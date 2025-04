Hyundai Fiyat Listesi 2025 (Güncel)

Hyundai, otomotiv dünyasında kendine özgü yer edinmiş bir marka olarak, her geçen yıl yenilikçi tasarımları ile sürüş deneyimini yeniden şekillendirir. Araçlara farklı bakış açısıyla yaklaşan marka, her modelinde sürücülerine bir yaşam tarzı sunar. Modern tasarımlar, verimli motorlar ve yüksek teknoloji donanımlarla donatılmış araçlar, markanın gelişen otomobil endüstrisine ne kadar hakim olduğunu gözler önüne serer.

Hyundai, farklı sürüş ihtiyaçlarına hitap eden geniş model yelpazesiyle her türlü beklentiyi karşılar. Sürekli gelişen sürüş dinamikleriyle Hyundai, sürüş keyfi, konforu ve güvenliği birleştirir. Her model, sizi yolda daha rahat hissettirecek şekilde tasarlanır.

Güncel Hyundai Fiyat Listesi

Hyundai’nin sunduğu modeller, performans ve teknolojiyi uygun fiyatlarla buluşturur. Hyundai’nin dayanıklı özellikleri, her bütçeye hitap eden modelleriyle kullanıcıların beklentilerini fazlasıyla karşılar. Hyundai araç fiyatları, çeşitli etkenlerle şekillense de, markanın verimli çözümleri, uzun vadede size büyük tasarruflar sağlar.

Hyundai ikinci el fiyatları, özellikle sağlam yapıları sayesinde oldukça cazip hale gelmiştir. Markanın gelişmiş güvenlik donanımları ve düşük yakıt tüketimi, ikinci el piyasasında da yüksek değerli bir seçenek olmasının önünü açar. Yüksek ikinci el talebi ve markanın sağlam imajı, Hyundai ikinci el fiyatları üzerinde belirleyici etkilere sahiptir. Yeni ve ikinci el Hyundai araçları arasında farklı bütçelere hitap eden seçenekleri değerlendirebilir, yolculuğunuzu hem keyifli hem de ekonomik hale getirebilirsiniz.

Hyundai i10 Fiyatları

i10, gelişmiş teknoloji özellikleri, verimli yakıt tüketimi sayesinde Hyundai’nin kompakt sınıfındaki en iddialı modellerinden biridir. Sürüş keyfinizi artıran direksiyon sistemi, çevikliği ile şehir trafiğinde manevra yapmayı kolaylaştırırken, geniş iç hacmiyle konforlu yolculuk deneyimi vadeder.

Hyundai i10 ile şehiri keşfetmek hiç olmadığı kadar keyifli hale gelir. Pratik bagaj alanı ve esnek iç mekan düzeni sayesinde her türlü eşyayı rahatça taşıyabilir, günlük ihtiyaçlarınızı kolaylıkla karşılayabilirsiniz. İster tek başınıza ister ailenizle kullanın, i10 her durumda size pratik çözümler sunar. Düşük yakıt tüketimiyle seyahatlerinizi ekonomik kılarken, gelişmiş multimedya özellikleri sayesinde eğlenceyi de yanınızda taşır.

İleriye dönük yakıt verimliliği ve güvenlik özellikleri ile Hyundai i10, küçük otomobil severler için büyük fırsatlar sunar. Özellikle park etme kolaylığı sağlayan ergonomik tasarımıyla şehirdeki her anınızda yanınızda olması gereken bir yol arkadaşıdır. Bütçeniz kısıtlıysa Borusan Next üzerinden Hyundai i10 ikinci el fiyatları listesine göz atabilir, seçiminizi fiyatları kıyaslayarak yapabilirsiniz:

Araç Modeli Şubat 2025 Fiyatı i10 1.2 MPI 79PS Jump Manuel 975.000 TL i10 1.2 MPI 79PS Jump AMT 1.020.000 TL i10 1.2 MPI 79PS Style AMT 1.050.000 TL i10 1.2 MPI 79PS Elite Çift Renk AMT 1.117.000 TL

Hyundai i20 Fiyatları

Şehir içi kullanımda pratiklik sunan i20, uzun yola çıktığınızda dinamik performansıyla sizi şaşırtacak bir araçtır. Modern şık tasarımı, her detayında konforu ön planda tutarak hem görsel hem de işlevsel açıdan beklentilerinizi fazlasıyla karşılar. Çekici dış tasarımı, aerodinamik hatları ve canlı renk seçenekleri ile dikkatleri üzerine çeker. İç mekanındaki ferah düzeni ile sürücüsüne ve yolcularına yüksek konfor sunar.

