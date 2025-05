KTM Güncel Fiyat Listesi 2025

Adrenalin denince akla ilk gelen isimlerden biri olan KTM, her modelinde performans tutkunlarını heyecanlandırmayı başarır. Yol veya arazi fark etmeksizin, KTM’nin sunduğu hassasiyet, sürüş deneyiminizi bambaşka bir seviyeye taşır. Dünya çapında "Ready to Race" felsefesiyle tanınan marka, motocross hobisine gönül verenlerin beğenisini kazanmıştır. Yarış pistlerindeki başarıları (örneğin, Dakar Rallisi'ndeki üstünlüğü) markanın teknolojik yenilikçiliğini kanıtlar niteliktedir.

Avusturya merkezli bu efsanevi marka, köklerini yarış pistlerinden alan tasarımıyla öne çıkar. Markanın ikonik turuncu rengi, sadece estetik bir tercih değil; aynı zamanda cesaretin, özgürlüğün ve meydan okumanın bir simgesidir. KTM ile yola çıktığınızda, sıradanlığa veda edip özgürlüğü iliklerinize kadar hissedeceğiniz bir deneyime adım atabilirsiniz.

KTM 2025 Modelleri ve Fiyatları

KTM, 2025 yılında da performansıyla motosiklet tutkunlarını heyecanlandırmaya devam eder. Her sürüş tarzına hitap eden geniş model yelpazesiyle marka, ister şehir içi dinamik kullanım, ister zorlu arazi şartları olsun, beklentilerinizi fazlasıyla karşılar. Fiyat skalası ise modelin teknik özelliklerine göre değişiklik gösterir. Bu nedenle ikinci el araç alırken güvenilir platform üzerinden işlem yapmak büyük önem taşır. Borusan Next detaylı ekspertiz raporları ve şeffaf fiyatlandırma politikasıyla, ikinci el araç alım sürecinizi güvenli hale getirir.

KTM Duke Serisi 2025

KTM’nin efsanevi Duke serisi, 2025 modelleriyle motosiklet tutkunlarını yine heyecanlandırmaya hazırlanır. Hafif yapıları, keskin hatlarıyla dikkat çeken bu motosikletler, her sürüş stiline uygun seçenekler sunarak geniş kitleye hitap eder. KTM’nin "The Scalpel" (Neşter) olarak anılan Duke modelleri, sınıfının en iyi performans verilerini sunarken, güçlü motorları sayesinde sürüş deneyimini bambaşka bir boyuta taşır.

KTM 125 Duke 2025 Fiyatı ve Teknik Özellikleri

KTM 125 Duke, motosiklet dünyasına adım atmak isteyenler için başlangıç modeli olarak sıklıkla tercih edilir. KTM’nin agresif tasarım dilini miras alan bu model, kompakt gövdesiyle şehir trafiğinde kıvrak manevralar yapmanıza olanak tanır, geniş gidon açısı sayesinde uzun süreli kullanımlarda rahatsız etmez. 124.7 cc’lik sıvı soğutmalı motoru, 15 HP güç üreterek segmentinin en güçlü modellerinden biri olmasını sağlarken, elektronik yakıt enjeksiyonu sayesinde oldukça akıcıdır.

Sunduğu teknolojiyle de rakiplerinden ayrılan KTM 125 Duke, ABS destekli disk frenler gibi premium özelliklerle donatılmış. WP Apex süspansiyon sistemi, her türlü yol koşulunda üstün denge sağlar. Hafif trellis şasisi motosikletin sürüş dinamiklerini bir üst seviyeye taşır. 139 kg gibi düşük ağırlığa sahip olması, hem yeni sürücüler hem de deneyimli kullanıcılar için kontrolü kolay sürüş sağlar.

Araç Modeli Mart 2025 Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı 125 DUKE 304,500 ₺

KTM 390 Duke 2025 Fiyatı ve Performans Analizi

KTM 390 Duke, güçlü performansıyla sürücüsüne heyecan verici deneyim sunar. 390 Duke, sürüş keyfinin doruklarına ulaşabileceğiniz bir araçtır. 373 cc'lik tek silindirli motoru ve 44 HP güç üretme kapasitesi, yollarda fark yaratır. Motosikletin hafif yapısı, 168 kg’lık toplam ağırlığı ve optimize edilmiş WP Apex süspansiyon sistemi sayesinde her yol koşulunda üstün yol tutuşu sunar. Böylece özellikle şehir içindeki dar sokaklarda bile motosikletinizi rahatlıkla kontrol edebilirsiniz.

