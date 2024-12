borusan next

Yeni bir araba alırken özellikle de bu ilk arabanızsa karar vermekte oldukça zorlanabilirsiniz. Alacağınız arabanın görünüşünün yanı sıra değerlendirmeye almanız gereken birçok nokta bulunur. Üstelik bu değerlendirmeyi yaparken bütçeniz dahilinde hareket etmeniz gerekir. Arabalar ile ilgili değilseniz bile satın alma sürecinde araçların çeşitli segmentlere ayrıldığını göreceksiniz. Araç segmentleri , arabaların sahip olduğu belirli özelliklere ve hedef kitlelerine göre gruplandırılmasıdır. Eğer araç segmentleri hakkında bilgi sahibi olursanız, onlarca farklı model araç seçeneği içerisinden ihtiyaçlarına ve bütçenize en uygun araç seçeneklerine odaklanabilirsiniz.

Araç segmentleri ülkelere göre ufak değişiklik gösterse de ülkemizdeki araç segmentleri, Avrupa pazarıyla hemen hemen benzerdir. Avrupa Komisyonu tarafından araçlar A’dan M’ye kadar farklı kategorilere ayrılır. Bu araç segmentleri içerisinde A, B, C ve D segment araçlar en çok tercih edilenlerdir. Ülkemizde ise C segment araçlar açık pazar lideri konumundadır. C segment araçlar sundukları konfor ve performans dengesi ile küçük aileler dahil birçok kişinin ilk tercihi arasındadır. Gelin, C segment nedir sorusuna yanıt verirken bu segmentte yer alan araçların özelliklerine ve popüler modellere beraber bakalım.

C Segmenti Araç Ne Demek?

C segment araç ne demek, sorusuna yanıt olarak kompakt veya küçük aile arabası tanımlarını kullanmak yeterli olacaktır. Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulan sınıflandırma içerisinde üçüncü basamakta yer alan C segmenti araçlar, küçük aile arabası olarak da nitelendirilir. Amerika pazarında ise C segmenti araçlar, compact (kompakt) olarak anılır. A ve B segment araçlara kıyasla çok daha uzun ve geniştir. Uzunluk olarak 4.1 ile 4.6 metre arasında değişen C segmenti araçlar, A ve B segment araçlara kıyasla çok daha fazla alana sahiptir. Yine A ve B segment araçlarla kıyaslandığında C segment araçlar çok daha yüksek performans sunar.

Benzinli, dizel, hibrit ve elektrikli olmak üzere farklı seçeneklere sahip C segment model araçlar aynı zamanda sedan, hatchback ve SUV gibi farklı kasa tiplerinde de karşımıza çıkar. Şehir içi kullanımın yanı sıra uzun yolculuklarda da kullanım için uygun olan C segmenti, kompakt yapısıyla birlikte modern teknolojiyi, geniş iç hacmi, konforu ve performansı dengeli bir şekilde sunabildiği için oldukça geniş bir kitleye hitap eder. İleride aracını kolay bir şekilde satabilmek isteyenler farklı ihtiyaçlara yanıt verebilen C segment araç modellerine yönelir.

C Segmenti Araçların Genel Özellikleri

Araçlar sahip oldukları boyut, iç mekan, performans, motor seçenekleri ve hedeflenen kitle gibi özellikleri kapsamında farklı kategorilere ayrılır. Bir C segment aracın sahip olması beklenen başlıca özellikler ise şunlardır:

Boyutları açısından bakıldığında C segment bir araç 4.1 metre ile 4.5 metre arasında uzunluğa sahiptir. Genişlik açısından ise bu değerler çoğunlukla 1.7 ile 1.9 metre arasında değişiklik gösterir. Yükseklik konusunda ise C segment SUV modellerle birlikte 1.7 metreye kadar çıkabilir.

Sedan, hatchback, station wagon ve SUV gibi farklı kasa tipinde C segment araçlar ile karşılaşabilirsiniz.

C segmentine yönelerek benzinli, dizel ve hibrit motor gibi farklı seçenekler arasından tercih yapabilirsiniz.

Çoğunlukla 1.0 ve 2.0 arasında değişen motor hacimleri ile sunulurlar.

