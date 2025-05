Aprilia Fiyat Listesi 2025

Motosiklet dünyasında mühendislik dehası denildiğinde akıllara Aprilia gelir. Yıllardır gerek yarış pistlerinde gerekse şehir yollarında farkını ortaya koyan İtalyan devi, motosiklet tutkunlarına bambaşka sürüş deneyimi sunar. Sahip olduğu ileri teknolojiyle sınırları zorlayan Aprilia, motosiklet dünyasında kendine özgü prestije sahiptir. Yolculuklarınızı heyecanla taçlandırmak istiyorsanız, Aprilia tam da aradığınız marka olabilir.

Yarış genlerinden beslenen Aprilia, MotoGP başta olmak üzere birçok prestijli şampiyonada elde ettiği zaferlerle mühendislik kalitesini defalarca kanıtlamıştır. Üstün performans anlayışı günlük kullanıma yönelik modellerde de aynı titizlikle kendini gösterir. İster sportif bir ruh arayışında olun, ister konforlu ve güvenli bir sürüş deneyimi hedefleyin, Aprilia’nın geniş ürün yelpazesinde kendi ihtiyacınıza uygun modeli bulabilirsiniz.

Aprilia 2025 Modelleri ve Güncel Fiyat Listesi

Aprilia motosikletlerinin fiyatları, markanın sunduğu performans odaklı tasarım anlayışı göz önüne alındığında geniş aralıkta değişiklik gösterir. Modelin türü, motor hacmi, donanım özellikleri ve elektronik destek sistemleri gibi unsurlar, fiyatlandırmada belirleyici faktörler arasında yer alır. Yarış mirasına sahip olan RSV4 veya Tuono gibi yüksek performanslı modeller, kalitesi nedeniyle yüksek fiyat etiketine sahipken, şehir içi kullanım odaklı scooter modelleri daha erişilebilir seviyelerde olabilir.

Teknolojik donanım seviyesi de fiyat skalasında belirleyici bir etkendir. Aprilia’nın sunduğu elektronik destek sistemleri modelden modele değişiklik gösterebilir. Örneğin APRC gibi sürüş destek sistemlerine sahip modeller, üst segmentte konumlanır. Ayrıca satın alma sırasında uygulayabileceğiniz kişiselleştirme imkanları da fiyat farklılıklarına yol açabilir.

Aprilia motosikletler ikinci el araç piyasasında genellikle değerini koruyan modeller arasında yer alır. Premium bir marka olduğundan, bakımlı modelleri hızla alıcı bulabilir. Marka bilinirliğiyle dikkat çeken Aprilia motosikletleri, özellikle tutkulu sürücüler arasında her zaman ilgi gören seçenekler arasındadır.

Aprilia Tuono 457 ve Yeni Modellerin 2025 Fiyatları

Aprilia Tuono 457, çıplak motosiklet segmentine heyecan verici yeni bir soluk getirir. Markanın köklü yarış DNA’sını taşıyan model, hem performans hem de günlük kullanıma uygun denge sunar. 457 cc’lik güçlü motoru, hafif şasisi ve aerodinamik tasarımı sayesinde sürücüsüne yalnızca hız değil, kusursuz kontrol hissi verir. Aprilia’nın yarış tecrübesinden ilham alan mühendisliği sayesinde Tuono 457, yol tutuşuyla rakiplerinden ayrılır.

Gidon geometrisi ve ergonomik tasarımı sayesinde uzun sürüşlerde konforundan ödün vermeyen Tuono 457, her seviyeden kullanıcıya hitap eder. Üstelik Aprilia’nın ikonik agresif tasarım dili, yollarda fark edilmenizi sağlar. Model yüksek kalite malzeme kullanımıyla kendi segmentindeki en iyi seçeneklerden biri olarak değerlendirilir. Motosiklet sürerken yolu hissetmek ve adrenalini sonuna yaşamak istiyorsanız, Tuono 457 modelini inceleyebilirsiniz:

Araç Modeli Mart 2025 Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı Tuono 457 -

Aprilia Tuono V4 Fiyat Listesi ve Teknik Özellikler

MotoGP genlerinden ilham alan 1.077 cc’lik V4 motoru, yüksek devir çevirme kabiliyetiyle her sürüşü heyecan verici hale getirir. Güçlü şasisi, hassas süspansiyonları ve aerodinamik tasarımı sayesinde, size olağanüstü bir kontrol verir. Teknoloji konusunda da rakiplerini geride bırakan Tuono V4, gelişmiş elektronik sürüş destek sistemleriyle donatılmış durumda.

