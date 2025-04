Ducati Fiyat Listesi 2025 (Güncel)

Motosiklet dünyasında hız, performans ve İtalyan zarafeti denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri şüphesiz Ducati’dir. 1926 yılında İtalya’nın Bologna kentinde temelleri atılan Ducati, yıllar içinde yalnızca bir motosiklet markası olmanın ötesine geçerek özgürlüğün simgesi haline gelmiştir. Göz alıcı tasarımları, yarış pistlerinden gelen teknolojileri ve her detayıyla saf sürüş keyfi sunan modelleriyle Ducati, motosiklet dünyasında adeta sanat eseri yaratır.

Ducati’yi Ducati yapan en büyük özelliklerden biri, performansa olan bağlılığıdır. Markanın her modeli, en iyi sürüş dinamiklerini sunmak için titizlikle tasarlanır. MotoGP ve Superbike Dünya Şampiyonası’nda kazandığı başarılar, Ducati’nin bu alandaki uzmanlığını kanıtlar niteliktedir. Bu yarış mirası, markanın, Monster, Streetfighter, Multistrada gibi efsanevi modellerine doğrudan yansıtılır. Her Ducati modelinde mühendislik harikası motora ek olarak sürücüyü yola daha da bağlayan agresif ruh vardır.

Ancak Ducati sadece yarış pistleriyle sınırlı kalmaz. Günlük kullanıma uygun, pratik motosikletler sunarak her seviyeden sürücüye hitap eder. İster şehir içinde kıvrak manevralarla ilerlemek, ister uzun yolculuklara çıkmak, isterse de adrenalin dolu sürüş deneyimleri yaşamak isteyin, Ducati her beklentiye uygun model sunar. Üstelik markanın tasarım konusundaki ustalığı, Ducati’yi motosiklet dünyasında statü sembolüne dönüştürür. Ducati’ye sahip olmak sadece motosiklet kullanmak değil, yaşam tarzını benimsemektir.

Güncel Ducati Fiyat Listesi

Ducati motosiklet fiyatları, performans detaylarına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Motor hacmi, kullanılan malzeme kalitesi, elektronik donanımlar ve sürüş destek sistemleri, fiyatların belirlenmesinde en önemli faktörler arasındadır. Örneğin Ducati’nin yüksek performanslı Panigale serisi, yarış teknolojilerini günlük kullanıma taşıyan özel donanımlara sahip olduğu için üst segmentte konumlanır. Monster veya Scrambler gibi modeller, hem dinamik sürüş deneyimi hem de ulaşılabilir fiyat avantajı sunar.

Ducati’nin sunduğu üstün mühendislik markanın motosiklet dünyasındaki ayrıcalıklı konumunu korumasını sağlar. İkinci el Ducati fiyatları , motosikletin kilometresi ve bakım geçmişi gibi faktörlere bağlı olarak değişir. Bunun yanı sıra, aksesuar ve özel donanım paketleri de fiyatlar üzerinde etkili olabilir. İkinci el Ducati arıyorsanız, hem performansı hem de bütçenize uygun bir modeli bulmak için detaylı araştırma yapmanız önemlidir.

Ducati Monster Fiyatları

Ducati Monster, ilk kez 1993 yılında tanıtıldığında, motosiklet dünyasında adeta devrim yarattı. Çıplak şasi tasarımıyla sürücülere saf sürüş keyfi sunmayı hedefleyen Monster, yıllar içinde gelişmeye devam etti. Monster’ın tasarımı, kaslı yakıt deposu, kompakt şasi yapısı ve karakteristik yuvarlak farıyla hemen fark edilir. Ducati’nin imza niteliğindeki trellis çerçeve tasarımından vazgeçilse de yerine gelen alüminyum monokok şasi, motosikletin daha rijit olmasını sağlar. Monster, 189 kg’lık kuru ağırlığıyla önceki nesillere kıyasla çevik yapıya sahiptir.

