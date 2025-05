Kaza Tespit Tutanağı Nedir? Nasıl Tutulur?

Kısaca KKT olarak da bilinen kaza tespit tutanağı, trafik kazası yaşayan araç sahiplerinin kazanın detaylarını işlediği resmi bir evraktır. Maddi kayıplı kazalarda tutulması zorunlu olan kaza tespit tutanağı, kazanın nasıl gerçekleştiğini detaylı bir şekilde kayıt altına almak için hazırlanır. Trafik polisi çağırmanın zorunlu olmadığı kazalarda araç sahipleri tarafından doldurulan kaza tespit tutanağı, kazadaki kusur oranlarının belirlenmesi sürecinde delil niteliği taşır. İki ya da daha fazla aracın karıştığı kazalarda tutulması gereken kaza tespit tutanağı, kazada oluşan maddi hasarların kim tarafından karşılanacağının tespit edilmesi, sigorta şirketlerinin yapacağı ödemelerin niteliğinin belirlenmesi ve kaza sebebiyle başlaması muhtemel hukuki süreçte tarafların haklarını savunması gibi amaçlar taşır. Eğer siz de kaza tespit tutanağı nedir sorusuna yanıt arıyorsanız, KKT hakkındaki tüm detayları öğrenmek için aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz.

Kaza Tespit Tutanağı Nedir?

Kaza tespit tutanağı, 1 Nisan 2008 tarihinden itibaren kullanılan ve trafik kazalarını kayıt altına almayı hedefleyen resmi bir evraktır. İki ya da daha fazla aracın birbirine çarpması şeklinde gerçkleşen kazalarda kullanılan kaza tespit tutanağı, tarafların kazanın detayları hakkında uzlaşması esasını taşır. Kaza gerçekleştikten hemen sonra hazırlanan tutanakta kazanın nerede, ne şekilde ve hangi açıdan gerçekleştiği gibi detaylar yazılır. Tutanak üzerinde, araçların çarpışma anındaki konumlarını ve manevralarını belirten çizimler de yer alır. Kazaya karışmış tüm sürücüler, tutanağı imzalayarak birer nüshasını birbirine teslim eder. Böylece kazazede taraflar, kazanın detayları noktasında uzlaşmış olur. Kamu mallarının zarar görmediği ve herhangi bir yaralanma yaşanmayan kazalara karışan sürücüler, tutanağı hazırlayıp imzaladıktan sonra trafik polisi çağırmadan olay yerinden ayrılabilir. Kaza sonrasındaki sigorta işlemleri ve yasal süreçler, tamamen tutanaklar üzerinden yürütülür.

Kaza Tespit Tutanağı Nasıl Tutulur?

Kaza tespit tutanağı oluşturmanın üç farklı yolu bulunur. Bunlardan ilki, internetten indirebileceğiniz ve çıktısını alabileceğiniz boş tutanak örneklerini aracınızda hazır tutmanızdır. Kaza anında, bu boş tutanaklardaki ilgili alanları doldurabilir ve imzalayabilirsiniz. Kaza tespit tutanağını bu yöntemle hazırlamanız, hem kazanın stresiyle önemli detayları yazmayı unutmanızı engeller hem de karşı taraftan ıslak imza almanızı sağlayarak resmi olarak delil niteliği taşır. Aracınızda hazır boş tutanak bulunmaması durumunda ise e-devlet üzerinden online olarak kaza tespit tutanağı doldurabilirsiniz. Bu işlem, araçların fotoğrafını çekip sisteme yükleme fırsatı sunmasıyla size avantaj sağlar. Fotoğraflar aracılığıyla kazanın tüm detaylarını kolayca delillendirebilir, sigorta şirketlerine ve yasal mercilere sunabilirsiniz. Kaza tespit tutanağı oluşturmanın bir diğer yolu da herhangi boş bir kağıda gerekli bilgileri girmektir. Tutanak için istenen bilgileri yazarak, kazanın çizimini yaparak ve kazaya karışan diğer tarafların ıslak imzasını alarak da kaza tespit tutanağı oluşturabilirsiniz. Her üç işlemde de dikkat etmeniz gereken nokta, tutanağı kazadan hemen sonra, diğer kazazedeler yanınızdan ayrılmadan oluşturmaktır. Aksi durumda karşı tarafın kazanın gelişimi hakkında farklı iddialarda bulunması mümkündür. Hazırlanan tutanağı tüm tarafların imzalaması, kazanın gelişimi hakkında fikir birliğine varıldığı anlamına gelir ve sonraki aşamalarda yaşanabilecek çatışmaların önüne geçer.