Aprilia Performance Ride Control (APRC) paketi, çeşitli sürüş modlarıyla her koşula uyum sağlayarak maksimum güvenlik sunar. Elektronik ayarlanabilir süspansiyon sistemi, farklı zemin koşullarına anında adapte olur. TFT ekran, bağlantı özellikleri ve akıllı kontrol sistemleri de sürüş deneyimini pratik hale getirir.

Tasarım açısından bakıldığında, Tuono V4 aerodinamik detaylarıyla adeta yarış motosikletini andırır. Hafif gövde yapısı ve özenle şekillendirilmiş rüzgâr tüneli testlerinden geçen tasarımı, yüksek hızlarda dahi dengenizin stabil kalmasına yardımcı olur.

Araç Modeli Mart 2025 Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı TUONO V4 1100 FACTORY SBK 889.000 ₺ TUONO V4 1100 FACTORY 759.000 ₺ TUONO V4 1100 679.000 ₺

Aprilia Tuono 457 vs Tuono 660: Hangi Model Daha Avantajlı?

Aprilia Tuono 457, motosiklet dünyasına yeni adım atan ya da orta hacimli bir model arayan sürücüler için idealdir. 457 cc’lik paralel çift silindirli motoru, hafif gövdesi sayesinde günlük kullanımda oldukça kolaylık sağlar. Şehir içinde çevikliğiyle öne çıkan model, özellikle motosiklet dünyasına performans odaklı bir giriş yapmak isteyenler için idealdir.

Öte yandan, Aprilia Tuono 660, daha fazla donanım arayan sürücüler için güçlü bir alternatif oluşturur. 660 cc’lik paralel çift silindirli motoru, uzun yol sürüşlerinde dahi yüksek performans sunar. Atılgan motoru sayesinde üst devirlerde tatmin edici bir sürüş deneyimine imza atar. Ayarlanabilir süspansiyonlarının yardımıyla kendi kullanım konforunuza uygun ayarlamaları yapabilirsiniz.

Aprilia Tuono 660 Kullanıcı Deneyimleri ve Performans Yorumları

Aprilia Tuono 660, kullanıcı deneyimi açısından çığır açan teknolojilere sahiptir. Kullanıcılar, motosikletin dengeli ağırlık dağılımı sayesinde şehir içinde çevik kullanım sunduğunu vurgular. Günlük sürüşlerde rahat oturma pozisyonu sunarken, agresif tasarımı sayesinde otoyolda da tatmin edici bir hızlanma oluşturur. Çekiş kontrolü, sürüş modları ve gelişmiş elektronik destek sistemleri, özellikle yeni nesil sürücüler için güvenliği artırırken, deneyimli sürücülere de motoru daha sportif şekilde kullanma imkânı tanır.

Araç Modeli Mart 2025 Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı Tuono 660 Factory 489.000 ₺

Aprilia Tuono 125 ile Şehir İçi Kullanımı

Aprilia Tuono 125, hafif motosiklet tutkunları için tasarlanmış bir model olarak dikkat çeker. 125 cc’lik motoru, yeni başlayanlar için mükemmel bir giriş seviyesi motosikleti sunar. Trafikte kolayca manevra yapmanıza olanak tanırken, yüksek devirlere ulaşabilmesi, genç sürücüler için heyecan verici kılar. Şık tasarımı, motosikleti görsel olarak da cazip hale getirir.

Modelin sunduğu elektronik özellikler, kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşır. Dijital ekran, gelişmiş ışıklandırma sistemi ve modern tasarım unsurları, hem estetik hem de fonksiyonellik açısından oldukça beğenilir. Disk frenler ve ileri düzey süspansiyon sistemi, yolda yüksek stabilite sağlar.

125 cc'lik tek silindirli motoru, özellikle A1 ehliyet sınıfına uygun olup yeni başlayanlar için ideal seçenek sunar. Yüksek kaliteli komponentlerinin yardımıyla, her türlü yolda keyifli sürüş vadeder. Tasarım olarak büyük kardeşleri Tuono V4’ten ilham alan Tuono 125, keskin hatları, LED aydınlatma ve ergonomik sürüş pozisyonuyla öne çıkar. Özellikle genç sürücülerin hem günlük kullanımda hem de sosyal çevrede beğenisini kazanacak görünüme sahiptir.