Ducati Monster, 937 cc Testastretta 11° çift silindirli motoruyla adrenalin dolu sürüşlere eşlik eder. 111 beygir gücü ve 93 Nm tork üreten motor, özellikle düşük ve orta devirlerde olağanüstü çekiş sağlar. Yolda Monster’ı sürerken gaz tepkilerinin anında hissedildiğini, motorun en ufak bir hareketinize bile nasıl dinamik yanıt verdiğini fark edeceksiniz.

Monster’ın optimize edilmiş ağırlık merkezi, motosikletin virajlarda daha dengeli olmasını sağlar. Önde 43 mm ters çevrilmiş (USD) çatal süspansiyon, arkada ise ayarlanabilir mono amortisör ile konforlu sürüş deneyimi sunar. İster şehir içi trafiğinde kıvrak şekilde ilerleyin, ister açık yolda hızın keyfini çıkarın, Monster size maksimum eğlence vadeder.

Araç Modeli 2025 Şubat Fiyatı Monster (Ducati Red) 565.730 ₺ Monster (Iceberg White / Aviator Grey) 577.200 ₺ Monster Hypermotard 680 Mono 669.500 ₺ Monster 680 Mono RVE 722.400 ₺

Ducati Panigale Fiyatları

Ducati Panigale, motosiklet dünyasının zirvesinde yer alan, performans odaklı bir makinedir. Adını, Ducati'nin doğduğu İtalya’daki Borgo Panigale bölgesinden alan model, aerodinamik tasarım ve saf hız tutkusunun birleşimi olarak öne çıkar. Panigale tam anlamıyla yarış motoru DNA’sı taşır.

Panigale’nin tasarımına ilk bakışta akıcı gövde yapısı hemen dikkat çeker. Ducati mühendisleri, aerodinamiği optimize etmek için MotoGP’den ilham alan ön kanatlar (wingletler) ekleyerek motosikletin yüksek hızlarda daha dengeli olmasını sağlamııştır. Bu sayede Panigale, 300 km/s üzerindeki hızlarda dahi yola adeta yapışır. Dar tasarımı sayesinde sürüş esnasında motosikletle bütünleşmek çok daha kolay hale gelir.

Panigale, motor seçenekleri açısından oldukça geniş bir yelpazeye sahip. Serinin en üst seviyesinde yer alan Ducati Panigale V4, 1103 cc’lik Desmosedici Stradale V4 motoruyla tam 215 beygir gücü üretir. Böyle bir güce sahip olmak, gaz kolunu çevirdiğiniz anda inanılmaz bir ivmelenme ve saf hız hissi yaşamanız anlamına gelir.

Panigale’nin "Superquadro" motorlu V2 versiyonu ise 955 cc’lik hacmiyle daha çevik bir seçenek sunar. Yüksek sıkıştırma oranı sayesinde motor yüksek devirlerde çalıştığında olağanüstü güç aktarımı sağlar. Özellikle viraj çıkışlarında motorun sunduğu çekiş gücü, sürüş deneyimini tam anlamıyla benzersiz hale getirir.

Önde tam ayarlanabilir Öhlins NPX25/30 ters çatal süspansiyon, arkada ise Öhlins TTX36 mono amortisör bulunur. Bu süspansiyonlar sayesinde Panigale, pist şartlarında en ufak zemin değişikliğine dahi kusursuz tepki verir. Böyle güçlü motosiklette en önemli konulardan biri de frenleme sistemidir.

Ducati Panigale, Brembo’nun en gelişmiş fren sistemleriyle donatılmış durumdadır. Önde çift 330 mm Brembo Stylema fren diskleri, arkada ise 245 mm tek disk kullanılır. Viraj ABS sistemi, sert frenleme anlarında bile motosikletin dengesini korumasına yardımcı olur. İkinci el Ducati Panigale modellerini Borusan Next üzerinden avantajlı fiyatlarla satın alabilirsiniz.

