Kymco Fiyat Listesi 2025

İki tekerlekli dünyasında adından sıkça söz ettiren Kymco teknoloji ve tasarımı mükemmel bir uyumla buluşturur. Marka kurulduğu günden bu yana marka sürüş keyfini en üst seviyeye taşıyan deneyimler sunmayı hedeflemiştir. Her modelinde hissedilen özenli yaklaşım, Kymco’yu rakiplerinden bir adım öne çıkarır.

Kymco, sürücülerine özgürlüğün kapılarını aralayan bir yaşam tarzı sunar. Şehir karmaşasından kaçıp yollara açılmak isteyenler için tasarlanan modeller, dinamik performansıyla göz doldurur. Markanın arkasındaki mühendislik dehası, her virajda kendini belli eder. Kymco’nun sunduğu deneyim, sıradan bir ulaşım aracından çok daha fazlası; adeta tutkuya dönüşür.

Kalite denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Kymco, üretim süreçlerindeki titizliğiyle de fark yaratır. Her detayı uzun testlerden geçirilmiş modelleri, size uzun yıllar boyu sorunsuz bir sürüş keyfi vadeder. Markanın yenilikçi bakış açısı, elektrikli modellerden yüksek performanslı scooter’lara kadar geniş bir yelpazede kendini gösterir.

Kymco Scooter Serisi 2025

KYMCO scooter’lar, hafif yapıları sayesinde dar sokaklarda kolay manevra yapma avantajı sağlarken, güçlü motor seçenekleri ile performanstan da ödün vermez. Sağlamlığıyla da dikkat çeken bu scooter’lar, uzun vadede hem bütçenizi hem de vaktinizi korumanıza yardımcı olur. Ayrıca ergonomik sele tasarımları, geniş bagaj alanları ve gelişmiş süspansiyon sistemleriyle hem sürücüye hem de yolcuya konforlu bir yolculuk vadeder.

Kymco Agility 125 2025 Fiyatı ve Teknik Özellikleri

Agility 125, güçlü performansının yanı sıra kullanıcı dostu tasarımıyla dikkat çeker. Geniş sele alanı sayesinde, uzun yolculuklarda dahi konforlu sürüş sağlar. Pratik bagaj tasarımı, alışveriş yaparken veya günlük ihtiyaçlarınızı taşırken büyük kolaylık sağlar. KYMCO’nun her detayda kullanıcı deneyimini göz önünde bulundurduğu Agility 125, şehir hayatının zorluklarını hafifletirken sürüş keyfini de artırır.

Güvenlik konusunda da KYMCO, Agility 125 modelinde tüm ihtiyaçları karşılamayı başarır. CBS (Kombine Fren Sistemi) ile desteklenen fren sistemi, her koşulda etkili duruş sağlar, güçlü aydınlatma sistemleri de gece sürüşlerinde güvenliği artırır. Agility 125, ekonomik yakıt tüketimiyle de dikkat çeker; bu sayede uzun vadede hem cebinizi hem de çevreyi koruyabilirsiniz.

Araç Modeli Mart 2025 Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı Agility S 125i 139.000 ₺

Kymco Like 125 2025 Modeli: Şehir İçi Kullanım İçin En İyi Seçenek mi?

Retro tarzı ve modern çizgileri bir arada barındırarak, göz alıcı estetik sunan Like 125, şehirdeki her yolculuğunuzu adeta deneyime dönüştürür. Yüksek kaliteli malzemelerle üretilmiş gövdesi, göz alıcı renk seçenekleriyle birleşerek her yaşa hitap eden bir görünüm sunar. Yüksek verimli 125cc motoru, Like 125’i sadece bir görsel şıklıkla değil, aynı zamanda güçlü bir sürüş deneyimiyle de donatır. Hem şehir içindeki sıkışık trafikte hızla ilerlemenize yardımcı olur, hem de uzun mesafelerde sizi yolda tutmak için gereken performansı gösterir. Sizi yolda yalnız bırakmayacak kadar güçlü olan motoru, her türlü sürüş koşuluna uyum sağlar.