Aprilia RS 457 ve Yeni Spor Modeller

Aprilia RS 457, markanın spor motosiklet segmentinde önemli bir yenilik olarak karşınıza çıkar. 457 cc’lik motoru performans açısından da iddialı bir seçenek sunar. RS ailesinin en ulaşılabilir üyesi olarak öne çıkarken, yine de Aprilia'nın yarış DNA'sını taşır. 457 cc paralel ikiz motoru, yaklaşık 48 beygir güç üretir, sürükleyici performansıyla deneyimli sürücülere hitap eder. Tamamen alüminyum şasi, USD ön fork, radyal frenler ve çift diskli ABS gibi üst düzey özelliklerle donatılan RS 457, rakiplerine kıyasla oldukça iddialı durur.

Araç Modeli Mart 2025 Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı RS 457 399.000 ₺

Aprilia RS 457 vs RS 660: Hangisi Tercih Edilmeli?

Spor motosiklet dünyasında kendine sağlam yer edinmiş Aprilia RS 457 ve RS 660 farklı sürüş ihtiyaçlarına hitap eden iki seçenek olarak karşınıza çıkar. Verimli motoru sayesinde şehir içi sürüşlerde büyük kolaylık oluşturur. Ugun fiyatı ve düşük işletme maliyetleri, motosikleti daha erişilebilir kılar. Başlangıç seviyesindeyseniz veya hafif bir model arıyorsanız, RS 457 sizin için ideal olabilir.

Diğer yandan RS 660, daha fazla güç özellikleri arayanlar için biçilmiş kaftan. 660 cc motoru ile daha yüksek performans sunan bu model, sürüş keyfinizi zirveye taşır. Pist odaklı sürüş modları, RS 660’ı deneyimli motosikletçiler için mükemmel seçenek haline getirir. Motosikletle şehirler arası yolculuk yapmayı planlıyorsanız, RS 660’ın sunduğu performans özellikleri sizi tatmin edecektir.

Araç Modeli Mart 2025 Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı RS 660 539.000 ₺ RS 660 EXTREME -

Aprilia SR GT 200 S ve Yeni Scooter Modelleri

Aprilia SR GT 200 S, sportif ruhu ve pratikliği bir araya getiren bir maxi-scooter olarak dikkat çeker. Standart SR GT modellerine kıyasla özel renk seçenekleriyle dikkat çeken S versiyonu, performans ve stil arayan sürücüler için özel olarak geliştirilmiş. 174 cc’lik tek silindirli, sıvı soğutmalı motoru, 17,5 beygir gücü ve 16,5 Nm torku ile güçlü bir ivmelenme sunarken, CVT otomatik şanzıman sayesinde şehir içi trafiğinde oldukça akıcı bir sürüş sağlar. Yüksek süspansiyon mesafesi, engebeli yollarda bile konforlu bir sürüş imkânı tanırken, çift kanal ABS desteği güvenliği ön planda tutar.

Araç Modeli Mart 2025 Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı SR GT 200 S 239.000 ₺

Aprilia SR GT 2025 Modeli ve Güncellenen Fiyatlar

Aprilia SR GT, şehir içi ulaşımı keyifli hale getiren sportif scooter modeli olarak öne çıkar. Modern LED aydınlatmalarıyla dikkat çeken model, sunduğu performansla da kullanıcılarını memnun eder. 174 cc’lik tek silindirli motoru, şehir trafiğinde seri hızlanmalar sağlarken, aynı zamanda uzun yol performansıyla da tatmin edici bir sürüş sunar. Yüksek ön süspansiyon sistemi ve geniş lastikleri sayesinde bozuk yollarda bile konforlu bir deneyim vadeden SR GT, hem günlük kullanım hem de kısa mesafeli geziler için idealdir.

Aprilia SR 125 vs SR GT 200: Fiyat ve Performans Karşılaştırması

Aprilia SR 125 ile SR GT 200 arasındaki performans farkı, özellikle sürüş dinamiklerinde belirgin şekilde hissedilir. SR 125, 124 cc’lik motoruyla 9,9 beygir güç ve 10,3 Nm tork sunarak şehir içi kullanımına yönelik ekonomik seçenek oluştururken, SR GT 200 16,5 Nm torkuyla çok daha güçlü ivmelenir. SR GT 200'ün büyük süspansiyon mesafesi üstün yol tutuşu sunarken, SR 125 daha hafif yapısıyla şehir içi dar alanlarda çeviklik sağlar. Beklentilerinizde düşük yakıt tüketimi ön plandaysa SR 125, sportif sürüş arıyorsanız SR GT 200 çok daha iyi bir tercih olacaktır.

