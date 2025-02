Otomobil alım satımı, pek çok insanın hayatını etkileyen önemli bir ticari faaliyettir. Ancak, bu süreçteki dolandırıcılık vakaları ve finansal kayıplar, insanları daha güvenli bir sistem arayışına iter. Geleneksel yöntemlerle araba satışı, çoğu zaman satıcı ve alıcı arasında riskli durumları beraberinde getirebilir. Bu noktada, "Güvenli Ödeme Sistemi (GÖS)" devreye girerek daha huzurlu ve sorunsuz bir deneyim sunmayı amaçlar.

GÖS, ikinci el araba ve motosiklet satışında alıcı ile satıcı arasındaki ödemelerin güvenli bir platform üzerinden gerçekleşmesini sağlayan yenilikçi bir sistemdir. Güvenli ödeme sistemi sayesinde taraflar arasındaki güvensizlik ortadan kalkar ve dolandırıcılık riskleri minimuma iner. Özellikle Borusan Next noktaları gibi uzman destek hizmetleri sayesinde siz de güvenli araç alım satımı yapabilirsiniz. Çünkü günümüzde her şeyde olduğu gibi ikinci el araba pazarının büyük bir kısmı da dijital platformlar üzerinden yürütülür. Ancak, internet ortamında tanımadığınız bir kişiyle finansal işlem gerçekleştirmek her zaman risk taşır.

Araç satışında güvenli ödeme sistemi de olası riskleri ortadan kaldırır ve hem alıcının hem de satıcının haklarını koruma altına alır. Ayrıca, taraflar arasındaki ödemelerin gözlemlenebilir ve kontrol edilebilir bir sistemle yönetilmesi, sürecin daha şeffaf hale gelmesini sağlar. Peki, güvenli ödeme sistemi nedir, neden önemlidir? Gelin, Güvenli Ödeme Sistemi’nin (GÖS) ne olduğu, ikinci el araç satışında güvenli ödeme sisteminin nasıl çalıştığını ve bu sistemin kullanıcılara sunduğu avantajlarını birlikte inceleyelim.

Güvenli Ödeme Sistemi (GÖS) Nedir?

Güvenli Ödeme Sistemi (GÖS), ikinci el araç alım satım sürecinde tarafların güven içinde işlem yapmasını sağlayan yenilikçi bir sistemdir. Sistemin temel amacı, artan dolandırıcılık girişimlerine karşı hem bireysel kullanıcıların hem de kurumsal firmaların satış işlemlerini hızlı ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirmesini sağlamaktır.

GÖS, alıcı ve satıcı arasındaki iletişimi güvenli bir platform üzerinden yürütmeyi mümkün kılar. Bu sayede özellikle ikinci el araç satışında karşılaşabileceğiniz riskleri ortadan kaldırır. Örneğin; ödeme işlemleri sırasında yaşanabilecek aksaklıkları veya araç transferinin güvenli şekilde gerçekleşmeme ihtimalini GÖS ile tamamen kontrol altına alabilirsiniz.

GÖS ayrıca, araç satış işlemlerinde kullanılan geleneksel yöntemlerin ötesine geçerek dijital güvenlik altyapısı da sunar. Dolayısıyla araç satışında ya da alımında hem fiziksel hem de dijital ortamda güvenliğiniz ön plandadır. Araç alım satım güvenli ödeme yöntemleri, GÖS’ın en önemli unsurlarından biri olduğundan tarafların finansal işlemlerinin güvenliğini önceliklendiren bir sistemdir. Bu nedenle Güvenli Ödeme Sistemi her iki taraf için güven yaratmayı amaçlayan, dolandırıcılık risklerini minimize eden bir çözümdür. Siz de ikinci el araba , motosiklet ve diğer araçların satışı/alımı sırasında bu sistemden yararlanabilirsiniz.

İkinci El Araç Satışında Güvenli Ödeme Nasıl Çalışır?

