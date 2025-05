Jeep Fiyat Listesi 2025

Jeep otomotiv dünyasında efsaneleşmiş, adını prestijle özdeşleştirmiş bir markadır. Jeep sadece otomobil markası olmanın ötesinde, keşfetmeyi seven maceraperest ruhların ortak noktası haline gelmiştir. Birinci sınıf off-road yetenekleriyle her türlü araziye meydan okuyan Jeep, eşsiz bağımsızlık hissini yaşatır.

İkinci Dünya Savaşı sırasında doğan ve zorlu savaş koşullarında efsaneleşen Jeep, dayanıklılığı sayesinde zamanla sivil hayatta da büyük ilgi görmüştür. İlk ortaya çıktığı günden güvenilirliğin temsilcisi olmuştur. Dağ yollarından şehir sokaklarına, kum tepelerinden karlı yollara kadar her koşulda kusursuz sürüş deneyimi sunan Jeep, sürücülerine yolda olmanın keyfini yaşatır.

Jeep kullanıcılarının her zaman sınırların ötesine geçmesini sağlar. "Go Anywhere, Do Anything" (Her Yere Git, Her Şeyi Yap) sloganı, markanın felsefesini mükemmel şekilde özetler. Kendine has tasarımı, yüksek sürüş pozisyonu markayı diğerlerinden ayıran en belirgin özelliklerden biridir. Tasarımıyla sokakta da fark yaratan Jeep modelleri, sürücüsünü sınırları zorlamaya, bilinmeyene doğru güvenle ilerlemeye teşvik eder.

Markanın DNA’sında off-road yetenekleri ne kadar önemliyse, günlük kullanımda sunduğu konfor de bir o kadar ön plandadır. Jeep, her türlü sürüş deneyimini benzersiz kılan teknolojik donanımlarıyla her kesimden kullanıcıyı cezbetmeyi başarır. Günümüzde Jeep yenilikçi teknolojilerle geleceğe de yön verir. Sürdürülebilirlikten ödün vermeden güç ve performansı bir araya getiren Jeep, modern dünyanın gereksinimlerini karşılayan hibrit modelleriyle de dikkat çeker.

Jeep denildiğinde akla gelen en belirgin unsurlardan biri de ikonik tasarımıdır. Yedi yuvarlak ızgarası, geniş çamurlukları ve güçlü duruşuyla her Jeep modeli, adeta kimlik kartı taşır. Zaman içerisinde modernleşse de markanın köklü tasarım anlayışı her modelinde kendini hissettirmeye devam eder.

Yolculuk sizin için sadece bir noktadan diğerine gitmek değil, aynı zamanda yeni keşifler yapmak, özgürlüğü sonuna kadar yaşamak anlamına geliyorsa, Jeep tam da aradığınız markadır. Geçmişten günümüze uzanan macerasında Jeep, macera dolu yolların değişmez eşlikçisi olmaya devam edecek.

Jeep 2025 Fiyatları: Hangi Model Ne Kadar?

Jeep sahibi olmayı düşünüyorsanız, fiyatların geniş yelpazeye yayılabildiğini fark etmişsinizdir. Bunun nedeni Jeep modellerinin sunduğu farklı donanım seviyeleri, teknolojik özellikler ve arazi kabiliyetleri gibi birçok faktörün fiyatlandırmada önemli rol oynamasıdır. Marka her türlü ihtiyaca uygun geniş bir model yelpazesi sunar. Kompakt SUV’lerden üst düzey off-road kabiliyetine sahip modellere kadar farklı seçenekler bulunur.

Seçtiğiniz modelin segmenti fiyat üzerinde büyük etkiye sahiptir. Gelişmiş multimedya sistemleri, deri döşeme, ileri güvenlik teknolojileri gibi ek donanımlar fiyatı yukarı çeker. Örneğin bir Jeep Wrangler’ın dizel veya benzinli motor seçenekleri arasında fiyat farkı olabilir. Benzer şekilde hibrit ve elektrikli Jeep modellerinin fiyatları da içten yanmalı motorlara göre değişiklik gösterebilir.

