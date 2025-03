Borusan Next

Honda, teknolojiden güvenliğe, tasarımdan dayanıklılığa kadar her alanda bir referans noktasıdır. 1948 yılında Soichiro Honda tarafından kurulan Japon devi, bugün hem otomobil hem de motosiklet sektöründe bir dünya lideri olarak tanınır. Kalite denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan marka, yüksek mühendislik standartları ile tanınır.

Honda, her zaman geleceğe dönük teknolojiler geliştirme konusunda öncü bir marka olmuştur. Şirketin mottosu, “The Power of Dreams” (Hayallerin Gücü), firmanın tüm vizyonunu özetleyen bir felsefedir. Hibrit ve elektrikli araç teknolojilerinden motor sporlarındaki yeniliklere kadar her alanda sektöre yön veren Honda, sürdürülebilir gelecek için çalışmalarını sürdürür.

Honda’nın dayanıklılığı dilden dile dolaşan bir efsane haline gelmiştir. Aracınızı yıllarca sorunsuz bir şekilde kullanmak istiyorsanız, Honda modellerini tercih edebilirsiniz. Uzun ömürlü motorları, kaliteli malzemeleri sayesinde Honda araçları, zamanın yıpratıcı etkilerine meydan okur. Örneğin VTEC motor teknolojisi, dayanıklılık açısından Honda’nın mühendislik harikalarından biridir. Sistem, motorun farklı devirlerde optimum performans sunmasını sağlayarak performansınızı iyileştirerek bütçenizi korur.

Honda’nın güvenlik anlayışı, hem araç içindeki hem de araç dışındaki insanları düşünerek tasarlanmıştır. Yayaların güvenliği için geliştirilmiş teknolojiler, Honda’nın ne kadar kapsamlı bir mühendislik anlayışına sahip olduğunu gösterir. Siz de geleceğe emin adımlarla ilerlemek, güvenilir ve yenilikçi yol arkadaşı edinmek istiyorsanız, Honda’nın dünyasına adım atabilirsiniz.

Güncel Sıfır Honda Fiyat Listesi 2025

Honda araçları, zaman içerisinde değerini koruma noktasında başarılı performans sergiler. Kaliteli üretim, dayanıklılık ve teknik donanım, bu markayı uzun vadeli yatırım aracı haline getirir. Örneğin Honda’nın popüler modelleri Civic ve CR-V, kullanıcılar tarafından sıkça tercih edilmesinin yanı sıra yıllar geçse bile değer kaybını minimum düzeyde tutar. Bu da Honda araçlarının, güvenli yatırım aracı olarak görülmesini sağlar.

İkinci el piyasasında, sorunsuz geçmişe sahip araçlar her zaman daha çok talep görür. Honda’nın dayanıklılığı, ikinci el piyasasında da markaya duyulan güveni artırır. Geniş servis ağı ve ulaşılabilir yedek parça seçenekleriyle dikkat çeker. Bu durum, ikinci el araç almayı düşünenler için büyük avantajdır. Markanın araçlarına olan yüksek talep, özellikle popüler modellerin ikinci el fiyatlarını canlı tutar, değer kaybını minimumda tutar. Honda araçlarının fiyatları, markanın sahip olduğu yüksek yatırım potansiyelini temsil eder. İster sıfır Honda modelini tercih edin, ister Honda 2. el fiyatları üzerinden alım yapmayı planlayın, alacağınız modelin konfor seviyesi her zaman fark yaratacaktır.

Honda CR-V Fiyat Listesi

SUV tipinde bir araç satın almayı düşünüyorsanız, Honda CR-V size aradığınız her şeyi ve hatta daha fazlasını sunabilir. Tasarımındaki incelik, Honda'nın mühendislik anlayışını her detayında yansıtırken, geniş iç hacimli yapısıyla kullanıcılarını memnun eder. Güçlü performans sağlayan motoru ile hem şehir içi hem de uzun yol sürüşlerinde kusursuz deneyim yaşamanız için tasarlanmıştır.

Honda CR-V'nin dış tasarımı, aerodinamik hatlarıyla dikkat çeker. Yenilenen ön ızgara ve LED farlar, hem modern hem de güçlü görünüm sunar. Aracın geniş iç hacmi, tüm aile bireylerinin rahatça seyahat etmesine olanak tanırken, katlanabilir arka koltuklar sayesinde bagaj kapasitesini kolayca artırabilirsiniz. Uzun seyahatler için arka koltukları yatırarak geniş bir yükleme alanı oluşturabilirsiniz. Böylece her türlü ekipmanı rahatça taşıyabilirsiniz.

