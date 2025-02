borusan next

Land Rover, otomobil dünyasının en saygın markalarından biri olarak yıllardır dayanıklılık, lüks ve performansı dengeli şekilde harmanlar. 1948 yılında İngiltere’de doğan efsanevi marka, başlangıçta zorlu arazi koşulları için ürettiği araçlarla dikkat çekerken, zamanla lüks SUV segmentinde de zirveye yerleşmiştir. Hem şehir hayatına uyum sağlayan modern tasarımı hem de doğanın sınırlarını zorlayan off-road kabiliyeti ile Land Rover, çok yönlü bir araç deneyimi sunar.

Markanın en bilinen serileri arasında Defender, Discovery, Range Rover gibi modeller bulunur. Bu modeller, üst düzey malzeme kalitesi ile her yolculuğu unutulmaz bir hale getirir. Land Rover, ileri teknolojiyi doğanın kalbine taşırken, sürdürülebilirlik konusundaki yenilikçi adımlarıyla da fark yaratır. Elektrikli hibrit seçeneklerle geleceğin otomobil dünyasına şimdiden hazır olan marka, maceracı ruhunu korumayı da başarır.

İster şehirde güvenli bir sürüş, ister zorlu arazilerde heyecan dolu bir macera arayışı içinde olun, Land Rover her ihtiyaca uygun çözümler sunar. Markanın seçkisinde yer edinen her model, sunduğu teknolojik donanımlara göre farklı fiyat segmentlerinde yer alır. Yatırım değeri taşıyan bu araçlar, kaliteyi öncelik olarak belirleyen kullanıcılar için ideal bir seçimdir.

Sıfır Land Rover Fiyatları

Land Rover, lüks SUV modelleriyle her zaman dikkat çekmeyi başaran markalardan biridir. Sıfır Land Rover fiyatları ise modelden modele değişiklik göstererek farklı bütçelere hitap eder. Geniş yelpazede sunulan seçenekler arasında Defender gibi off-road performansı yüksek modellerden, şehir hayatına uygun Range Rover Evoque gibi kompakt SUV’lara kadar birçok alternatif bulabilirsiniz. Özellikle Discovery Sport fiyatları orta segmentte yer almasına rağmen sunduğu performans, konfor ve teknoloji ile kullanıcıları memnun etmeyi başarır. Markanın giriş seviyesindeki modelleri daha ulaşılabilir fiyatlarla karşınıza çıkarken, Range Rover gibi prestijli serilere ulaştıkça fiyat yükselir.

Range Rover Modelleri ve Fiyatları

Her şeyin en iyisini isteyenler için, Land Rover serisinin amiral gemisi Range Rover, benzersiz özellikleriyle sınıfının zirvesindedir.Range Rover, bir SUV’den çok daha fazlasını sunar; lüksü, teknolojiyi ve performansı bir araya getirerek her sürüşü özel deneyime dönüştürür. Eğer sadece bir araç değil, yaşam tarzı arıyorsanız, Range Rover modellerine göz atabilirsiniz. Hem iş hayatınızda şık görünmek hem de hafta sonu off-road maceralarına atılmak mı istiyorsunuz? Range Rover modelleri, çok yönlü yapısıyla her türlü yaşam tarzına uyum sağlar.

Range Rover ailesinde, her ihtiyacınıza uygun bir model bulmak mümkündür. Şehir yaşamının temposuna kolayca ayak uydurmak istiyorsanız Range Rover Evoque, kompakt yapısıyla sizin için ideal olabilir. Eğer zarafetle teknolojiyi birleştiren bir SUV arıyorsanız, Range Rover Velar beklentilerinizi karşılar. Daha geniş alan, daha güçlü motor seçenekleri tercihiniz olursa Range Rover Sport ihtiyaçlarınıza cevap verir.

Tüm bu modellerde sizi bekleyen detaylar, her yolculuğunuzda fark yaratır. İleri teknolojiyle donatılmış multimedya sistemleri, üstün güvenlik özellikleri ve Range Rover’ın imzası haline gelen dört tekerlekten çekiş sistemi sayesinde, kendinizi her an güvende hissedersiniz. Üstelik iç mekan tasarımı da tamamen sizin rahatlığınız düşünülerek hazırlanmıştır. Kaliteli malzemeler, ergonomik koltuk tasarımları ve kişiselleştirilebilir detaylarla her sürüşte kendinizi birinci sınıf bir deneyimin parçası olabilirsiniz.