Araç Modeli 2025 Şubat Fiyatı Panigale V2 Bayliss 1st Championship 20th Anniversary 1.238.390 ₺ New Panigale V2 923.900 ₺ New Panigale V2 S 1.020.600 ₺ New Panigale V4 1.501.200 ₺ New Panigale V4 S 1.833.700 ₺ New Panigale V4 Tricolore 3.070.800 ₺

Ducati Multistrada V2 Fiyatları

Ducati denildiğinde akla ilk olarak yüksek performanslı spor motosikletler gelse de, uzun yıllardır maceracı ruhu en iyi şekilde yansıtan modeller üretmekte. Ducati Multistrada V2, tam da bu noktada devreye girer. Hem şehir içi kullanımına hem de uzun yol maceralarına uyum sağlayan model, konfor, performans ve ileri teknoloji ile donatılmış gerçek bir adventure-touring motosikletidir.

Ducati Multistrada V2, keskin hatlara sahip agresif tasarım diliyle karşınıza çıkar. Yüksek ve geniş ön cam, uzun yolculuklarda rüzgâr korumasını artırırken, LED far tasarımı Ducati’nin sportif enerjisini yansıtır. Heybetli gövde yapısı, motosikletin hem dayanıklılığını hem de macera odaklı kimliğini ön plana çıkarır. Ergonomi konusunda yapılan geliştirmeler sayesinde sele yüksekliği 830 mm’ye düşürülerek, daha geniş sürücü kitlesine hitap eder. Optimize edilen ayak koyma pozisyonları, uzun yolculuklarda sürüş konforunu en üst seviyeye çıkarır.

Multistrada V2’nin kalbinde 937 cc’lik Testastretta 11° L-twin motor yer alır. 113 beygir gücü üreten motor, her devirde güçlü çekiş sunarak motosikletin şehir içinde dinamik bir sürüş sunmasına yardımcı olur. Düşük ve orta devir aralığında sunduğu güçlü tork, özellikle şehir virajlı dağ yollarında büyük avantaj sağlar. Çift bujili ateşleme sistemi, yakıt verimliliğini artırırken motorun daha tutarlı güç üretmesini sağlar. Euro 5 uyumlu egzoz sistemi ise çevreci bir sürüş sunarken Ducati’nin karakteristik motor sesini korur.

Multistrada V2, Ducati’nin en gelişmiş elektronik destek sistemleriyle donatılmış durumda. 6 eksenli IMU sensörü, motosikletin eğimini ve hızlanmasını sürekli olarak analiz ederek dinamik çekiş kontrolü (DTC), viraj ABS’si ve wheelie kontrolünü aktif olarak yönetir. Ayrıca 5 inçlik renkli TFT ekran, tüm bu sistemlerin kontrolünü sezgisel arayüz ile sunar.

Araç Modeli 2025 Şubat Fiyatı New Multistrada V2 - New Multistrada V2 S - New Multistrada V2 S + Travel -

Ducati Multistrada V4 Fiyatları

Ducati’nin adventure-touring segmentindeki amiral gemisi Multistrada V4, performans açısından motosiklet dünyasında çıtayı üst seviyeye taşır. Ducati’nin V4 motor teknolojisini ilk kez Multistrada modeline entegre etmesiyle, model sınırları zorlamaya hazır üst düzey bir keşif makinesi haline gelmiş durumdadır.

Rüzgâr tünelinde test edilerek geliştirilmiş aerodinamik tasarım, yüksek hızlarda gövdeye gelen rüzgârın etkisini en aza indirerek sürüş konforunuzu artırır. Geniş sele, uzun yolculukları keyifli hale getirirken, ayarlanabilir yükseklik sayesinde farklı sürüş pozisyonlarına uyum sağlar.

V4’ün en büyük yeniliği 1.158 cc’lik V4 Granturismo motorudur. Bu motor, 170 beygir gücü ve 125 Nm tork üreterek adventure motosikletler arasında en güçlü motorlardan biri olarak öne çıkar. Dört silindirli V4 mimarisi, mükemmel güç dağılımıyla çalışır. Değişken valf zamanlaması (VVT) teknolojisi, alt devirlerde yüksek tork, üst devirlerde ise maksimum güç sunarak sürüşü her koşulda akıcı hale getirir.

V4 motorun en büyük avantajlarından biri de titreşimsiz çalışma karakteri. Çift silindirli motorlara kıyasla daha pürüzsüz gaz tepkisi sunarak özellikle uzun mesafeli sürüşlerde yorgunluğu azaltır. Yağ değişim aralığı 15.000 km, supap ayarı ise 60.000 km’de bir yapılır. Bu da Ducati’nin dayanıklılık konusundaki iddiasını kanıtlar.