Honda CR-V’nin öne çıkan özelliklerinden biri, Hibrit motor teknolojisidir. Bu sistem, yakıt tüketimini optimize ederek çevre dostu olduğu kadar ekonomik bir sürüş sağlar. Elektrikli ve benzinli motorun uyumlu çalışması sayesinde, dur kalkın bol olduğu trafikte dahi yüksek yakıt verimliliği elde edebilirsiniz. Tüm bunlara ek olarak Honda’nın dört çeker sistemi sayesinde zorlu hava koşullarında sizi güvende tutar. Karlı ve yağmurlu yollarda sunduğu üstün yol tutuş, CR-V’yi her mevsim kullanıma uygun bir SUV haline getirir.

Honda CR-V, güvenlik konusunda da iddialıdır. Honda Sensing teknolojisi sayesinde, yolda karşılaşabileceğiniz riskleri minimuma indirir. Ayrıca, araçta 8 hava yastığı, aktif kör nokta uyarı sistemi ve yokuş kalkış desteği gibi özellikler de standart olarak sunulur. Honda CR-V'nin güvenlik özelliklerini şehir içinde olduğu kadar otoyolda da test edebilir, farkı hissedebilirsiniz.

Honda CR-V, rakipleriyle kıyaslandığında geniş iç hacmi, yüksek yakıt verimliliği ve güvenlik teknolojileri ile öne çıkar. Özellikle hibrit motor seçeneği, çevre dostu araç arayanlar için büyük avantaj sağlar. Ayrıca, Honda'nın dayanıklılık konusundaki ünü, bu aracı uzun yıllar boyunca sorunsuz şekilde kullanmanızı sağlar.

Honda CR-V'nin ikinci el piyasasında da oldukça rağbet gördüğünü belirtmek gerekir. Dayanıklılığı ve performansı sayesinde, ikinci el Honda CR-V'ler de güvenilir bir seçenek sunar. Eğer bütçenizi düşünerek ikinci el bir araç arıyorsanız, Honda CR-V 2. el fiyatları beklentilerinizi karşılayabilir. İkinci el modellerine Borusan Next gibi güvenilir platformlardan ulaşabilir, detaylı ekspertiz raporlarıyla bütçenize uygun seçenekleri değerlendirebilirsiniz. CR-V'nin donanım seviyeleri ve fiyat bilgilerini inceleyerek, ihtiyaçlarınıza en uygun seçimi yapabilirsiniz:

Araç Modeli Ocak 2025 Fiyatı CR-V 2.0L Hibrit Otomatik Advance 4.151.000 TL

Kaynak: Honda CR-V Fiyat Listesi

Honda ZR-V Fiyat Listesi

Honda ZR-V, markanın kompakt SUV segmentindeki yeni oyuncusu olarak şık tasarımı ve ileri teknolojileri harmanlar. Dinamik duruşuyla dikkat çeken ZR-V, Honda’nın zarif mühendislik anlayışını her detayında yansıtırken, çevik yapısıyla hem şehir içi hem de uzun yolculuklarda üstün sürüş konforu sunar. Honda’nın lüks yaklaşımını yeni nesil teknolojilerle buluşturan bu model, farklı beklentilere hitap eden bir SUV olarak öne çıkar.

Honda ZR-V’nin motor seçenekleri, performans ve verimlilik arasındaki dengeyi mükemmel şekilde sağlar. Her iki motorun da uyumlu çalışması sayesinde düşük emisyon değerlerine katkıda bulunabilirsiniz. ZR-V'nin çevik yapısı, dar şehir sokaklarında kolay manevra yapmanızı sağlarken, zorlu yol koşullarında da güvenle yol alabilirsiniz.

Aerodinamik tasarımı, Honda ZR-V’nin sportif görünümünü tamamlarken, aynı zamanda yakıt verimliliğini artırmaya yardımcı olur. Keskin hatlar, kısa ön ve arka çıkıntılar ve geniş hava girişleri ZR-V’nin modern SUV segmentinde fark yaratmasını sağlar. Sunroof ise kabine hem ferahlık hem de zarif bir ışıklandırma sunar, böylece her yolculuğunuzda kendinizi daha özel hissedebilirsiniz. Yerden yüksek yapısı, hafif arazi koşullarında rahat bir kullanım sunar.