Hyundai i20 ile her yolculuğu daha keyifli hale getirebilirsiniz. Özel olarak tasarlanmış süspansiyon sistemi ve sağlam şasi yapısı, yol tutuşunu üst seviyeye taşır. Model, her türlü yol koşulunda rahatlıkla performans gösterecek şekilde tasarlanmıştır. Özellikle virajlarda stabilitesini ön planda tutarak, yolculuğunuzun her anında güvenli hissetmenize yardımcı olur.

İç mekanındaki teknolojik yeniliklerle i20, her yolculuğu daha eğlenceli hale getirir. Apple CarPlay ve Android Auto uyumluluğu sayesinde telefonunuzu kolayca entegre edebilir, müziklerinizi kesintisiz şekilde dinleyebilirsiniz. Yüksek ses kalitesi yolculuk boyunca keyifli bir atmosfer yaratırken, gelişmiş güvenlik özellikleri ile sizi her an güvende tutar. Yokuş kalkış destek sistemi, ileri fren teknolojisi, her koşulda güvenli bir sürüş deneyimi sunar.

Hyundai i20’nin bagaj hacmi, kompakt sınıf araç için beklenmeyecek kadar geniştir. Katlanabilir arka koltuklar sayesinde ekstra alan yaratabilir ve ihtiyaç duyduğunuzda eşya taşıma kapasitesini artırabilirsiniz. Pratik iç mekan düzeni, aktif yaşam tarzına sahip bireyler için mükemmel seçenek oluşturur.

Yolculuklarınızda siz de Hyundai i20’nin sunduğu konforu ve teknolojiyi keşfetmek istiyorsanız, Borusan Next üzerinden seçeneklerinizi inceleyebilirsiniz. Hyundai i20 ikinci el fiyatları arasından seçim yaparak her yolculuğun tadını çıkarabilirsiniz.

Araç Modeli Şubat 2025 Fiyatı i20 1.2 MPI 79 PS Jump Manuel 1.085.000 TL i20 1.0 T-GDI 100 PS Jump DCT 1.206.000 TL i20 1.0 T-GDI 100 PS Style DCT 1.320.000 TL i20 1.0 T-GDI 100 PS Elite DCT 1.416.000 TL

Hyundai BAYON Fiyatları

Hyundai Bayon, kompakt SUV sınıfındaki en yeni üye olarak doğada benzersiz bir sürüş deneyimi sunar. Konforlu ve zarif iç mekan tasarımı, Hyundai Bayon’u şehri keşfetmek için benzersiz seçenek haline getirir. Bayon, yüksek sürüş pozisyonu sayesinde şehir içi yolculuklarınızda yol görüşünüzü artırır, daha rahat sürüş deneyimi yaşamanızı sağlar. Kompakt SUV yapısı, manevra kabiliyeti konusunda da size büyük kolaylık oluşturur. Şehirdeki dar sokaklarda ya da trafikte ilerlerken rahatlıkla yol alabilirsiniz.

Süspansiyon sistemi, yol tutuşunu en üst düzeye çıkararak, her türlü hava koşulunda güvenliği ön planda tutar. Yolculuklarınıza neşe katan multimedya sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto uyumluluğu, tüm ihtiyaçlarınızı kolayca karşılar. Ayrıca kapsamlı güvenlik donanımları, yokuş kalkış destek sistemi ve fren destek teknolojileri ile yolculuğunuzu her açıdan zahmetsiz hale getirir.

Bayon’un iç mekanı, çeşitli fonksiyonel özelliğiyle her türlü ihtiyacınıza cevap verir. Ergonomik koltuklar, şık detaylar ve teknolojik yenilikler, her yolculukta farkını hissettirir. Pratik bagaj alanı, aracınızda daha fazla eşya taşımanıza olanak tanırken, katlanabilir arka koltuklar, alanı istediğiniz gibi geliştirmenizi sağlar. Böylece ister ailece, ister yalnız başınıza çıkacağınız her yolculuk için gerekli tüm konforu sağlayabilirsiniz. Düşük yakıt tüketimi, bu modeli uzun yolculuklar için de eşsiz tercih noktasına koyar.

