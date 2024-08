Ehliyet Ceza Puanı: Sürücü Ceza Puanları Nedir?

Tüm dünyada uygulanan, can ve mal güvenliğini korumak amacıyla konulmuş trafik kuralları vardır. Trafiğin akışını bozan, riske atan ve kurallarda belirtilen uyarıları dikkate almayarak kusurlu davranışlarda bulunan sürücülere karşı ise ceza uygulanır. Bu cezaların büyüklüğü; para cezası, ehliyete el konulması ve sürücünün trafikten tamamen men edilmesine kadar sürücünün kusuruna göre kademeli olarak değişkenlik gösterebilir.



Trafik Ceza Puanı Nedir?



Ülkemizde sürücüleri kurallara uymaya teşvik etmek ve can ve mal güvenliğini korumak için uygulanan sisteme trafik ceza puanı denir. Karayolları Trafik Kanunu gereğince belirlenen bu ceza puanları, trafikte sürücülerin işlediği suça bağlı olarak değişir. Böylece trafikte sürücüler kurallara aykırı tutum ve davranışlar sergiledikleri zaman her suç için yönetmelikte belirlenen ceza puanları ile karşı karşıya gelir. Her hatanın farklı bir ceza puanı olabilir ve bu puanların belirli bir süre içerisinde dolması nedeniyle sürücülerin ehliyeti el konulabilir.



İlk Kez 100 Ceza Puanı Dolunca Ne Olur?



Karayolları Trafik Kanunu gereğince her türlü ihlale karşı yaptırımlar ve ceza puanları vardır. Ceza puanlarının sene içerisinde toplanması sonucunda sürücüler para cezası, trafikten men edilme ya da sürücü belgelerine el konulma gibi durumlar ile karşı karşıya gelebilir. Her trafik ihlali için belirli bir ceza puanı vardır. Örneğin muayenesiz araç kullanmak 10 puan iken, kırmızı ışıkta geçmek 20 puandır. Toplanan trafik ceza puanları 1 yıl üzerinden kayda geçirilir. Yıl sonunda toplam trafik ceza puanının 100 puana ulaşması durumunda ise ehliyetinize 2 ay süre boyunca geçici olarak el konur. 2 ay dolduktan sonra ehliyetinizi geri almak için herhangi bir sürücü kursuna başvurabilir ve teorik eğitime girebilirsiniz. Teorik eğitimi de başarıyla tamamlamanızın ardından sürücü kursundan aldığınız belge ile Trafik Büro Amirliği’ne başvuru yapabilirsiniz. Trafik Büro Amirliği, teorik eğitimi tamamladığınıza dair belgeyi inceleyerek ehliyetinizi teslim eder.



İkinci Kez 100 Ceza Puanı Dolunca Ne Olur?



Trafik ceza puanları yıllık olarak hesaplanır. 1 yıl tamamlandığında ertesi yıla girerken eski puanlarınız silinir ve tekrar gündeme gelmez. Fakat aynı yıl içerisinde birden fazla kez 100 puanı doldurmanız durumunda daha ağır yaptırımlar vardır. Bir sene içerisinde ikinci defa 100 ceza puanı doldurursanız sürücü belgenize 4 ay boyunca geçici olarak el konur. Sürücü belgenizi 4 ayın sonunda geri alabilmek için ise psikiyatrist gözetiminde psikoteknik değerlendirme sürecine girmeniz gerekir. Bu muayene ve değerlendirmenin sonucunda trafikte sürücülüğe engel herhangi bir durumunuzun olup olmadığı tespit edilir. Bu değerlendirmeden sonra engel hali bulunmaz ise sürücü belgesinin iadesi için başvuru yapmanız gerekir. Başvuruyu sürücü belgenize el koyan trafik birimlerine ya da size en yakın ilgili Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne yapabilirsiniz. Daha sonrasında ilgili birimler başvuru ve dilekçenizi değerlendirerek alıkoyma süresinin bitiminde sürücü belgesini tarafınıza iade eder. Fakat aynı yıl içerisinde trafik ceza puanınızın 3 kere 100 olması halinde sürücü belgenize süresiz olarak el konulur. Bu nedenden dolayı sürücü belgenizi geri almanız mümkün değildir.

