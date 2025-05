Cupra Fiyat Listesi 2025

Son yıllarda otomobil dünyasında adından sıklıkla söz ettiren performansıyla Cupra, sürdürülebilirlik vizyonuyla dikkat çeken bir markadır. 2018 yılında Seat’tan ayrılarak kendi bağımsız markasını oluşturması, Cupra'nın performans odaklı bir marka kimliği kazanmasını sağlamıştır. Markanın kurulduğu tarihten bugüne itibaren hedefi, sıradanlıktan uzak, güçlü araçlar tasarlamak olmuştur. Özgün yaklaşım, Cupra’nın her modelinde kendini gösterir karakterinizin yansıması niteliğindedir.

Cupra'nın tasarım dilinde sportiflik şık dokunuşlarla harmanlanır. Arabalar yola çıkmaktan öte yolda dikkatleri üzerine çekmek için tasarlanmış. İleri düzey mühendislik ve estetik anlayışı, Cupra araçlarında mükemmel denge oluşturur. Cupra, sürüş dinamiklerini geliştiren teknolojilerle yolda olduğunuz her anı daha keyifli hale getirir. Siz de her sürüşü bir maceraya dönüştürmek istiyorsanız, Cupra sizin için ideal olabilir.

Cupra’nın performanslı motor seçenekleri, sıradışı hızlanma yetenekleri ve dinamik yol tutuşu, markayı tutkunları için vazgeçilmez kılar. Marka son yıllarda geliştirdiği elektrikli araçlarıyla çevreye duyarlı bir yaklaşımı da benimsemiştir. Elektrifikasyon çalışmalarına büyük hızla odaklanan marka, sürdürülebilirlik açısından en ileri teknolojileri araçlarına entegre eder.

Markanın bir başka önemli özelliği ise yenilikçi iç mekan tasarımlarıdır. Cupra, sürücüsüne her anı keyifle geçireceği ortam sunar. Kullanılan malzemeler, ergonomik koltuklar, dijitalleşmiş kokpit ve yüksek kaliteli detaylar ile iç mekân, lüksü ayağınızın altına getirir. Siz de sürüş keyfinin yalnızca yolda değil, araç içindeki deneyimde de önemli olduğunu düşünüyor ve her anın tadını çıkarmak istiyorsanız, Cupra’nın sunduğu iç mekânı çok beğeneceksiniz.

Güncel Cupra Fiyat Listesi

Cupra fiyatları, birçok faktörün etkisiyle şekillenen dinamik yapıya sahiptir. Yeni Cupra modelleri, genellikle daha yüksek fiyatlarla satışa sunulurken, ikinci el araçlar genellikle daha uygun fiyatlarla alıcı bulur. Aracın bakım geçmişi, kilometresi ve genel durumu, fiyatlarda belirleyici rol oynar.

Cupra markasının ikinci el araç piyasasında güçlü bir konuma sahip olmasının ardında birkaç temel faktör yatar. Öncelikle markanın dinamik kimliği, sportif tasarımları özellikle yüksek genç profesyonellerin ilgisini çeker. Cupra modellerinin daha premium segmentte konumlandırılması ve sınırlı sayıda üretilmesi, bu araçların ikinci elde daha az değer kaybetmesini sağlar.

Markanın VW Grubu'nun teknik altyapısını kullanması (örneğin Golf R ile aynı motoru paylaşan Cupra Leon gibi modeller) alıcılara güven verirken, yedek parça ve servis erişilebilirliğini de kolaylaştırır. Türkiye'de özellikle Cupra Formentor gibi SUV modellerin popülaritesi, markanın ikinci el piyasadaki değerini daha da artırır. Elektrikli ve hibrit modellerinin yeşil plaka avantajı sunması, ikinci el alıcılar için ekstra cazibe unsuru oluşturur. Tüm faktörler bir araya geldiğinde, Cupra markası ikinci el piyasasında hem talep gören hem de değerini koruyan konum elde eder.

Cupra Formentor Fiyat Listesi 2025

Cupra markasının ilk bağımsız modeli olan Formentor, otomobil tutkunlarının kalbini çalmayı başaran, sportif karakteriyle öne çıkan bir crossover. İspanyol ateşini modern otomotiv teknolojisiyle harmanlayan araç, sıradanlıktan uzak durarak yollara farklı bir enerji katar. Hem şehir içi hem de uzun yol sürüşlerinde gösterdiği performans ile bu araç, sürüş keyfinizi zirveye taşır. Tasarımındaki agresif çizgiler nedeniyle yola çıktığınızda, her bakışın üzerinizde olduğunu hissedebilirsiniz.

Aracın arka kısımdaki ışıklı Cupra logosu, gece yollarda adeta silüet yaratır. 19 inç jantlar ve arka taraftaki difüzör detayları, aracın performans vaadini görsel olarak da hissettirir. Keskin hatları, geniş hava girişleri ve özgün LED aydınlatma tasarımıyla daha ilk bakışta fark edilir.

