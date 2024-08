Arabam Neden Çok Yakıyor? Nedenleri ve Çözümleri



Günümüzde otomobiller gelişen teknoloji ve çeşitlenen ihtiyaçlarla beraber her geçen gün daha kullanışlı bir hale geliyor. arabaların yakıt tüketiminde de sürekli olarak yenilikler ve denemeler yapılıyor. Son yılların trendlerinden olan elektrikli otomobiller yakıt tüketimi konusunda öne çıkarken akaryakıt kullanan arabalarda da yenilikçi ve verimli yakıt tasarrufu özellikleri yer alıyor. Kullanılan araba ne kadar modern olursa olsun yakıt tüketimi tüketici açısından önüne geçilemez bir konuma gelebiliyor.

Ülkemizde akaryakıt fiyatlarının sürekli olarak artması da sürücülerin “Arabam kilometrede kaç TL yakar?” sorusuyla başbaşa kalmasına neden olur. Bir arabanın

gereğinden fazla yakıt tüketmesi, sürücülerin üzerine düşebileceği ve dikkat ederek çözebileceği birkaç sebepten kaynaklanır.



Yüksek Yakıt Tüketimine Neden Olan Sebepler



Akaryakıt ile çalışan ve içten yanmalı motorlarıyla bu yakıtı hareket enerjisine çeviren arabalarda kimi zaman gereğinden fazla akaryakıt kullanıldığı görülür. Aşırı yakıt tüketimi birçok farklı sebepten kaynaklanabilir. Bu sebeplerin her biri sürücülerin gerekli önlemleri alarak çözebileceği sorunlardır. Sürücüler arabalarının yakıt kullanımını göz önüne alarak, gerekli kontrolleri ve muayeneleri yaptırabilir. Sürücü arabanın

ın çok yakıt kullandığına karar vermeden önce yakıt tüketimi/km hesaplaması yapmalıdır. arabalarda yüksek yakıt tüketimine neden olan sebeplerden bazıları şu şekildedir:

• Gerekli bakım ve kontroller geciktirilmiş olabilir: Son yıllarda sürücüler yaygın olarak “Arabam çok yakıyor.” diye yakıt tüketimi konusunda şikayet eder. Akaryakıtla çalışan arabalar birçok farklı donanım ve mekanizmanın bir araya gelmesi ile işlev gösterir. Bu donanımların belirli aralıklarla kontrol edilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması gerekir. arabaların kontrollerinin yapılmaması gereğinden fazla yakıt tüketimi gibi sonuçlara yol açabilir.

• Sürüş tekniği yanlış olabilir: Günümüzde her yol ve her kullanım amacı için araba modelleri üretilir. Sürücünün şehir içi kullanıma uygun olarak üretilmiş bir arabayı engebeli ve zorlu yollarda kullanması kısa süre içerisinde sorunlara yol açabilir. Aynı şekilde sürüş esnasında yanlış ve dengesiz bir şekilde kullanılan arabalar aşırı yakıt tüketebilir.

• Egzoz sisteminin tıkalı olması: İçten yanmalı motorlarda ortaya çıkan egzoz gazı, egzoz aracılığıyla dışarı atılır. Egzozun tıkanmış olması motorun işlev gösterebilmek için daha fazla yakıt tüketmesine yol açar.

• Lastik hava basınçlarının düşük olması: araba lastiklerinin hava basınçları belirli aralıklarla kontrol edilmelidir. Bu basınç değeri arabanın

lastiklerinin yola tutunabilmesini sağlar. Yanlış ya da sürekli olarak değişen basınç değeri arabanın

fazla yakıt yakmasına yol açabilir.

• Kalitesiz yakıt kullanımı: Günümüzde arabalarda kullanılmak üzere akaryakıt satan birçok farklı marka bulunur. Sürücünün kendi arabanın

ın yakıt aksamlarına uygun olmayan bir akaryakıt tercih etmesi arabanın

fazla yakıt yakmasına yol açabilir.

• Fren ayarının gereğinden fazla sıkı olması: arabalarda kullanılan fren sistemleri belirli ayarlamalarla artırabilir ya da azaltılabilir. Aşırı açılmış bir fren ayarı arabanın

fazla yakıt yakmasına neden olur.



Dizel araba Neden Fazla Yakmaya Başlar?



Motorin ulaşılabilir fiyatı sayesinde günümüzde birçok sürücü tarafından tercih edilir. Dizel motorlara sahip arabalar zaman zaman normalden daha fazla yakıt tüketmeye başlayabilir. Bu sorunun temelindeki en etkili faktör ateşleme sistemindeki sorunlardır. Aynı zamanda kış aylarında motorun ısınma süresi uzadığında da dizel arabalar çok yakmaya başlar. Dizel arabaların çok yakmaması için belirli aralıklarla kontrollerinin yapılması gerekir. Yakıt tüketimi hesaplama işlemiyle sürücüler dizel arabalarının ne kadar yaktığını öğrenebilir.



Benzinli Araba Neden Çok Yakar?