2022 Trafik Ceza Puanları



Trafik ceza puanları, sürücünün kural ihlaline ve oluşturduğu riske bağlı olarak değişkenlik gösterir. 2022 yılında trafikte sürücülerin en sık yaptığı hata ve ihlallere karşı belirlenen sürücü ceza puanları şunlardır:



• Alkollü araç kullanmak: 20 puan

• Emniyet kemeri takmamak: 15 puan

• Kırmızı ışıkta geçmek: 20 puan

• Yakın mesafe takibi: 20 puan

• Hatalı sollama yapmak: 15 puan

• Muayenesiz araç kullanmak: 10 puan

• Aracın plakasının olmaması: 20 puan

• Trafik levhalarına uymamak: 20 puan

• Yanında sürücü belgesi olmadan araç kullanmak: 5 puan

• Belirlenen hız sınırını %10 ile %30 arasında aşmak: 10 puan

• Belirlenen hız sınırını %30 ve fazlasında aşmak: 15 puan

• Dönüşlerde sinyal vermemek: 20 puan

• Motosiklet kullanırken kask takmamak: 15 puan



Trafik ihlali yapmanız durumunda üzerinize yazılan ceza puanlarını görüntülemek ve 1 sene içerisinde kaç puana ulaştığınızı incelemek için e-Devlet üzerinde sunulan trafik ceza puanı sorgulama sistemini kullanabilirsiniz. Bir yandan trafik kurallarına dikkat etmek bir yandan da yapılan ihlallere karşı ceza puanını sorgulamak beklenmedik durumlara karşı koruma sağlar.

Trafik Ceza Puanları Ne Zaman Silinir?



Sürücülere uygulanan trafik ceza puanları, 1 yıl süre ile tutulur. Fakat bir yılın başlangıç tarihi 1 Ocak üzerinden hesaplanmaz. İlgili yıla ait başlangıç tarihi, cezanın sürücüye uygulandığı gündür. O günün üzerinden 1 yıl geçmesi ardından ceza silinerek sıfırlanabilir. Bu nedenle örnek olarak 05.08.2021 tarihinde sürüş ihlali yaptığınızdan dolayı aldığınız bir ceza puanı, tam olarak 1 sene sonra yani 05.08.2022 tarihinde kayıtlardan silinecektir. E-Devlet üzerinde sunulan trafik ceza puanı sorgulama sistemi de yalnızca 1 yıla kadar olan kayıtları gösterir. Daha önce adınıza yazılan trafik ceza puanlarını görüntülemek için yetkili trafik şubesine başvuru yapmanız gerekir.

Stajyer Ehliyet Ceza Puanı Uygulamaları



İlk sürücü belgesi aldığınızda 2 yıl boyunca stajyer ehliyete sahip olursunuz. Stajyer ehliyete sahip olanlara uygulanan kural ve yaptırımlar normale göre daha farklıdır. Eğer stajyer ehliyet kullanırken ilk 2 yıl içerisinde toplam 75 puanı doldurursanız limiti aşarsınız ve ehliyetinize ilgili trafik şubesi birimi tarafından el konulur. Ardından psikiyatrist eşliğinde psikoteknik testine girip uzmanın hazırlayacağı değerlendirme raporunda herhangi bir engele takılmamak gerekir. Psikoteknik testini başarıyla geçerseniz doğrudan sürücü kursuna başvuruda bulunabilirsiniz. Bu süreçte ehliyet için gereken ilk yardım, direksiyon, motor ve diğer teknik konulara ait teorik ve uygulamalı eğitimlere tekrar katılmanız gerekir. Sıfırdan bir sürücü belgesi edinir gibi tüm sürece dahil olarak kursu başarıyla tamamladığınızda ehliyetinizi alabilirsiniz. Stajyer ehliyeti olan kişilere uygulanan kural ve yaptırımlar daha fazladır. Sürücülüğünüzün ilk zamanlarında bu sorunlarla karşı karşıya gelmemek için trafik levhalarına, emniyet kemeri takmaya, kırmızı ışıkta geçmemeye, hatalı sollama yapmamaya, sürüş güvenliğine ve yayalara özen göstermeniz ve hız sınırlarını aşmamanız gerekir.



Trafik Ceza Puanı Kaç Olunca Ehliyete El Konulur?



Trafik ceza puanları, sürücünün 1 sene içerisinde trafikte gösterdiği kural dışı eylemlere göre değişir. Bu cezaların 1 yılda 100 puanı aşması durumunda ilk etapta sürücü belgenize 2 ay boyunca el konulur ve size teorik eğitim verilir. Eğer 1 sene içerisinde ikinci kez 100 puana ulaşırsanız sürücü belgenize 4 ay boyunca el konulur ve psikoteknik değerlendirmeye girmeniz gerekir. Uzman eşliğinde yapılan değerlendirmede sürücülüğe engel bulunmaması durumunda ehliyet tarafınıza iade edilir. Bununla yanı sıra 1 yıl içerisinde üç defa 100 puanı doldurmanız durumunda ise sürücü belgenize ilgili trafik birimleri tarafından süresiz olarak el konulur.