Formentor’a biner binmez sizi saran sürücü odaklı kokpit, her detayın performans dengesine göre ayarlandığını hissettirir. Deri kaplamalı spor direksiyon, ergonomik koltuklar ve dokunmatik 10.1 inç orta ekran, modern hava katar. Özellikle Full-LED ambient aydınlatma ve Bucket koltuk seçeneği, aracın sportif karakterini iç mekana da taşır.

Formentor, geniş bir motor yelpazesiyle gelir. 1.5 TSI 150 HP gibi ekonomik bir seçenekten, 2.0 TSI gibi tam anlamıyla performans odaklı bir versiyona kadar farklı ihtiyaçlara hitap eder. Özellikle plug-in hibrit (PHEV) versiyonları, yüksek tork sunan yapısıyla şehir içi ve uzun yol sürüşlerinde denge kurmanıza yardımcı olur.

4Drive seçeneği ve DCC (Dinamik Chassis Control) süspansiyon sistemi sayesinde virajlarda maksimum tutuş sağlar. Adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı ve park sensörleri gibi özellikler, araçla olan ilişkinizi daha da keyifli kılar. Yolda karşılaştığınız her engeli rahatlıkla aşabilir, sürüşünüzü güvenli hale getirebilirsiniz. Aşağıda verilen tabloda Cupra Formentor modelinin sıfır fiyatlarını inceleyebilirsiniz:

Araç Modeli Mart 2025 Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatları Yeni Formentor 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG 2.185.000 ₺ Yeni Formentor 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG Supreme 2.480.000 ₺ Yeni Formentor 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG VZ-Line 2.810.000 ₺ Yeni Formentor VZ 2.0 TSI 333 PS DSG 4Drive 4.970.000 ₺ Yeni Formentor 1.5 eHybrid (PHEV) 204 PS DSG Supreme 2.930.000 ₺ Yeni Formentor VZ 1.5 eHybrid (PHEV) 272 PS DSG 3.140.000 ₺

Cupra Leon Fiyat Listesi 2025

Cupra’nın sıradanlığı reddeden felsefesini bir adım öteye taşıyan Leon, hem hatchback hem de station wagon (ST) versiyonlarıyla otomobil tutkunlarına farklı bir deneyim sunar. Volkswagen Grubu’nun teknik altyapısını, İspanyol tasarımının tutkulu ruhuyla birleştiren model, sürüş keyfini ön planda tutar. Siz de "sürücü odaklı" araçlardan hoşlanıyorsanız, Leon'un sizi kendine hayran bırakacağından emin olabilirsiniz.

Leon'un dış hatları, Barselona'daki Gaudí eserlerinden ilham alan organik keskinliğiyle göz doldurur. Ön kısımda, mat siyah ızgara üzerinde parıldayan bakır CUPRA logosu, markanın gururunu simgeler.

Ön tarafta geniş ve alçak profil, belirgin yan hava girişleriyle dikkat çekerken, arka kısımda ise üçgen ışık desenli stoplar ile vurucu etki yaratır. Özellikle Cupra’nın ikonik bakır renkli detayları, jantlardan iç mekana kadar her noktada aracın özel olduğunu hatırlatır. Hatchback versiyonu şehir içinde çeviklik sunarken, Leon ST (Station Wagon) ise geniş bagaj hacmiyle pratikliği ön plana çıkar. Her iki gövde tipinde de arka taraftaki çift egzoz çıkışı, aracın performans potansiyelini gözler önüne serer.

Leon’un iç mekanı, sürücünün her ihtiyacını düşünerek tasarlanmış. 10.25 inç tam dijital gösterge ve HUD (Head-Up Display) seçeneği de gözlerinizi yoldan ayırmanıza gerek bırakmaz. Spor direksiyon, sürüş pozisyonunuzu en konforlu hale getirir. Ambient aydınlatma ile gece sürüşlerinde kabin, lüks otomobil havasına bürünür.

Leon'un bağımsız termal kameralı Gece Visions sistemi, sisli yollarda bile net görüş sağlar. Trafik Asistanı, kalabalık trafikte sürücü yorgunluğunu minimuma indirir. Akıllı park sisteminin özel fonksiyonu olan Manevra Asistanı, 2 metreye kadar dar sokaklarda otomatik manevra yapabilir.

Leon’un ikinci el piyasası da oldukça hareketlidir. Güçlü performansı ve şık tasarımı ile zaman içinde değer kaybetmeden ikinci el pazarında kendine sağlam yer edinmiştir. Cupra Leon’un bakımlarının kolaylığı, onu ikinci el alıcıları için cazip kılar. Siz de ikinci el Cupra Leon satın almayı düşünüyorsanız, modelin dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca güvenli sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz.