İkinci el araç satışında güvenli ödeme sistemi, alıcı - satıcı arasında güvenli bağ kurarak ödeme işlemlerini daha şeffaf ve güvenilir hale getirir. Geleneksel yöntemlerde yaşanan güvenlik açıklarını gidermek amacıyla tasarlanan sistem, işlemlerinizi gönül rahatlığıyla gerçekleştirmenize olanak tanır.

Güvenli ödeme sistemi, genellikle bir aracılık hizmeti olarak çalışır. Alıcı, ödemesini sistem üzerinden gerçekleştirir ve tutar, aracın devir işlemleri tamamlanana kadar güvende tutulur. Satıcı ise aracı alıcıya teslim ettikten sonra ödeme hesabına aktarılır. Yani süreç içinde alıcının parası korunurken satıcının da aracı güvence altına alınır.

Ödeme Başlatma

Güvenli ödeme sisteminin ilk adımı, alıcının satın almak istediği araç için belirlenen ücreti, sistemin aracılık ettiği güvenli hesaba yatırmasıdır. Sistemin aracı hesabı, alıcının herhangi bir yasal olmayan yola başvurmasını önler. Yani bu ortak kullanılan hesap alışveriş sürecinin en önemli unsurudur. Satıcı için olduğu kadar alıcı açısından da ekstra güvenlik katmanı sağlar. Alıcı, doğrudan satıcıya ödeme yapmadığı için dolandırıcılık riskini minimize eder. Aynı zamanda, ödeme işlemi tamamlanmadan önce satıcının aracı devretmek zorunda kalmaması da sürecin güvenliğini artırır.

Sistemin işleyişi gereği alıcı, güvenli ödeme platformunda bir hesap oluşturur ve ilgili ücreti aynı hesaba aktarır. Bu aşamada, transfer edilen tutar, güvenli ödeme sisteminin emanet hesabında bekletilir. Böylece alıcının parası güvende tutulurken işlemin devamı için gerekli onay süreci de başlatılmış olur.

Araç Transferi

Ödeme başlatma işlemi tamamlandıktan sonra ikinci aşama olan araç transferi sürecine geçilir. Aracın alıcıya geçme sürecinde ise satıcı, alıcının ödeme yaptığını teyit eder ve noter işlemleri için gerekli belgelerle birlikte aracı teslim etmek üzere harekete geçer.

Noter huzurunda gerçekleştirilen işlem sayesinde alıcı ya da satıcı olarak tüm haklarınız haklarını güvence altına alınır. Noter ise araç devir belgesini düzenler ve tarafların kimlik bilgilerini kontrol ederek işlemi resmileştirir. Bu esnada aracın tüm bilgileri kayıt altına alınarak yasal prosedürler eksiksiz şekilde yerine getirilir. Araç, noter onayıyla birlikte resmi olarak alıcının mülkiyetine geçmiş olur. Fakat satıcı ödemesini almadan önce aracın yasal olarak devredildiğinden emin olmanız gerekir.

Ödeme Onayı

Araç transfer işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra noter tarafından güvenli ödeme sistemine gerekli onaylar iletilir. Çünkü onay verildikten sonra ödeme satıcıya aktarılır, bu nedenle satıcının parasını almasının tek yolu noterin onay vermesidir.

Noter işlemlerinin tamamlandığına dair bilgi, sistem üzerinden doğrulandığında da ödeme otomatik olarak satıcının hesabına aktarılır. Tüm süreçten de anlaşılacağı üzere her bir aşama herhangi bir karışıklığa veya dolandırıcılık girişimine yer bırakmamak için titizlikle yürütülür.

Süreç Tamamlama

Tüm işlemler bittikten sonra araç devri ve ödeme işlemi tamamen sonuçlandırılmış olur. Alıcı, artık aracın resmi sahibi olarak noter onaylı belgesini alırken satıcı da ödemenin hesabına eksiksiz şekilde geçtiğini doğrular.

Süreç, tarafların birbirine güven duymasını sağlayan ve her iki tarafın haklarını koruyan bir sistem çerçevesinde tamamlanır. Bu aşamada, alıcı ve satıcı memnuniyeti sağlanarak ikinci el araç satışında güvenli bir deneyim yaşanır.