Araç Modeli Mart 2025 Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı Like 125 -

Kymco X-Town 250 2025: Güncellenen Özellikler ve Fiyat Karşılaştırması

X-Town 250, adından da anlaşılacağı gibi, şehir içi ve uzun yolculuklar için tasarlanmış, her iki dünyada da başarılı bir performans sergileyen scooter modelidir. 250cc’lik motoru, güç ve hız dengesini kusursuz şekilde kurarak, sürücüsüne üstün sürüş deneyimine imza atar. Özellikle şehirdeki yoğun trafikte kolayca ilerlemenize yardımcı olurken, uzun yolculuklarda da rahatça hızlanabilmenizi sağlar.

Fakat X-Town 250'nin sunduğu performans, sadece motor gücüyle sınırlı deği, tasarımında da en ince detaylara kadar düşünülmüş. Geniş oturma alanı, hem sürücüyü hem de yolcuları uzun yolculuklarda bile rahat tutar. Şık aerodinamik yapısı, sadece görsel olarak cezbetmekle kalmaz, yol tutuşunu da iyileştirir. Yola çıktığınızda, X-Town 250’nin benzersiz tasarımı ve konforu sizi hemen etkisi altına alacak. Şehirdeki o yoğun trafikte bile sürüş keyfiniz her zaman yüksek kalacak.

Gelişmiş fren sistemi, büyük bir güvenle yol almanızı sağlar. İster yağmurlu bir günde ister yoğun trafikte olsun, frenleriniz ne kadar hızlı ve etkili olursa, sürüşünüz o kadar güvenli olur. Modern LED aydınlatma sistemi, gece sürüşlerinde yolun her köşesini net bir şekilde görmenizi sağlarken, diğer sürücüler için de sizi daha görünür kılar.

Araç Modeli Mart 2025 Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı X-Town CT 250 219.000 ₺

Kymco Downtown 250 2025: Performans, Konfor ve Güncellenen Fiyatı

KYMCO Downtown 250, şehir içindeki zorlu yol şartları altında dahi güçlü sürüş deneyimi arayanlar için tasarlanmıştır. 250cc’lik motoru sadece şehir içinde değil, uzun yolculuklarda da performansından ödün vermez. Güçlü ivmelenmesi, her türlü koşulda sizi en kısa sürede hedefinize ulaştırırken, yüksek hızlara kolayca ulaşmanızı sağlar.

Downtown 250, sürüş konforunu düşünen ergonomik tasarımıyla da rakiplerinden ayrılır. Geniş sele yapısı, sadece sürücüye değil, yolcuya da rahatlık sunarak uzun yolculuklarda konforu ön planda tutar. Yol tutuşu mükemmel olan bu model, gelişmiş süspansiyon sistemi sayesinde, yolun her türlü bozukluğunda bile sorunsuz bir sürüş deneyimi yaşatır. Geniş bagaj alanı pratik kullanım için büyük avantaj sağlar. Günlük alışverişlerinizi veya seyahatlerinizde yanınıza almanız gereken eşyaları rahatça taşıyabilirsiniz.

Araç Modeli Mart 2025 Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı Downtown 250i 259.000 ₺

Kymco AK 550 2025: Maxi Scooter Segmentinde Güçlü Bir Rakip mi?

Maxi scooter dünyasında performans, konfor ve teknolojiyi bir araya getiren modeller her zaman ilgi odağı olmuştur. KYMCO AK 550 2025, tam da bu beklentilere hitap eden yenilikçi ve güçlü bir model olarak karşınıza çıkar. Premium scooter segmentine iddialı giriş yapan model, 550cc’lik çift silindirli motoru ve gelişmiş donanımlarıyla rakiplerine gözdağı verir.

Modelin en dikkat çeken özelliklerinden biri üst düzey performans sunan motoru. KYMCO AK 550, verimli motor bloğu sayesinde yüksek hızlara kolayca ulaşabilir, tork konusunda da oldukça cömert davranır. Özellikle otoban sürüşlerinde stabilitesini koruyarak akıcı sürüş deneyimi sunar. CVT şanzıman sistemi, kesintisiz hızlanma sağlarken, gelişmiş süspansiyon yapısı scooter’ın yol tutuşunu en üst seviyeye taşır.

