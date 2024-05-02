Otomobil teknolojileri gün geçtikçe değişimler geçirir. Bu değişimlerin asıl amacı daha konforlu ve daha ekonomik bir ulaşım sağlayabilmektir. Kişisel araca sahip sürücülerin büyük bir bölümü benzin kullansa da, LPG gibi alternatif yakıtlar da sıklıkla tercih edilir. Benzinin işlenme süreci, litre fiyatlarının sürekli olarak artmasına yol açar. Ham petrolün işlenmesi ile elde edilen benzinin fiyatı gün geçtikçe artar. Ayrıca benzinin çevreye verdiği zarar günümüzde bütün sürücüler tarafından bilinir. Bu ve bunun gibi birçok sebepten dolayı sürücüler alternatif yakıtlara yönelir. Yaygın olarak kullanılan alternatif yakıtlardan birisi de LPG’dir.



LPG yani Liquid Petrol Gas (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı) diğer yakıtlardan farklı olarak bir sıvı değil, bir gazdır. Renksiz, kokusuz, havadan ağır ve yanıcı olan LPG, araçlarda ‘LPG Tankı’ adı verilen bir ekipmanla kullanılır. LPG tankı adından da anlaşılacağı üzere LPG gazının içerisine doldurulduğu bir tank, bir tüptür. Günümüzde kimi araçlar fabrikasyon olarak LPG’li araba adıyla üretilirken kimi araçlar LPG tanklarını sonradan taktırabilir. Satın almış olduğunuz aracın bir benzin deposu olabilir, buna rağmen LPG tankı taktırarak aracınızı hem LPG’li, hem de benzinli olarak kullanmaya devam edebilirsiniz. LPG yakıtı benzinden daha ekonomik olması sayesinde sürücüler tarafından yaygın olarak kullanılır. LPG’nin çevreye verdiği zarar da benzine kıyasla oldukça azdır. Ekonomik LPG simit tank fiyatları da sürücülerin bu yakıt sistemini tercih etmesinde büyük rol oynar. Ekonomik gaz tankı fiyatları ve LPG kullanımının yakıt tasarrufu sağlaması sayesinde, sürücülerin belirli bir kısmı araçlarında benzin yerine LPG kullanır.



LPG Tankı Değişimi Nasıl Yapılır?



LPG tankları günümüzde birçok sürücü tarafından çoğunlukla tercih edilir. Genel olarak araçların bagaj bölmesine monte edilen LPG tanklarının birden fazla çeşidi bulunabilir. 3-4 mm kalınlığındaki sac bir tanka basınçlı gaz doldurulması ile oluşturulan LPG tanklarının belirli aralıklarla değiştirilmesi gerekir. Bakımı yapılmayan, kontrolleri ihmal edilen ve uzun süre boyunca değiştirilmeden kullanılan LPG tankları sürücü ve yaya güvenliği açısından büyük risk oluşturur. Bu nedenle LPG tank değişimi belirli aralıklarla yapılması gereken bir işlemdir.



LPG tanklarının değişimi sadece yetkili şubeler tarafından yapılabilir. İlgili bakanlıklar tarafından verilen LPG tankı değiştirme yetkisine sahip olan tamirciler ve otogazcılar LPG tanklarını standartlara ve kurallara uygun bir şekilde değiştirebilir. Belirli aşamalarla çıkarılan LPG tankı artık kullanılamaz durumdadır. Çıkarılan gaz tankının yerine yeni ve kullanıma hazır bir LPG tankı monte edilir. Bu noktadan sonra değişimi yapan şubeden proje çizimleri ve gerekli evraklar alınır. Bu evraklar, gaz tankı değiştirilmiş olan aracın muayeneden sorunsuz bir şekilde geçebilmesini sağlar. LPG ya da diğer adıyla tüp tankı değişimi fiyatları tankın boyutuna göre değişiklik gösterebilir.



LPG Tankı Değişim Maliyeti Nedir?



LPG tankının yaygın olarak kullanılması, değişim ve LPG tank fiyatları gibi detayların merak edilmesini de beraberinde getirir. LPG tankı belirli aralıklarla mutlaka değiştirilmesi gereken bir ekipman olduğundan, birçok sürücü değişimin nasıl ve hangi fiyatlarla yapıldığını merak eder. LPG tank değişim fiyatları birçok faktöre göre değişiklik gösterebilir. Farklı oranlarda gaz depolayabilen LPG tankları bulunur.



“Simit tüp kaç litre?” gibi sorular sürücüler tarafından yaygın olarak merak edilir. Bu gaz tanklarının depolama boyutları geniş oranda farklılık gösterebilir. Tankın boyutu ne olursa olsun monte edilme ve değiştirilme aşamaları aynıdır. LPG tüp tankı boyutu, değiştirme maliyetine doğrudan etki eden bir faktördür. LPG tankı değişimi genel olarak 2 ya da 3 saat sürer. Silindir ya da simit tüp fiyatları da değişim maliyetine doğrudan etki eder. Farklı LPG tankı çeşitlerinin değişim aşamaları, çeşitli işlemler gerektirebilir.



LPG Tankı Tarihi Nasıl Anlaşılır?



LPG tanklarının kullanılma süreleri belirli aralıklarla sınırlanmıştır. Bu gaz tanklarının bir son kullanma tarihi bulunur ve bu tarih tankın üzerinde yer alır. Silindir ve simit LPG tankı son kullanma tarihleri tankın üzerine, belirli bölgelere yerleştirilir. Sürücünün bu tarihlere dikkat ederek kullanmaya devam etmesi gereklidir. LPG tankları basınçlı gaz içerdiğinden patlayabilirler. Bu tankların patlamasını önleyebilmek için ise belirli aralıklarla bakımının yapılması, vakti geldiğinde de değiştirilmesi gerekir.