Benzinli arabaların dengesiz bir şekilde yakıt kullanması son yıllarda yaygın bir şekilde karşılaşılan bir durumdur. Benzinli arabaların fazla akaryakıt kullanmasındaki en büyük etken yıllanmış ve eskimiş motorlardır. arabalarda eskimiş ve artık yeterli performans gösteremeyen donanımlar aşırı yakıt kullanımı gibi sorunlara yol açar. Benzinli arabalarda yakıt kullanımını makul bir seviyeye indirmek için belirli aralıklarla bakım ve kontrollerin yaptırılması gerekir. Mesafe yakıt hesaplama işlemiyle benzinli bir arabanın

ne kadar yaktığı görülebilir.



LPG’li Araba Neden Çok Yakar?



Günümüzde arabalar fabrika çıkışı olarak LPG kullanabilir ya da sonradan LPG kullanımına geçirilebilir. Ülkemizdeki LPG’li arabaların büyük bir bölümü benzinli arabalar dönüştürülerek kullanılır. Bu dönüşüm sırasında arabanın

orijinal benzin sistemi değiştirilmeden korunur, sadece LPG tankı gibi ekipmanlar eklenir ve sürücü her iki yakıt sistemini de istediği zaman kullanabilir. LPG’li arabaların çok yakması genel olarak regülatör ve karbüratör gibi donanımlarda oluşan arızalardan kaynaklanır. Sürücünün belirli aralıklarla gerekli bakımları yaptırması ve yakıt hesaplaması yapması gerekir.

araba Çok Yakıyorsa Ne Yapmalı?

Bir arabanın

çok yakması sürücünün ekonomik durumunu doğrudan etkiler. Özellikle de ülkemizdeki petrol fiyatlarının son durumu göz önüne alındığında aşırı yakıt tüketimi oldukça can sıkıcı bir durumdur. Az yakıt tüketimine sahip otomobiller günümüzde yaygın olarak tercih edilir. Aracı çok yakan sürücüler ilk etapta ölçümleri doğru yaptıklarına dikkat etmelidir.

Arabasının çok yaktığını iddia eden bir sürücünün, arabanın

bu şekilde belirtiler göstermeden önce de ne kadar yakıt kullandığını net bir şekilde bilmesi gerekir. Net ve kesin ölçümler yapan bir sürücü arabanın

ın normalden daha az ya da daha fazla yakıt kullandığını fark edebilir.

Yapılabilecek olan bir diğer şey ise sürüş yöntemine dikkat etmektir.Sürüş yöntemi de arabaların fazla yakıt tüketmesine yol açabilir. Çok yakan bir arabayı onarmak için yapılması gereken en kesin ve gerekli adım ise aracı profesyonel bir şubeye kontrol ettirmek, eksik ve hasar görmüş parçaları değiştirmek, onarmaktır.

arabanın



Deposunu Dolu Tutmak Yakıt Tüketimini Azaltır mı?



Arabanızın deposunu dolu tutmanın yakıt tüketimini azalttığı yaygın olarak bilinen bir durumdur. Başka bir deyişle, uzun yollarda ve şehir içi kullanımlarda arabanın

deposunun sürekli olarak dolu tutulması yakıt kullanımı bakımından tasarruf sağlar.

arabanın



Az Yakması İçin Ne Yapmalıyım?



Yakıt tüketimini makul bir seviyeye çekerken, aynı zamanda performanstan ödün vermemek için yapılabilecek birçok şey vardır. En çok yakıt tüketen araba modellerinin ortak özelliği motorlarının eski ve bakımsız olmasıdır. Arabanın az yakması için yapılabileceklerden bazıları şu şekildedir:

• Depoyu sürekli olarak dolu tutmak

• Gece saatlerinde yakıt satın almak

• arabanın

vitesini hızlı değiştirmek

• Stabil ve dengeli bir sürüş tekniği izlemek

• arabanın

motoruna ve sistemine uygun bir yoğunluğa sahip olan yakıtlar satın almak

• Sürüş esnasındaki hızı azaltmak

• Motoru sürekli olarak açıp kapatmaktan kaçınmak

• Gerekli olmadığı sürece ani frenler yapmaktan kaçınmak

• Lastik hava basınçlarını kontrol etmek

• Klima ve ısıtma sistemlerinin kullanımlarını sınırlamak



Yakıt Hesaplama Nasıl Yapılır?



Bir arabanın aşırı ya da tamamen normal yakıt kullanımı yaptığını öğrenebilmek için yapılması gereken ilk şey araba yakıt hesaplama işlemidir. Doğru bir yakıt hesaplaması arabanın güncel yakıt kullanım durumunu ortaya çıkarır. Sürücü bu sonuca göre aksiyon alabilir. Yanlış yapılmış yakıt hesaplama işlemleri de sürücüyü yanıltarak, arabanın daha fazla yakıt kullanmaya devam etmesine yol açar. Etkili bir yakıt hesaplama formülü şu şekildedir: Arabanın depo kapasitesi / katedilen kilometre x 100 = 100 kilometrede kullanılan ortalama yakıt

Bu yakıt hesaplama formülü LPG, motorin ve benzin kullanan arabalara uyarlanabilir. Aynı zamanda farklı yakıt hesaplama formülleri de bulunur. Sürücü kendisine ve sürüş şekline uygun olan bir yöntemi seçerek arabanın

ın ne kadar yakıt kullandığını öğrenebilir. Bu sayede gerekli önlemler alınabilir ve yakıt tasarrufu sağlanabilir.

