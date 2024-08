Araç Muayenesinde Hafif ve Ağır Kusurlar Nelerdir?

Araç muayene istasyonlarında yapılan muayeneler sonucunda aracınızda ciddi seviyede tamir gerektiren hatalara ağır kusur denir. Muayene istasyonunda yapılacak gözlemlerde hangi hataların ve kusurların ağır kusur olup olmadığı kesin ve bellidir. Aracınızdaki eksiklikler aracın değerleme raporuna ağır kusur şeklinde eklenir. Aracın sahibinden bu hasar ve hataları gidermesi için talepte bulunulur. Aracın sahibi ağır hasar olarak belirtilen kusurların giderildikten sonra tekrar muayene istasyonundan randevu alarak araç muayenesi yaptırabilir.



Araç Muayenesinde Ağır Kusurlar Nelerdir?



Bilindiği üzere ülkemizde muayene istasyonunda muayene yapılmadan aracın kullanılması yasaktır. Araçların muayenesinde karşınıza çıkabilecek ağır kusurlar şu şekildedir:



• Fren ve göz muayenesindeki ağır kusurlar

• Ön düzen ve direksiyon muayene testlerindeki ağır kusurlar

• Ayna ve cam tertibat muayenesindeki ağır kusurlar

• Aydınlatma aksamı muayenesindeki ağır kusurlar

• Alt takım muayenesindeki ağır kusurlar

• Şase ve karoser muayenesindeki ağır kusurlar

• Diğer aksamların muayenesindeki ağır kusurlar



Fren ve Göz Muayenesi Testlerinde Ağır Kusurlar ve Hafif Kusurlar



Fren ve göz muayenesi testleri sonucunda araçlarda ağır veya hafif kusurlar olabilir. Fren ve göz muayenesi testlerindeki ağır kusurları sıralamak gerekirse:



• Araçta yağ kaçağının olması

• Frenlerin tutmama sorunu

• Sol ve sağ tekerleklerdeki frenleme farkının yüzde 30 veya üzerinde olması

• Araçtaki ABS sisteminin çalışmaması

• Aracın el freninin tutmama problemi

• Fren disklerindeki ve balatalardaki çatlaklar veya bu parçalardan birinde aşınma sınırına erişilmesi

• El freninin yavaş işlem yapması

• Frenin uygunsuz bir şekilde monte edilmesi

Fren ve Göz Muayenesi Testlerindeki hafif kusurlar ise şu şekildedir:

• Fren sürtünme değerinin yeterli olmaması

• Daimi fren sistemindeki hafif kusurlar

• Fren kuvvetlendiricinin yetersiz olması



Ayrıca el fren kolunda, fren tellerinde, fren hortumlarında, arka ve ön fren borularında hafif kusurlu olarak görülebilecek problemler bulunabilir.



Direksiyon ve Ön Düzen Muayenesi Testlerinde Ağır Kusurlar ve Hafif Kusurlar



Direksiyon ve ön düzen muayenesi sonucunda ağır kusurlu ve hafif kusurlu sayılabilecek eksiklikler olabilir. Direksiyon ve ön düzen muayenesindeki ağır kusurlar şu şekildedir:

• Direksiyon boşluğunun olması ve sabitlemeyle ilgili ağır kusurlar

• Direksiyon simidinin güvenli bulunmaması

• Direksiyonun son dayama noktasının bulunmaması ve direksiyonun yanlış yerde olması

• Rot kol başlarında arıza bulunması ve rot kol başının bir arızalanma riski taşıması

• Servo direksiyona sahip taşıtlarda servo motorunda problem veya sızıntı olması

• Direksiyon bağlantı noktalarındaki çatlamalar veya hasarlar



Ayrıca direksiyon ve ön düzen muayenelerinde hafif kusurlu olarak görülebilecek bazı problemler de olabilir. Muayene istasyonlarında değerlendirme sonucunda testi yapan uzman direksiyon ve ön düzen muayenelerindeki hafif kusurların giderilmesini talep eder.