390 Duke teknolojik donanımlarıyla da öne çıkar. Renklendirilmiş TFT ekranı sayesinde tüm sürüş bilgilerinizi kolayca takip edebilirsiniz. Çekiş kontrolü gibi özellikler, her koşulda güvenliği artırırken, motorun gücünü daha verimli şekilde kullanmanızı sağlar. 13.4 litrelik yakıt kapasitesi ise uzun yolculuklarda sizi sürekli yakıt ikmali yapma derdinden kurtarır. Hem şehir içi kullanımda pratik hem de uzun yolda yüksek performans isteyen sürücüler için KTM 390 Duke, mükemmel tercih olabilir.

Araç Modeli Mart 2025 Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı 390 DUKE 483,900 ₺

KTM 790 Duke 2025 Modeli: Orta Segment İçin En İyi Seçenek mi?

KTM 790 Duke, adeta başlangıç ve profesyonellik arasındaki mükemmel dengeyi oluşturur. Bu model, hem hız severler hem de yol tutuşu konusunda ciddi beklentileri olan sürücüler için ideal bir seçenektir. 799 cc'lik paralel çift silindirli motoru, 105 HP güç üretme kapasitesine sahiptir, sizi yolda her zaman etkili şekilde taşıyacak güç sağlar. İnce tasarımı sayesinde, 790 Duke manevra kabiliyeti oldukça yüksektir. Özellikle kendi kendine ayarlanan fren sistemi ile motosikletin sarsıntıları minimum seviyeye iner, bu da daha pürüzsüz bir sürüş kurgular.

TFT ekran, motosikletin tüm verilerini kolayca görüntüleyerek sürüşünüzü daha da özelleştirme şansı sunar. Dört farklı sürüş modu, viraj ABS, çekiş kontrolü gibi özellikler, hem güvenli hem de heyecan dolu bir sürüş deneyimi yaşamanızı sağlar. 48 mm'lik ön maşa ve araba sınıfı frenler sayesinde, zorlu koşullarda bile stabiliteyi korur, güvenliğiniz her zaman ön planda olur.

Araç Modeli Mart 2025 Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı 790 DUKE 604,800 ₺

KTM 990 Duke 2025 vs 790 Duke: Hangisi Daha Avantajlı?

KTM 990 Duke, performansı ve tasarımıyla gerçek motosiklet tutkununun rüyası niteliğindedir. 999 cc’lik çift silindirli motoru, 115 beygir gücü ile ani ivmelenmelerde üstün performans sunar. Agresif dış tasarımı, aerodinamik özellikleriyle de yolda kusursuz denge sağlar. Teknolojik anlamda da oldukça zengin olan KTM 990 Duke, gelişmiş dijital ekranı sayesinde tüm verilerinizi kolayca takip etmenizi sağlar. Çekiş kontrolü gibi özelliklerle, farklı yol koşullarına göre motosikletinizi özelleştirebilir, her anın tadını çıkarabilirsiniz. Geniş yakıt kapasitesi ile uzun yolculuklarda sık sık duraklama yapmadan yolculuğunuzu sürdürebilirsiniz.

KTM 990 Duke 2025 ve KTM 790 Duke arasında tercih yaparken, her iki motosikletin de sunduğu avantajlar farklı sürüş beklentilerine göre şekillenir. Yüksek performans ve güçlü bir motor arıyorsanız, KTM 990 Duke 2025 tam size göre olabilir. Diğer yandan 790 Duke, daha hafif yapısı ile özellikle şehir içi sürüşler ve hızlı manevralar için oldukça uygundur.

Araç Modeli Mart 2025 Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı 990 DUKE 819,000 ₺

KTM 1390 Super Duke R 2025: Güç, Teknoloji ve Fiyat Değerlendirmesi

KTM 1290 Super Duke R, "Canavar" olarak adlandırılacak kadar güçlü bir motosiklettir. 1301 cc'lik V-twin motoru, 177 beygir gücü ile sürücüsüne müthiş hızlanma sağlar. KTM'nin mühendislik harikalarından biri olan motor, her vites değişiminde adeta roket gibi ivmelenir. Süper duyarlı Brembo frenler, hızlanmalarda eşsiz dengeyi sağlarken, yolda her an kontrolü elinizde tutmanıza olanak tanır. Düşük ağırlığı ve keskin geometrisi sayesinde, bu motosiklet her koşulda keskin dönüşlerde dahi sarsılmadan yol alabilir.