Kullanmaya başladığınız bir LPG tankını ne zamana kadar kullanabileceğinizi merak ediyorsanız, tankın üzerinde yer alan son kullanma tarihine bakabilirsiniz. Tankın tarihi henüz geçmemişse kullanmaya devam edebilirsiniz. Fakat son kullanma tarihi geçmiş bir LPG tankını bir an önce yenisiyle değiştirmeniz taviye edilir. LPG tankı değişimi işlemi genel olarak 2-3 saat sürer.



LPG Sızdırmazlık Raporu Nereden Alınır?



‘Gaz Sızdırmazlık Raporu’ adından da anlaşılabileceği üzere LPG ya da CNG montajı bulunan araçların tank sistemlerinde herhangi bir gaz kaçağı bulunmadığını belirten bir rapordur. Bu rapor bir aracın LPG sisteminin gaz kaçırmadığını ve güvenli bir şekilde kullanılmaya devam edilebileceğini garantiler. Aracınıza LPG dönüşümü yaptırdığınızda, dönüşümden sonra 30 gün içerisinde LPG tankını ruhsatınıza işlettirmelisiniz.



Aracınıza LPG tankı taktırdığınızda, söz konusu işleme dair faturayı aldıktan sonra, sızdırmazlık raporu alabilmek için bir randevu oluşturmalısınız. Bu randevuyu Makine Mühendisleri Odası’na ait web sitesi üzerindenalabilirsiniz.www.mmo.gov.tr adresinden faturanızla birlikte randevu aldıktan sonra, randevuda belirtilen şubeye giderek sızdırmazlık raporunu alabilirsiniz. Günümüzde LPG sızdırmazlık raporu birçok şube tarafından verilebilir. Bakanlık tarafından şubelere verilen yetkiyle beraber, tankın montajını yapan şube dahi gaz sızdırmazlık raporu verebilir. Bu raporu verebilme yetkisi olan bir şubeden tankınızı taktırarak, sızdırmazlık raporunu kısa süre içerisinde alabilirsiniz.



LPG Sızdırmazlık Raporu Zorunluluğu Gereken Durumlar



LPG sızdırmazlık raporu, LPG tankı yapılmış bir aracın muayeneden geçebilmesini sağlar. Aracın yakıt sisteminde yapılmayan değişiklikler ‘tadilat’ olarak kabul edilir ve son derece yasaldır. Fakat yakıt sisteminde yapılan değişiklikler, LPG tankı taktırmak gibi, aracın tekrar muayeneye girmesini zorunlu kılar. Araç muayeneden çıktıktan kısa süre sonra LPG tankı taktırmış olsa da, LPG tankı taktırmak aracın muayenesini geçersiz kılar. Bu nedenle LPG tankı taktırdıktan kısa süre sonra aracınızı TÜVTÜRK muayenelerinden geçirmelisiniz. Bu muayenelerden sorunsuz bir şekilde geçebilmek için de LPG Sızdırmazlık Raporu adlı belgeyi muayenenin olduğu şubeye götürmelisiniz.



LPG Sisteminin Diğer Parçaların Bakımını Yaptırmazsam Ne Olur?



LPG tankları sistemleri tank, alt boru ve şamandıra kısımlarından oluşur. Bu mekanizmaların yanında, LPG gazının tanktan motora sorunsuz bir şekilde ulaşabilmesini sağlayan filtre, gaz kesici filtre, regülatör ve enjektör gibi farklı mekanizmalar bulunur. Bu ekipmanlar tankın boyutuna göre değişiklik gösterebilir, tüp tankı fiyatları da bunlara göre belirlenir. LPG tanklarının bakımı, onarımı ve belirli aralıklarla değişimi yapılırken, bu mekanizmaların da kontrol edilmesi büyük önem taşır. Bu mekanizmaların bakımını yaptırmamak zamanla farklı sorunlara yol açabilir.



LPG tankı taktırmak, benzin kullanımına göre %35-40 oranında yakıt tasarrufu sağlar. LPG sisteminin parçalarının bakımını yaptırmamak; LPG sistemindeki dengelerin bozulmasına, gereksiz ve kontrolsüz yakıt kullanımına yol açar. Bu da LPG tanklarının en büyük avantajı olan yakıt tasarrufunu ortadan kaldırır. Bu parçaların bakımını yaptırmamak; aynı zamanda LPG tankının işlevini yerine getirmemesine, patlamasına, çatlamasına yol açabilir. Bu gibi riskli durumların oluşmaması için hem LPG tankını hem de LPG sistemini belirli aralıklarla kontrol ettirmeli, bakımlarını yaptırmalısınız.



LPG Tankı Bakımı Nasıl Yapılır?



LPG tanklarının belirli aralıklarla kontrol edilmesi, 10 yılda bir değiştirilmesi gerekir. Bunların yanında LPG sisteminin parçalarının da onarılması ve değiştirilmesi büyük önem taşır. LPG tankı araç sürüş halindeyken titreşime uğrar, bu da tankın sabit durmasını sağlayan kayışların gevşemesine yol açabilir. LPG tankı bakımlarında kayışlar kontrol edilir. LPG tankından motora olan yakıt akışını kontrol eden ana parçaların işlevlerini halen yerine getirip getirmediği kontrol edilir. Gaz filtreleri, bujiler, kablolar ve hava filtresi kontrol edilir. LPG tanklarının üzeri epoksi boya ile kaplıdır. Zamanla bu boya çeşitli nedenlerden dolayı aşınabilir. LPG tankı bakımı yapılırken, gerekli bölgelerin tekrar epoksi boya ile kaplanması gerekebilir. Araç LPG tankı fiyatları değişim aşamalarına göre değişiklik gösterebilir.