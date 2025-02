Borusan Next

Motosiklet dünyasında üstün performans denildiğinde akla ilk gelen markalardan olan BMW Motorrad, her sürüşü bir maceraya dönüştürür. 1923 yılından bu yana motosiklet üretimindeki tecrübesiyle, güvenliği ön planda tutar. Yüksek hızlarda dahi dengeli sürüş sunan mühendislik harikası tasarımlarıyla, hem şehir içinde hem de uzun yolculuklarda ideal deneyim vadeder. Adventure, Roadster, Tour ve Sport segmentlerinde geniş ürün yelpazesi sunan marka, farklı sürüş tarzlarına yönelik çözümleriyle dikkat çeker.

Markanın ikonik tasarımları, sadece estetik duruş sergilemekle kalmaz, aynı zamanda aerodinamik ve işlevsellik açısından da kusursuz denge sağlar. Güçlü motorları, ileri düzey sürüş destek sistemleri ile motosiklet dünyasında standartları yeniden tanımlayan BMW Motorrad, her sürüşte benzersiz bir keyif sunmayı başarır. Yolun her metresinde konforu hissedecek, her virajda kontrolün sizde olduğunu anlayacaksınız. Motosiklet dünyasında hem performans hem de estetik arıyorsanız, BMW Motorrad modelleri tam da sizin için tasarlanmış olabilir. Peki bu motorların fiyatları nasıl değişiyor? Gelin, inceleyelim.

Güncel BMW Motor Fiyat Listesi

BMW Motorrad, farklı bütçelere hitap eden birbirinden hoş tasarımlarıyla motosiklet tutkunlarına en iyi seçenekleri sunar. Başlangıç seviyesindeyseniz, uygun fiyatlı ve pratik BMW G 310 R modeli sizin için ideal olabilir. Daha fazla güç arıyorsanız, BMW R 1250 GS gibi adventure seçeneklere göz atabilirsiniz. Elektrikli motosikletlerde ise geleceği bugünden yaşamaya hazır olun! BMW CE 04, hem çevre dostu hem de modern tasarımıyla dikkat çeker. Ancak BMW Motorrad tasarımı ve teknolojisinin yanı sıra, fiyat politikasıyla da merak konusu olur.

2025 yılı itibarıyla sıfır BMW Motorrad fiyatları, hem Türkiye’deki ekonomik koşullar hem de markanın premium özellikleri nedeniyle değişkenlik gösterir. Özellikle Adventure serisinin amiral gemisi modelleri ve Sport serisinin yüksek performanslı seçenekleri, geniş fiyat skalasına yayılır. Bununla birlikte, ikinci el BMW Motorrad fiyatları da motosiklet tutkunları için önemli bir alternatif oluşturur. Bu yazının devamında, güncel sıfır BMW Motorrad fiyat listesini detaylı bir şekilde inceleyerek her modelin öne çıkan özelliklerini ve bütçenize uygun sıfır ya da ikinci el alternatiflerini bulabilirsiniz.

BMW GS Advanture Motor Fiyatları

BMW Motorrad ailesinin en ikonik modellerinden biri olan GS Adventure, özellikle ilk motor deneyimini unutulmaz kılmak isteyenler için tasarlanmış bir ustalık eseridir. Hem şehir içi hem de off-road performansıyla sınırları zorlayan model, sürüş keyfinizi bir üst seviyeye çıkarır. BMW GS Adventure, dayanıklı yapısıyla motosiklet dünyasına sağlam bir giriş yapmak isteyenler için mükemmel bir seçenek sunar.

BMW GS Adventure, güçlü motor performansı ile çeşitli yol koşullarında üstün deneyim sunar. 853 cc'lik çift silindirli motoru, 95 beygir gücünde performans üreterek beklentilerinizi fazlasıyla karşılar. Düşük devirlerde dahi yeterli tork sağlayarak her seviyeden sürücü akıcı sürüş imkânı verir. Elektronik gaz kelebeği kontrolü, dinamik çekiş kontrolü (DTC) gibi teknolojik özellikler, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli sürücüler için ekstra bir güvenlik katmanı ekler.