Konfor, performans ve ekonomi açısından tam bir dengeye sahiptir. Tüm bu özellikler dengeli bir şekilde tek bir araçta toplanır.

Hem şehiriçi hem de şehirler arası yolculuklar için idealdir.

A ve B segmentine dahil modeller ile kıyaslandığında çok daha geniş iç hacme ve bagaj hacmine sahiptirler.

Sürücü ve yolcu için konforlu bir yolculuk sunacak baş diz mesafesi sunar.

Küçük aile arabası olarak da anılan C segmenti araçlar, beş yolcuya kadar konforlu seyahat imkanı sunacak alana sahiptir.

Modern araç teknolojilerinin bir çoğuna bu segment bir araçta ulaşabilirsiniz.

Toplumun geniş bir kesimine hitap etmelerinin de etkisiyle en çok tercih edilen araç segmentidir.

Popüler C Segmenti Araçlar Hangileri?

C segmenti kompakt araçlar Türkiye ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok noktasında popüler seçeneklerdir. Birçok araba üretici C segment araçlarını farklı motor, yakıt, kasa tipi gibi özelliklerle çeşitlendirerek çok daha fazla kişiye ulaşmayı amaçlar. Yeni bir araba satın alırken C segmentine yöneldiğiniz vakit tercih edebileceğiniz pek çok sedan, hatchback ve SUV modeline sahip olursunuz.

C Segmenti Sedan Araçlar

C segmenti sedan araçlar tam olarak aileler için üretilmiş araçlardır. Yolcu bölümünden kısıntıya gidilmeden yer verilen geniş bagaj hacmi ile sedan araçlar, baş diz mesafesi açısından oldukça avantajlıdır. Geniş iç hacmi sayesinde konforlu bir yolculuk sunar.

Toyota Corolla

1966 yılından bu yana neredeyse 60 yıldır üretimine devam edilen Toyota Corolla, bugün de benzinli ve hibrit seçenekleriyle hem markanın hem de C segmentinin en sevilen sedan modellerinden biri olma özelliğini koruyor. Benzinli ve hibrit seçenekleriyle ulaşabileceğiniz Toyota Corolla, C segment araçlar içerisinde modern ve dinamik hatlarıyla dikkat çeken seçeneklerden biridir. Modern teknolojiler ile sürekli olarak güncellenen Toyota Corolla, modern teknolojileri sayesinde konforlu ve performanslı yolculuk deneyimi sunar.

Honda Civic

Honda tarafından 1972 yılında bugünkü A ve B segmentlerine dahil olacak biçimde geliştirilen Civic, günümüzde C segmentinin en çok tercih edilen modelleri arasında yerini alıyor. Zaman içerisinde geçirdiği değişim ile konfor ve performans odaklı hale gelen Honda Civic , çoğu yönden üst segmentindeki araçlar ile kıyaslanabilecek özelliklere sahiptir. Güncel neslinin sahip olduğu tasarım çizgileri sunduğu performans, Honda Civic’e spor bir araç esintileri kazandırırken konforlu yolculuk deneyiminden de ödün vermez.

Renault Megane

Fransız otomobil devi Renault tarafından ilk versiyonu 1995 yılında üretilen Megane, ülkemizde en çok tercih edilen C segment arabalardandır. Sedan modelinin yanı sıra hatchback ve station wagon olarak da piyasada yer alan Renault Megane modelleri, dönem dönem adeta baştan yaratılarak yollardaki yerini aldı. Megane Sedan, C segment sedan araçları tercih edenlerin ilk seçenekleri arasındadır.

Volkswagen Jetta

Ülkemizde de oldukça sevilen ve yaygın olarak tercih edilen Volkswagen'ın C segment sedan modeli Jetta, markanın bir üst segmentte konumlanan Passat modeline, daha uygun bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. 1979 yılında Golf modelinin sedan versiyonu olarak piyasaya çıkan Jetta, sundukları ile otomobil pazarında kendisine etkili bir yer edindi.

