Borusan Next

Otomotiv dünyasının en prestijli markalarından olan Mercedes-Benz, yıllardır kalite, yenilikçilik ve zarafetle özdeşleşmiştir. 1886 yılında Karl Benz'in dünyanın ilk otomobilini üretmesiyle başlayan bu başarı hikayesi, günümüzde tasarımda çığır açan araçlarla devam eder. Mercedes-Benz, yalnızca bir otomobil markası değil, aynı zamanda mühendislik harikası teknolojilerin öncüsü olarak da dikkat çeker. Her modeli, hayatınıza değer katan bir yaşam tarzı sunmayı hedefler. Hangi modeli tercih ederseniz edin, konfor, zarafeti bir arada bulacağınızı garanti eder. İster şehir içi kullanım için kompakt bir model, ister uzun yolculuklarda rahatlık sağlayan SUV’lar olsun, Mercedes-Benz her ihtiyaca hitap eden seçenekler sunar.

Mercedes-Benz, “The Best or Nothing” sloganıyla inovasyonun temsilcisidir. Markanın yıldızlı logosu kaliteyi simgelerken, her modeli bir sanat eseri gibi tasarlanır. Geleneksel motor teknolojilerinden elektrikli modellere kadar uzanan vizyonuyla Mercedes-Benz, geleceğin sürdürülebilir ulaşımına da liderlik eder.

2025 Mercedes-Benz modelleri, modern tasarım çizgileri ve yenilikçi teknolojik donanımlarıyla dikkat çekerken, fiyat listesi de araç sahibi olmak isteyenler için merak uyandırır. Mercedes-Benz dünyasına adım atmak, modeller hakkında daha fazla bilgi edinmek için yazının devamına göz atabilirsiniz.

Güncel Sıfır Mercedes Benz Fiyat Listesi

Lüks otomobil segmentinin köklü markalarından biri olan Mercedes-Benz, 2025 yılı araç fiyatlarıyla yine dikkatleri üzerine çeker. Markanın sunduğu kişiselleştirme seçenekleri de araçların fiyatlarında önemli bir yer edinir. Özel renk seçenekleri, premium iç tasarım detayları, gelişmiş güvenlik sistemleri gibi eklemeler, Mercedes-Benz modellerinin fiyatlarını etkileyen unsurlar arasında yer alır.

2025 yılı Mercedes-Benz modellerini karşılaştırarak, beklentilerinize en uygun aracı seçebilirsiniz. Bütçenize uygun bir model için Mercedes 2. El Fiyatları listesine göz atabilirsiniz. İster şehir içi kullanım için kompakt bir model, ister uzun yolculuklarda konfor sağlayan bir SUV arıyor olun, Mercedes-Benz her ihtiyacınıza yanıt verecek seçenekler sunar.

Mercedes A-Serisi Fiyatları

Mercedes-Benz A-Serisi, şehir yaşamının hızlı temposuna ayak uydurmak için tasarlanmış, kompakt ama son derece lüks bir modeldir. Markanın yenilikçi teknolojilerini zarif tasarım anlayışıyla birleştiren A-Serisi, günlük şehir içi yolculuklarınızı hem konforlu hem de keyifli bir deneyime dönüştürür. A-Serisi’nin direksiyonuna geçtiğinizde, hem performansıyla hem de estetik çizgileriyle fark yaratan bir araca sahip olduğunuzu hissedersiniz.

A-Serisi, Mercedes-Benz’in çağdaş tasarım dilini kusursuz bir şekilde yansıtır. Akıcı hatlara sahip gövde tasarımı, aerodinamik yapısıyla işlevsel bir profil oluşturur. Şehir içindeki dar sokaklarda kolay manevra yapabilmeniz için özel olarak tasarlanan model, kompakt boyutlarına rağmen iç mekânda geniş bir kullanım alanı sağlar. Sürücü ve yolcular için ergonomik koltuk tasarımı, uzun yolculuklarda dahi maksimum konfor sunar.