Jeep, ikinci elde en çok tercih edilen markalardan biri olmasını dayanıklılık ve yüksek arazi kabiliyeti gibi temel özelliklerine borçludur. Uzun ömürlü motorları, kaliteli malzeme kullanımı ve yıllara meydan okuyan şasi yapısı sayesinde yıllar geçse de değerini korumaya devam eder. Güçlü ikinci el Jeep piyasası ve geniş yedek parça ağı, sahiplerine büyük avantaj sunar. Off-road tutkunlarının ve macera severlerin gözdesi olan Jeep, her koşulda güvenilir performans sunmasıyla ikinci elde de güvenilir yatırım olarak öne çıkar.

Jeep Renegade Fiyat Listesi 2025

Kompakt SUV segmentinde fark yaratan Jeep Renegade, maceracı ruhunu kaybetmeden modern yaşamın gerekliliklerine uyum sağlar. Küçük ama güçlü yapısıyla hem şehir içinde hem de doğada üstün performans sunan Renegade, markanın özgürlük felsefesiyle rakiplerinden ayrılır.

Jeep Renegade, kompakt boyutlarıyla şehir içinde rahat kullanım sunarken, tasarımında markanın klasik izlerini taşımaya devam eder. İlk bakışta yedi yuvarlak ızgaralı ön yüzü, güçlü hatları ve yuvarlak far tasarımı ile tam anlamıyla Jeep olduğunu belli eder. Modelin en dikkat çekici yanı, genç karakter taşımasıdır. Keskin hatları, güçlü çamurluk tasarımı ve çift renkli gövde seçenekleri, Renegade’e enerjik hava katar.

Arka tarafta X şeklindeki stop lambaları, 1941 yılında üretilen ilk Jeep modellerinden ilham alınarak tasarlanmış ve araca eşsiz kimlik kazandırmıştır. Aracın iç mekanı hem şıklık hem de fonksiyonellik açısından başarılı denge yakalar. Kullanılan malzemeler, Jeep’in dayanıklılık geleneğini sürdürürken, modern detaylarla konforlu bir ortam oluşturur. Geniş bilgi-eğlence ekranı, ergonomik düğmeler, panoramik sunroof gibi özellikler, sürüş keyfini artırır.

Koltukların yüksek oturma pozisyonu, SUV karakterini vurgularken, arka koltuklardaki geniş diz mesafesi segmentteki rakipleri karşısında büyük avantaj sağlar. Geniş bagaj hacmi ve katlanabilir koltuklar, günlük yaşamda oldukça faydalıdır. Suya dayanıklı koltuk döşemeleri aracın Jeep ruhuna uygun olarak her türlü maceraya hazır iç mekan sunduğunun kanıtı niteliğindedir.

Ancak Jeep Renegade’i asıl farklı kılan şey, gelişmiş 4x4 çekiş sistemleridir. Çoğu kompakt SUV sadece önden çekişli versiyonlarla sunulurken, Renegade gerçek off-road canavarı olarak Jeep mirasını yaşatır. Selec-Terrain çekiş kontrol sistemi, arka kilitli diferansiyel gibi donanımları sayesinde, çamurdan kaya tırmanışlarına kadar her türlü zorlu arazi koşulunun üstesinden gelebilirsiniz..

Güvenlik konusunda ise Jeep Renegade’i en üst seviyede koruma sağlayacak sistemlerle donatmış. Kör nokta uyarı ve çarpışma önleme sistemi, otomatik acil frenleme gibi gelişmiş güvenlik özellikleri sayesinde, ek tedbirler alır. Yüksek dayanımlı şasi yapısı, olası kazalarda yolcuları maksimum seviyede koruyarak Jeep’in güvenlik konusundaki iddiasını ortaya koyar.