ZR-V’nin iç mekanında konfor ve işlevsellik ön planda tutulmuştur. Yüksek çözünürlüklü bilgi-eğlence ekranı, sezgisel arayüzüyle tüm kontrolleri kolaylaştırırken, akıllı telefon entegrasyonu sayesinde bağlantıda kalabilirsiniz. Premium malzemelerle donatılmış koltuklar, hafızalı sürücü koltuğu seçenekleriyle her sürüşte maksimum konfor sunar. Arka koltuklarda geniş diz mesafesi, tüm yolculara rahat bir seyahat imkanı sağlar.

Bagaj kapasitesi ise kompakt SUV segmenti için oldukça etkileyicidir. Aile gezilerinden bireysel maceralara kadar tüm ihtiyaçlarınıza uygun geniş bir alan mevcuttur. Koltukların katlanabilir yapısı sayesinde daha büyük eşyalar için esnek bir taşıma alanı yaratabilirsiniz.

Honda ZR-V, şıklık, teknoloji ve performansı bir araya getirerek modern SUV kullanıcılarına hitap eder. Honda ZR-V fiyatlarını keşfetmek ya da ikinci el modeller hakkında bilgi almak için Borusan Next platformuna göz atabilirsiniz. Aşağıda Honda ZR-V’nin donanım seçenekleri ve fiyatlarını inceleyerek beklentilerinize uygun bir modeli kolayca bulabilirsiniz:

Araç Modeli Ocak 2025 Fiyatı ZR-V 2.0L Hibrit Otomatik Advance 3.138.000 TL

Kaynak: Honda ZR-V Fiyat Listesi

Honda HR-V Fiyat Listesi

Honda'nın kompakt SUV segmentindeki güçlü temsilcisi Honda HR-V, dinamik tasarımıyla beğenileri kazanır. Hem şehir yaşamında hem de uzun yolculuklarda ideal bir yol arkadaşı olan HR-V, her yaştan sürücüye hitap eden bir tasarım ve performans dengesi sunar.

Honda HR-V, akıcı hatlarıyla estetik olduğu kadar işlevsel görünüm oluşturur. Önden bakıldığında, Honda’nın ikonik ön ızgarası ve LED farlar dikkat çekerken, arka tasarımda gizli kapı kolları ve aerodinamik detaylar araca modern bir hava katar. Kompakt boyutlarına rağmen sunduğu etkileyici donanımlarıyla sınıfında fark yaratır. Elektrikli bagaj kapağı sayesinde, elleriniz doluyken bile bagajı kolayca açıp kapatabilirsiniz.

Honda e:HEV sistemi, benzinli motor ve elektrik motorunu bir araya getirerek maksimum güç ve minimum yakıt tüketimi sağlar. Ayrıca farklı sürüş modları sayesinde ihtiyaçlarınıza göre performansı optimize edebilirsiniz. Hibrit sistem, şehir içi trafikte daha sessiz ve pürüzsüz bir sürüş sunarken, uzun yollarda da yüksek performans sağlar.

Honda HR-V’nin iç mekânı, kullanıcı dostu bir tasarım anlayışıyla donatılmıştır. Geniş iç hacmi ve ergonomik koltuklarıyla uzun yolculuklarda dahi maksimum konfor sunar. Ayrıca, yenilikçi teknolojik özellikleriyle de sürüş keyfinizi artırır. Magic Seat sistemi sayesinde, koltukları farklı kombinasyonlarda kullanarak bagaj alanını ihtiyaçlarınıza göre genişletebilirsiniz. İster alışveriş, ister bir doğa kaçamağı için HR-V'nin geniş bagaj alanı size her zaman yeterli gelecektir.

Honda HR-V, güvenlikte de sınıfının liderleri arasında yer alır. Honda Sensing teknolojisi, sürüş sırasında sizi ve yolcularınızı korumak için bir dizi gelişmiş güvenlik özelliği sunar. Bu güvenlik sistemleri, sadece sizin için değil, aynı zamanda çevrenizdeki diğer sürücüler için de daha güvenli bir sürüş sağlar:

Adaptif hız sabitleyici

Şerit takip ve şerit koruma asistanı

Çarpışma önleyici frenleme sistemi

Trafik işareti tanıma sistemi

Kör nokta uyarı sistemi

Honda HR-V, rakiplerinden hibrit motor teknolojisi, esnek iç mekân çözümleri ve üstün güvenlik özellikleriyle ayrılır. İkinci el bir HR-V, hem bütçenizi zorlamadan hem de kalite ve performanstan ödün vermeden mükemmel bir çözüm olabilir. Honda HR-V 2. el fiyatları listesini keşfetmek için Borusan Next’i inceleyebilirsiniz.