Süspansiyon sistemi de modelin en güçlü yanlarından biri. Önde Marzocchi 50 mm tam ayarlanabilir ters çatal, arkada ise elektronik kontrollü Sachs monoshock amortisör bulunur. Özellikle Multistrada V4 S versiyonunda yer alan Ducati Skyhook Suspension (DSS) Evolution, süspansiyonun sürekli olarak yol durumuna göre ayarlanmasını sağlayarak en iyi sürüş konforunu verir.

Motordaki tüm elektronik sistemleri, 6.5 inçlik renkli TFT ekran üzerinden kolayca kontrol edebilirsiniz. Bluetooth bağlantısı ile navigasyon, telefon aramaları ve müzik yönetimi de bu ekran üzerinden yapabilirsiniz.

Multistrada V4’ün 22 litrelik yakıt deposu, uzun mesafelerde sık sık yakıt almak zorunda kalmadan sürüş yapmanıza olanak tanır. Ortalama yakıt tüketimi 6.5L/100 km civarında seyrederek güçlü motoruna rağmen verimli bir yakıt ekonomisi sunar. İkinci el Ducati Multistrada V4 modellerini Borusan Next güvencesiyle inceleyebilirsiniz.

Araç Modeli 2025 Şubat Fiyatı Multistrada V4 S Travel + Radar 1.431.200 ₺ Multistrada V4 Rally Travel & Adventure 1.545.000 ₺ Multistrada V4 Rally Full & Adventure 1.614.600 ₺ Multistrada V4 RS 1.987.000 ₺ Multistrada V4 S Pikes Peak Radar 1.659.600 ₺

Ducati Scrambler Fiyatları

Ducati Scrambler, klasik ruhu modern teknolojiyle harmanlayan motosiklet serisi olarak yaratıcılığı ön planda tutar. Retro tasarımı, Scrambler’ı Ducati’nin en özel modellerinden biri haline getirirken, gelişmiş teknolojileri de motosikleti günlük kullanım için ideal kılar. Hem şehir içi hem de hafif arazi koşullarında eğlenceli yol arkadaşı olan Ducati Scrambler, motosiklet dünyasında adeta yaşam tarzı simgesi haline gelmiş durumdadır.

Ducati Scrambler, tasarım açısından geçmişin ruhunu günümüzün modern dokunuşlarıyla birleştirir. Modelin ikonik yuvarlak farı, klasik damla yakıt deposu ve yükseltilmiş gidonu, 1960’ların efsanevi Scrambler tarzına sadık kalır. LED aydınlatmalar, dijital gösterge paneli ve premium detaylarla günümüz motosiklet dünyasına uyarlanır.

Scrambler’ın kişiselleştirilebilir yapısı, bu modelin en büyük artılarından biri. Çeşitli renk seçenekleri, farklı sele tasarımları, çamurluk alternatifleri ve gidon konfigürasyonları ile Ducati Scrambler’ı tamamen kendinize göre şekillendirebilirsiniz. Bu detaylar, Ducati Scrambler’ı şehir içi sürüşlerden uzun yol maceralarına kadar her ortamda dikkat çeken motosiklet haline getirir.

Scrambler serisinin kalbinde, Ducati’nin karakteristik L-Twin motoru yatar. Modeline göre değişen motor hacimleriyle Scrambler, kıvrak motosiklet arayan sürücüler için harika seçenek sunar. Serinin en popüler versiyonu olan Scrambler Icon, 803 cc'lik Desmodromic L-Twin motoruyla 73 beygir gücü üretir. Alt devirlerden itibaren canlı gaz tepkisi, motosikleti şehir içinde keyifli hale getirirken, uzun yolda da tatmin edici bir performansa imza atar. İkinci el Ducati Scrambler modellerinden birini seçerek bütçenize uygun bir motosiklet sahibi olabilirsiniz.