BMW GS Adventure, farklı yol koşullarına uygun sürüş modları ile gelir. “Rain” modu, ıslak zeminlerde güvenli bir sürüş sunarken; “Road” modu, şehir içi kullanımda motorun tüm potansiyelini açığa çıkarır. Daha maceracı sürücüler için ise opsiyonel olarak sunulan “Enduro” ve “Enduro Pro” modları, off-road maceralarında ihtiyaç duyulan performansı sağlar. Elektronik süspansiyon (ESA) sistemi, yol koşullarına göre otomatik olarak ayarlanarak sürüş konforunu maksimum düzeye çıkarır. İlk kez bir motosiklet kullanıyorsanız, bu akıllı sistemlerin sizin için ne kadar önemli olduğunu fark edeceksiniz.

BMW GS Adventure, hem sürücünün hem de yolcunun konforunu düşünerek tasarlanmıştır. Geniş sele boyutları, sürüş boyunca rahat oturma pozisyonu sağlar. Ayarlanabilir sele yüksekliği, farklı boydaki sürücülerin ideal konforu bulmasını mümkün kılar. Ek olarak 30 litrelik geniş yakıt deposu, uzun yolculuklar sırasında sık sık yakıt doldurmanızı gerektirmeden keyifle yola devam etmenizi sağlar. Hafta sonu kaçamağı yapmak ya da uzun bir yolculuğa çıkmak istiyorsanız, GS Adventure bu konuda sizi yarı yolda bırakmaz.

BMW GS Adventure’ın tasarımı, güçlü ve maceracı ruhunu yansıtır. Aşağıda verilen tabloda modelin sıfır fiyarlarını inceleyebilirsiniz:

Motor Modeli Ocak 2025 Fiyatı R 1250 GS Adventure Trophy 1.361.250 TL R 1300 GS 1.306.875 TL R 1300 GS Adventure 1.402.500 TL R 1300 GS Adventure Option 719 Karakorum 1.518.750 TL R 1300 GS Adventure Triple Black 1.432.500 TL R 1300 GS Adventure Trophy 1.443.750 TL R 1300 GS Option 719 Tramuntana 1.458.750 TL R 1300 GS Triple Black 1.325.625 TL R 1300 GS Trophy 1.361.250 TL

BMW R 18 ve R 12 Modelleri ve Fiyatları

BMW R 18, markanın geçmişe saygı duruşunda bulunduğu, ancak modern mühendislik ile günümüz motosiklet dünyasına yeni bir soluk getirdiği özel modellerinden biridir. Klasik cruiser tasarımıyla, retro görünümüyle dikkat çeker. R 18, BMW'nin en büyük boxer motoruna sahiptir: 1802 cc hacmindeki çift silindirli motor, 91 beygir gücü ve 158 Nm tork üreterek size her vites değişiminde gücün hissini yaşatır. Özellikle düşük devirlerde sunduğu yüksek tork ile sakin sürüşten, güçlü hızlanmalara kadar her türlü sürüş deneyimini destekler.

BMW R 18’in tasarımında, markanın 1930’lu yıllarda ürettiği R 5 modelinden ilham alınmıştır. Büyük ve etkileyici görünüme sahip olan R 18, krom detayları, yuvarlak çizgileri aracılığıyla dikkat çeker. Sade ama etkileyici gösterge paneli, LED aydınlatmalar ve geniş lastikleriyle geçmişin estetiğini geleceğin teknolojisiyle birleştirir. R 18, klasik görünümüne rağmen modern sürüş teknolojilerini de içinde barındırır. Rain, Rock ve Roll gibi sürüş modları, her koşulda güvenli sürüş sağlar. Özelleştirilebilir yapısı sayesinde, modeli kendi stilinize uygun hâle getirebilirsiniz.