Güvenli ödeme sistemi, özellikle ikinci el araç satışlarında hem bireysel kullanıcılar hem de kurumsal firmalar için büyük bir avantaj sağlar. Dolayısıyla sürecin şeffaf ve güvenilir bir şekilde tamamlanması, araç satış güvenli ödeme yöntemlerini tercih edenlerin sayısını her geçen gün artırmaya devam eder.

Güvenli ödeme sistemi, kullanıcıların dolandırıcılık risklerinden korunmasını sağlarken işlemlerin daha hızlı ve güvenilir şekilde gerçekleşmesine olanak tanır. Özellikle 2. el araç güvenli ödeme işlemleri hem bireysel alım satımlarda hem de kurumsal süreçlerde büyük kolaylık sağlar.

Güvenli Ödeme Sisteminin Avantajları

Güvenli ödeme sistemi özellikle ikinci el araç alım satımında karşılaşılabilecek dolandırıcılık ve ödeme problemleri gibi riskleri ortadan kaldırır. Örneğin; en büyük avantajlarından biri, dolandırıcılık riskini minimize etmesidir. Geleneksel yöntemlerde, alıcı doğrudan satıcıya ödeme yapar ve bu süreçte birçok güvenlik açığı bulunur. Örneğin; sahte paralar, eksik ödeme veya satış işlemi gerçekleşmeden kaybolan satıcı gibi problemler ortaya çıkabilir.

Güvenli ödeme sistemi sayesinde alıcının yaptığı ödeme, satıcıya hemen ulaşmaz. Öncelikle sistem, işlemin doğruluğunu ve yasal süreçlerin tamamlanmasını kontrol eder. Noter onayı alındıktan sonra ödeme satıcının hesabına aktarılır. Böylece dolandırıcılığa karşı güçlü bir koruma sağlayarak alıcı veya satıcı olmanız fark etmeksizin tüm haklarınızı güvence altına alır.

Şeffaf ve Güvenilir İşlem Süreci

Şeffaf bir işlem süreci sunan güvenli ödeme sisteminde sistemin sağladığı dijital platform üzerinden işlem durumunu takip edebilirsiniz. Çünkü ödeme onayından araç transferine kadar her adım kayıt altına alınır ve gerektiğinde kontrol edilebilir.

Satıcı, ödemesinin eksiksiz şekilde hesabına yatacağından emin olurken alıcı da ödemenin noter onaylı devir işlemi gerçekleşene kadar güvence altında tutulduğunu bilir. Yani sağlanan şeffaflık, taraflar arasındaki güveni artırır ve işlem sürecini sorunsuz hale getirir.

Hızlı ve Pratik Bir Çözüm Sunar

Geleneksel ödeme yöntemlerinde bankalar arası transfer süreçleri veya nakit işlemleri zaman alabilir ve oldukça zahmetlidir. İkinci el güvenli ödeme sistemi ise bu süreci hızlandırarak alıcı ve satıcıya büyük bir kolaylık sağlar.

Ödeme, sistem üzerinden yapıldığı için taraflar banka şubelerine gitmek veya nakit taşıma gibi işlemlerle uğraşmaz. Ayrıca, sistemin sunduğu otomasyon sayesinde işlemler daha hızlı tamamlanır. Dolayısıyla GÖS hem zaman tasarrufu sağlar hem de işlemlerin doğru sonuçlanmasına olanak tanır.

Yasal Güvenceler Sağlar

Güvenli ödeme sistemi, yasal prosedürlerin tamamlanmasını zorunlu kıldığı için taraflar açısından ekstra bir güvence oluşturur. Noter onayı olmadan ödeme transferi gerçekleşmez, bu da işlemin yasalara uygun ilerlediğini garanti eder. Özellikle ikinci el motosiklet ya da araç satışlarında sıklıkla karşılaşılan sahtecilik problemlerine karşı etkili bir çözümdür. Bazı durumlarda taraflar arasında anlaşmazlıklar çıkabilir, bu gibi durumların da önüne geçmek adına sistem üzerinden yapılan her işlem kayıt altına alınır. Bu sayede, hukuki bir sorun oluştuğunda delil niteliğinde kullanılabilecek işlem geçmişi sunar.