A-Serisi, sürüş konforunuzu artıran pek çok yenilikçi özellikle donatılmıştır. Mercedes-Benz User Experience (MBUX) sistemi, sesli komut özellikleriyle araçla etkileşim kurmanızı kolaylaştırır. Geniş dijital ekran, hız, yakıt durumu, navigasyon gibi bilgileri tek bakışta görebilmenizi sağlar. Ayrıca artırılmış gerçeklik destekli navigasyon özelliği, özellikle şehir içindeki karmaşık rotalarda büyük yardımcıdır.



Mercedes A serisi, sunduğu özelliklere göre farklı fiyat aralıklarıyla her bütçeye uygun seçenekler sunar. İster giriş seviyesi bir model, ister daha donanımlı bir seçenek tercih edin, A-Serisi size kaliteyi cazip fiyatlarla sunmayı amaçlar. Dilerseniz ikinci el Mercedes A serisi modellerine Borusan Next’i ziyaret ederek ulaşabilirsiniz. Fiyat listesi ve modeller hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz:

Model 2025 Ocak Fiyatı Mercedes A 200 AMG 2.547.200 TL Mercedes AMG A 45 S 4MATIC+ Performance 4.677.400 TL

Mercedes B-Serisi Fiyatları

Mercedes B-Serisi, şehir yaşamında pratikliği ve lüksü bir araya getiren kompakt bir aile otomobilidir. Boyutlarının küçük olmasına rağmen ferah iç mekân sunar. Fonksiyonel saklama çözümleri sayesinde, hem şehir içi ulaşımda hem de hafta sonu seyahatlerinde oldukça pratiktir. Özellikle aileler tarafından sıklıkla tercih edilen B-Serisi, kolay katlanabilen arka koltuk düzeni ve çok yönlü kullanımıyla fark yaratır.

Motor seçenekleri, hem performans hem de yakıt verimliliği açısından çeşitlilik sunar. Düşük emisyonlu seçeneklerden yüksek tork sağlayan motorlara kadar geniş yelpaze sunan B-Serisi, çevre dostu hibrit modelleriyle de dikkat çeker. Sürüş destek sistemleri, güvenlik konusunda markanın standartlarını bir adım ileri taşır. Şerit takip asistanı, adaptif hız sabitleyici ve acil durum frenleme sistemi gibi özellikler maksimum güvenlik sağlar.



B-Serisi, farklı donanım seviyeleri ve motor seçenekleriyle her bütçeye uygun bir model sunar. İkinci el Mercedes-Benz B Serisi modellerine bakarak avantajlı fiyatlarla bu lüks ve pratik araca sahip olma fırsatını değerlendirebilirsiniz. Aşağıda aracın sıfır fiyat listesine ulaşabilirsiniz:

Model 2025 Ocak Fiyatı B 200 Progressive Güncel fiyat açıklanmadı

Mercedes C-Serisi Fiyatları

Mercedes-Benz C-Serisi, premium otomobil segmentinde yolda fark edilmenizi sağlayan eşsiz bir modeldir. Göz alıcı dış tasarımı, üstün performansı ve yenilikçi teknolojileriyle hem sürücülerin hem de yolcuların beklentilerini fazlasıyla karşılar. Mercedes-Benz’in imzası olan yıldızlı ön ızgara, dinamik far tasarımı araca prestijli görünüm kazandırır. Aracın her detayı, hem estetik hem de işlevsellik göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Gerek iş yaşamında profesyonel duruş arayanlar gerekse günlük kullanımda şıklığı isteyenler için kusursuz seçimdir.



C-Serisi’nin iç mekânı, yüksek kaliteli malzemelerle lüks bir atmosfer sunar. Ambiyans aydınlatma sistemi, 64 farklı renk seçeneğiyle araç içini kişiselleştirme imkânı tanır. Deri koltuklar, ergonomik oturma düzen her yolculuğu konforlu hale getirir. Geniş dijital gösterge paneli ve merkezi multimedya ekran, sürüş sırasında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgilere kolayca erişmenizi sağlar.