Range Rover modelleri, üstün kalite klasmanları sayesinde ikinci el piyasasında da büyük ilgi görür. İkinci el Range Rover fiyatları model yılına, kilometre durumuna göre değişiklik gösterir. Özellikle Range Rover Evoque gibi modeller, hem performans hem de şıklık arayanlar için uygun fiyatlı seçenekler sunar. İkinci el piyasasında, bu araçların değerini koruyor olması, hem kullanıcılar hem de yatırım yapmak isteyenler için önemli bir avantajdır.

Sıfır model Range Rover yerine bütçenize daha uygun bir seçenek arıyorsanız, ikinci el modeller ihtiyaçlarınıza kolaylıkla cevap verebilir. Üstelik Land Rover’ın uzun ömürlü motorları sayesinde, ikinci el bir Range Rover ile de birinci sınıf bir sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz. Range Rover modellerini sıfır fiyatları aşağıdaki gibi listelenir:

Araç Modeli Ocak 2025 Fiyatı Range Rover Standart Wheelbase HSE 21.480.254 TL Range Rover Standart Wheelbase Autobiography 22.430.362 TL Range Rover Standart Wheelbase SV 26.267.909 TL Range Rover Long Wheelbase HSE 22.742.117 TL Range Rover Long Wheelbase Autobiography 23.246.862 TL Range Rover Long Wheelbase Autobiography 7 Koltuk 22.593.662 TL Range Rover Long Wheelbase SV 29.318.647 TL

Range Rover Velar Fiyat Listesi

Range Rover Velar, SUV dünyasında zarafetle teknolojinin buluştuğu noktayı temsil eder. İlk görüşte sizi etkileyen minimalist tasarımı, her detayıyla incelikle düşünülmüş mühendisliğin ürünüdür. Eğer SUV’den beklentiniz sadece güçlü bir performans değil, aynı zamanda şık bir duruş ise, Velar tam size göre olabilir.

Velar’ın dış tasarımı, sadeliğiyle dikkat çeker. Akıcı çizgileri, gizli kapı kolları ve ikonik ön ızgarası, bu araca bakar bakmaz Range Rover olduğunu anlamanızı sağlar. Ancak Velar’ı özel kılan yalnızca dış tasarımı değildir; içeri adım attığınızda sizi tamamen başka bir dünyaya taşır. Kaliteli malzemelerle donatılmış kabin, her yolculukta sizi lüks ile sarar. Çift ekranlı Touch Pro Duo bilgi-eğlence sistemi, sürüş sırasında ihtiyacınız olan her şeyi parmaklarınızın ucuna getirir. Üstelik panoramik cam tavan sayesinde, iç mekan her zaman aydınlık hissi uyandırır.

Sürüşe geçtiğinizde, Velar’ın sizi nasıl özel hissettirdiğini daha net anlarsınız. Range Rover Velar, farklı motor seçenekleriyle atılgan performans sunar. Velar’ın akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi, zorlu yol koşullarında dahi güven verir. Asfaltın pürüzsüzlüğünde sessiz akıcılık, arazinin engebeli zeminlerinde ise üstün denge kontrol sağlarsınız. İster hafta sonu kaçamakları için şehirden uzaklaşın, ister günlük işlerinizi halletmek için yola çıkın; Velar, her koşulda sizi memnun eder.

Range Rover Velar, güçlü motor seçenekleriyle de dikkat çeker. Dizel mild hibrit alternatifler sunan model, performans odaklı tasarımlarından ödün vermez. Özellikle hibrit seçeneği, şehir içi kullanımda yakıt tasarrufu sağlarken, uzun yolda gücünden faydalanabilirsiniz. Velar’ın Terrain Response teknolojisi, farklı yol koşullarına kolayca uyum sağlar.