Araç Modeli Mart 2025 Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı AK 550 Premium 779.000 ₺

Kymco Motosiklet Serisi 2025

KYMCO yıllardır motosiklet severlere güvenilir seçenekler sunan markalardan biri. Tayvan merkezli üretici olmasına rağmen, Avrupa ve Asya pazarlarında oldukça güçlü bir konuma sahiptir. Marka ağırlıklı olarak scooter ve maxi scooter modelleriyle tanınsa da, motosiklet segmentinde de iddialı modeller üretmeye devam eder.

KYMCO’nun motosiklet modelleri , şehir içi mobiliteden uzun yol performansına kadar geniş bir kullanım alanına hitap eder. Kompakt yapısıyla trafikte kolayca hareket edebilen modellerden, yüksek performanslı motorlarla donatılmış touring seçeneklerine kadar farklı sürüş tarzlarına uygun motosikletler sunar.

Kymco KRV 200 2025 Fiyatı ve Teknik Özellikleri

KYMCO KRV 200 TCS küçük ama iddialı yapısıyla yollara meydan okur. KYMCO’nun büyük hacimli modellerinden alışık olduğumuz TCS (Çekiş Kontrol Sistemi) bu scooter’da da yer alıri virajlarda kaygan zeminlerde ekstra güvenlik sağlar. Özellikle şehirde değişken yol koşullarına maruz kalan sürücüler için büyük bir avantaj.

KRV 200 sadece güvenliğiyle değil, tasarım detaylarıyla da kendine hayran bırakır. Düşük ağırlık merkezi, geniş tabanlı lastikler ve agresif ön far tasarımı, bu scooter’ı hem göz alıcı hem de sportif bir hale getirir. Gövdeye entegre edilen hava kanalları, sadece şık görünmekle kalmıyor, aerodinamik yapıyı da destekleyerek sürüş deneyimini kusursuzlaştırır. KYMCO burada kompakt bir scooter’dan maksimum verim almayı başarır.

KRV 200 TCS, otomatik şanzımanlı motosikletlerin nasıl eğlenceli olabileceğini ispatlar. Hafifliği sayesinde hızlanmaları anında hissettirir, arka tekerlekten çekiş sistemiyle klasik scooter’lardan farklı bir dinamik sunar. Şehir içindeki ani manevralarda kendinize güvenerek ilerleyebilirsiniz.

Araç Modeli Mart 2025 Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı KRV 200 TCS 279.000 ₺

Kymco Xciting VS 400 2025 Modeli: Uzun Yol İçin En İyi Scooter mı?

KYMCO Xciting VS 400 güçlü motor, üstün konfor ve modern teknoloji üçlüsünü bir araya getirir. Motorun gaz tepkileri keskin, hızlanmaları tatmin edici ve sürüş dinamikleri oldukça oturaklıdır. Özel süspansiyon sistemi, yol bozukluklarını başarıyla emerek sarsıntısız bir sürüş sağlar. Geniş ayak koyma alanı ve ayarlanabilir rüzgar siperliği, uzun yolculukları daha da keyifli hale getirir.

Güvenlik ve teknoloji açısından da beklentileri fazlasıyla karşılayan Xciting VS 400, ABS destekli çift disk frenleriyle ani duruşlarda bile güvenliği elden bırakmaz. LED aydınlatma sistemi, gece sürüşlerinde maksimum görüş sağlarken, dijital gösterge paneli sürüşle ilgili tüm bilgileri net şekilde sunar. KYMCO’nun en yeni teknolojileriyle donatılmış bu model, premium konforu bir arada sunarak maxi scooter segmentinde güçlü bir rakip olmayı başarır.

Araç Modeli Mart 2025 Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı Xciting VS 400 379.000 ₺

Kymco CV3 2025: Üç Tekerlekli Motosiklet Deneyimi ve Güncellenen Fiyatı

Kymco CV3 2025, sıradan iki tekerlekli scooter deneyimini kökten değiştirerek size benzersiz bir sürüş keyfi vadeder. Üç tekerlekli tasarımıyla hem yeni başlayanlara hem de deneyimli sürücülere hitap eden bu model, dengenin ve gücün sentezini sunar. Özellikle virajlı yollarda gösterdiği istikrar ve yol tutuşuyla, geleneksel scooter'ların çok ötesine geçer.