Araç Modeli 2025 Şubat Fiyatı Scrambler ICON - Scrambler NightShift - Scrambler Full Throttle (2G) Rosso GP19/Black - Scrambler Ducati 10° Anniversario Rizoma Edition 793.000 ₺

Ducati Desert X Fiyatları

Ducati Desert X, markanın safkan macera ruhunu yansıtarak zorlu arazi koşullarına meydan okuyan en iddialı modellerinden biridir. Ralli motosikletlerinden ilham alan tasarımı, güçlü motoru ve ileri teknolojik donanımlarıyla Desert X, arazilerde üstün sürüş deneyimiyle eşlik eder.

Ducati’nin ilk gerçek macera-enduro motosikleti olan Desert X, hafif şasisiyle en zorlu rotalarda size maksimum kontrol verir. Çöllerden dağ yollarına, orman patikalarından asfalt sürüşlerine kadar her türlü zeminde güvenle kullanabilirsiniz.

Ducati Desert X’in, 80’li yılların Dakar Ralli motosikletlerinden ilham alan tasarımı vardır. Ön far grubundaki çift yuvarlak LED far, motosiklete ikonik görünüm kazandırırken, dayanıklı grenaj yapısı uzun mesafeli sürüşlerde sizi soğuktan korur. Önde 21 inç, arkada 18 inç tel jantlar, engebeli yollarda maksimum dayanıklılıkla ilerlemenize olanak tanır. Kaygan arazilerde yüksek yerden yükseklik sayesinde alt takım darbelere karşı korunur.

Araç Modeli 2025 Şubat Fiyatı Desert X 599.000 ₺ Desert X Discovery 813.920 ₺ Desert X Rally 1.064.860 ₺

Ducati StreetFighter Fiyatları

Ducati Streetfighter, superbike performansını agresif naked motosiklet tasarımıyla birleştiren, keskin iddialı bir modeldir. Panigale DNA’sını taşıyan Streetfighter, sıradan motosikletlerden sıkılanlar için Ducati’nin sunduğu adrenalin dolu bir alternatiftir.

Marka, bu modelde “Öfkeli Joker” temasını işlemiş ve gerçekten de motosikletin ön far tasarımı, tıpkı savaşmaya hazır bir savaşçıyı andırır. Çift kanatçıklı aerodinamik detaylar, yüksek hızlarda yere basma kuvvetini artırarak motosikletin daha dengeli olmasına yardımcı olur. Minimalist olduğu kadar güçlü grenaj tasarımı, motosiklete dinamik karakter kazandırır.

Gelişmiş Ride-by-Wire gaz kontrolü, motorun sunduğu gücü daha verimli şekilde yönetmenize olanak tanır. Streetfighter V4, yalnızca hızlanmada değil, motor freni ve güç dağıtımı konularında da sürücüsüne maksimum kontrol sağlar. Önde Showa BPF tam ayarlanabilir süspansiyon ve arkada Sachs tam ayarlanabilir amortisör kullanılarak hem sportif hem de konforlu sürüş verir. Brembo Stylema fren sistemi, güçlü motorun getirdiği hız avantajını dengeli frenleme ile destekleyerek, motosikletin güvenli durmasını sağlar.

Araç Modeli 2025 Şubat Fiyatı Streetfighter V2 903.600 ₺ New Streetfighter V4 S 1.471.900 ₺

Ducati Diavel V4 Fiyatları

Ducati Diavel V4, markanın mühendislik yeteneğini gözler önüne seren araçtır. İkonik Diavel serisinin V4 versiyonu,zarif tasarımı ve benzersiz sürüş dinamikleri ile motosiklet dünyasında devrim yaratır. Tasarımındaki en son yenilikleri, kendine özgü tarz ve performansla harmanlar. Özellikle uzun yolculuklar yapmayı seven sürücüler için rahat bir sürüş pozisyonu sunarken, her an dinamizm isteyenler için etkileyici bir performans sergiler. Diavel V4, mükemmel yol tutuşu sağlayan teknik özellikleriyle, adeta bir adrenalin makinesi gibi hissedilir.