Araç Modeli Mart 2025 Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı 1390 SUPERDUKE R 1.218,000 ₺

KTM Adventure Serisi 2025

KTM Adventure serisi, dayanıklı motosikletleriyle keşifleri seven sürücüler için tasarlanmış bir efsanedir. KTM bu serisinde, off-road koşullarında mükemmel uyum sağlayacak motosikletler sunarak, macera tutkunlarının beklentilerine hitap eder. KTM Adventure motosikletleri, zorlu arazi koşullarında bile yüksek performans sağlarken, uzun mesafe sürüşleri için de ideal olan gelişmiş teknoloji ile donatılmıştır. Sağlam şasi yapıları, her yol tipinde güvenli sürüş deneyimi sunar.

KTM 390 Adventure 2025: Yeni Özellikler ve Fiyat Karşılaştırması

KTM 390 Adventure, zorlu yol koşullarında üst düzey performans sunan, hafif ama güçlü macera motosikletidir. 373 cc’lik tek silindirli motoru, 44 beygir gücü üreterek hem asfalt hem de off-road sürüşlerinde mükemmel denge sunar. Ride-by-wire gaz sistemi, motor tepkilerini hassaslaştırarak kaydırmalı debriyaj vites geçişlerini pürüzsüz hale getirir. KTM'nin yarışlardan ilham alan hafif trellis şasisi, motosikletin hem dar virajlarda çevik kalmasını hem de zorlu arazilerde dengeli ilerlemesini sağlar. Off-road ABS, zorlu zeminlerde bile güvenliği elden bırakmadan motosikletinizi tam kontrol altında tutmanıza yardımcı olur.

Araç Modeli Mart 2025 Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı 390 ADVENTURE 408,900 ₺ 390 ADVENTURE SW 431,900 ₺

KTM 790 Adventure 2025 Fiyatı ve Yol Tutuşu İncelemesi

KTM 790 Adventure, sınırlarını zorlamak isteyen sürücüler düşünülerek tasarlanmış. LC8c motor bloğu, yüksek tork üretimiyle özellikle düşük devirlerde üstün çekiş gücü sunar, KTM'nin yarış DNA’sını da hissettirir. APEX ayarlanabilir süspansiyonlar, hem şehir içinde hem de engebeli arazilerde konforu maksimuma çıkarır. Üstelik, 21 inç ön ve 18 inç arka jantları, motosikletin her türlü yol koşulunda istikrarlı kalmasını sağlar.

Teknolojik açıdan da rakipsiz olan KTM 790 Adventure, TFT gösterge paneli sayesinde tüm sürüş bilgilerini net şekilde sunar. Sürüş modları (Street, Rain, Off-road, Rally modu) sayesinde, motosikletinizi yol koşullarına göre kişiselleştirebilirsiniz. Hafif gövdesi, geniş yakıt deposu sayesinde, KTM 790 Adventure uzun yolculuklarda da yorgunluk hissini en aza indirir.

Araç Modeli Mart 2025 Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı 790 ADVENTURE 730,800 ₺

KTM 890 Adventure 2025: Uzun Yolda KTM’nin En Güçlü Seçenekleri

KTM 890 Adventure 2025, uzun yol tutkunlarının sınırlarını zorlaması için tasarlanmış, dayanıklılığı ve çok yönlülüğüyle fark yaratan bir motosiklet. 889 cc’lik paralel çift silindirli motoru, önceki nesline kıyasla daha fazla tork sunarak özellikle düşük devirlerde bile güçlü bir itiş sağlar. Kaydırmalı debriyaj, sert vites geçişlerinde arka tekerin kilitlenmesini önleyerek daha akıcı sürüş deneyimi sunar. Bluetooth bağlantılı KTMconnect sistemi, telefon aramaları ve müzik kontrollerini gidon üzerinden yapmanıza imkan tanır. Motosikletin adaptif hız sabitleyici sistemi, uzun yolculuklarda yorulmanızın önüne geçer.

Araç Modeli Mart 2025 Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı 890 ADVENTURE 850,500 ₺ 890 ADVENTURE R 919,800 ₺

KTM 1290 Super Adventure 2025: Off-Road Tutkunları İçin İdeal Model mi?