C-Serisi, Mercedes-Benz’in en son güvenlik teknolojileriyle donatılmıştır. PRE-SAFE Sistemi, olası çarpışma durumlarında önleyici önlemler alarak sizi ve sevdiklerinizi korur. Aktif şerit değiştirme yardımcısı sürüş sırasında güvenlik oranınızı yükseltir.

İster giriş seviyesi model, ister daha teknolojik özelliklerle donatılmış versiyonu tercih edin, C-Serisi her ihtiyaca uygun seçenek sunar. Ayrıca ikinci El Mercedes-Benz C Serisi modelleri de avantajlı fiyatlarla bu lüks deneyimi yaşamak isteyenler için cazip alternatif oluşturur. Bu eşsiz modelin sıfır fiyat listesi şu şekildedir:

Model 2025 Ocak Fiyatı Mercedes C 200 4MATIC Avantgarde 3.672.200 TL Mercedes C 200 4MATIC AMG 3.826.200 TL Mercedes-AMG C 43 4MATIC Performance 5.780.400 TL Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE 8.956.900 TL

Mercedes CLA ve CLE Serisi Fiyatları

Şehir yaşamında dinamik duruş sergilemek istiyorsanız, CLA Serisi sizin için ideal olabilir. Kompakt tasarımıyla öne çıkan CLA, hem şehir içi kullanımda hem de uzun yolculuklarda mükemmele yakın performans sunar. Daha geniş iç hacim arayanlar içinse CLE Serisi, şık görünüm beklentilerinizi karşılar.

CLA Serisi, özellikle aerodinamik yapısıyla dikkat çeker. Kompakt yapısına rağmen geniş iç hacmi, hem siz hem de sevdikleriniz için rahat bir deneyim sunar. CLE Serisi ise coupe ve cabrio seçenekleriyle zarafetin ve teknolojinin bir araya geldiği otomobil olarak öne çıkar. Her iki seri de Mercedes-Benz’in üst düzey mühendislik anlayışını taşıyarak her sürüşün keyfini çıkarmanıza yardımcı olur.



CLA Serisi, verimli motor seçenekleriyle dikkat çeker. Özellikle CLA 250e Plug-in Hybrid, çevre dostu bir sürüş deneyimi sunarken aynı zamanda yüksek performans sağlar. CLE Serisi ise hem sportif sürüş dinamikleri hem de uzun yolculuklar için optimize edilmiş süspansiyon sistemiyle eşsiz bir sürüş keyfi sunar.

Her iki serinin iç tasarımı, kaliteli malzemeler ve modern detaylarla donatılmıştır. CLA Serisi, ambiyans aydınlatmasıyla enerjik bir atmosfer sunarken, CLE Serisi premium döşeme seçenekleriyle lüksü bir adım öteye taşır. Kişiselleştirilebilir iç mekan seçenekleri sayesinde, her iki model de tarzınıza uygun şekilde tasarlayabilirsiniz. Modellerin 2025 sıfır fiyatlarını aşağıda verilen tabloda inceleyebilirsiniz:

Model 2025 Ocak Fiyatı Mercedes CLA 200 AMG 2.898.700 TL Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ 4.631.400 TL Mercedes Yeni CLE 300 4MATIC Cabriolet AMG 6.425.900 TL

Mercedes E-Serisi Fiyatları

Mercedes-Benz E Serisi, lüks otomobil dünyasında rafine tasarımı, üstün teknolojik donanımları ve eşsiz sürüş konforuyla öne çıkan bir model serisidir. Hem sedan, hem station wagon, hem de coupe ve cabriolet gövde tipleriyle sunulan E Serisi, üstün mühendisliğiyle yollarda fark yaratır. Bir otomobilden çok daha ötesine geçerek yaşam tarzı sunan E-Serisi, her yolculuğu birinci sınıf bir deneyime dönüştürür.