Diavel V4, Ducati’nin 1.158 cc’lik Desmosedici Stradale V4 motoru ile donatılmıştır. 168 beygir gücü ve 128 Nm tork üreten bu motor, virajlarda istikrarlı bir performans sağlar. Bu kadar güçlü bir motora rağmen, Diavel V4’ün sürüşü son derece keyiflidir. Yüksek hızlarda bile, motorun gücünü tam anlamıyla hissetmek mümkündür, ancak yine de bu gücü sorunsuz bir şekilde yönetebilirsiniz.

Diavel V4’ün sürüş dinamikleri, Ducati’nin ünlü mühendislik becerilerini yansıtan bir diğer önemli özelliktir. Bu motosiklet, sabahın erken saatlerinden akşam geç vakitlere kadar her türlü yol koşulunda rahatça kullanılabilecek bir denge sunar. 240 mm genişliğindeki arka lastiği, yola sağlam bir tutunma sağlarken, ön kısımda yer alan tam ayarlanabilir süspansiyonlar, virajlarda sürücünün tam hakimiyet kazanmasına yardımcı olur.

Diavel V4, uzun yolculuklar için de ideal bir motosiklettir. Ergonomik yerleşim ve kaliteli süspansiyon yapısı sayesinde uzun saatler boyunca rahatça kullanabilirsiniz. İkinci el Ducati Diavel seçerek sürüş keyfini bir adım öteye taşıyabilirsiniz. Hem şehirde hem de açık yolda sizi tatmin edecek motosikletle yolculuk yapmanın tadını çıkarabilirsiniz.

Araç Modeli 2025 Şubat Fiyatı DIAVEL V4 1.440.158 ₺ DIAVEL V4 Black 1.458.140 ₺

Ducati X Diavel Fiyatları

Ducati X Diavel, klasik Diavel modelinin daha sofistike versiyonudur.. X Diavel, zarif hatları ve agresif duruşuyla dikkat çekerken, eş zamanlı olarak sürüş keyfini bir üst seviyeye taşır.

Ducati X Diavel’ın güçlü 1260 cc’lik motoru, 156 beygir gücüyle etkileyici bir hızlanma sağlar ve bu da size adrenalini doruklarda yaşama fırsatı sunar. Elektronik sistemler, Ducati'nin alışılmış mükemmellik anlayışını yansıtarak, sürüş esnasında tam kontrol ve güvenlik sunar. Çift kanallı ABS, çekiş kontrol sistemi ve üç farklı sürüş modu, her türlü hava koşulunda ve yol zemininde güvenli ve konforlu bir sürüş sağlar.

Bu motosikletin tasarımı, dinamik sürüşü ile birleşerek yalnızca yolda değil, bakışları üzerinizde toplamanıza da yardımcı olur. Modern çizgileri ve şık detaylarıyla Ducati X Diavel, göz alıcı bir görünüme sahiptir. Sizi yolda öne çıkaracak estetik ve performans arasındaki mükemmel dengeyi yakalamış olan bu model, motor severler için vazgeçilmez bir seçenek olmaktadır.

Siz de Ducati X Diavel ile her yolda öne çıkabilir, güçlü motoru ve estetik tasarımıyla motorculuk dünyasında fark yaratabilirsiniz. Bu eşsiz motosikleti ikinci el olarak edinmek, size hem ekonomik bir avantaj sağlar hem de bu mükemmel sürüş deneyimini yaşamanıza olanak tanır.

Araç Modeli 2025 Şubat Fiyatı Ducati X Diavel -

Ducati tutkunları için, hayalinizdeki motosiklete ulaşmak artık çok daha kolay. Borusan Next , Ducati motosiklet modellerini, özenle seçilmiş ikinci el seçenekleriyle sunarak, size mükemmel satın alma deneyimi sağlar. Ducati motosikletlerine Borusan Next üzerinden ulaşabilir, avantajlı fiyatlardan yararlanabilirsiniz. Siz de Ducati'nin heyecan verici dünyasına adım atmak için hemen Borusan Next'ten keşfe çıkabilir, kendinize uygun modeli inceleyerek hayalinizdeki sürüş keyfini yaşamaya başlayabilirsiniz.