KKTM 1290 Super Adventure 1301 cc'lik V-twin motor, 160 beygir güç üreten mekanik bir mühendislik harikası. Elektronik destek sistemleri arasında cornering ABS, motor frenleme kontrolü ve altı farklı sürüş modu bulunur. Yarı-aktif süspansiyon sistemi, yol koşullarına otomatik uyum sağlayarak sürüş konforunu artırır. 23 litrelik yakıt deposu, uzun yolculuklarda sık sık yakıt alma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Kullanım kolaylığı açısından ısıtmalı tutacaklar, ayarlanabilir rüzgar koruması ve ergonomik koltuk dikkat çeker. 7 inç TFT ekran, sürüş bilgilerini net şekilde gösterirken Apple CarPlay desteği sayesinde navigasyon ve müzik kontrolü kolaylaşır. Off-road kullanım için 220 mm yol açıklığına sahip süspansiyon, zorlu arazi koşullarında etkili performans sunar.

Araç Modeli Mart 2025 Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı 1290 SUPER ADVENTURE S 1.197,000 ₺ 1290 SUPER ADVENTURE R 1.218,000 ₺

KTM RC Serisi 2025

KTM RC Serisi, safkan yarış ruhunu sokaklara taşıyan üstün aerodinamiği ve dinamik sürüş karakteriyle dikkat çeken modellerden oluşur. MotoGP’den ilham alan keskin hatları, gelişmiş şasi yapısı ve güçlü motor seçenekleriyle KTM RC motosikletleri, performans odaklı sürücüler için adeta pist makinesi hissi sunar. Yüksek hızda stabilite sağlayan yenilenmiş aerodinamik grenajları, yarış teknolojilerinden esinlenen donanımlarıyla sürüş deneyiminizi zirveye taşır. Agresif oturma pozisyonu ve hassas gaz tepkisi, bu motosikletleri sürüş açısından oldukça heyecan verici hale getirir.

KTM RC 125 2025 Modeli: Genç Sürücüler İçin En İyi Seçenek mi?

KTM'nin küçük hacimli yarışçısı RC 125, 125 cc'lik tek silindirli motoruyla 15 bg güç üretir. Euro 5 normlarına uyumlu bu motor, özellikle A1 ehliyet sınıfı için ideal bir seçenek sunar. 6 ileri şanzıman ve 135 kg'lık hafif gövdesiyle dinamik bir sürüş karakterine sahip olan model, yeni başlayanlar için kolay kontrol edilebilirlik vadeder. RC serisinin agresif tasarım dili, tamamen LED aydınlatmalı ön farla dikkat çeker. ByBre fren donanımı, sürüş güvenliğini üst seviyeye taşır. 320 mm ön disk fren ve ABS desteği, performans odaklı kullanımda güvenli bir duruş sağlar.

Araç Modeli Mart 2025 Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı RC 125 313,900 ₺

KTM RC 390 2025: Pist Performansı ve Güncellenen Fiyatı

Küçük hacimli sportif segmentin en iddialı modellerinden RC 390, yarış DNA'sını sokaklara taşır. 44 bg gücü ve 37 Nm torkuyla özellikle virajlı parkurlarda etkileyici bir ivmelenme sunarken, çevreci performansı da göz ardı etmez. 164 kg’lık hafifliği ve kompakt şasisiyle dar sokaklarda kolay manevra kabiliyeti sunan model, uzun yol konforundan ödün vermeyen ergonomisiyle sürücüyü yormaz.

Teknolojik donanımıyla öne çıkan RC 390, 5 inç TFT ekranıyla sürüş bilgilerini net şekilde aktarırken, tam LED aydınlatma sistemi gece sürüşlerinde maksimum görüş sağlar. WP APEX süspansiyon sistemleri, hem pist hem de sokak kullanımında dengeli bir performans vadeder. Özellikle yeni başlayanlar için ideal olan bu model, aynı zamanda deneyimli sürücülerin de beklentilerini karşılayacak dinamiklere sahip.

Araç Modeli Mart 2025 Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı RC 390 428,000 ₺

KTM SX ve EXC Off-Road Serisi 2025

KTM'nin SX ve EXC serileri, off-road disiplinlerinde farklı ihtiyaçlara hitap eden iki önemli model ailesini temsil eder. SX serisi özellikle motokros ve kapalı pist yarışlarına odaklanırken, EXC serisi enduro ve sert arazi koşulları için optimize edilmiş modellerden oluşur. Her iki seri de KTM'nin "Ready to Race" felsefesini yansıtan hafiflik, dayanıklılık ve yüksek performans özellikleriyle öne çıkar.

KTM 250 SX 2025: Motokros İçin En Uygun KTM Modeli mi?