Ayna ve Cam Tertibat Muayenesi Testlerinde Ağır ve Hafif Kusurlar



Ayna ve cam tertibatının muayenesinde hafif kusurlu olabilecek sorunların yanı sıra ağır kusurlu olarak görülebilecek problemler de bulunabilir. Ayna ve cam tertibatının muayenesindeki ağır kusurlar şu şekildedir:



• Ön camların uygun olmaması ya da onaysız olması

• Aracın dikiz aynalarının bulunmaması

• Araçta ön cam sileceklerinin çalışmaması veya silecek olmaması

• Aracın camının su püskürtme ve yıkama sisteminin çalışmaması



Ağır kusurların yanı sıra muayene yapan uzmanlar araçta görüş alanıyla veya dikiz aynasıyla ilgili hafif kusurlar da bulabilir. Hafif kusurlu bir aracın trafiğe çıkmasını muayene görevlileri onaylar. Ancak küçük kusurların zamanla daha büyük problemlere yol açabilmesi mümkün olduğu için problemin kısa zamanda giderilmesi önerilir.

Aydınlatma Aksamı Muayenesi Testlerinde Ağır ve Hafif Kusurlar



Aydınlatma aksamı muayenesinde karşılaşılabilecek ağır ve hafif kusurlar net olarak belirlenmiştir. Aydınlatma aksamı muayenesinde karşılaşabileceğiniz ağır kusurlar şu şekildedir:



• Camların içinde nem ve buğu olması

• Reflektörlerin veya far camlarının matlaşması

• Araçta far yükseklik ayarlayıcısının bulunmaması ve bu aksamda problem olması

• Aracın far ışıklarının standartların dışında olması, araçtaki gaz deşarjlı farlarda far yıkama sistemi bulunmaması

• Taşıtın park lambalarının çalışmaması

• Araçta arka stop farlarının çalışmama problemi

• Aracın aydınlatma aksamlarının arasında kısa devre bulunması

• Taşıtın fren lambasının renginin standartların dışında olması

• Dörtlü lambaların ve sinyallerin çalışmama problemi veya yanlış montajı

• Dörtlü ikaz düğmesinin ve sinyal kolunun arızası

• Araçtaki elektrik kablolarının açıkta bulunması veya başka bir bölüme temas etmesi

Aydınlatma aksamında muayene uzmanları ağır kusurlar bulabildiği gibi bazı hafif kusurlar da bulabilir. Kısa hüzmeli farların, park lambasının, geri vites lambasının, dörtlü ikaz sisteminin ve elektrik kabloların hafif kusurlu olması mümkün olabilir.



Alt Takımların Muayenesi Testlerinde Ağır ve Hafif Kusurlar



Aracınızın alt takımlarının muayenesinde muayene yapan görevli hafif veya ağır kusurlar bulabilir. Aracın alt takımlarının muayenesinde ağır kusurlar şu şekildedir:



• Aracın ön aksında hasar olması veya ön aksın yanlış tamir edilmesi

• Aracın ön aksının süspansiyonunun bağlantılarında hasar, aşınma veya boşluk olması

• Aracın ön sağ, sol rotilinde hasar, yamukluk veya aşınma

• Aracınızın ön alt rotilinde hasar bulunması, amortisör yaylarının paslanması, amortisörde hasar veya kırık bulunması

• Taşıtın arka aksında ve taşıyıcılarında hasar bulunması, aracın arka aks yatağının yerinden kayması sonucunda sorun olması

• Taşıtın arka veya ön aksında yer alan stabilizörlerinin bozulmuş olması veya bağlantı cıvatalarında aşınma bulunması

• Yanlış lastik boyutu kullanılması, aynı aksta farklı tipe lastik kullanımı

• Araçta taşıma kapasitesinden daha düşük seviyede lastik kullanılması

• Tekerleğin dış aşınma yüzeyinde sınıra ulaşılması

• Tekerlekte hasar olması sonucunda iskeletin açığa çıkması

• Jant bijon cıvatalarında aşınma veya hasar

• Gevşek bijon kullanımı

• Jant tipinin hatalı veya yanlış boyutta olması

• Yanlış tekerlek veya jant kullanımı sonucunda lastiklerin şaseye ya da karosere sürtmesi



Ağır hasarların yanı sıra muayene yapan uzmanlar alt takımlarda bazı hafif kusurlar da görebilir.



Şase ve Karoser Muayenesi Testlerinde Ağır ve Hafif Kusurlar



Şase ve karoser muayenelerinde muayeneyi yapan kişi bazı ağır kusurlar görebilir. Bu ağır kusurlar şu şekildedir:



• Ön tampon koruma demirinde arıza olması

• Koruma demirinin onaylanmamış olması, aracın çeki demirinin yanlış bir şekilde monte edilmesi

• Kaportanın üstünde kesici ya da yaralayıcı eklentilerin yer alması



Şase ve karoser muayenesinde muayene görevlisinin sizden giderilmesini talep ettiği bazı hafif kusurlar da mevcuttur.