Araç Modeli Ocak 2025 Fiyatı HR-V 1.5L Hibrit Otomatik Elegance 1.928.000 TL HR-V 1.5L Hibrit Otomatik 2.078.000 TL HR-V 1.5L Hibrit Otomatik Style+ 2.268.000 TL

Kaynak: Honda HR-V Fiyat Listesi

Honda Jazz Fiyat Listesi

Honda Jazz, kompakt sınıfın şehir içi kullanım için ideal bir modeli olarak öne çıkar. Modern tasarımı, fonksiyonel özellikleri ve teknolojik donanımlarıyla hem pratiklik hem de konfor sunan Jazz, işlevsellik arayan kullanıcılar için mükemmel bir seçimdir. Kompakt boyutlarına rağmen geniş iç hacmiyle şaşırtıcı derecede ferahtır.

Honda Jazz, kompakt boyutlarına rağmen son derece geniş bir iç mekan sunar. Honda’nın “Magic Seats” sistemi sayesinde, arka koltukları farklı şekillerde katlayarak taşıma ihtiyaçlarınıza uygun esneklik sağlar. Bu özellik, Jazz’ı hem aileler hem de aktif yaşam tarzına sahip kullanıcılar için ideal bir araç haline getirir. Aerodinamik dış tasarımı, hem modern bir görünüm sağlar hem de yakıt verimliliğine katkıda bulunur.

Honda Jazz, sürüş sırasında hayatınızı kolaylaştıran birçok teknolojik özellikle donatılmıştır. 9 inç dokunmatik bilgi-eğlence ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto entegrasyonuyla bağlantıda kalmanızı sağlar. Dijital gösterge paneli, sürüş bilgilerini sade ve net bir şekilde sunar. Böylelikle dikkatinizi dağıtmadan dilediğiniz şarkıları çalabilir, sürüş keyfinizi katlayabilirsiniz.

Jazz’ın ergonomik koltukları, uzun yolculuklarda dahi maksimum konfor sunar. Geniş görüş açısı sağlayan tasarımı, şehir içi manevralarda yardımcı olur. Bagaj hacmi ise günlük kullanım için oldukça yeterlidir, arka koltukların katlayarak daha büyük eşyalar için ekstra taşıma kapasitesi oluşturabilirsiniz.

Sıfır Honda Jazz fiyatlarını öğrenmek veya ikinci el modelleri keşfetmek için Borusan Next’e göz atabilirsiniz. Jazz’ın donanım seçeneklerini ve fiyatlarını değerlendirerek, ihtiyaçlarınıza en uygun modeli bulabilirsiniz:

Araç Modeli Ocak 2025 Fiyatı Honda Jazz 1.5L Hibrit Otomatik Elegance 1.413.000 TL Honda Jazz 1.5L Hibrit Otomatik Crosstar 1.493.000 TL

Kaynak: Honda Jazz Fiyat Listesi

Honda Civic Fiyat Listesi

Honda Civic, yılları aşan kalitesi ve benzersiz performansıyla markanın en bilinen modellerinden biridir. Modern çizgileriyle Honda Civic, yalnızca bir araç olmanın çok ötesinde, stil ifadesidir. Civic’in motor seçenekleri, kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına hitap eder. Her neslinde kendini yeniden tanımlayan Civic, hem işlevselliği hem de sürüş keyfiyle fark yaratmaya devam eder.

1.5 litrelik turbo motor, 182 beygir gücü üreterek sınıfında lider bir performans sunar. Bununla birlikte, CVT şanzıman, pürüzsüz sürüş deneyimi sağlarken yakıt tasarrufunu da optimize eder. Yakıt ekonomisinde benzersiz olan bu model, şehir içi ve uzun yol sürüşlerinde farkını hissettirir.

Honda Civic, iç mekanında da kalite ve konforu birleştirir. Ergonomik oturma alanları, hem sürücüye hem de yolculara rahat bir yolculuk vadeder. 9 inçlik dokunmatik bilgi-eğlence ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto desteğiyle teknolojiyi parmaklarınızın ucuna getirir. Çift bölgeli otomatik klima sistemi ve 10 hoparlörlü premium ses sistemi, daha keyifli yolculuklar geçirmenizi sağlar.

