenalin dolu bir sürüş deneyimi yaşarsınız. Tüm MINI modellerinde BMW Group’un mühendislik kalitesiyle optimize edilmiş TwinPower Turbo teknolojisi, güç ve verimliliği ince dengede tutar.

Aracın süspansiyon sisteminden fren performansına kadar her detay, sürüş konforunu artırmak için titizlikle tasarlanmıştır. MINI, hem teknik altyapısıyla hem de modern teknolojileriyle sürücüsüne üst düzey bir deneyim sunar.

MINI Araçları Hangi Özellikleri ile Öne Çıkıyor?

MINI araçları, yalnızca kompakt boyutlarıyla değil, aynı zamanda sunduğu benzersiz özelliklerle de sizi etkilemeyi başarır. Aşağıda MINI modellerinin tüm özelliklerini inceleyebilirsiniz:

Eğer şehirde kolayca park edebileceğiniz, aynı zamanda tarzınızı yansıtan bir otomobil arıyorsanız, MINI sizin için ideal bir seçenek olabilir. Üstelik, kişisel tercihlerinize uygun olarak özelleştirebileceğiniz bu araçlar, rengarenk seçenekleriyle birlikte gelir.

MINI’nin ikonik tasarımı, zamansız stil sunarken kompakt yapısıyla şehirde rahat hareket etmenize olanak tanır. Şehirde dar sokaklardan geçerken ya da küçük bir park alanı bulduğunuzda MINI’nin ne kadar pratik olduğunu hemen fark edeceksiniz.

Motor seçenekleri, özellikle de John Cooper Works (JCW) modelleri, size dinamik sürüş keyfi yaşatmak için tasarlanmıştır. Trafikteki hızlanmalarda MINI’nin ne kadar çevik olduğunu deneyimlediğinizde, bu sürüş keyfine bağımlı olabilirsiniz.

MINI Connected sistemi, hayatınızı kolaylaştırmak için tasarlanmış bir teknoloji harikasıdır. Dokunmatik ekran üzerinden navigasyona kolayca erişebilir, yolculuğunuzu planlayabilir ve sevdiğiniz müzikleri yüksek kaliteli bir ses sistemiyle dinleyebilirsiniz. MINI’de teknolojinin hayatınıza nasıl değer kattığını hissedeceksiniz.

Elektrikli MINI modelleri, sıfır emisyon sunarak çevreye duyarlı bir sürüş imkânı tanır. Eğer geleceğin teknolojisini şimdiden deneyimlemek isterseniz, MINI Electric modelini satın alabilirsiniz. Elektrikli bir MINI’nin sessizliği ve verimliliğiyle günlük yolculuklarınıza farklı bir katman katar.

Renk, jant, iç mekân ve aksesuar seçenekleriyle MINI’nizi tamamen kendi tarzınıza uygun şekilde tasarlayabilirsiniz. MINI ile her yolculuk, kişisel tarzınızı yansıtan bir deneyime dönüşür.

Aracın benzersiz yol tutuşu ve hassas direksiyon sistemi sayesinde her virajı kolaylıkla alabilirsiniz. Direksiyonun başına geçtiğinizde MINI’nin sürüş keyfiyle sizi sardığını görmek hiç zor olmayacak.

MINI, gelişmiş güvenlik sistemleri ve BMW Group’un dayanıklılık standartlarıyla sizi ve sevdiklerinizi korur.

MINI, ikonik tasarımı, dinamik sürüş özellikleri ve modern teknolojileriyle her yolculuğu keyifli bir deneyime dönüştüren özel bir otomobil markasıdır. İster şehir içi kullanımda pratik bir model arıyor olun, ister performansı ön planda tutan bir araç hayal edin, MINI’nin geniş model yelpazesinde size uygun bir seçenek mutlaka bulunur. Hayalinizdeki MINI’ye daha ekonomik şekilde sahip olmayı düşünüyorsanız, Borusan Next aracılığıyla ikinci el MINI fiyatları listesini inceleyebilirsiniz.

Telif hakkı ve sair fikri mülkiyet hakları Borusan Oto Değerlendirme Pazarlama ve Hizmet A.Ş.’ye (Borusan Next’e) aittir. Ticari amaçla ve/veya yasalarca izin verilen meşru kullanım sayılamayacak şekillerde, kısmen dahi olsa, izin alınmaksızın alıntı yapılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, link verilemez.