Mercedes E Serisi, zamansız tasarım anlayışıyla modern görünüm sunar. Karakteristik ön ızgara, LED farlar ve aerodinamik hatları, aracın premium kimliğini güçlendirir. Coupe Cabriolet versiyonları, sportif ruhu zarafetle birleştirirken; Sedan modelleri genişlik arayanların gözdesidir.

Kişiselleştirilebilir iç mekân detaylarıyla E-Serisi, tarzınızı aracınıza yansıtmanızı sağlar. Deri döşeme, ahşap veya alüminyum kaplama seçenekleri, iç mekânı tam anlamıyla size özel bir hale getirir. Panoramik cam tavan ekleyerek, kabini daha aydınlık atmosferle buluşturabilirsiniz.

E-Serisi, farklı motor seçenekleriyle her ihtiyaca uygun bir sürüş deneyimi sunar. Benzinli, dizel ve Plug-in Hybrid versiyonlarıyla çevre dostu performans sağlamayı hedefleyen bu seri, aynı zamanda güçlü AMG motor seçenekleriyle adrenalin tutkunlarının da beklentilerini karşılar. Hibrit modeller, şehir içinde sıfır emisyonlu sürüş sunarken, güçlü elektrikli motoru sayesinde yüksek performans sağlar.

Mercedes E Serisinin ikinci el piyasası da oldukça canlıdır. İlk günkü performansını modeller, detaylara gösterilen özenle her yolculuğunuzu özel kılar. İkinci el piyasasında E-Serisi, özellikle geniş iç hacmi, premium malzeme kalitesi ve gelişmiş sürüş asistan sistemleriyle dikkat çeker. Daha uygun fiyatlarla birinci sınıf sürüş deneyimi yaşamak istiyorsanız, ikinci el Mercedes-Benz E-Serisi modellerini tercih ederek hem prestijli bir araca sahip olabilir hem de uzun yıllar keyifle kullanabilirsiniz. Eşsiz modelin fiyatlarını keşfetmek için aşağıda verilen tabloya göz atabilirsiniz:

Model 2025 Ocak Fiyatı Mercedes Yeni E 180 Exclusive 5.086.700 TL Mercedes Yeni E 180 AMG 5.221.700 TL Mercedes Yeni E 220 d 4MATI Exclusive 7.114.400 TL Mercedes Yeni E 220 d 4MATI AMG 7.301.400 TL

Mercedes S-Serisi Fiyatları

Göz alıcı duruşuyla Mercedes S-Serisi, lüks otomobil dünyasının zirvesinde yer alır. İlk andan itibaren sizi içine çeken sofistike tasarımı, ince düşünülmüş detayları büyüleneceksiniz. Her çizgisi, kaliteyi hissettirmek için tasarlanmıştır. Direksiyona geçtiğiniz anda, adeta size özel dünya sunan bu otomobil, konforuyla gönülleri kazanır.

S-Serisi'nin kaputunun altında, gücü ve zarafeti bir araya getiren motor seçenekleri sizi bekler. Örneğin 3.0 litrelik 6 silindirli turbo motoru, hem etkileyici bir hızlanma hem de yakıt verimliliği sunar. Ayrıca sürüş deneyimini daha da özel kılan E-Active Body Control sistemi sayesinde, yolda adeta süzülüyor gibi hissedersiniz. Bunun yanında, geniş ekranlı MBUX bilgi-eğlence sistemi ile aracınızla iletişim kurmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Sizin sadece "Hey Mercedes" demeniz yeter!