BMW R 12 ise, R 18’in yanında daha kompakt, daha şehir odaklı bir model olarak öne çıkar. Hem günlük kullanımda pratiklik arayanlar hem de kısa mesafeli gezilerde konfor ve performanstan ödün vermek istemeyenler için ideal bir seçimdir. 1170 cc'lik boxer motoruyla 110 beygir gücü üretir. Ekstra hafif yapısı sayesinde, R 18’le kıyaslandığında daha dinamik bir sürüş sunar. Bu model, özellikle şehir içinde manevra kabiliyeti ile öne çıkar. Yüksek devirlere hızlıca ulaşabilen motoru, motosiklet sürüşünü eğlenceli hâle getirir.

R 12, sele tasarımı ve ergonomisiyle sürüş esnasında maksimum rahatlık sunar. Şehir içindeki sıkışık trafikte kolaylıkla hareket edebilirken, hafta sonu kaçamaklarında da konforlu bir yolculuk vaat eder. Daha hafif yapısı, özellikle ilk kez BMW sahibi olanlar için büyük avantaj sağlar. Aşağıda her iki modelin de fiyatlarına göz atabilirsiniz:

Motor Modeli Ocak 2025 Fiyatı R 12 Aventurin Metalik Kırmızı 907.500 TL R 12 Metalik Siyah 877.500 TL R 12 nineT Metalik Siyah 1.008.750 TL R 12 Option 719 Thorium 1.025.625 TL R 18 1.333.125 TL R 18 B 1.740.000 TL R 18 Roctane 1.466.250 TL

BMW RR, RS ve XR Modelleri ve Fiyatları

BMW RR, RS ve XR modelleri, farklı sürücü ihtiyaçlarına hitap eden üstün özelliklere sahiptir. Markanın supersport segmentindeki amiral gemisi olan BMW RR, hem pistte hem de yolda sınırları zorlamak isteyen sürücüler için tasarlanmıştır. Motosiklet dünyasında adından sıkça söz ettiren model, yenilikçi teknolojiler, yüksek hız performansı ve aerodinamik tasarımı ile adeta bir yarış motosikleti gibi hissettirir.

999 cc hacmindeki 4 silindirli motoru, 207 beygir gücü üreterek BMW RR’ı nefes kesici bir performans seviyesine çıkarır. 100 km/sa hıza yalnızca 3 saniyede ulaşabilen model, virajlarda da kusursuz hızlanma sağlar. RR, Quickshifter sistemi sayesinde vites geçişlerini daha pürüzsüz bir hâle getirirken, yeni geliştirilmiş aerodinamik kanatlar, yüksek hızlarda yol tutuşunu üst seviyede tutar. TFT ekranı sayesinde motosikletin tüm bilgilerini kolayca takip edebilir, sürüş modlarını ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz.

BMW RS, sport-touring segmentindeki başarısıyla hem performans hem de uzun yol konforu arayan sürücülere hitap eder. Güçlü motoru sayesinde, hız ve uzun yol keyfini bir arada sunan nadir modellerden biridir. 1254 cc’lik çift silindirli boxer motoru ile 136 beygir gücü üretir. Güçlü torku sayesinde düşük devirlerde bile üstün performans sunarken, uzun yolculuklarda da akıcı ve keyifli bir sürüş sağlar. Motor elektronik süspansiyon (D-ESA) gibi gelişmiş teknolojilerle donatılmıştır. 20 litrelik büyük yakıt deposu ve geniş selesi, uzun yolculuklarda sizi oluşabilecek yorgunluğunuzu azaltır.

Çekiş kontrol sistemi, sürüş modları, eğim kontrol sistemi ve viraj ABS’si gibi teknolojiler, her türlü yol koşulunda maksimum güvenlik sağlar. Yüksek manevra kabiliyeti sayesinde, dar virajlardan geniş otoyollara kadar her alanda üstün performans gösterir.