Araç Modeli Şubat 2025 Fiyatı Bayon 1.2 MPI 79 PS Jump Manuel 1.200.000 TL Bayon 1.0 T-GDI 100 PS Jump DCT 1.314.000 TL Bayon 1.0 T-GDI 100 PS Style DCT 1.405.000 TL Bayon 1.0 T-GDI 100 PS Elite DCT 1.505.000 TL

Hyundai KONA Fiyatları

Hyundai KONA, güçlü motor seçenekleriyle SUV dünyasında kendine özel yer edinmiş bir modeldir. Kompakt SUV segmentinde yer almasına rağmen geniş iç hacmi, yüksek sürüş pozisyonu ve akıllı teknolojileriyle beklentilerinizi fazlasıyla karşılar.

Tasarım konusunda Hyundai KONA, çift katmanlı LED farları, dinamik çizgileri ve sportif detaylarıyla atılgan duruş sergiler. İç mekânda kullanılan yüksek kaliteli malzemeler, premium hissi güçlendirir. Dokunmatik ekranlı multimedya sistemi ve ergonomik koltuk tasarımıyla konforu en üst düzeye taşır. Aracın geniş iç hacmi, katlanabilir arka koltukları sayesinde ihtiyacınıza göre şekillenebilir. Eşyalarınızı rahatça yerleştirebileceğiniz 361 litrelik bagaj hacmi de günlük kullanımı oldukça pratik hale getirir.

Güvenlik donanımlarıyla da iddialı olan KONA, otomatik fren destek sistemi, şerit takip asistanı, yorgunluk tespit sistemi gibi gelişmiş teknolojilerle donatılmıştır. Özellikle uzun yolda daha rahat bir sürüş yapabilirsiniz. Adaptif hız sabitleyici sistemi sayesinde otoyolda giderken hem yakıt tüketimini optimize edebilir hem de sürüşü keyifli hale getirebilirsiniz.

İster şehir içinde pratik bir sürüş yapın, ister uzun yolda konforlu ve güvenli bir deneyim yaşayın, bu araç her koşulda beklentilerinizi karşılar. Eğer yenilikçi bir SUV modeli arıyorsanız, Hyundai KONA sizin için harika bir seçenek olabilir. Borusan Next aracılığıyla Hyundai Kona ikinci el fiyatları kıyaslaması yapabilirsiniz. Aşağıdaki listede modelin sıfır fiyatları bulunur:

Araç Modeli Şubat 2025 Fiyatı Kona 1.6 T-GDI Prime DCT 1.850.000 TL Kona 1.6 T-GDI Elite DCT 2.010.000 TL

Hyundai TUCSON Fiyatları

Hyundai TUCSON, SUV dünyasında ileri seviye teknolojileriyle adından söz ettiren bir modeldir. Sportif tasarımı, çarpıcı LED gündüz farlarıyla TUCSON, yolda kendini hemen belli eder. Gelişmiş donanımları ve konforlu iç mekanı sayesinde her çeşit yolculukta üstün rahatlığı deneyimleyebilirsiniz.

TUCSON’un ergonomik koltuk tasarımı, uzun süreli yolculuklarda dahi rahat etmenizi sağlar. Özenle yerleştirilmiş dokunmatik multimedya ekranı, sürüş sırasında kontrolü elinizde tutmanıza yardımcı olur. Geniş bagaj hacmi sayesinde ister şehirde günlük kullanımda, ister tatil planlarınızda ihtiyaç duyduğunuz her şeyi kolayca taşıyabilirsiniz. Arka koltukları yatırarak bagaj alanını genişletebilir, böylece büyük eşyaları da rahatlıkla yükleyebilirsiniz.

Hyundai TUCSON çarpışma önleme destek sistemi, akıllı hız sabitleyici ve 360 derece çevre görüş kamerası gibi teknolojilerle donatılır. Kamera sistemiyle parklarınızda aracın arkasını da net şekilde görebilirsiniz. Bütçenize en uygun modeli seçmek adına Borusan Next’in hazırladığı Hyundai Tucson ikinci el fiyatları listesine göz atabilirsiniz.