Kaza Yerinin ve Zamanının Belirtilmesi

Tutanak oluştururken girmeniz gereken en önemli bilgi, kaza yeri ve zamanıdır. Hazır kaza tespit tutanağı örneği indirirseniz, bu bilgiyi gireceğiniz yeri kolayca bulabilirsiniz. Eğer tutanağı kendiniz hazırlıyorsanız, belgenin en başına kazanın yerini ve zamanını detaylı bir şekilde belirtmeniz gerekir. Kaza yeri belirtirken resmi adres bilgisi girmeniz gerekir. Mahalle, cadde ve sokak bilgisini net olarak yazarak sonradan yaşayabileceğiniz hukuki sorunları önleyebilirsiniz. Kazanın tarihini, saatini ve dakikasını da net olarak yazmanız, evrakın resmi nitelik taşıması bakımından büyük önem taşır.

Görgü Tanıklarının Bilgilerinin Eklenmesi

Araçlarda ya da kazanın gerçekleştiği noktada görgü tanığı bulunuyorsa, tanıkların evraktaki bilgilerin doğruluğunu onaylayan ifadelerinin ve bilgilerinin de tutanağa yazılması gerekir. Tanıkların isim, soyisim, TC kimlik no, pasaport no gibi bilgilerini yazmanız istenir. Ayrıca tanıklardan da ıslak imza almanız, sonradan yaşanabilecek itirazların önüne geçer.

Sürücü ve Araç Bilgilerinin Doldurulması

Kaza tespit tutanağı yazarken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalar arasında sürücü ve araç bilgilerini hatasız bir şekilde girmek de bulunur. Her iki aracın da plakası, markası ve modeli tutanak üzerinde detaylı bir şekilde belirtilmelidir. Ayrıca araçları kullanan şoförlerin isimleri, soyisimleri, TC kimlik numaraları ya da pasaport numaraları tutanağa yazılmalıdır. Bununla birlikte kazaya karışan sürücüler, ehliyetlerinin fotoğraflarını cep telefonuyla çekerek birbirleriyle paylaşabilir. Ehliyet fotoğraflarını da tutanağa delil olarak ekleyebilirsiniz.

Trafik Sigortası Poliçe Bilgilerinin Eklenmesi

Trafik kazalarında tespit tutanağı tutulmasının temel amacı, kazazede tarafların sigorta haklarının korunmasıdır. Hazırlanan tutanaklar, resmi kurumlarla birlikte sigorta şirketleriyle de paylaşılır ve kusurlu tarafların mağdur tarafa yapacağı sigorta ödemesi belirlenir. Bu işlemin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için, kaza tespit tutanağına tarafların trafik sigorta poliçesi bilgilerinin de girilmesi gerekir. Sigorta poliçe bilgileri, kimi durumlarda erişilir durumda olmayabilir. Kazazedelerin araç ruhsatlarını ve gerekli evrakları yanlarında taşımamaları durumunda poliçe bilgileri ibraz edilemeyebilir. Bu gibi durumlarda, karşı tarafın plaka ve kimlik bilgilerini eksiksiz almış olmanız gerekir. Eksik poliçe bilgileri, sonraki aşamada kimlik ve plaka bilgileri sorgulanarak tamamlanabilir.