Hyundai Elantra

Güney Kore menşeli otomobil devi Hyundai özellikle son yıllarda geçirdiği değişim ile sektördeki yerini sağlamlaştırdı. 1990 yılından bu yana üretilen C segmenti sedan modeli Hyundai Elantra, markanın “Parametrik Dinamik” olarak adlandırdığı tasarım çizgisi ile yolda tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. C segmenti araçlar içerisinde teknolojisi ve özellikle tasarımı ile farklılaşarak ön plana çıkıyor.

C Segmenti Hatchback Araçlar

Hatchback araçlar, ilk arabasını alanlar ve özellikle gençler tarafından sıkça tercih edilir. C segmentine dahil olan hatchback araçlar, uzunluk olarak sedan modellere kıyasla daha kısa olması şehir içi kullanımda rahat hareket etmenizi sağlarken aynı zamanda park yeri bulma konusunda da yardımcı olacaktır. C segment hatchback araçlar çoğunlukla yalnız seyahat edenler ve çekirdek aileler için çok daha avantajlı bir seçenek olabilir.

BMW 1 Serisi

BMW tarafından BMW 3 Serisi Compact modelinin yerini alması geliştirilen BMW 1 serisi ilk olarak 2004 yılında üretildi. BMW 1 serisi, C segmenti hatchback araçlar içerisinde özellikle önceliği performans olanların ilk tercihleri arasında yer alır. Markayı temsil eden tasarım çizgisinin merkezini oluşturan Böbrek Izgarları ile sportif yönünü vurgulayan BMW 1 serisi, BMW hissini bu segmentte başarıyla vermesiyle en iyi c segment araç seçeneklerinden biri olmayı başarıyor.

Volkswagen Golf

Otomotiv dünyasında adeta bir efsane olan Volkswagen Golf, en çok tercih edilen C segment hatchback modelleri arasında yer alır. İlk olarak 1974 yılında üretilen Golf o zaman için markanın kaplumbağa olarak da anılan Beetle modelinin yerine geçmesi için tasarlandı. Günümüzde C segment hatchback bir araçta performansa önem verenler tarafından tercih edilen Golf, 50 yıla ulaşan yolculuğuna devam ediyor.

Ford Focus

Ülkemizde sevilen ve tercih edilen araç markalarından Ford’un C segmentinde yer alan hatchback modeli Focus, bu sınıfta bir araç arayanlar için ideal seçeneklerden biridir. 1998 yılında ilk defa yollara çıkan Ford Focus, ikinci el bir araç arıyorsanız farklı versiyonlara ait pek çok seçeneği bulabileceğiniz bir modeldir. Sıfır bir Ford Focus’a yöneldiğinizde ise benzinli hibrit seçenekleri oldukça avantajlı bir tercih olabilir.

Renault Megane

C segmentinde farklı kasa tipleri ile yer alan Renault Megane’ın hatchback versiyonları oldukça popüler bir seçenektir. Özellikle ikinci el araçlar arasından bir tercih yapmayı düşünüyorsanız farklı Megane versiyonlarını kesinlikle göz ardı etmemelisiniz.

Toyota Corolla

Bulunduğu segmentte farklı tipte kasalar seçenekleri ile yer alan Toyota Corolla , sedan versiyonundaki başarısını hatchback kasa tipine sahip modellerinde de elde etmeyi başardı. Hibrit versiyonu da bulunan Toyota Corolla Hatchback, son teknoloji özellikleriyle C segmentinin en iddialı modellerinden.

Peugeot 308

2007 yılından bu yana Fransız otomobil üreticisi Peugeot tarafından üretilen 308 modeliyle trafikte oldukça sık karşılaşabilirsiniz. Peugeot 308’in üçüncü nesli 2021 yılında yollara çıkarken markanın geçirdiği değişimin ve yeni tasarım dilinin etkisiyle adeta bambaşka bir hal aldı. Son nesliyle birlikte C segment hatchback modeller arasında agresif hatları ile ön plana çıkıyor. İkinci el piyasasında ise Peugeot 308 yoğun ilgi gören araçlardandır.