BMW RR, RS ve XR modelleri, farklı sürücü ihtiyaçlarına hitap eden üstün özelliklere sahiptir. Pist performansı arayanlar için RR, uzun yol ve konfor odaklı sürücüler için RS, macera ve hız tutkunları için ise XR, BMW Motorrad dünyasına kusursuz bir giriş yapmanızı sağlar. Hangi modeli seçerseniz seçin, BMW’nin teknolojisi, kalitesi ve sürüş keyfiyle unutulmaz bir deneyim yaşayacağınızdan emin olabilirsiniz. Aşağıda listede modellerin 2025 fiyatlarına yer verilmiştir:

Motor Modeli Ocak 2025 Fiyatı BMW S 1000 RR 1.440.390 TL F 900 XR Triple Black 725.625 TL F 900 XR Sport 733.125 TL R 1250 RS -

BMW Motorrad M Serisi Fiyat Listesi

BMW'nin otomobil dünyasında efsaneleşmiş "M" harfi, üstün performansın simgesi haline gelmiştir. Bu miras, BMW Motorrad'ın M Serisi motosikletleriyle iki tekerlek dünyasına taşır. Yarış DNA'sını günlük sürüşe taşıyarak hem pistlerde hem de yollarda fark yaratmak isteyen sürücülere hitap eder. Motosikletinizle sınırları zorlamak istiyorsanız, BMW M modellerini tercih edebilirsiniz. 999 cc’lik sıvı soğutmalı dört silindirli motoru, 212 beygir gücü ile adrenalin seviyenizi her an zirvede tutar. 15.100 devirde dahi maksimum performans sergileyen model, aerodinamik kanatçıkları sayesinde yüksek hızlarda dahi dengeli bir sürüş sunar. Özellikle pistlerde hızlanırken hissettiğiniz o heyecan, M 1000 RR’ın size sunduğu teknolojinin bir kanıtıdır.

LED farlardan karbon fiber bileşenlere kadar her detay, M serisinin eşsiz estetiğini yansıtır. Yolda bu motosikletle ilerlerken çevredeki bakışların size çevrildiğini fark edeceksiniz. Şehir içinde hafifliği ve çevikliğiyle dar sokaklarda bile kolayca hareket ederken, otoyolda ise tam bir hız canavarına dönüşür.

M Serisi'nin sadece performans değil, aynı zamanda sürüş konforu açısından da üstün olduğunu belirtmek gerekir. BMW'nin son teknoloji elektronik destek sistemleri, M Serisi'ni bir adım öne çıkarır. Motor freni kontrolü (MSR) ve farklı sürüş modları, her koşulda özelleştirilebilir sürüş deneyimi yaşamanıza alan açar. Aşağıda tüm M serisinin başlangıç fiyatlarını bulabilirsiniz:

Motor Modeli Ocak 2025 Fiyatı BMW M 1000 XR 1.841.250 TL

BMW Roadster Serisi Fiyat Listesi

BMW Roadster serisi, özgürlük hissini iki tekerlek üzerinde yeniden tanımlayan modelleriyle motosiklet tutkunlarının vazgeçilmezi olmayı başarır. Minimalist tasarımı, sürüş keyfiyle harmanlayan seri, her yolculuğu maceraya dönüştürür. İster şehir içinde hafifliği ve çevikliğiyle dar sokaklarda kıvrak hareketler yapın, ister uzun yolda sürüş konforunu keşfedin; Roadster serisi size aradığınız her şeyi sunar.

BMW Roadster Serisi, her sürücünün ihtiyaçlarına hitap eden modelleriyle dikkat çeker. İster şehir içi günlük kullanım, ister performans odaklı sürüş, ister uzun yol maceraları arıyor olun, bu seri size beklentilerinizin ötesinde bir deneyim sunar. BMW'nin mühendislik harikası motorları ve modern teknolojileriyle her sürüş, unutulmaz bir maceraya dönüşür.