Kymco'nun 550 cc'lik çift silindirli motoru, bu üç tekerlekli devin kalbinde yer alır. 48 beygir gücüyle, şehir içinde rahat manevra kabiliyeti alanı açar. Otomatik şanzımanı sayesinde vites derdi olmadan, sadece gaz kolunu çevirerek yola odaklanabilirsiniz. Geniş ön lastikler ve Kymco'nun özel olarak geliştirdiği süspansiyon sistemi, en zorlu virajlarda bile size güven verir. Düşük hızlarda bile devrilme endişesi yaşamadan, özellikle ıslak zeminlerde bile kendinizi güvende hissedebilirsiniz.

Kymco mühendisleri, CV3 2025 modelinde konforu en üst seviyeye çıkarmak için özel bir çaba sarf etmiş. Anatominize uyum sağlayan derin koltuk yapısı, saatler süren yolculuklarda bile sırt ve bel ağrısına izin vermez. Ayarlanabilir ön rüzgarlık, farklı boydaki sürücülerin ihtiyaçlarına cevap verirken, uzun yolda rüzgar direncini minimize eder. 45 litrelik bagaj hacmiyle, günlük kullanımda market alışverişlerinizi bile rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Ön konsoldaki USB şarj portu sayesinde, navigasyon cihazınızı veya telefonunuzu yol boyunca şarj edebilirsiniz.

Araç Modeli Mart 2025 Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı CV3 809.000 ₺

Kymco 2025 Modelleri İçin Satın Alma Rehberi

KYMCO’nun 2025 modelleri, şehir içi pratikliğinden uzun yol konforuna, sportif sürüş deneyiminden üç tekerlekli güvenliğe kadar her ihtiyaca hitap eden geniş bir yelpazeye sahip. Agility 125 tipi modeller kompakt yapıları ve ekonomik yakıt tüketimleriyle şehir trafiğinde kıvrak çözüm sunarken, Downtown 250 gibi maxi scooter’lar, konfor odaklı tasarımlarıyla uzun yolculuklar için ideal seçenekler arasında yer alır.

KRV 200 TCS, spor karakteriyle dikkat çekerken, AK 550 ise premium scooter segmentinde en üst düzey performansı sunar. Üç tekerlekli motosiklet isteyenler için CV3, gelişmiş teknolojileri ve üstün denge sistemiyle güvenli ve konforlu bir alternatif oluşturur. Sürüş tarzınıza, beklentilerinize ve bütçenize en uygun modeli seçmek için KYMCO’nun sunduğu teknolojik yenilikleri değerlendirerek kararınızı verebilirsiniz!

Kymco Scooter ve Motosikletlerinin Güncel 2025 Fiyat Listesi

KYMCO scooter ve motosikletlerinin fiyatı, birden fazla değişkenin etkisiyle belirlenir. Öncelikle, motor hacmi ve teknik donanım seviyesi büyük bir fark yaratır; küçük hacimli şehir içi scooter'lar daha uygun fiyatlıyken, AK 550 veya CV3 gibi premium modeller daha yüksek fiyat segmentinde yer alır. Teknolojik özellikler, ABS, çekiş kontrolü (TCS), akıllı ekran gibi donanımlar fiyatları yukarı çeken unsurlar arasındadır.

Piyasa koşulları da fiyatlar üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Talep ve arz dengesi, küresel tedarik krizleri ve ham madde fiyatlarındaki dalgalanmalar, KYMCO modellerinin fiyatlandırılmasında belirleyici olabilir.

İkinci el motorlar ise, daha uygun fiyatlarla KYMCO kalitesine sahip olmanın en iyi yollarından biridir. Güvenilir platformlardan alınan ekspertizden geçmiş ikinci el motor seçenekleri , hem uygun fiyat hem de kaliteli sürüş deneyimi sunarak yeni model almak zorunda kalmadan KYMCO dünyasına adım atmanızı kolaylaştırır.