Araç Hasar Yerlerinin Gösterilmesi

Tutanakta, araçların kaza sebebiyle hasar alan noktalarının da detaylı bir şekilde belirtilmesi gerekir. Hasarlı noktaları hem çizim üzerinde işaretleyebilir hem de maddeler halinde tutanağa yazabilirsiniz. Ayrıca imkanınız bulunuyorsa, araçlardaki hasarların fotoğraflarını da çekebilir ve diğer sürücülerle paylaşabilirsiniz. Araçların olay anındaki fotoğraflarının çekilmesi, sürecin ilerleyen adımlarında yaşanabilecek aksiliklerden korunmanız açısından önem taşır. Kimi durumlarda kazazedeler, mevzubahis kazadan sonra gerçekleşen hasarların da aynı kazada olduğunu öne sürüp karşı tarafın sigortasından daha yüklü ödemeler talep edebilir. Kimi durumlarda da karşı taraf, belirtilen hasarların kazada oluşmadığını iddia ederek ödeme yapmaya karşı çıkabilir. Bu tarz karışıklıkların giderilmesi için, araçlarda oluşan hasarların hemen olay anında belirlenmesi, fotoğraflanması ve kazazede taraflarca onaylanması büyük önem taşır.

Kazanın Oluş Şeklinin Çizilmesi

Trafik kazalarında tarafların kusur oranları belirlenirken, büyük oranda kazanın oluş şekline bakılır. Hatalı dönüş, takip mesafesinin aşılması, ters yönde seyir gibi kusurlar, kaza sonrasında tarafların birbirine karşı olan yükümlülüklerinin tespit edilmesinde önemli detaylardır. Bu sebeple, kaza tespit tutanağı oluştururken kazanın oluş şeklini detaylı bir şekilde çizmeniz gerekir. Kaza tespit tutanağı pdf seçeneklerini indirirseniz, bu çizimi yapacağınız hazır bir alan bulabilirsiniz. Tutanağı boş kağıda kendiniz hazırlıyorsanız, belgenin orta kısmına büyük ve detaylı bir çizim yapabilirsiniz. Kazanın oluş şeklini çizerken araçların konumunu, yönünü, kazanın gerçekleştiği caddedeki trafik levhalarını, kuralları, araçların hızını ve çarpışmanın gerçekleştiği noktayı net şekilde belirtmeniz ve yazmanız gerekir. Bu sayede, tutanağı değerlendirecek resmi görevlilerin ve sigorta şirketi yetkililerinin net bir fikir sahibi olmasını sağlayabilir, kazazedelerin kusur oranlarının net şekilde anlaşılmasına yardımcı olabilirsiniz.

Kaza Tespit Tutanağının Teslimi ve Sonrası

Tutanağın hazırlanması, işlemlerin başlaması için tek başına yeterli değildir. Kaza sonrasında hazırlanan tespit tutanağının, 5 gün içinde sigorta şirketlerine verilmesi gerekir. Belge üzerindeki tarihten itibaren 5 gün içinde teslim edilmeyen kaza tespit tutanakları, geçersiz olarak kabul edilir. 5 gün içinde teslim edilen kaza tespit tutanakları ise sigorta şirketleri tarafından resmi olarak işleme alınır. Sigorta şirketleri, kendilerine yasal süre zarfında ulaşan kaza tespit tutanaklarını inceler ve soruşturma başlatır.

Sigorta şirketlerinin yaptığı soruşturmada, ilk olarak tespit tutanağı üzerindeki bilgiler incelenir ve herhangi bir tutarsızlık bulunup bulunmadığı anlaşılır. Sigorta şirketleri, olası sahtecilik ve dolandırıcılık girişimlerine karşı, kazanın gerçekliğini de sorgulayabilir. Bu aşamada, kazaya karışan araçların çekildiği oto servis üzerinden eksper raporu talep edebilir. Sigorta şirketleri, gerekli durumlarda kazazedelerin ek ifade ve belge sunmasını da isteyebilir. Soruşturmada ayrıca kamu mallarının ya da herhangi bir insanın zarar görüp görmediği de araştırılır. Kamu malına ya da insan sağlığına zarar veren kazalar adli bir süreç gerektirdiği için, bu tarz detayların tespit edilmesiyle birlikte sigorta şirketleri durumu resmi makamlara bildirir. Soruşturmanın sorunsuz bir şekilde tamamlanması durumunda ise tarafların sigorta şirketleri kendi aralarında iletişim kurar ve tarafların birbirine yapacağı ödemeler planlanır.