Araç Modeli Mart 2025 Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatları Yeni Leon 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG 2.000.000 ₺ Yeni Leon 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG Supreme 2.260.000 ₺ Yeni Leon 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG VZ-Line 2.540.000 ₺

Cupra Ateca Fiyat Listesi 2025

Akdeniz’in coşkulu ruhunu SUV segmentine taşıyan Cupra Ateca, performans tutkunlarının beklentilerini lüks çerçevede buluşturur. Sıradan bir crossover olmanın çok ötesine geçen bu model, her detayında markanın karakteristik özelliklerini yansıtır.



Cupra Ateca’nın dış hatları, İspanyol tasarımının keskin çizgilerini günlük hayatın içine taşır. Ön kısımda, derinlemesine kazınmış hava girişleri ve bakır detaylarla süslü ızgara, agresif duruş sergiler. Full-LED başlıkların içine gizlenmiş üçgen gündüz farı tasarımı, geceleri tamamen aydınlatır. Yan profilde 19 inç bakır aksanlı alaşım jantlar, SUV olmasına rağmen sportif karakter vadeder. Arka kısımda ise çift borulu egzoz sisteminin üzerinde konumlandırılmış difüzör, performans odaklı yapısını tüm çıplaklığıyla ortaya koyar.

Aracın kalbinde 2.0 litrelik dört silindirli turboşarjlı motor bulunur. 300 beygir gücü üreten motor, 400 Nm tork değeri ile özellikle hızlanma ve tırmanışlarda mükemmel performans sergiler. 0-100 km/s hızlanması sadece 5.2 saniye sürer, bu da onu segmentinin en hızlı SUV’lerinden biri yapar. Bu hızlanma süresi, Cupra Ateca’yı sadece şehir içi kullanım için değil, aynı zamanda uzun yolculuklarda da son derece eğlenceli bir seçenek haline getirir.

Aracın motor gücünü, 7 vitesli DSG (Direkt Şift Kavrama) şanzımanla eşleştiren Cupra Ateca, sürücüsüne oldukça akıcı vites geçişi sunar. Dilerseni DSG şanzımanı, manuel modda da kullanabilirsiniz, böylece araçta çok daha fazla kontrol sahibi olursunuz.

Cupra Ateca’nın süspansiyon sistemi de yüksek performansa göre ayarlanmıştır. Aracın ön kısmında McPherson tipi, arka kısmında ise çok bağlantılı süspansiyon yer alır. Sürüş sırasında sert virajlar ve hızlı geçişlerde bile araç stabilitesini korur. Sürüş sırasında sarsıntıların en aza indirgemesi, uzun yolculuklarda bile rahat bir sürüş deneyimi yaşamanızı sağlar.

Araç Modeli Mart 2025 Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatları CUPRA Ateca 1.5 TSI 150 PS DSG 2.205.000 ₺

Cupra Born Fiyat Listesi 2025

CUPRA Born'un tasarım felsefesi, geleneksel otomotiv anlayışını kökten değiştirir. Ön kısımda yer alan kapalı ızgara, elektrikli çağın sembolü olurken, keskin hatlı LED Matrix farlar markanın sportif karakterini yansıtır. Yan profilde coupe benzeri alçak çizgiler, 0.23'lük mükemmel Cd değeriyle aerodinamik verimliliği en üst seviyeye çıkarır. Arka kısımda tam genişlikli LED stop lambaları, gece yollarında adeta ışık şovu sunar, sportif difüzör elektrikli performansın vahşi yüzünü ortaya koyar.

Kabine adım attığınızda, sürdürülebilirliğin lüksle buluştuğu bir dünyaya giriyorsunuz. Geri dönüştürülmüş PET şişelerden üretilen Seaqual kumaşlı koltuklar, her dokunuşta çevre bilincini hissettirir. Kapı panellerinde kullanılan %100 geri dönüştürülmüş malzemeler, geri dönüşüöü her detayda ön planda tutar. 12 inç tam dijital gösterge paneli, özel CUPRA modunda elektrikli performans verilerini yarış aracı arayüzüyle sunarken, kabin genelindeki bakır dikiş detayları İspanyol el işçiliğinin izlerini taşır.

CUPRA Born'un arka aksa yerleştirilen 204 beygirlik elektrik motoru, 310 Nm torkla sınıfının en dinamik elektrikli hatchback'lerinden biri olarak öne çıkar. Boost modu devreye girdiğinde 231 beygire ulaşan güç, 6.6 saniyede 0-100 km/h hızlanma sağlar. 77 kWh'lik batarya paketi sayesinde 540 km'ye varan WLTP menzili uzun yol endişelerini ortadan kaldırırken, 130 kW hızlı şarj özelliği sadece 7 dakikalık şarjla 100 km menzil ekler.