Diğer Aksamların Muayenesi Testlerinde Ağır ve Hafif Kusurlar



Aracın diğer aksamlarındaki ağır kusurlar şu şekilde sıralanabilir:



• Aracın emniyet kemerlerinin arızasının bulunması, airbaglerinin çalışmaması

• Debriyajda problem olması

• Vites geçişlerinde sürtünme veya ses bulunması

• Kornanın kısık sesli olması veya çalışmaması

• Gaz borularının veya yakıt bölümünün aşınması, sızdırma yapması

• Taşıtın yakıt tankında akıntı olması



Diğer aksamlarla ilgili muayene yapan görevli bazı hafif kusurlar da görebilir. Hafif kusurların kısa zamanda tamir edilmesi ilerde daha büyük sorunların önüne geçecektir.



Araç Muayenesinde Ağır Kusurlu Araç Trafiğe Çıkabilir mi?



Araçta ağır kusur tespit edilmesi halinde aracın sahibine 1 aylık süre verilir. Bu verilen süre aracın sahibine trafikte serbestçe dolaşma hakkı vermez. Aracın en kısa sürede kusurlarının giderilmesi gerekir. Ağır kusurlu araçların muayene raporuna ‘’ Araç trafiğe açık karayolunda kullanılamaz.’’ ibaresi yazılır.



Araç Muayenesinde Hafif Kusurlar Nelerdir?



Araç muayenesi sonucunda bazı hafif kusurlar tespit edilebilir. Örnek olarak daimi fren sisteminde hafif bir arıza olması söz konusu olabilir. Ayrıca frenin uygunsuz bir şekilde monte edilmesi, fren sürtünme değerinin belirli bir seviyede olması, fren tellerinin, fren kuvvetlendiricinin, pedalın hafif kusurlu olması söz konusu olabilir.



Araç Muayenesinde Hafif Kusurlu Bulunan Araçlar Trafiğe Çıkabilir mi?



Muayene sonucunda hafif kusurlu olan taşıtlar kontrolden geçtiği için trafiğe çıkabilir. Fakat hafif kusurların kısa zamanda tamir edilmesi önerilir. Tamir edilmeyen küçük problemler zamanla maddi olarak daha büyük arızalara neden olabilir.



Araç Muayenesi Sırasında Aracınızda Olması Gereken Ekipmanlar 2022



Araç muayenesi sırasında araç sahipleri otomobilde bazı ekipmanları bulundurmalıdır. Bu ekipmanlar arasında ilk yardım çantası, üçgen reflektör, yangın söndürme cihazı ve stepne yer alır. Ayrıca aracın sınıfına göre bazı gerekli ekipmanların da araçta bulunması zorunludur.



Araç Muayenesi Sırasında Gerekli Olan Evraklar 2022



Araç muayenesi esnasında işlemlerin tamamlanması için bazı belgelere ihtiyaç duyulur. Gerekli evrakların olmaması durumunda muayene görevlisi işlemleri tamamlayamaz. Araç muayenesinde gerekli evraklar şunlardır:



• Taşıtın size ait olduğunu gösteren güncel ruhsat

• Kimlik belgesi

• Zorunlu trafik sigortası poliçesi

• Aracın vergisinin ve cezasının olmadığını gösteren belge

• Egzoz gazı ölçüm belgesi

• LPG’li taşıtlar için sızdırmazlık raporu



Araç Muayenesinden Kalan Araçlar Bağlanır mı?



Aracın muayenede ağır kusurlu sayılması durumunda araca geçici kusurlu etiketi yapıştırılır. Rapor onaylanmaz ve 1 ay içinde bir istasyonda muayene ücretsiz olarak yaptırılabilir. Eğer muayenede kusur tekrar tespit edilirse ücret tam olarak ödenir. Eğer araç emniyetsiz olarak kabul edilirse trafik zabıtasına bildirim yapılır. 1 ay içinde kusurların giderilmesi istenir. Araç için 1 ay süre verildiğinde eğer trafiğe çıkılırsa ve trafik polisi bunu tespit ederse ceza alabilirsiniz. Araca 1 ay süre verilmesi aracın trafiğe çıkabileceği anlamına gelmez. Araç muayeneden geçemezse rapora arabanızın trafiğe çıkamayacağını belirten bir ifade eklenir.