Trafik kazalarında devlet kurumlarının müdahil olması için, kamu mallarına ya da insan sağlığına zarar gelmiş olması gerekir. Bu gibi sorunların gerçekleşmediği, yalnızca kazaya karışan araçların maddi hasar gördüğü trafik kazalarında, polis doğrudan müdahil olmaz. Bu sebeple, tarafların tüm detaylarında anlaştığı kaza tespit tutanaklarını resmi kurumlara ibraz etmeye gerek yoktur. Tarafların kaza detayları konusunda anlaşamaması, sorumluluğu paylaşmaması ve ödeme konularına itiraz etmesi gibi durumlarda yasal mercilere başvurulur. 5 günlük sınır, bu işlem için geçerli değildir.

Tutanağın Sigorta Şirketine Teslimi

Kaza tespit tutanağı, sigorta şirketlerine resmi bir başvuruyla teslim edilmelidir. Sigorta şirketiniz doğrudan size özel bir temsilci atadıysa, tutanağı hazırladıktan sonra temsilcinize ulaşarak durumu haber verebilir ve evrakı teslim edebilirsiniz. Size özel olarak atanmış bir temsilci bulunmuyorsa, sigorta şirketinizle resmi kanallar aracılığıyla iletişim kurabilirsiniz. Kimi durumlarda, kaza tespit tutanağının yanlış adrese gönderilmesi gibi sorunlar, 5 günlük resmi sürenin geçmesine ve tutanağın geçersiz kalmasına yol açabilir. Bu gibi durumlarda, karşı tarafın sigortasından ödeme alma hakkı kazanan kazazedeler, hak ettikleri ödemeyi alamayarak mağdur duruma düşebilir. Bu tarz sorunlardan korunmak için, tutanağın sigorta şirketine teslim edildiğinden emin olmanız, sigorta şirketinden geri dönüş almanız ve alacağınız bu geri dönüşü belgelemeniz önerilir.

Tutanağın ve Gerekli Belgelerin Sigorta Şirketine İletilmesi

Tutanağınızı sigorta şirketine tek başına iletmeniz yeterli değildir. Kaza tespit tutanağıyla birlikte elinizdeki tüm evrakları sunmanız beklenir. Bu evraklar ise şöyledir:

Başvuru dilekçesi,

Kazaya karışan tüm araç sürücülerinin ehliyet bilgileri,

Kazaya karışan araçların ruhsat bilgileri,

Araçların sigorta poliçelerinin örnekleri,

Kaza yerinin fotoğrafları.

Yukarıdaki evraklarda herhangi bir eksik bulunması, sürecin uzamasına sebep olabilir. Kimi zaman da belgelerdeki eksiklikler, ödeme hakkı elde etmenizin önüne geçebilir. Bu sebeple, sigorta şirketinize başvuruda bulunurken tüm belgelerinizin eksiksiz olmasına özen göstermeniz büyük önem taşır.

Kusur Oranlarının Belirlenmesi

Trafik kazalarında kusur oranlarının belirlenmesi, son derece önemli bir işlemdir. Tutanaklar sigorta şirketlerine teslim edildikten sonra, sigorta şirketleri tarafından belirlenen yetkililer kazaya karışan tarafların ne oranda kusurlu olduğunu belirler. Kusur oranları, yüzdelik dilimler halinde belirlenir. Genellikle taraflara %0, %25, %50, %75 ve %100 şeklinde kusur oranları verilir. Kusur oranı yüksek çıkan taraf, düşük olan tarafın aracında oluşan hasarları karşılamakla yükümlü tutulur. Karşı tarafa yapılan ödemeler, kusurlu bulunan tarafın sigorta şirketi tarafından üstlenilir. Bu noktada, sigortalının poliçesindeki detaylar da önem taşır. Sigorta şirketleri, karşı tarafın hasarı için poliçe detaylarına göre tam ya da kısmi ödeme yapabilir. Kısmi ödeme durumunda, kalan masrafları kazada kusurlu bulunan tarafın ödemesi gerekir. Kazada oluşan hasarlar, sigorta kayıtlarına girilir ve ikinci el araba fiyatları üzerinde de etkili olur.