Mercedes S-Serisi, güvenliği en üst seviyede tutarak sizi ve sevdiklerinizi her zaman korur. Gelişmiş sürücü asistan sistemleri, trafik yoğunluğunda bile huzur içinde yolculuk etmenizi sağlar. Arka koltuklarda bile sınıfının en iyi konforunu sunan masaj özellikli koltuklar ve özel kabin aydınlatması, yolculuklarınızı benzersiz bir deneyime dönüştürür. İkinci el Mercedes-Benz S Serisi , uygun fiyatlarla premium deneyim yaşamak isteyenler için ideal bir seçenektir. Hem şıklığı hem de teknolojisiyle fark yaratan model, ikinci el piyasasında da cazibesini korur.

Model 2025 Ocak Fiyatı Mercedes S 450 d 4MATIC L Inspiration 15.840.600 TL Mercedes S 450 4MATIC L Inspiration 17.230.600 TL Mercedes-AMG S 63 E PERFORMANCE 28.207.100 TL

Mercedes GLA, GLB ve GLE Serisi Fiyatları

Mercedes-Benz’in GLA, GLB ve GLE serileri, farklı ihtiyaçlara uygun lüks SUV modelleriyle öne çıkar. Her biri, benzersiz tasarımı, ileri teknolojik donanımları ve üstün sürüş performansıyla SUV dünyasında bakışları üstüne çeker.

GLA Serisi, kompakt SUV segmentinde yer alarak şehir içinde pratik kullanım sunar. Sportif tasarımı, çevik sürüş dinamikleriyle birleşerek günlük yaşamda birçok trafik sıkıntınıza çözüm oluşturur. Böylece birkaç hamlede zorlanmadan park edebilirsiniz.

GLB Serisi, 7 kişilik oturma kapasitesiyle aileler için ideal bir SUV modelidir. Kutusal tasarımı, geniş iç hacmi ve esnek koltuk düzeniyle tatilde valizlerinizi yerleştirmeniz için ekstra kullanım alanı verir. Off-road sürüş modları ve 4MATIC dört tekerlekten çekiş sistemi, her türlü yol koşulunda güvenilir performans sağlar.

GLE Serisi,performansı en üst seviyede sunan orta boy SUV’dur. Geniş iç mekanı, konforu ve şıklığı bir arada yaşamak isteyenler için idealdir. İleri teknolojik özellikleri, hibrit motor seçenekleri ve off-road kabiliyetleri, GLE’yi hem şehir içinde hem de arazi koşullarında üstün bir araç haline getirir.

Mercedes-Benz GLA, GLB, GLE serileri, her ihtiyaca uygun lüks SUV seçenekleri sunarak farklı yaşam tarzlarına hitap eder. Hem ekonomik hem de lüks bir SUV sahibi olmayı düşünüyorsanız, İkinci El Mercedes-Benz GLA beklentilerinizi fazlasıyla karşılayabilir.

Model 2025 Ocak Fiyatı Mercedes GLA 200 AMG 3.134.200 TL Mercedes Yeni GLB 200 Progressive 3.386.200 TL Mercedes Yeni GLB 200 AMG 3.563.200 TL Mercedes Yeni GLE 300 d 4MATIC AMG 13.279.400 TL

Mercedes G-Serisi Fiyatları

Mercedes G-Serisi, lüks ve off-road performansını eşsiz şekilde birleştiren efsane modellerden biridir. İlk bakışta dikkat çeken ikonik kutu tasarımı, sağlamlığının bir göstergesidif. Ancak G-Serisi’nin sunduğu sadece dış görünüş değildir; aracın içine adım attığınız anda sizi lüks detaylarla bezenmiş bir dünya karşılar. Deri kaplamalar, özel işçilik ve yüksek teknolojili bir kokpitle her sürüşte kendinizi ayrıcalıklı hissedersiniz.

Mercedes G-Serisi, zorlu arazi koşullarının üstesinden gelmek için doğmuş bir araç olarak üretilmiştir. 4.0 litrelik V8 biturbo motoru, size 585 beygir gücünde bir performans sunar, her türlü yol şartında güvenle ilerlemenizi sağlar. Üç farklı kilitlenebilir diferansiyel ve Low Range şanzıman seçeneğiyle, en zorlu dağ yollarında bile kontrol tamamen sizin elinizdedir. Asfalt üzerinde ise G-Serisi, sürüş konforu ve dinamikleriyle adeta bir lüks sedan gibi hareket eder.