Kymco 2025 Modelleri Arasında En İyi Fiyat-Performans Seçenekleri

KYMCO’nun 2025 modelleri arasında fiyat-performans dengesi açısından en avantajlı seçenekler, kullanım amacınıza ve beklentilerinize bağlı olarak değişir. Şehir içi pratikliği ve ekonomik kullanımı ön planda tutanlar tarafından KYMCO Agility 125, sıklıkla tercih edilir.

Daha güçlü motor ve konforlu sürüş arayanlar için KYMCO Xciting VS 400, maxi scooter segmentinde sunduğu güçlü motor, gelişmiş süspansiyon ve akıllı teknolojilerle yüksek fiyatlı rakiplerine kıyasla daha erişilebilir bir çözüm sunar. KYMCO Downtown 250, orta segmentte hem şehir içi hem de uzun yol için dengeli bir model olarak dikkat çekerken, KRV 200 TCS, sportif kullanımı ve teknolojik donanımlarıyla kompakt yapıda yüksek performans arayanlar için iyi bir alternatif.

Kymco 2024 vs Kymco 2025: Model Karşılaştırması ve Fiyat Değerlendirmesi

KYMCO’nun 2024 ve 2025 modelleri arasındaki en büyük fark, teknolojik yenilikler, tasarım güncellemeleri ve donanım geliştirmeleri olarak öne çıkıyor. 2025 modellerinde çekiş kontrol sistemi (TCS), akıllı bağlantı özellikleri ve güncellenmiş süspansiyon sistemleri daha fazla modele entegre edilirken, özellikle KYMCO AK 550 ve Xciting VS 400 gibi maxi scooter’larda motor verimliliği ve sürüş konforu artırılmış durumda. KYMCO CV3 2025 ise daha akıllı elektronik sistemlerle donatılarak üç tekerlekli motosiklet kategorisinde daha güvenli bir sürüş sunar.

Fiyat açısından bakıldığında, 2025 modellerinde küresel ekonomik gelişmeler, döviz kuru dalgalanmaları ve vergi politikalarındaki değişiklikler nedeniyle bir miktar artış gözlemlenebilir. Ancak, KYMCO’nun sunduğu teknolojik yükseltmeler ve daha verimli motor seçenekleri, bu fiyat farkını performans ve sürüş deneyimi açısından dengelemeyi başarıyor. 2024 modelleri ise hâlâ stoklarda bulunabiliyorsa, biraz daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Eğer en yeni teknolojiye sahip, daha güvenli ve yüksek performanslı bir model arıyorsanız 2025 versiyonları, daha bütçe dostu bir seçenek istiyorsanız 2024 modelleri iyi bir alternatif olabilir.

Kymco'nun kaliteli ve performanslı scooter'larına sahip olmak için yeni model almak şart değil! Araba al diyenlerin aksine şehir trafiğini dert etmeyen, yakıt tasarrufuyla yüz güldüren, KYMCO’nun ikinci el modellerini inceleyebilirsiniz. Borusan Next güvencesiyle sunulan KYMCO scooter'lar, detaylı ekspertiz süreçlerinden geçirilerek satışa sunulur, böylece sürpriz masraflarla karşılaşmadan gönül rahatlığıyla yola çıkabilirsiniz.

Telif hakkı ve sair fikri mülkiyet hakları Borusan Oto Değerlendirme Pazarlama ve Hizmet A.Ş.’ye (Borusan Next’e) aittir. Ticari amaçla ve/veya yasalarca izin verilen meşru kullanım sayılamayacak şekillerde, kısmen dahi olsa, izin alınmaksızın alıntı yapılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, link verilemez. Blog yazısı içerisinde yer verilen fiyat, teknik veri ve sair hususlar ilgili markaların kamuya açık web sitelerinde 15.03.2025 tarihinde erişilebilen verilerden derlenmiş olup, Borusan Next ilgili bilgilerin doğruluğundan ve yaşanabilecek değişikliklerden sorumlu değildir.