Kaza Tespit Tutanağı Sorgulama ve İtiraz Süreci

Kazaya karışan sürücüler, tespit tutanağı hazırlandıktan sonra atılan adımları yakından takip edebilir. Kaza tespit tutanağı sorgulama ve itiraz işlemleri, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin resmi internet sitesinden yapılır. SBM internet sitesine giriş yaptıktan sonra, kimlik ve sigorta bilgilerini girdikten sonra hakkınızdaki tutanakları sorgulayabilirsiniz. Eğer aleyhinizde bir sonuç belirlenmişse, aynı sistem üzerinden itirazda da bulunabilirsiniz. Kaza tespit tutanağına itiraz süresi, yine 5 gündür. Kusur oranlarının açıklanmasından sonraki 5 iş günü içinde itiraz etmeniz gerekir. Bu süre zarfında itiraz edilmemesi durumunda, sigorta şirketlerinin belirlediği kusur ve ödeme oranları kesinleşir.

Tutanağın Sorgulanması ve İtiraz Süreçleri

Kazaya karışan sürücülerin, kaza tespit tutanakları sigorta şirketlerine teslim edildikten sonra aşamaları yakından takip etmesi gerekir. SBM internet sitesi üzerinden tutanağın hangi aşamada olduğunu görüntüleyebilir, sizden istenen evrakları öğrenebilir, süreç sonunda belirlenen kusur oranlarını takip edebilirsiniz. Kusur oranlarına katılmıyorsanız, oranlar açıklandıktan sonraki 5 iş günü içinde yine sistem üzerinden gerekli evraklarla birlikte itiraz edebilirsiniz. İtirazda bulunurken, itirazınızı belirten ve gerekçelendiren bir dilekçe de sunmanız gerekir. İtirazınızın değerlendirilmesinin ardından, sigorta şirketlerinin kesin sonuçları açıklanır. Kesin sonuçların belli olmasının ardından, sigorta şirketlerinin ödeme süreci başlar.

Kaza Tespit Tutanağının Geçerli Olmadığı Durumlar

Kaza tespit tutanağının geçerli olması için, çeşitli şartları karşılaması gerekir. Resmi niteliğe sahip olmayan kaza tespit tutanakları, sigorta şirketleri tarafından geçersiz olarak kabul edilir. Kaza tespit tutanağının geçersiz olduğu durumlar ise şöyledir:

Tutanağın eksik, hatalı ya da yanlış doldurulması,

Tutanakta tarafların kimlik bilgilerinin yer almaması,

Kaza tespit tutanağı üzerinde tarafların ıslak imzasının bulunmaması,

Tespit tutanağında kazaya karışan araçların çizimlerinin yapılmamış olması,

Kazaya karışan araçların plaka ve ruhsat bilgilerinin girilmemesi durumlarında, kaza tespit tutanağı geçersiz olarak kabul edilebilir.

Tutanağın Geçersiz Olduğu Durumlar

Kaza tespit tutanağı, resmi makamların çağrılması gerektiği durumlarda da geçersiz kabul edilir. Trafik kazasında kamu mallarının zarar görmesi durumunda tutanak tutulmaz ve polis çağırılır. Kamu malları kapsamına ise kaldırımlar, bariyerler, trafik lambaları, trafik levhaları ve her türlü bina girer. Bu yapılardan en az biri zarar görürse, kazaya karışan sürücüler kendi aralarında uzlaşıya varsalar dahi trafik polisine haber vermekle yükümlüdür. Kamu mallarına zarar geldiği halde trafik polisine haber vermeyen ve tutanak tutan sürücülerin başvuruları reddedilir. Yaralanma ve can kaybı yaşanan kazalarda da emniyet güçlerine haber verilmesi gerekir. Kazaya karışan araçlarda yolculuk eden ya da kaza esnasında orada bulunan kişilerin yaralanması, kazanın adli bir nitelik kazandığı anlamına gelir. Bu durumlarda, polise haber verilmeli ve yasal süreç başlatılmalıdır. Yaralanma ve can kaybı olan durumlarda polise haber verilmeden tutulan kaza tespit tutanakları da geçersiz olarak kabul edilir.