G-Serisi sadece güçlü değil, aynı zamanda sizi ve sevdiklerinizi her zaman güvende tutan bir yol arkadaşıdır. Adaptif hız sabitleyici, aktif fren asistanı ve çevre görüş kamerası gibi sistemlerle yolculuklarınızda endişe etmeye yer kalmaz. İç mekânda ise özel aydınlatma, masaj özellikli koltuklar ve premium ses sistemi sayesinde her yolculuk keyif deneyimine dönüşür.

Model 2025 Ocak Fiyatı G 580 with EQ Technology Edition One 13.552.000 TL G 450 d Heritage 17.781.100 TL G 500 Heritage 18.927.100 TL Mercedes-AMG G 63 Performance 25.109.100 TL

Mercedes EQA, EQB, EQE ve EQS Fiyatları

Mercedes E, markanın elektrik gücüyle oluşturduğu arabalar için kullandığı harftir. 420 km’ye kadar menzil sunan EQA, hem çevre dostu hem de güçlü performans sunar. Elektrikli motorunun sunduğu sessizlik ve anlık hızlanma, sürüş deneyiminizi unutulmaz kılar. Minimalist iç tasarımı, büyük ekranlı bilgi-eğlence sistemiyle bir araya gelerek, her anınızı modern bir atmosferle buluşturur.

EQB, hem geniş bir aile otomobili hem de elektrikli bir SUV arayanlar için ideal bir seçenek. 7 kişilik oturma kapasitesi ve 500 km’ye varan menziliyle, uzun yolculuklarda rahatlığı ve sürdürülebilirliği bir arada sunar. Akıllı dört çeker sistemi, her türlü yol şartında güven verirken, iç mekânda bulunan panoramik cam tavan size ferah atmosfer sunar.

Mercedes EQE, elektrikli sedan segmentinde teknolojiyle sınırları zorlar. 660 km’ye kadar menzili ve aerodinamik tasarımı, uzun mesafeleri bile keyifle kat etmenizi sağlar. MBUX Hyperscreen teknolojisi, sizi bir teknoloji üssündeymiş gibi hissettirirken, sürüş sırasında tüm bilgileri anında önünüze getirir. EQE, iş dünyasında şıklığı, yolda ise çevreciliği temsil eder.

Mercedes EQS, elektrikli araç dünyasının en lüks temsilcilerinden biri. 780 km’ye kadar menzili ve çığır açan teknolojileriyle, tam anlamıyla geleceğin otomobili. İç mekânda 56 inçlik devasa MBUX Hyperscreen, sürüş sırasında hem sürücüye hem de yolculara olağanüstü bir deneyim sunar. Özel aydınlatma, masaj özellikli koltuklar ve yüksek kaliteli ses sistemiyle EQS, her anı unutulmaz bir lükse dönüştürür. Yalnızca otomobil değil, aynı zamanda bir yaşam tarzıdır.

Model 2025 Ocak Fiyatı Mercedes Yeni EQA 250+ AMG 2.716.700 TL Mercedes Yeni EQA 350 4MATIC AMG 3.337.100 TL Mercedes Yeni EQB 250+ AMG 2.764.700 TL Mercedes Yeni EQB 350 4MATIC AMG 3.421.100 TL Mercedes EQE 280 AMG 3.891.400 TL Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ Performance 6.111.000 TL Mercedes EQS 450 4MATIC Inspiration 6.350.500 TL Mercedes EQS 580 4MATIC Heritage Edition 7.587.500 TL Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ Performance 8.057.000 TL

Mercedes AMG GT Fiyatları

Mercedes-AMG GT, otomobil tutkunlarının genç yaşlarından beri hayallerini süsleyen bir başyapıttır. İkonik uzun kaput tasarımı ve agresif duruşuyla sadece spor otomobil değil, aynı zamanda bir sanat eseridir. Araç, adeta Mercedes-AMG’nin motorsporlarındaki uzmanlığını ve mühendislik harikasını yollara taşıyan bir güç sembolüdür. Direksiyona geçtiğiniz an, dinamizmin buluştuğu bir dünyaya adım atarsınız.