Jeep Renegade, şehir içi kullanımda pratiklik arayan ancak hafta sonları doğaya kaçmak isteyen sürücüler için mükemmel bir tercihtir. Aşağıdaki tabloda aracın sıfır fiyatını bulabilir, Borusan Next sitesi üzerinden ise ikinci el fiyatlarını inceleyebilirsiniz:

Araç Modeli Mart 2025 Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı Renegade e-Hybrid Limited 1.5 130hp 1.828.000 TL

Jeep Compass Fiyat Listesi 2025

Jeep Compass, yollara çıktığı andan itibaren dikkatleri üzerine çeken araçtır. Her detayı özenle düşünülmüş, her çizgisi tutkuyla tasarlanmış bu otomobil, sizi hem şehir içinde hem de off-road maceralarında güvenle taşır. Siz de bu aracı kullandığınızda, onun sadece bir araba değil, yaşam tarzı olduğunu anlayacaksınız.

Dış tasarımıyla dahi başlı başına sanat eseri olan Jeep Compass, klasik Jeep çizgilerini modern yorumla birleştirir. Ön taraftaki ızgara tasarımı, markanın ikonik kimliğini yansıtırken, LED farlar ve arka LED stop lambaları ile gece yolculuklarında güvenlik sunar. Aracı kullandığınızda, yolda herkesin dönüp bir kez daha baktığını fark edeceksiniz. Çünkü Jeep Compass, sıradan araçtan öte, stil ifadesidir.

İç mekânı ise adeta bir lüks otel odası gibi düşünülmüştür. Kaliteli malzemeler, ergonomik koltuklar ve geniş iç hacmiyle Jeep Compass, sizi her yolculukta rahatlığa davet eder. Direksiyona geçtiğinizde, kendinizi özel hissetmeniz için tüm detaylar düşünülmüştür.

Dokunmatik ekran, kablosuz şarj, premium ses sistemi ve daha birçok özellik, yolculuğunuzu keyifli bir deneyime dönüştürür. Bunlara ek olarak sürücü yardım sistemleri ile güvenliğiniz ön planda tutulur. Jeep Compass, sizi ve sevdiklerinizi her zaman korur. Aracın öne çıkan iç mekan özellikleri şu şekilde sıralanır:

10.1 inçlik Uconnect bilgi-eğlence sistemi (Apple CarPlay & Android Auto destekli)

10.25 inç dijital gösterge paneli

Yüksek kaliteli deri koltuklar ve ısıtmalı ön koltuklar

Çok fonksiyonlu direksiyon simidi

Geniş bagaj hacmi ve modüler saklama alanları

Compass modelinin performansı ise bir başka övülmesi gereken konudur. Marka hem şehir içinde hem de engebeli arazilerde size güçlü bir sürüş deneyimi sunar. Farklı yol koşullarına uyum sağlayan sürüş modları sayesinde, her türlü zorluğun üstesinden gelir. Araç sizi sınırlarınızı zorlamaya davet eder, geleceğin sürüş deneyimiyle buluşturur.

Araç Modeli Mart 2025 Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı Compass e-Hybrid 1.5 130hp Limited 2024 2.229.000 TL Compass e-Hybrid 1.5 130hp Limited 2025 2.309.000 TL Compass e-Hybrid 1.5 130hp North Star 2.479.000 TL

Jeep Avenger E-Hybrid Fiyat Listesi 2025

Jeep’in yenilikçi ruhu, şimdi hibrit teknolojisiyle buluşuyor: Jeep Avenger E-Hybrid! Kompakt SUV segmentinde devrim yaratan Avenger, Jeep’in DNA’sını koruyarak yüksek performanslı bir sürüş deneyimine imza atar. Elektrifikasyon çağının Jeep’i olan Avenger; şehirde akıcı, doğada güçlü bir karakter ortaya koyar.

Model, elektrik destekli hibrit motoru sayesinde hem performansı hem de yakıt ekonomisini birleştirir. 1.2 litrelik turbo benzinli motor, 48V hafif hibrit sistemle desteklenerek daha az yakıt tüketimiyle daha fazla güç sunar. Elektrikli sürüş modu, düşük hızlarda tamamen sessiz ilerleme imkanı verir. Hafif hibrit destek, hızlanmalarda ekstra güç sağlayarak akıcılığı her manevranızda hissettirir.