Opel Astra

Alman otomobillerinden söz edildiğinde akla ilk gelen markalardan biri olan Opel, Astra modeliyle C segmentinin en popüler seçeneklerinden birini sunuyor. 1991 yılından bu yana üretilen Opel Astra, zaman içerisinde farklı jenerasyonlar şeklinde hatchback, sedan, station wagon kasa tipleriyle satışa sunuldu. Hem güncel nesli hem de önceki nesilleriyle Opel Astra modelleri, C segment araçlar içinde sıklıkla tercih edilir.

Kia Ceed

C segment bir araç arıyorsanız, Kia Ceed değerlendirebileceğiniz popüler araç modellerinden biridir. Güney Kore menşeli otomobil üreticisi Kia, Ceed modelini ilk olarak 2006 yılında üretmeye başladı. Daha öncesinde Cee’d olarak kullanılan isimlendirme 2018 yılından itibaren Ceed olarak kullanılmaya başlandı. Avrupa pazarı hedeflenerek geliştirilen Ceed, ülkemizde de C sınıfı hatcbackler arasında yaygın olarak tercih edilir bir seçenek.

Hyundai i30

Hyundai’nin hatchback modelleri i10, i20 ve i30 özellikle son yıllarda Türkiye’de oldukça tercih edilen araçlar haline geldi. i10 ile A segmentini ve i20 ile B segmentini hedefleyen Hyundai, i30 modeliyle de C segment araçlara olan talebe yanıt veriyor. 2007 yılından bu yana üretilen küçük aile arabası Hyundai i30 araç satın alırken mutlaka değerlendirmeniz gereken modellerden.

C Segmenti SUV Araçlar

SUV araçların son yıllarda ne kadar popüler hale geldiğini anlamak için satış rakamları yerine doğrudan trafikte birkaç saat geçirmeniz yeterlidir. SUV araçlar, geniş bagaj, iç hacmi ve baş diz mesafesi ile konforlu seyahat imkanı sunar. Özellikle aileler için ideal bir seçenek olsa da C segmenti SUV modelleri her gruptan kullanıcı tarafından tercih edilir.

BMW X1

Alman otomobil devi BMW tarafından 2009 yılından bu yana üretilen BMW X1 modeli, C segmenti kompakt crossover SUV olarak nitelendirilir. BMW’nin SUV modellerinin yer aldığı X serisinin en uygun üyesi olan X1, sportif duruşundan taviz vermeden bunu başarıyla bir SUV deneyimiyle birleştiriyor. Yeni aracının bir SUV olmasını isteyenler için en uygun seçeneklerden biri.

BMW X2

2017 yılından itibaren üretilmeye başlanan BMW X2 , markanın X serisinde yer alan X1 ve X3 modelleri arasında konumlanır. X1’e kıyasla çok daha sportif bir yapıya sahip olan X2, C segment SUV’ler arasında performans ve lüksü bir arada sunan nadir seçeneklerdendir.

Volkswagen Tiguan

Söz konusu C segmentine dahil popüler SUV modelleri olduğunda Volkswagen Tiguan’ın adını anmamak olmaz. Ülkemizde de oldukça sevilen Tiguan, Volkswagen tarafından 2007 yılından bu yana üretilmeye devam ediyor. Markanın T-Roc ve Touareg modelleri arasında konumlandırdığı Tiguan, bulunduğu segmentte en iyi SUV deneyimini sunan modellerden biridir.

Peugeot 3008

2008 yılında Peugeot tarafından üretilmeye başlanan 3008 özellikle 2019 yılında çıkış yapan ikinci nesli ve markanın değişen tasarım diliyle birlikte bambaşka bir hale büründü. Hibrit seçeneğine de sahip olan Peugeot 3008 segmentinin en dikkat çekicilerinden.

Nissan Qashqai

Nissan tarafından 2006 yılından bu yana üretimi devam eden Qashqai, Türkiye ile birlikte dünyanın birçok ülkesinde C segmenti SUV’ların popüler örneklerinden biridir. Japon otomobil üretici Nissan’ın diğer crossover SUV modelleri olan Juke ve X-Trail arasında yer alan Qashqai, güncel versiyonuyla birlikte çok daha sportif ve dikkat çekici bir tasarıma kavuştu.