CUPRA Born'un akıllı menzil yönetim sistemi, navigasyon rotasına göre batarya kullanımını optimize eder. Araç, güzergah üzerindeki şarj istasyonlarını otomatik olarak tanıyarak, en verimli şarj noktalarını önerir. V2X (Vehicle-to-Everything) teknolojisi sayesinde araç, şebekeye enerji aktarımı yapabilir. Bu özellik, enerji kesintilerinde evinize elektrik sağlayabilme imkanı sunar.

Araç Modeli Mart 2025 Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatları Born 150 kW (204 PS) / 77 kWh 1.895.000 ₺

Cupra Terramar Fiyat Listesi 2025

CUPRA Terramar, markanın ilk plug-in hibrit SUV'u olarak otomotiv sahnesinde fark yaratır. Cesur model, şehir lüksü ile off-road yeteneklerini benzersiz dengeye oturturken, Cupra'nın performans özelliklerini yeni bir boyuta taşır. Aracın dış tasarımı, Cupra’nın karakteristik DNA'sını baskın hatlarla yeniden yorumlar. Özel "Lava Gri" ve "Aurora Mavi" renk seçenekleri, bu modeli sınıfındaki diğer SUV'lardan keskin çizgilerle ayrılır.

Markanın sportif kimliğini en iyi yansıtan modellerden biri olan Terramar, aerodinamik yapısı sayesinde performans açısından da öne çıkar. Yola daha fazla tutunmak ve yüksek hızlarda bile stabil kalmak için tasarlanmış detaylar, sürüş deneyiminizi üst seviyeye taşır.

Kapıyı açtığınızda sizi minimalist ama yüksek teknolojili bir kabin karşılar. 12.9 inç'lik orta konsol ekranı, neredeyse fiziksel düğme bırakmayan anlayışla tasarlanmış. Bu ekran araç kontrollerinden eğlence sistemine kadar her şeyi yönetir. Sürücüye yönelik 10.25 inç'lik tam dijital göstergeler ise kişiselleştirilebilir menüler sunar: Spor modda devir göstergesi öne çıkarken, ekonomik modda şarj durumu ve menzil bilgisi daha belirgin hale gelir.

Koltuklar, sıkı virajlarda vücudu iyi kavrayan yan desteklere sahiptir. Bagaj hacmi, 450 litrelik standart kapasitesiyle günlük kullanım için yeterli, ancak arka koltuklar katlandığında bu hacim 1.500 litreye kadar çıkabilir. 12 hoparlörlü BeatsAudio sistemi, özellikle bas ağırlıklı müziklerde etkileyici bir performans sergiler.

1.4 litrelik TSI benzin motoru ile elektrik motorunun birleşiminden oluşan bu sistem, 245 beygir güç üretir. 13 kWh'lık batarya sayesinde saf elektrikli modda 60 km menzil sunarken, kombine modda 1000 km'nin üzerinde menzil vadeder. Özellikle şehir içi kullanımda elektrikli mod, yakıt tüketimini ciddi oranda düşürür.

Araç Modeli Mart 2025 Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatları 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG Supreme 3.115.000 ₺ 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG VZ-Line 3.460.000 ₺

Cupra Nerenin Markası?

Cupra, İspanyol otomotiv devi SEAT’ın performans markası olarak 2018 yılında bağımsız bir marka olarak yolculuğuna başladı. Başlangıçta SEAT’ın spor versiyonlarını üreten bölüm olarak faaliyet gösteren Cupra, zamanla kendi kimliğini oluşturarak, performans odaklı araçlar sunmaya başladı. İspanya’nın Barselona şehrinde merkezi bulunan Cupra, otomotiv dünyasında kendine güçlü bir yer edinmiştir ve hem tasarım hem de mühendislik konusunda yenilikçi çözümler sunma hedefiyle hareket etmektedir.

Cupra'nın en önemli özelliklerinden biri, yüksek performanslı ve dinamik sürüş deneyimleri sunmaya odaklanmasıdır. Markanın araçları, estetik tasarımlarıyla göz alıcı olduğu kadar, ileri teknolojisiyle de dikkat çeker. SEAT’ın güçlü altyapısından faydalanarak, Cupra özellikle genç müşteri kitlesine hitap eder.

Cupra araçları, sadece performans ve şıklık açısından değil, ikinci el piyasasında da sunduğu yüksek değerle dikkat çeker. Borusan Next, yüksek kaliteli ikinci el araçlarıyla güvenli ve sorunsuz bir alışveriş imkanı sunar. Cupra’nın dinamik sürüş özelliklerinden faydalanırken, aracınızın her yönüyle güvende olduğunu bilerek gönül rahatlığıyla yol alabilirsiniz. İkinci el araç alımında Borusan Next ayrıcalığını keşfedin, Cupra’nın heyecan verici dünyasına adım atın!