Jeep Avenger E-Hybrid, dış tasarımıyla kendine hayran bırakan bir araçtır. Jeep’in klasik sert hatlarını modern hibrit teknolojisiyle birleştiren otomobil, yollara çıktığı anda farkını hissettirir. İkonik ön hat tasarımı, hem markanın köklü geçmişine saygı duruşunda bulunur hem de aerodinamik yapısıyla dikkat çeker. Siz bu aracı gördüğünüzde, onun sadece bir otomobil değil, tasarım harikası olduğunu anlayacaksınız. Dinamik aydınlatmalar, her detayıyla sizi etkilemeyi başarır.

İç mekânı ise adeta bir konfor şölenidir. Sürücü ve yolcularına geniş alan sunarken, kaliteli malzemeler ve ergonomik detaylarla yolculuğu keyifli deneyime dönüştürür. Yola çıktığınızda kendinizi özel hissetmeniz için her şeyin düşünüldüğünü fark edeceksiniz. Dokunmatik ekran, akıllı telefon entegrasyonu gibi özellikler, sizi teknolojinin konforuyla buluşturur. Sürücü yardım sistemleri sayesinde güvenliğiniz her zaman ön planda tutulur.

Performans konusunda ise Jeep Avenger E-Hybrid, hibrit teknolojisinin ne kadar verimli olabileceğini kanıtlar. Eektrik ve benzinli motorun uyumu sayesinde, araç size sessiz olduğu kadar güçlü bir sürüş imkanı verir. Şehir içinde elektrik moduyla sıfır emisyonla yol alırken, uzun yolculuklarda benzinli motorun gücünden faydalanabilirsiniz. Aracı kullandığınızda, hibrit teknolojisinin ne kadar esnek olabileceğine şahit olacaksınız. Jeep Avenger E-Hybrid, sizi hem şehir içinde hem de açık yollarda tatmin eder.

Çevre dostu olması, Jeep Avenger E-Hybrid’i öne çıkaran bir diğer özelliğidir. Elektrik modu sayesinde şehir içinde sıfır emisyonla yol alırken, benzinli motor uzun yolculuklarda size ekstra menzil sunar. Jeep Avenger E-Hybrid, gelecek nesillere daha temiz dünya bırakmak isteyenler için mükemmel bir tercihtir.

Araç Modeli Mart 2025 Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı Avenger e-Hybrid Summit 1.2 100hp 1.859.000 TL Avenger e-Hybrid Limited 1.2 100hp 1.649.000 TL

Jeep Avenger Electric Fiyat Listesi 2025

Jeep Avenger Electric, markanın tamamen elektrikli ilk SUV modeli olarak dikkatleri üzerine çeker. Hem şehir içinde hem de macera dolu yolculuklarda Jeep’in efsanevi karakterinden ödün vermeyen model, elektrikli sürüşe yepyeni bir boyut getirir.

Avenger Electric, kompakt SUV segmentinde yer almasına rağmen, cesur duruş sergileyen tasarımıyla fark yaratır. Jeep’in klasik yedi yuvalı ön ızgarası, elektrikli versiyon için modern bir dokunuşla yeniden yorumlanmış. Keskin LED farlar, aracın sportif karakterini vurgularken, geniş çamurluklar ona heybet duruş kazandırır. Jeep’in genlerinden gelen sağlamlığı ile hafif arazi şartlarına da meydan okur.

İç mekânda ise sizi sade ama şık kokpit tasarımı karşılar. Yüksek kaliteli malzemeler ve geniş dijital ekranlar, sürüş deneyimini hem estetik hem de fonksiyonel açıdan üst seviyeye taşır. Geniş saklama alanları günlük kullanımda da son derece pratik bir SUV haline getirir.

Elektrikli araçların sunduğu akıcı sürüş deneyimi, Jeep Avenger Electric ile bambaşka bir seviyeye taşınmış. Yüksek tork üretimi sayesinde, gaz pedalına dokunduğunuz anda güçlü ivmelenme sunan araç, Jeep’in sürüş keyfini elektrikli dünyayla buluşturur. Tam dolu batarya ile 400 km’ye kadar menzil sunabilmesi, uzun yolculuklarda şarj endişenizi ortadan kaldırır. Üstelik hızlı şarj desteği sayesinde sadece 24 dakikada bataryanın %80’ini doldurabilirsiniz.