Herkes Tarafından Kullanılabilir

GÖS, bireysel veya kurumsal satışlarda kullanılabilir. Çünkü araç alım satımında noter onayı her durumda zorunludur ve GÖS, bu süreçle entegre bir şekilde çalışarak ödeme işlemlerini kayıt altına alır. Dolayısıyla kurumsal ya da bireysel satıcılar ile araç alıcıları arasında yaşanabilecek dolandırıcılık olaylarını önlemek için güvenli ödeme sistemi büyük önem taşır.

Her ne kadar GÖS zorunlu olmasa da bu sistemin kullanımı alıcı veya satıcılar için ekstra bir güvenlik sağlar. Özellikle yüksek meblağlı işlemlerde, nakit veya havale gibi yöntemlere kıyasla daha güvenlidir. Ancak en önemlisi taraflar arasındaki güven problemini ortadan kaldırmasıdır, çünkü işlemin noter tarafından tamamlanmasını sağlar.

Güvenli Ödeme Sistemi ile Araç Takası

Güvenli Ödeme Sistemi (GÖS), sadece alım satım süreçlerini değil, aynı zamanda araç takası işlemlerini de kolay ve güvenli hale getirir. Araç takası, genellikle aynı değerdeki iki aracın noter huzurunda karşılıklı olarak değiştirilmesi işlemidir. GÖS, bu süreci de şeffaf ve sorunsuz şekilde yöneterek alıcıların olduğu kadar satıcıların da haklarını korur.

Araç takası işlemi, GÖS ile daha güvenli hale gelir. İki taraf da araçlarının değerlerini sisteme kaydeder ve bu bilgiler doğrultusunda noter işlemleri gerçekleştirilir. GÖS'in sürece etkisi ise tarafların ödeme yapmasını gerektirmeden sadece araçların yasal transferini kayıt altına alarak sağlamaktır. Yani sistem, özellikle aynı değerdeki araçları değiştirmek isteyenlere en uygun çözümü sunar. Geleneksel yöntemlerde ortaya çıkabilecek eksik ödeme, noter onaysız devir veya dolandırıcılık gibi riskler, GÖS ile tamamen ortadan kaldırılır.

Araç takası sırasında noter işlemleri tamamlandıktan sonra sistem her iki taraf için de işlemi onaylar. Böylece, yasal prosedürler yerine getirilmiş olurken tarafların birbirine maddi açıdan zarar vermesi engellenir.

Güvenli Ödeme Sistemi ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

2. El Araçlarda Güvenli Ödeme Sistemi Zorunlu mu?

Türkiye'de ikinci el araç satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi (GÖS) kullanımı, 27 Eylül 2024 itibarıyla zorunlu hale getirilmiştir. Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği tarafından geliştirilip uygulamaya konulan GÖS, hem bireysel hem de kurumsal satışlarda dolandırıcılığı önlemeyi, taraflar arasındaki güveni artırmayı ve ödeme süreçlerini daha şeffaf hale getirmeyi amaçlar.

Düzenlemenin zorunlu hale getirilmesiyle birlikte tüm ikinci el araç alım satım işlemleri artık noterler aracılığıyla ve GÖS kapsamında yapılmaktadır. Bu sayede sektörde daha güvenilir bir ticaret ortamı oluşturulmuştur. Yasal düzenlemeye uymayan satışlar ise geçersiz sayılmakla kalmaz, taraflar cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

Güvenli Ödemede Ücretlendirme Nasıl Yapılır?

Güvenli ödeme sistemi, belirli bir ücretlendirme politikasına tabidir. Ödeme ise genellikle işlem tutarına bağlı olarak değişiklik gösterir ve sabit bir komisyon ücreti veya yüzdelik oran şeklinde belirlenir. Örneğin; bazı sistemlerde güvenli ödeme işlemi için %1-2 oranında bir komisyon uygulanırken diğerlerinde sabit ücret talep edilebilir. Ücretlendirme detaylarını işlem öncesinde sistem üzerinden öğrenebilir ve kabul edebilirsiniz.