AMG GT’nin kalbinde yatan el yapımı 4.0 litrelik V8 biturbo motor, 730 beygire kadar güç üretebilir ve 0’dan 100 km/sa hıza sadece 3 saniyede ulaşır. Arkadan itişli platformu ve üstün aerodinamik tasarımı, her virajı bir sanat eserine dönüştürür. Bununla birlikte, AMG Ride Control süspansiyon sistemi ve farklı sürüş modlarıyla bu araç, pistlerden şehir caddelerine kadar her zeminde benzersiz bir sürüş deneyimi sunar.

Mercedes-AMG GT, yalnızca performansıyla değil, iç mekândaki lüks ve teknolojiyle de kendini gösterir. Sürücü odaklı kokpiti, yüksek çözünürlüklü ekranları ve karbon fiber detaylarıyla modern bir yarış atmosferi sunar. Spor koltuklar, vücudunuzu kavrayarak hem konfor hem de kontrol sağlar. Bu otomobilde, hızın ve şıklığın kusursuz bir dengesini bulacaksınız. Mercedes-AMG GT ile yollarda adeta bir efsane gibi hissedeceksiniz.

Model 2025 Ocak Fiyatı Mercedes-AMG GT 43 Performance 11.636.900 TL Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Performance 22.052.100 TL

Mercedes AMG SL Fiyatları

Mercedes-AMG SL, spor otomobil tutkusunu üstü açık sürüş keyfiyle buluşturan ikonik tasarımlardan biridir. Zarif tasarımı, uzun kaputu ve akıcı çizgileriyle hem klasik SL mirasını taşır hem de modern dokunuşlarla geleceği temsil eder. Açılabilir kumaş tavanı sayesinde dört mevsim sürüş keyfi sunan bu araç, hem şehirde hem de açık yollarda size eşlik edecek bir özgürlük hissi yaratır.

AMG SL, kaputunun altındaki 4.0 litrelik V8 biturbo motoruyla 585 beygir gücü üreterek 0’dan 100 km/sa hıza yalnızca 3,6 saniyede ulaşır. Standart olarak sunulan 4MATIC+ dört çeker sistemi, performansı maksimum seviyeye taşırken her türlü yol şartında kusursuz bir kontrol sağlar. AMG Ride Control süspansiyon sistemi ve aktif arka aks yönlendirme, hem pistte hem de virajlı yollarda üstün bir sürüş deneyimi sunar.

Mercedes-AMG SL’nin iç mekanı, şıklık ve teknolojiyle bir arada tasarlanmıştır. 11,9 inçlik dönebilen dokunmatik ekran ve MBUX bilgi-eğlence sistemi, hem sürücüye hem de yolculara modern bir kullanım kolaylığı sağlar. Deri ve karbon fiber detaylarla bezenmiş kabin, lüksün sınırlarını zorlar. Isıtmalı ve masaj özellikli spor koltuklarıyla her yolculuk bir keyfe dönüşür.

Model 2025 Ocak Fiyatı Mercedes-AMG SL 43 Performance 12.044.900 TL Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ Performance 22.040.100 TL

Mercedes'in ikonik modellerinin lüksünü ikinci el avantajlarıyla yaşayabilirsiniz. Borusan Next, güvenilir ikinci el Mercedes modelleriyle hayallerinizdeki aracı sizinle buluşturur. Mercedes’in ikinci el seçenekleri için Borusan Next'i ziyaret edin, ayrıcalıklı bir sürüş deneyimine ilk adımı atın.