Araç Modeli Şubat 2025 Fiyatı Tucson 1.6 T-GDI Comfort 4X2 DCT 1.830.000 TL Tucson 1.6 T-GDI Prime Plus 4X2 DCT 2.120.000 TL Tucson 1.6 T-GDI Elite 4X2 DCT 2.220.000 TL Tucson 1.6 T-GDI Elite Plus 4X4 DCT 2.470.000 TL Tucson 1.6 CRDI Prime 4X2 DCT 2.070.000 TL Tucson 1.6 CRDI Elite 4X2 DCT 2.320.000 TL Tucson 1.6 CRDI Elite Plus 4X4 DCT 2.560.000 TL

Hyundai TUCSON Hibrit Fiyatları

Hyundai TUCSON Hibrit, yenilikçi hibrit teknolojisiyle güçlü performansı ve yakıt ekonomisini bir araya getirir. Gelişmiş motor sistemi, hem elektrikli motorun sessiz ve çevreci avantajlarını hem de benzinli motorun gücünü sunar. Daha düşük yakıt tüketimiyle bütçenizi korurken, doğayı da daha az kirleten bir sürüş yapabilirsiniz.

TUCSON Hibrit’in 1.6 litrelik turbo beslemeli benzinli motoru ve elektrik motorunun uyumlu çalışması, güçten ödün vermeden yüksek performans almanıza yardımcı olur. Özellikle trafikte elektrik motoru devreye girerek yakıt tasarrufu sağlarken, otoyolda benzinli motorun devreye girmesiyle daha güçlü sürüş elde edebilirsiniz. Adaptif rejeneratif frenleme sistemi, aracın frenleme sırasında enerjiyi geri kazanmasını ve bataryanın daha uzun ömürlü olmasını sağlar.

TUCSON Hibrit, sürüş deneyimini daha konforlu hale getiren teknolojilerle donatılmıştır. Akıllı sürüş modları sayesinde ihtiyacınıza göre ekonomik veya dinamik sürüş yapabilirsiniz. Benzinli motorla desteklenen hibrit sistemi sizi asla yarı yolda bırakmaz.

Güvenlik konusunda da Hyundai SmartSense teknolojileriyle donatılan TUCSON Hibrit, şerit takip asistanı, otomatik fren destek sistemi, kör nokta uyarı sistemi gibi birçok ileri seviye özellik sunar. Tüm bu sistemler sayesinde uzun yolda daha az yorulur, şehir içindeki sürüşlerde ise maksimum güvenliği hissedersiniz.

Araç Modeli Şubat 2025 Fiyatı Tucson Hibrit 1.6 T-GDI HEV Elite 4x2 AT 2.595.000 TL

Hyundai Yeni SANTA FE Hibrit Fiyatları

Hyundai SANTA FE ile her yolculuk birinci sınıf bir deneyime dönüşür. Hyundai SANTA FE, lüks SUV segmentinde öne çıkan macera tutkunları için ideal bir modeldir. Kaslı tasarımı ilk bakışta kendine hayran bırakır. Premium detaylarla bezenmiş iç mekânı, size Hyundai kalitesini yakından yaşama fırsatı verir. Üç sıra koltuk seçeneği sayesinde yedi kişiye kadar geniş bir yolcu kapasitesi sunarak, kalabalık aileler için ideal SUV hâline gelir.

SANTA FE’nin güçlü motor seçenekleri, hem dizel hem de hibrit versiyonlarıyla farklı sürüş ihtiyaçlarına hitap eder. 2.2 litrelik dizel motor, yüksek tork gücüyle yüksek performans ve uzun yol konforunu bir araya getirir. Hibrit versiyon ise yakıt ekonomisi ve çevreci sürüş sunar. Dört tekerlekten çekiş (AWD) sistemi sayesinde, SANTA FE farklı yol koşullarında maksimum denge sağlar. Zorlu arazi şartlarında veya şehir içi kullanımlarda her zaman güçlü bir SUV deneyimi yaşayabilirsiniz.

Araç Modeli Şubat 2025 Fiyatı Yeni SANTA FE Hibrit 1.6 T-GDI HEV 215PS 4X4 AT 4.000.000 TL

Hyundai KONA Elektrik Fiyatları

Hyundai KONA Elektrik, geleceğin teknolojisini bugüne taşır. Sıfır emisyon sunan çevreci motoru, uzun menziliyle, elektrikli araç dünyasına giriş yapmak isteyenler için eşsiz seçenektir. Tasarım detaylarıyla sadece çevre dostu değil, aynı zamanda son derece şık bir SUV olduğunu kanıtlar.

KONA Elektrik’in akıcı sürüşü, şehir içinde konforu zirveye taşırken, yüksek menzil kapasitesi sayesinde uzun yolculuklarda da güven verir. En güncel batarya teknolojisi sayesinde, tek şarjla 500 km’ye kadar menzil sunabilen versiyonlarıyla menzil kaygısını ortadan kaldırır. Hızlı şarj desteği sayesinde ise sadece 47 dakikada %80’e kadar şarj edebilirsiniz.