Araç Modeli Mart 2025 Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı SR GT 200 224.000 ₺ SR 125 99.000 ₺

Aprilia SR GT'nin Şehir İçi Kullanım Avantajları

Aprilia SR GT, şehir içi kullanımda sportif sürüş özellikleriyle öne çıkar. Kasislerde dahi konforlu sürüş sağlarken, ABS desteği trafikte güvenliği artırır. CVT otomatik şanzıman sayesinde dur-kalk trafiğinde zahmetsiz bir sürüş sunan SR GT, çevik manevra kabiliyeti yoğun trafikte büyük avantaj sağlar. Düşük bakım gereksinimiyle oto servise uğrama ihtiyacını azaltır, 9 litrelik yakıt deposuyla oldukça ekonomiktir. USB şarj çıkışı ve dijital gösterge paneli gibi modern donanımlarıyla sürüş deneyimini daha konforlu hale getirir.

Aprilia SR GT Yakıt Tüketimi ve Uzun Ömürlü Kullanım İpuçları

Aprilia SR GT’nizi uzun ömürlü kullanmak için düzenli bakım alışkanlıklarınız büyük önem taşır. Motor yağını üretici tarafından belirlenen periyotlarda değiştirmek, motorun sağlıklı çalışmasını sağlar. Lastik basınçlarını düzenli kontrol etmek, yol tutuşunu artırarak hem güvenliği hem de süspansiyon sisteminin ömrünü uzatır. Sürüş sırasında sert frenleme gibi agresif kullanımlardan kaçınmak, motor sisteminin daha uzun ömürlü olmasına yardımcı olur.

Aprilia RX ve SX 2025 Güncellenen Serileri

​Aprilia, 2025 yılında RX ve SX 125 modellerini teknoloji açısından yenileyerek genç sürücülere hitap eden özellikler geliştirir. Her iki model de Cubozoa Beyazı ve Varanus Siyahı olmak üzere iki yeni renk seçeneğiyle piyasaya sürülür, bu da motosikletlerin çarpıcı görünüme kavuşmasını sağlar. Güvenlik açısından, her iki model de Bosch ABS sistemi ile donatılmış durumda. Özellikle SX 125 ön tekerlekte 300 mm, arka tekerlekte 220 mm disk frenlerle hassas frenleme performansı gösterir.

Aprilia RX ve SX Modellerinin Fiyat Karşılaştırması ve Kullanım Alanları

Aprilia RX serisi, enduro tarzı sürüşler için tasarlanmış, zorlu arazi koşullarında mükemmel performans gösteren motosikletlerdir. RX 125 ve RX 300, yüksek süspansiyon mesafesi sayesinde üstün yol tutuşu sağlar. Off-road severler için ideal olan bu modelleri arazi dağ yolları ve orman içi parkurlarda rahatça kullanabilirsiniz. Diğer yandan Aprilia SX serisi, süpermotor sürüşü için geliştirilmiştir. SX 125, asfalt yolda çevik olduğu kadar stabil sürüş deneyimine imza atar. Her iki model de asfalt yolda hızlanma, viraj alma ve yüksek manevra kabiliyeti ile performans odaklıdır.

Araç Modeli Mart 2025 Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı RX 125 189.000 ₺ SX 125 169.000 ₺

Aprilia Motosikletlerinin Öne Çıkan Özellikleri

Aprilia motosikletleri, performans ve teknolojiyi bir arada sunarak sürücülerine eşsiz bir deneyim yaşatır. Modellerin öne çıkan ortak özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

Aprilia motosikletleri, güçlü motor tork anlamında kusursuza yakın performans sunar, tüm yol tiplerine uygun modeli bulabilirsiniz.

Sürüş konforunu artırmak için gelişmiş süspansiyon teknolojileri kullanır, bu sayede her türlü arazi koşulunda sizi rahat ettirmeye odaklıdır.

Dijital gösterge panel benzeri modern özellikler, güvenliğinizi üst seviyeye taşır.

Aprilia motosikletleri, agresif bir tasarıma sahip olup, aerodinamik yapıları sayesinde hem estetik hem de fonksiyonel açıdan dikkat çeker.