Velar, güvenlikten ödün vermeden sizi ve sevdiklerinizi koruyacak pek çok ileri teknolojiyi de sunar. Adaptif hız sabitleyici, şerit takip sistemi ve 360 derece kamera gibi özellikler, sürüş sırasında hem size destek olur hem de yolculuklarınızı daha keyifli hale getirir. Bu teknolojiler sayesinde Velar, yalnızca bir araç değil, her yolculukta sizi destekleyen bir yol arkadaşı olur. Range Rover Velar fiyatları listesini aşağıda bulabilirsiniz:

Araç Modeli Ocak 2025 Fiyatı Range Rover Velar S 7.024.919 TL Range Rover Velar Dynamic SE 7.960.878 TL

Range Rover Evoque Fiyat Listesi

Range Rover Evoque, kompakt tasarımı ve şehir hayatına uygun yapısıyla SUV segmentinde ayrı bir yere sahiptir. Çarpıcı tasarımıyla göz kamaştıran Evoque, detaylarına indikçe size sunduğu yeniliklerle beklentilerinizi fazlasıyla karşılar. Eğer şehirde kolay manevra yapabilen, pratikliği zarafetle bir arada arıyorsanız, Evoque’un detaylarına hayran kalacaksınız.

Range Rover Evoque, özellikle şehir trafiği ve dar alanlarda sürüş rahatlığı düşünülerek tasarlandı. Kompakt boyutlarına rağmen, geniş iç mekanıyla ferah bir yolculuk sunar. Keskin tavan çizgisi Evoque’un estetik açıdan farkını ortaya koyarken, gizlenmiş kapı kolları gibi detaylar aerodinamik yapısını güçlendirir. Şehirde park etmek sizin için hep bir sorun olduysa, Evoque bu sorunu etkili bir şekilde çözer.

Evoque’un dış tasarımı, keskin hatları ve sportif duruşuyla dikkat çeker. Minimalist yaklaşımla şekillendirilmiş araç, Range Rover ailesinin sofistike tasarım dilini daha kompakt bir formda sunar. Modern LED aydınlatmalar, Evoque’un şıklığını tamamlayan detaylardır. Geleneksel SUV algısını tamamen değiştiren bu model, her malzeme detayında premium his yaratır. Sürücü ve yolcular için sunulan geniş koltuk ayar seçenekleri, modern kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Sürücü odaklı kokpit tasarımı, tüm kontrolleri elinizin altında toplarken geniş ekranlar, sezgisel bir kullanıcı deneyimi sağlar. Pivi Pro sistemi, navigasyondan araç ayarlarına kadar tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca Apple CarPlay ve Android Auto entegrasyonu sayesinde, akıllı cihazlarınızı kolaylıkla araç sistemine bağlayabilirsiniz. Evoque’un kablosuz şarj özelliği ve opsiyonel baş üstü ekranı, modern ihtiyaçlarınıza pratik çözümler sunar.

Evoque, kompakt boyutlarına rağmen performanstan ödün vermez. Güçlü benzinli motor seçeneklerine ek olarak, Evoque’ta hafif hibrit ve plug-in hibrit alternatifleri de sunulur. Mild Hybrid teknolojisi, frenleme sırasında enerjiyi geri kazanarak daha düşük yakıt tüketimi sağlar. Özellikle hibrit seçenekler, şehir içininin yanı sıra uzun yolda da etkileyici bir performans sunar.

Range Rover Evoque, sürüş keyfini artıran konfor özellikleriyle donatılmıştır. Elektrikli ve ısıtmalı koltuklar, geniş baş ve diz mesafesi gibi detaylar, hem sürücü hem de yolcular için üst düzey bir rahatlık sunar. Güvenlik teknolojileri açısından da Evoque oldukça zengindir. Şerit takip sistemi, otonom acil frenleme ve 360 derece kamera sistemi gibi özellikler, hem sizin hem de sevdiklerinizin güvende olmasını sağlar. Aşağıdaki tabloyu inceleyerek Range Rover Evoque fiyatları listesine ulaşabilirsiniz:

Araç Modeli Ocak 2025 Fiyatı Range Rover Evoque Benzin Mild Hybrid S 4.075.579 TL Range Rover Evoque Benzin Mild Hybrid Dynamic SE 4.468.056 TL Range Rover Evoque Benzin Plug-in Hybrid S 4.906.460 TL Range Rover Evoque Benzin Plug-in Hybrid Dynamic SE 5.286.411 TL Range Rover Evoque Benzin Plug-in Hybrid Dynamic HSE 5.587.031 TL

Range Rover Sport Fiyat Listesi

Range Rover Sport, adından da anlaşılacağı gibi, serinin en sportif modeli olarak karşınıza çıkar. Model, Range Rover ailesinin lüks ve teknolojisini dinamik sürüş özellikleriyle birleştirir. Eğer SUV segmentinde yüksek performans istiyorsanız, Range Rover Sport modeli tüm beklentilerinizi karşılar. Üstelik, diğer modellerden ayrılan karakteristik farklarıyla kendine özgü sürüş deneyimi sunar.