Sürüş deneyimini kişiselleştiren farklı sürüş modları, güçlü hızlanma ve anında tork sunan elektrik motoruyla fark yaratır. Rejeneratif fren sistemi, aracın frenleme esnasında enerjiyi geri kazanmasını sağlayarak verimliliği artırarak bataryanın ömrünü uzatır. Sessiz çalışan elektrikli motoru sayesinde, araç içinde yalnızca müziğinizin veya yolculuk sohbetlerinizin keyfini sürebilirsiniz.

Araç Modeli Şubat 2025 Fiyatı KONA Elektrik Advance 115 kW 1.614.000 TL

Hyundai Yeni IONIQ 5 Fiyatları

IONIQ 5, çarpıcı retro-fütüristik tasarımı, ileri düzey elektrikli motor teknolojisi ve üst düzey konforuyla otomotiv dünyasında yepyeni bir çağ açar. Elektrikli araç teknolojisini üstün sürüş deneyimi olarak sunan IONIQ 5, performans özellikleriyle farkını ortaya koyar.

Tasarım açısından düzgün hatları, keskin LED aydınlatmaları ve fütüristik detaylarıyla yolda tüm gözleri üzerine çeken bir SUV modelidir. Geniş aks mesafesi ve minimal ön-arka çıkıntıları sayesinde IONIQ 5, kompakt görünmesine rağmen iç mekânda büyük SUV’lara meydan okuyan bir genişlik sunar.

IONIQ 5, farklı batarya seçenekleriyle ihtiyaçlarınıza en uygun menzili seçmenize olanak verir. Tek şarjla 500 km’ye kadar menzil sunabilen model, iki tekerlekten çekişli (RWD) ve dört tekerlekten çekişli (AWD) versiyonlarıyla farklı sürüş tarzlarına hitap eder. AWD versiyonunda çift motor teknolojisi sayesinde 305 beygir gücü ve 605 Nm tork üreterek 0'dan 100 km/s hıza sadece 5.2 saniyede çıkabilir.

IONIQ 5’in en dikkat çekici özelliklerinden biri 800V hızlı şarj altyapısıdır. Yalnızca 18 dakikada %10’dan %80’e kadar şarj edebilme kapasitesiyle, kahvenizi yudumlarken aracınızın bataryası da dolar. Ayrıca V2L (Vehicle-to-Load) özelliği sayesinde IONIQ 5, dışa enerji aktarımı yapabilir; yani kamp yaparken veya acil durumlarda diğer cihazlarınızı şarj etmek için de kullanabilirsiniz.

Araç Modeli Şubat 2025 Fiyatı Yeni IONIQ 5 Dynamic 125 kW 4x2 1.838.000 TL Yeni IONIQ 5 Advance 160 kW 4x2 2.732.000 TL

Hyundai IONIQ 5 N Fiyatları

IONIQ 5 N, elektrikli araç dünyasında sportif sürüş deneyimi ve heyecan verici yenilikleri bir araya getirerek otomobil tutkunlarına adrenalin dolu anlar yaşatır. Hyundai’nin yüksek performanslı N departmanı tarafından geliştirilen ilk tamamen elektrikli modeli olan IONIQ 5 N, benzinli spor otomobilleri aratmayan sürüş dinamikleriyle yepyeni bir dönemin kapısını aralar.

Çift motorlu dört tekerlekten çekiş (AWD) sistemi ve 84 kWh’lik yüksek kapasiteli bataryasıyla tam anlamıyla bir hız canavarıdır. N Grin Boost modunda 650 beygir gücüne kadar ulaşabilen model, 0’dan 100 km/s hıza sadece 3.4 saniyede çıkar. Elektrikli olmasına rağmen bir spor otomobilin verdiği hissiyatı sunan bu araç, her gaz verdiğinizde yola meydan okur.

Hyundai, IONIQ 5 N’i sadece güçlü değil, aynı zamanda eğlenceli bir otomobil haline getirmek için özel geliştirmeler yaptı. N Drift Optimizer sayesinde aracı drift yapmaya uygun hale getiren bir sistem mevcuttur. Yani, yanlamasına gitmeyi sevenler için saf sürüş keyfi sunar Ayrıca N Torque Distribution ile çekiş gücünü ihtiyacınıza göre özelleştirebilir, virajlarda mükemmel yol tutuş sağlayabilirsiniz.