Aprilia 2025 Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

Aprilia 2025 motosiklet fiyatlarını etkileyen birkaç önemli faktör bulunur. Teknolojik yenilikler ve donanım geliştirmeleri, motosikletlerin maliyetini doğrudan etkileyebilir. Örneğin gelişmiş süspansiyon sistemleri ya da yeni gelen popüler renkler gibi eklemeler fiyatları artırabilir. Talep ve arz dengesi de önemli rol oynar; modellerin daha yüksek talep görmesi, fiyatların artmasına neden olabilir.

Aprilia Motosiklet Sahip Olmanın Avantajları

Aprilia motosiklet sahibi olmak, tutku dolu bir yaşam tarzına adım atmak demektir. İtalyan markası, performans, tasarım ve teknolojiyi benzersiz bir şekilde harmanlayarak sürücülere unutulmaz deneyimler sunar. Özellikle RSV4 ve Tuono gibi modelleriyle öne çıkan Aprilia, yarış pistlerinden sokaklara taşınan mühendislik harikalarıyla dikkat çeker. V4 motorlarının gücü, APRC gibi gelişmiş elektronik sistemlerin desteğiyle birleştiğinde, hem günlük kullanımda hem de virajlı yollarda üstün hakimiyet sağlar.

Tasarım açısından bakıldığında, Aprilia motosikletleri İtalyan estetiğinin en güzel örneklerinden biridir. Keskin hatları, kaliteli malzemeleriyle her detayda kusursuzluk hedeflenmiştir. Markanın egzoz sesi motosiklet severler için adeta bir müziktir; özellikle V4 motorunun çıkardığı karakteristik ses, yollarda duyulmak istenen bir melodi gibidir.

Aprilia 2025 Modelleri Hangi Kullanıcılar İçin Uygun?

Aprilia'nın 2025 model motosikletleri, farklı ihtiyaç ve beklentilere hitap eden geniş bir yelpazede kullanıcılar için tasarlanmıştır. Yüksek performans arayan spor motosiklet tutkunları, RS 660 gibi modellerle pist deneyimini sokaklara taşırken, günlük kullanımda çok yönlülük arayanlar Tuareg 660 gibi modellerle şehir içi ve uzun yol keyfini bir arada yaşayabilirsiniz. Adrenalin dolu off-road maceralarına çıkmak isteyenler için Tuareg 650, hafifliğiyle zorlu arazilerde üstün kontrol sunar.

Satın Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler

Aprilia motosiklet satın almadan önce dikkate almanız gereken birkaç önemli faktör bulunur. İlk olarak, kullanım amacınızı net belirlemeniz gerekir; şehir içi sürüş, off-road veya süpermotor gibi farklı kullanım alanlarına göre farklı modeller daha uygun olabilir. Ayrıca, motor gücü ve performans da önemlidir; yeni başlayanlar için daha düşük hacimli modeller tercih edilirken, deneyimli sürücüler daha güçlü motorlara yönelebilir. Bütçenizi göz önünde bulundurarak, ihtiyaçlarınıza en uygun modeli seçmelisiniz.

Borusan Next, ikinci el Aprilia motosiklet sahibi olmanın doğru adresi! Hem araç hem de motosiklet alım sürecinizi kolaylaştıran Borusan Next, geniş hizmet anlayışıyla ihtiyacınız olan her şeyi sunar. Aprilia motorları ile yola çıkmaya hazırsanız, Borusan Next’in sunduğu fırsatlar ve avantajlardan yararlanabilirsiniz. Araba alma rahatlığında Aprilia motosikletinizi keşfedin, sürüş keyfini bir adım öteye taşıyın!

Telif hakkı ve sair fikri mülkiyet hakları Borusan Oto Değerlendirme Pazarlama ve Hizmet A.Ş.’ye (Borusan Next’e) aittir. Ticari amaçla ve/veya yasalarca izin verilen meşru kullanım sayılamayacak şekillerde, kısmen dahi olsa, izin alınmaksızın alıntı yapılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, link verilemez. Blog yazısı içerisinde yer verilen fiyat, teknik veri ve sair hususlar ilgili markaların kamuya açık web sitelerinde 15.03.2025 tarihinde erişilebilen verilerden derlenmiş olup, Borusan Next ilgili bilgilerin doğruluğundan ve yaşanabilecek değişikliklerden sorumlu değildir.