Hyundai Tucson

Kompakt SUV tercih edenlerin uzun yıllardır severek kullandığı Hyundai Tucson, ilk defa bu sınıfa ait bir araç alacaklar için de tercih edilebilecek modellerden biridir. Güney Kore menşeli Hyundai Tucson’un 2004 yılından başlayan serüveni çeşitli nesiller ve makyaj işlemleri ile bugüne kadar devam ediyor.

Toyota Corolla Cross

Toyota, Corolla ile C segmentinde sedan, hatchback ve SUV modelleri ile en çok tercih edilen araçlar arasında yer almayı başarıyor. Toyota Corolla Cross , segmentin en yeni üyelerinden biri olarak 2020 yılından beri üretimde. Tercihinizi Toyota Corolla Cross’dan yana yapmak istediğinizde benzinli ve hibrit seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz.

Renault Austral

Kompakt crossover SUV modelleri içerisinde yine en genç modellerden biri olan Renault Austral, ilk olarak 2022 yılında üretilmeye başlandı. Nissan Qashqai ile aynı platforma sahip Austral, markanın diğer bir crossover modeli olan Kadjar’ın yeri aldı. Benzinli ve benzinli hibrit seçenekleri ile Renault Austral kategorisinin popüler seçeneklerinden.

Kia Sportage

Kia tarafından ilk olarak 1993 yılında üretilmeye başlanan kompakt SUV Sportage, ikinci neslinde kendisine crossover SUV özelliği kazandıran yeni bir platforma geçiş yaptı. Hyundai Tucson ile aynı platform üzerine inşa edilen Kia Sportage, markanın Niro ve Sorento adını taşıyan diğer SUV modellerinin arasında konumlanır.

Honda CR-V

Honda ilk CR-V modelini 1996 yılında trafiğe çıkardı. Zaman içerisinde köklü bir kaç değişime uğrayan Honda CR-V günümüzde en popüler kompakt crossover SUV modellerinden. Bir Honda CR-V almaya karar verirseniz benzinli ve hibrit seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz.

Ford Kuga

Alman otomobil üreticisi Ford, 2008 yılında kompakt crossover SUV modeli Kuga’yı piyasaya sürdü. Modern hatları ile segmentinin dikkat çeken modellerinden olan Ford Kuga, şık ve fonksiyonel bir seçenek.

C Segmenti Araçların Avantajları

C segment araçların yoğun bir şekilde tercih edilmesinde sundukları avantajların etkisi oldukça fazladır. Tüm araç segmentleri içerisinde tam orta noktada konumlanan C segmenti araçlar, farklı ihtiyaçlara yönelik ortak bir yanıt olma özelliğine sahiptir. C segment araçların öne çıkan avantajları ise şöyledir:

En çok tercih edilen araç segmentlerinden biri olması sebebiyle satın alma sırasında birçok sıfır aracın yanı sıra ikinci el araç tarafında da oldukça fazla seçeneğe sahipsiniz.

Araçlar alırken aynı zamanda bir yatırım aracı olarak da düşünüldüğü için kolay satılıp satılamayacağı da dikkate alınır. C segment araçlar dilediğiniz zaman en kolay ve hızlı şekilde satabileceğiniz araçlardır.

Şehiriçi ve şehirlerarası uzun yolculuklarda C segment aracınızı konfor, performans ve ekonomik yakıt tüketimi dengesi sayesinde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Farklı motor hacimlerine sahip benzinli, dizel ve hibrit olmak üzere birçok farklı motor seçeneğine sahip C segment araç bulmanız mümkündür.

Sürücü ve yolcu dahil 5 kişinin konforlu bir şekilde yolculuk edebilmesi için yeterli alanı sunarlar. Bu da C segmentini küçük aileler için ideal bir konuma taşır.

Şerit takip, acil fren sistemi, adaptif hız sabitleme gibi sürüş güvenliği ve konfor sağlayan birçok modern teknoloji bu segmentte yer alan arabalar ile sunulur.

Çoğu zaman özellikle de kompakt SUV modellerinde, D segmentine yaklaşan bir deneyim elde edebilirsiniz.