Hyundai IONIQ 5 N, sanal motor ses sistemi (N Active Sound+) ile adeta bir yarış otomobili gibi hissettirir. Çift egzozlu benzinli spor otomobilin sesine benzeyen özel akustik desteği, vites değiştirme hissini artıran N e-Shift sistemiyle birleşerek geleneksel spor otomobil ruhunu elektrikli çağa taşır.

IONIQ 5 N, standart modelden 20 mm daha alçak, 50 mm daha geniş ve 80 mm daha uzundur. Özel olarak geliştirilen 21 inçlik hafif alaşım jantlar sayesinde her virajı kusursuz bir şekilde alabilirsiniz. Ayrıca yarış pistlerine uygun bir soğutma sistemiyle uzun süreli yüksek performans sağlayan ileri seviye batarya yönetimi sunar.

Araç Modeli Şubat 2025 Fiyatı IONIQ 5 N 448 kW 4x4 Otomatik 4.993.000 TL

Hyundai IONIQ 6 Fiyatları

Hyundai IONIQ 6, üst düzey sürüş teknolojileriyle geleceğin otomobillerini bugüne taşır. Hyundai’nin E-GMP platformu üzerine inşa edilen model, hem performans hem de konfor açısından premium deneyim sunar. Araç 0.21 Cd’lik inanılmaz düşük hava sürtünme katsayısıyla bu model, rüzgarı adeta keserek ilerler. Akıcı tavan çizgisi, aktif hava girişleri ve özel tasarlanmış spoylerler, enerji verimliliğini artırır. AWD versiyonu, 325 beygir gücü ve 605 Nm tork ile adeta güçlü bir spor sedan hissi verir. 0’dan 100 km/s hıza sadece 5.1 saniyede ulaşır.



Hyundai IONIQ 6, büyük batarya kapasitesi ve ultra verimli motorları sayesinde WLTP standartlarına göre 614 km’ye kadar menzil sunabilir. Ayrıca 800V hızlı şarj teknolojisiyle, yalnızca 15 dakikada yaklaşık 350 km’lik bir menzil elde edebilirsiniz.

IONIQ 6, tamamen düz zemin sunan yeni nesil E-GMP platformu sayesinde iç mekânda maksimum ferahlık kurgular. Panoramik açılır cam tavan, kabini aydınlık ve ferah hale getirirken, geri dönüştürülmüş çevre dostu malzemelerle kaplanan iç mekân sürdürülebilirlik anlayışını tamamlar. Siz de modelin üstün özelliklerine cazip fiyatlarla ulaşmak isterseniz Hyundai İoniq 6 ikinci el fiyatları alternatiflerine göz atabilirsiniz.

Araç Modeli Şubat 2025 Fiyatı IONIQ 6 Advance 111 kW 4x2 1.814.000 TL

Hyundai STARIA Hibrit Fiyatları

Hyundai STARIA Hibrit, gelişmiş hibrit teknolojisiyle ticari ve aile kullanımı için kaliteyi ellerinizin altına getirir. Geleneksel minibüs anlayışını yeniden tanımlayan model, uzay çağına yakışan modern çizgileri, akıllı sürüş destek sistemleriyle geleneksel ticari araçlardan farklı hava sunar. Alçak omuz çizgisi sayesinde iç mekan daha aydınlıktır, bu da uzun yolculuklarda üst düzey bir rahatlık sağlar.



Benzinli motor ve elektrik motorunun uyumlu çalışması, yakıt tüketimini düşürürken performanstan ödün vermemenizi sağlar. Özellikle şehir içi kullanımda elektrik motorunun devreye girmesi, yakıt tasarrufunu maksimum seviyeye çıkarır.

Hyundai STARIA Hibrit, 8 ila 11 kişiye kadar geniş oturma kapasitesi sunan ferah bir iç mekana sahiptir. Modüler koltuk düzeni, araç içindeki alanı ihtiyacınıza göre şekillendirmenize olanak tanır. İster VIP taşımacılığı için lüks bir yolcu kabini oluşturun, ister ailecek uzun yolculuklarda maksimum konforu yaşayın, STARIA Hibrit her ihtiyaca uyum sağlayan bir iç mekan sunar.

Araç Modeli Şubat 2025 Fiyatı STARIA Hibrit 1.6 T-GDI HEV Elite AT 4X2 1.900.000 TL