Motor Modeli Ocak 2025 Fiyatı BMW F 800 GS Sport 704.776 TL BMW F 800 GS Triple Black 704.776 TL BMW F 900 GS Trophy 783.750 TL BMW F 900 GS Passion 840.000 TL BMW F 900 XR Triple Black 725.625 TL BMW F 900 XR Sport 733.125 TL

BMW Touring Serisi Motor Fiyatları

BMW Touring Serisi, uzun mesafe yolculuklarını keyfe dönüştürmek için tasarlanmış özel motosikletlerden oluşur. BMW Touring motosikletleriyle geçirdiğiniz her an, keşfedilecek yeni rotalar anlamına gelir.

BMW R 1250 RT, Touring Serisi’nin en popüler modellerinden biridir. 1254 cc’lik çift silindirli boxer motoru 136 beygir gücü ve 143 Nm tork üreterek hızla yol almanızın önünü açar. Özellikle BMW’nin ShiftCam teknolojisi sayesinde motor; düşük devirlerde pürüzsüz tork, yüksek devirlerde dinamik hızlanma sağlar. Uzun mesafelerdeki sürüş keyfi, ergonomik tasarımı ve aerodinamik yapısı sayesinde üst seviyeye taşınır.

Geniş yakıt deposu (25 litre), uzun mesafelerde duraksama ihtiyacını azaltırken, adaptif hız sabitleyici yolculuğunuzu güvenli hâle getirir. Entegre navigasyon sistemiyle her zaman yolunuzu bulursunuz.

BMW K 1600 GT ise, Touring Serisi’nin en lüks modellerinden biridir. 1600 cc’lik sıralı 6 silindirli motoru, 1yüksek hızlarda dahi akıcı sürüş sağlar. Ayarlanabilir ön camıyla hem sürücü hem de yolcu için maksimum konfor oluşturabilirsiniz. Sofistike ses sistemi ve geniş saklama alanları sayesinde uzun yolculuklar sırasında hiçbir detay eksik kalmaz. Aşağıdaki listede serinin modellerine dair 2025 fiyatlarına ulaşabilirsiniz:

Motor Modeli Ocak 2025 Fiyatı K 1600 B Option 719 Casablanca Ionic Gümüş Metalik 1.605.000 K 1600 GT Metalik Siyah 1.365.000 K 1600 GT Sport 1.400.625 K 1600 GTL Exclusive 1.524.375 K 1600 GTL Metalik Siyah 1.477.500 K 1600 GTL Option 719 Havana Meteorik Gri Metalik 1.663.125

BMW Elektrikli Motosiklet Modelleri ve Fiyatları

BMW’nin lektrikli motosiklet serisi, şehir içi ulaşımda devrim niteliğinde bir çözüm sunar. Fütüristik tasarımı ve gelişmiş elektrikli güç aktarma organlarıyla dikkat çeken model, 31 kW (42 beygir) maksimum güç üreterek 0'dan 50 km/sa hıza sadece 2,6 saniyede ulaşabilir. Maksimum hızı 120 km/sa olan CE serisi, yaklaşık 130 kilometrelik bir menzil sunarak günlük şehir içi kullanım için idealdir. Standart ev tipi prizler veya BMW Wallbox aracılığıyla şarj edilebilen bataryası, opsiyonel hızlı şarj cihazıyla yaklaşık 65 dakikada %0'dan %80'e kadar dolum imkanı sağlar. Aşağıda CE serisinin güncel fiyat listelerine ulaşabilirsiniz:

Motor Modeli Ocak 2025 Fiyatı BMW CE 02 Highline 360.960 TL BMW CE 04 Avantgarde 571.725 TL BMW CE 04 Comfort 577.170 TL

BMW Motorrad motosikletlerinin ikinci elini değerlendirerek hayalinizdeki modele daha avantajlı fiyatlarla ulaşabilirsiniz. 2. el motor fiyatları , modelin özelliklerine ve kullanım durumuna bağlı olarak değişiklik gösterse de Borusan Next güvencesiyle her zaman kaliteli seçeneklere ulaşabilirsiniz. Hem güvenilir hem de uygun fiyatlı bir alışveriş deneyimi için Borusan Next’i tercih edin ve sizin için en uygun motosikleti hemen keşfedin!