KTM'nin 2025 yılında güncellediği 250 SX, motokros disiplinine özel olarak tasarlanmış bir yarış makinesi olarak dikkat çeker. 249 cc'lik tek silindirli 2 zamanlı motoruyla 50 bg civarında güç üreten model, sert pist koşullarında ani ivmelenme bekleyen profesyonel sürücüler için geliştirildi. Motor karakteristiği, düşük devirlerde kontrollü güç sunarken yüksek devirlerde patlayıcı bir performans sergiler. Gelişmiş WP XACT süspansiyon sistemi (ön fork ve arka amortisör) ile en zorlu zıplama ve inişlerde ileri seviyede kontrol verir.

Araç Modeli Mart 2025 Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı 250 SX-F 556,500 ₺

KTM 500 EXC 2025: En Güçlü Enduro Seçeneği

KTM'nin enduro serisinin zirvesinde yer alan 500 EXC tek silindirli SOHC motoruyla 63 bg güç ve 57 Nm tork üreterek sınıfının en güçlü motosikleti olma ünvanını korur. Euro 5 uyumlu bu motor, özellikle dik tırmanışlar ve derin çamur gibi ekstrem koşullarda sürücüye benzersiz bir kontrol hissi verir. 6 ileri geniş oranlı şanzımanı ile hem tekniğin hem de yüksek hızın gerektirdiği senaryolara hazırlıklıdır. WP XPLOR süspansiyon sistemi (300 mm ön / 330 mm arta yol) ile en zorlu arazi engellerinde sarsıntısız sürüş sağlar 107 kg kuru ağırlık ile sınıfının en çevik modellerinden biridir. Yüksek rakım ve aşırı sıcak/soğuk koşullarda bile stabil performans gösterir.

Araç Modeli Mart 2025 Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı 500 EXC 739,200 ₺

KTM 2025 Fiyat ve Satın Alma Rehberi

KTM'nin 2025 model yılı fiyatları üzerinde en büyük etkiyi teknolojik yatırımlar oluşturur. Ham madde maliyetlerindeki artışlar, özellikle alüminyum ve magnezyum fiyatlarındaki yükseliş, motosikletlerin üretim maliyetlerini doğrudan etkiler. Bunun yanında, Euro 5+ emisyon normlarına uyum için yapılan motor optimizasyonları ve elektronik sistem yükseltmeleri de fiyatlara yansır. Örneğin yeni nesil TFT ekranlar, radar destekli sürüş sistemleri ve gelişmiş süspansiyon teknolojileri gibi donanımlar, KTM'nin üst segment modellerinde fiyat artışlarını tetikler.

KTM 2025 Model Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

KTM'nin modellerini değerlendirirken, motor performansı kadar servis ve bakım olanaklarını da göz önünde bulundurmanız gerekir. Özellikle yüksek performanslı modellerde düzenli bakım kritik önem taşır. Oto servis ağının yaygınlığı ve yedek parça temin süreleri, motosikletinizin ömrünü doğrudan etkileyen faktörler arasındadır. Türkiye'de KTM yetkili servislerinin bulunduğu bölgeleri kontrol ederek, onarım süreçlerinde yaşanabilecek aksaklıkları önceden önleyebilirsiniz.

KTM 2024 vs KTM 2025: Hangi Model Daha Mantıklı?

KTM 2025 modelleri, özellikle elektronik sistemlerde önemli güncellemelerle gelir. 1290 Super Duke R'da radar destekli hız sabitleyici ve EXC serisinde motor haritalama optimizasyonları dikkat çeker. 2024 modelleri ise bu özelliklerin çoğundan yoksun, ancak temel performans açısından hala güçlü. Örneğin 2025 500 EXC'nin tork çıkışı %5 artırılmış olsa da, 2024 modeli de zaten sert arazi koşullarında yeterli performans sunar.

2025 modellerinde Euro 5+ uyumluluk maliyetleri ve teknoloji yükseltmeleri nedeniyle fiyatların 2024'e göre %10-15 daha pahalı olması beklenir. Yeni bir 2025 modeli almak yerine, düşük kilometreli ve garantisi devam eden 2024 modeli tercih ederek %20-30 tasarruf sağlayabilirsiniz.

KTM'nin 2025 modellerini Borusan Next'in avantajlı fiyatlarıyla satın alarak motosiklet keyfinizi yenileyin. İkinci el araba fiyatları kadar cazip fırsatlar sunan Borusan Next ile bütçenize uygun ödeme seçeneklerinden yararlanabilirsiniz. KTM'nin yeni nesil teknolojileriyle donatılmış modellerine sahip olmak için en doğru adres!