Range Rover Sport, daha geniş ve kaslı yapısıyla serinin diğer modellerinden tip olarak da ayrılır. Geniş ızgara, LED Matrix farlar ve sportif detaylarla Range Rover Sport, yolda dikkatleri üzerine çekmek için tasarlanmıştır. Diğer Range Rover modellerine göre daha dinamik bir profil sunan Sport, özellikle büyük jant seçenekleriyle atletik kimliğini vurgular.



Range Rover Sport, performansı zirveye taşıyan motor seçenekleriyle fark yaratır. Benzinli, dizel, hafif hibrit ve plug-in hibrit seçeneklerinin yanı sıra, yüksek güçlü V8 motorlarıyla hız tutkunlarına da hitap eder. Özellikle, 5.0 litrelik süperşarjlı V8 motor, 0’dan 100 km/s hıza sadece birkaç saniyede ulaşmanızı sağlar. Elektrikli hibrit (PHEV) versiyon ise çevre dostu teknolojiyi güçlü performansla birleştirerek şehir içi kullanımını kolaylaştırır.



Range Rover Sport’un en büyük farklarından biri, üstün yol tutuşu dinamikleridir. Spor süspansiyon sistemi ve dinamik sürüş modu, sürüş keyfini maksimum seviyeye çıkarır. Ayrıca Terrain Response 2 teknolojisi sayesinde, aracın yol koşullarına otomatik olarak uyum sağlaması mümkün olur. İster asfaltta yüksek hızda ilerleyin, ister zorlu arazi koşullarında macera yaşayın, Range Rover Sport her durumda kontrolü elinizde tutmanızı sağlar.

Range Rover Sport, teknoloji açısından serinin en zengin modellerinden biridir. Adaptive Dynamics sistemi, sürüş esnasında süspansiyon ayarlarını optimize ederek hem konforu hem de yol tutuşunu artırır. Range Rover Sport fiyatları için altta verilen tabloya göz atabilirsiniz:

Araç Modeli Ocak 2025 Fiyatı Range Rover Sport Dizel Mild Hybrid SE 14.265.370 TL Range Rover Sport Dizel Mild Hybrid Dynamic SE 14.784.961 TL Range Rover Sport Dizel Mild Hybrid Dynamic HSE 15.497.542 TL Range Rover Sport Dizel Mild Hybrid Autobiography 16.358.577 TL Range Rover Sport Dizel Plug-in Hybrid Dynamic HSE 16.848.477 TL Range Rover Sport Benzin Mild Hybrid SV Edition One 28.142.701 TL

Defender Modelleri ve Fiyatları

Land Rover Defender, köklü geçmişe sahip olan ve dayanıklılığıyla ikon haline gelen SUV serisidir. İlk kez üretildiği günden bu yana, zorlu koşullara meydan okuyan tasarımı ve üstün arazi kabiliyetiyle tanınır. Ancak modern Defender, geçmişteki sağlam yapısını korurken, çağın gereksinimlerine uygun teknolojilerle yeniden yorumlandı. Eğer macera tutkunuz sınır tanımıyorsa, Defender modelleri sizin için uygun olabilir.

Defender’ın tasarımı, klasik görünümünü modern detaylarla birleştirir. Kare hatları, dik duruşu ve kısa çıkıntıları, arazi kabiliyeti yüksek SUV olduğunun işaretlerini verir. Dış tasarımında kullanılan opsiyonel dış koruma paketleri, zorlu koşullara karşı Defender’ın dayanıklılığını artırır. Kişiselleştirilebilir tavan seçenekleri, yan merdivenler ve yükleme alanları, Defender’ı tam anlamıyla macera aracına dönüştürür. Defender, farklı ihtiyaçlara uygun olarak üç ana modelde sunulur:

Defender 90: Kompakt yapısıyla daha çevik sürüş deneyimi sunan Defender 90, şehir içi kullanımda arazi kabiliyetinden ödün vermez. Kısa dingil mesafesi sayesinde dar alanlarda manevra yapmayı kolaylaştırır.