Ücretlendirme politikası, sistem sağlayıcısının belirlediği kurallara dayanır. Örneğin, Borusan Next noktaları ücretlendirme konusunda şeffaf bilgi sunarak işlemlerinizi güvenle tamamlamanıza olanak tanır. Ücretlendirme genellikle şu unsurları kapsar:

İşlem tutarına bağlı komisyon oranı.

Noter hizmetleri için ek masraflar (zorunlu).

Sistemin sunduğu ekstra hizmetler, örneğin araç ekspertizi veya sigorta.

Güvenli Ödeme Sistemi Hangi Durumlarda Kullanılmaz?

Güvenli ödeme sistemi, genellikle alım satım işlemlerinde tarafların güvenliğini artırmak için kullanılır. Ancak, bazı durumlarda bu sistemin kullanılması mümkün olmayabilir:

Noter Onayı Gerekmeyen İşlemler: İkinci el araç satışlarında noter onayı zorunludur ve güvenli ödeme sistemi noter işlemleri ile entegre çalışır. Ancak, noter onayı gerekmeyen düşük tutarlı (örneğin, araç satışları dışında yapılan satışlar) veya özel satışlarda bu sistem devreye girmeyebilir.

Değer Düşük İşlemler: Güvenli ödeme sistemi genellikle yüksek tutarlı işlemlerde tercih edilir. Düşük değerli işlemler için kullanıcılar, hizmetin ücretlendirmesini gereksiz bulabilir ve alternatif ödeme yöntemlerine yönelebilir.

Ticari Anlaşmalar ve Takas İşlemleri: Araç takaslarında taraflar genellikle ödeme yapmak yerine araçları karşılıklı olarak değiştirir. Bu gibi durumlarda ödeme yapılmadığı için güvenli ödeme sistemi devre dışı kalabilir.

Tarafların İstememesi Durumunda: Güvenli ödeme sistemi, özellikle noter huzurunda yapılan satışlar ve büyük meblağlı işlemler için tasarlanmıştır. Yine de tarafların rızası olmadan veya yasal zorunluluk olmayan durumlarda sistem kullanılmayabilir. Fakat GÖS sistemi zorunlu olduğunda ve taraflar istemediği halde bu sistemi kullanmaktan kaçınılırsa güvenlik riski artabilir.

Güvenli Ödeme Limiti Ne Kadar?

İşlem limitleri açısından esneklik sağlayan güvenli ödeme sisteminde sistem sağlayıcısına ve işlem türüne bağlı olarak değişen limitler söz konusudur. Genellikle güvenli ödeme limitleri, minimum ve maksimum tutarlarla sınırlandırılır. Örneğin; bazı sistemlerde minimum işlem tutarı 200 TL olarak belirlenmiştir. Maksimum işlem tutarı ise FAST tercih edilirse genellikle 2.000.000 TL olurken bazı bankalarda 50.000.000 TL'ye kadar çıkabilir. Daha yüksek tutarlar için özel izinler veya ek güvenlik doğrulamaları gerekebilir.

Eğer siz de aracınızı satmayı düşünüyorsanız güvenli bir işlem için Güvenli Ödeme Sistemi’ni kullanarak ödeme işlemlerini risksiz tamamlayabilirsiniz. Araba satarken ya da alırken Borusan Next noktaları sayesinde profesyonel destekle sürecin her aşamasında güvenliği en üst seviyeye çıkarabilirsiniz. Hemen Borusan Next noktalarına başvur ve işlemlerini sorunsuz gerçekleştirerek araba sat !

Telif hakkı ve sair fikri mülkiyet hakları Borusan Oto Değerlendirme Pazarlama ve Hizmet A.Ş.’ye (Borusan Next’e) aittir. Ticari amaçla ve/veya yasalarca izin verilen meşru kullanım sayılamayacak şekillerde, kısmen dahi olsa, izin alınmaksızın alıntı yapılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, link verilemez.