Jeep denildiğinde akla gelen üstün arazi kabiliyeti, Avenger Electric modelinde de kendini hissettirir. Selec-Terrain çekiş yönetim sistemi, farklı zemin koşullarında ideal sürüş deneyimi sağlarken, yokuş iniş destek sistemi rahat bir kullanım sunar. Elektrikli olmasına rağmen, Jeep’in özgürlüğü simgeleyen macera ruhundan ödün vermemesi, Avenger Electric’i rakiplerinden ayıran en büyük özelliklerden biri.

Araç Modeli Mart 2025 Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı Avenger Electric Summit 1.669.000 TL

Yılın En Yeni Jeep Modelleri

2025 senesine girerken marka, 4 yeni araç tanıttı. Geliştirilen arabaların tamamı gücünü elektrikten alıyor:

Jeep Grand Cherokee 4xe: Lüks ve performansı bir araya getiren plug-in hibrit modeldir. Elektrikli motoru sayesinde sessiz ve çevre dostu sürüş sunarken, benzinli motoruyla uzun yolculuklarda size güven verir.

Jeep Wrangler 4xe: Off-road tutkunları için tasarlanan plug-in hibrit modeldir. Bu araç, hem doğayla iç içe olmak isteyenler hem de çevre dostu sürüş arayanlar için mükemmel bir seçenek. Wrangler 4xe, elektrikli motoru sayesinde sessiz ve sıfır emisyonla off-road maceralarına imkan tanırken, benzinli motoruyla zorlu arazilerde size güç verir. Jeep’in mirasını ve teknolojinin konforunu eş zamanlı olarak hissedebilirsiniz.

Jeep Recon: Markanın tamamen elektrikli olarak tasarlanan yeni nesil SUV’larından biridir. Siz bu aracı kullandığınızda, hem doğayla iç içe olmanın keyfini çıkaracak hem de teknolojinin sunduğu konforu hissedeceksiniz. Jeep Recon, geleceğin off-road maceralarını şimdiden yaşatır.

Jeep Wagoneer ve Grand Wagoneer: Lüks SUV segmentinde markanın bayrağını taşıyan modellerdir. Grand Wagoneer, özellikle yüksek performanslı motor seçenekleri ve lüks iç mekânıyla öne çıkar.

Jeep 2025 En Yeni Modeller ve Donanım Seçenekleri

Jeep, 2025 yılında da efsanevi off-road gücünü, modern teknolojilerle ve premium konfor öğeleriyle birleştirmeye devam eder. SUV dünyasının öncüsü olan Jeep, hem şehir içinde hem de en zorlu doğa koşullarında benzersiz yolculuklar yaşatır. Marka, dayanıklılığı, güçlü motorları ve ikonik tasarımlarıyla maceraperest sürücüler için her zaman en doğru adres olur. Siz de Jeep ailesine katılarak, özgürlüğü ve üstün sürüş deneyimini bir arada yaşayabilirsiniz.

2025 Jeep modelleri, farklı ihtiyaçlara tarzlarına uygun olarak geliştirilmiş çeşitli donanım seçenekleriyle sunulur. İster şehir içinde güvenli sürüş arıyor olun, ister doğanın en zorlu koşullarına meydan okumak isteyin, Jeep'in sunduğu donanım seviyeleri sayesinde kendi tarzınıza en uygun modeli kolayca bulabilirsiniz.

Jeep, güçlü motorları, üstün arazi kabiliyeti ve ikonik tasarımıyla her yolculuğu unutulmaz bir maceraya dönüştürür. Siz de Jeep'in efsanevi sürüş deneyimini yaşamak istiyorsanız, ikinci el Jeep sahibi olarak özgürlüğü hissedebilirsiniz. Borusan Next, ekspertizden geçmiş ikinci el araç modelleriyle hayalinizdeki araca kolayca ulaşmanızı sağlar. Hemen Borusan Next’i ziyaret ederek seçeneklerinizi keşfedebilir, bütçenize en uygun Jeep modelini seçebilirsiniz!