Defender 110: Ekstra koltuk kapasitesi arayanlar için ideal bir seçenektir. Hem arazide hem de uzun yolculuklarda aileler için mükemmel SUV olarak öne çıkar.

Defender 130: Serinin en geniş modeli olan Defender 130, üçüncü sıra koltuklarla 8 kişilik kapasite sunar. Büyük ekipler için geniş bir seçenek olarak dikkat çeker.

Defender, zorlu koşullar için doğmuş bir araçtır. 4x4 sürüş sistemi, yüksek yerden yükseklik ve 900 mm’ye kadar etkileyici su geçiş derinliği, Defender’ı en zorlu arazilerde vazgeçilmez kılar. Elektronik havalı süspansiyon sistemi, engebeli yollarda bile sürüş konforunuzu artırır.

Defender, sadece bir araç değil, bir macera arkadaşıdır. İster çamurlu yollarda, ister dağlık arazilerde olun, Defender her koşulda size eşlik etmek için tasarlanmıştır. Defender modelleri arasından ihtiyacınıza uygun olanı seçerek sizi bekleyen maceralara bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Defender fiyatları ile ilgili detaylı bilgi edinmek için aşağıdaki listeyi inceleyebilirsiniz:

Araç Modeli Ocak 2025 Fiyatı Defender 90 Hard Top S 3.847.553 TL Defender 110 X-Dynamic SE 9.947.615 TL Defender 110 X-Dynamic HSE 10.423.133 TL Defender 110 X-Dynamic X 12.255.617 TL Defender 110 Sedona Edition 11.269.787 TL Defender 130 X-Dynamic HSE 13.641.862 TL Defender 130 X 15.289.706 TL

Discovery Modelleri ve Fiyatları

Land Rover Discovery, hem şehir içinde hem de açık arazide üst düzey bir deneyim sunmak için tasarlanmış, çok yönlü SUV modelleri arasında öne çıkan bir seridir. Hem geniş aileler için ideal bir araç hem de macera tutkunları için güvenilir bir yol arkadaşı olan Discovery, konfor, teknoloji ve dayanıklılığı bir araya getirir. Discovery modelleri, pratik kullanımı ve lüks detaylarıyla, Range Rover ailesinin aile odaklı alternatifini temsil eder.

7 kişilik oturma kapasitesi sunarak geniş aileler için ideal bir seçenek haline gelir. Aracın iç mekanı, yüksek kaliteli malzemelerle donatılmış olup ferahlık hissini artıran büyük cam yüzeyler ve panoramik sunroof gibi detaylarla desteklenir. Arka koltukların katlanabilir olması, bagaj alanını ihtiyacınıza göre genişletme imkanı tanır.

Discovery, Land Rover’ın yenilikçi çözümleriyle pratikliği artırır. Elektrikli bagaj kapağı, 40/20/40 oranında katlanabilir koltuklar ve hareketle açılan sensörlü kapılar, günlük kullanımda kolaylık sağlar. Ayrıca Meridian ses sistemi, yolculuklarınızı bir konser salonu atmosferine dönüştürürken, Apple CarPlay ve Android Auto uyumluluğu, bağlantıda kalmanızı kolaylaştırır.

Discovery modelleri, hem benzinli hem de dizel motor seçenekleriyle farklı ihtiyaçlara hitap eder. Hibrit teknolojisinin eklendiği modeller, düşük yakıt tüketimi ve çevre dostu bir sürüş sunarken, güçlü motorları sayesinde performanstan ödün vermez. Özellikle plug-in hibrit versiyon, şehir içi sürüşlerde sıfır emisyon avantajıyla öne çıkar. Her iki model de Land Rover’ın efsanevi dayanıklılığını, üstün teknolojilerini ve lüks detaylarını taşır. Aşağıda Discovery fiyatları listesine göz atabilir kendinize en uygun tasarımı seçebilirsiniz:

Araç Modeli Ocak 2025 Fiyatı Discovery Dizel Mild Hybrid Dynamic SE 10.494.629 TL Discovery Dizel Mild Hybrid Dynamic HSE 11.400.201 TL Discovery Sport Benzin - Plug-in Hybrid S 5.102.698 TL Discovery Sport Benzin - Plug-in Hybrid Dynamic SE 5.620.433 TL Discovery Sport Benzin - Plug-in Hybrid Dynamic HSE 5.829.197 TL

