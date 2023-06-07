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Volkswagen Passat 1.6 TDi BlueMotion Impression Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi
Genel Bilgiler
marka
model
model uzantısı
jenerasyon
gövde tipi
yakıt tipi
vites tipi
Özel Bilgiler
plaka
yedek anahtar
kilometre
renk
muayene
lastik tipi
stepne
şasi
motor no
2018 Volkswagen Passat
1.6 TDi BlueMotion Impression
Plaka
35AFR937
35AFR937
141.549
Dizel
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
₺1.279.900
Arabanın Lokasyonu
Özgörkey Otomotiv / İZMİR
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