Honda Civic, sadece yeni modelleriyle değil, ikinci el pazarında da çok tercih edilen bir modeldir. Honda Civic 2. el fiyatları ise model yılına, kilometre durumuna ve genel kondisyonuna göre değişiklik gösterebilir. Güvenilir bir ikinci el Civic bulduğunuzda, uzun yıllar boyunca kullanabileceğiniz bir yatırım yapmış olursunuz.

Araç Modeli Ocak 2025 Fiyatı Honda Civic 1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Elegance+ 1.998.000 TL Honda Civic 1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Executive+ 2.143.000 TL Honda Civic 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance+ 1.998.000 TL Honda Civic 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+ 2.143.000 TL

Kaynak: Honda Civic Fiyat Listesi

Honda City Fiyat Listesi

Honda City’nin en etkileyici yönlerinden biri, kompakt dış boyutlarına rağmen sunduğu geniş iç mekandır. Arkada oturan yolcular için tasarlanmış geniş diz mesafesi ve ergonomik koltuklar, uzun yolculuklarda dahi konfor sağlar. Ayrıca 506 litrelik bagaj hacmi, bu segmentte rakipsiz bir pratiklik sunar. Ailelerin veya sık seyahat edenlerin hayatını kolaylaştıran bu özellik, Honda City’yi hem günlük kullanımda hem de hafta sonu kaçamaklarında ideal seçenek haline getirir.

Honda City, 1.5 litrelik i-VTEC motoruyla güç ve yakıt ekonomisini dengeler. Bu motor, özellikle şehir içi trafikte düşük yakıt tüketimi sunarken, yüksek dayanıklılığıyla dikkat çeker. Çevre dostu yapısı, karbon ayak izini azaltmaya önem veren sürücüler için cazip bir tercih yaratır.

Araç Modeli Ocak 2025 Fiyatı Honda City 1.5L VTEC Benzin Otomatik Executive 1.335.000 TL

Kaynak: Honda City Fiyat Listesi

Honda Type R Fiyat Listesi

Honda Civic Type R, otomobil dünyasının efsaneleşmiş performans odaklı modellerinden biri olarak, hız tutkunlarının hayallerini süsleyen bir makinedir. Sürücüsüne benzersiz bir deneyim yaşatmayı amaçlayan mühendislik harikasıdır. Bu model, pistte doğmuş ama günlük kullanıma uyarlanmış yapısıyla adrenalin dolu yolculuklar vadeder.

Honda Civic Type R, 2.0 litrelik VTEC Turbo motoruyla 320 beygir güç ve 400 Nm tork üretir. Bu güç, düzlüklerin yanı sıra virajlı yollarda da maksimum sürüş keyfi yaşatır. 6 ileri manuel şanzımanı, her vites değişiminde kontrolü tamamen sürücüye bırakır. Type R, 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 5,8 saniyede ulaşırken, aerodinamik yapısı sayesinde yüksek hızlarda bile kararlı sürüş sağlar.

Type R’nin agresif tasarımı sadece dikkat çekmek için değil, aerodinamiği optimize etmek için geliştirilmiştir. Büyük arka kanadı, yüksek hızlarda aracı yere bastırarak yol tutuşu artırır. Geniş hava girişleri, motorun sürekli serin kalmasını sağlar ve performansı daima zirvede tutar. Her açıdan sportif bir duruş sergileyen model, hem pistte hem de sokaklarda fark edilir.

Araç Modeli Ocak 2025 Fiyatı Honda Type R 2.0L VTEC Turbo Benzin Manuel 4.261.000 TL

Kaynak: Honda Type R Fiyat Listesi

Honda model araçlar, performansı ve dayanıklılığıyla güvenilir sürüş deneyimi sunar. İster Honda Civic’in dinamik tasarımını, ister Honda CR-V’nin geniş iç hacmini tercih edin, Borusan Next’te ihtiyacınıza uygun seçeneği kolayca bulabilirsiniz. Detaylı ekspertiz raporları ve güvenilir alım süreciyle, Honda’nız sizi bekliyor! Hemen şimdi Borusan Next’e göz atarak hayalinizdeki araca bir adım daha yaklaşabilirsiniz.

