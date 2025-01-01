OPSİYONLU
Ekspertiz
Toyota Corolla 1.4 D-4D Premium Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi
Ekspertiz Krokisi
Orijinal
Değişen
Boya
Lokal Boyalı
Şasi İşlemi
Araba Hasar Bilgisi Kaydı
Hasar Bilgisi Sorgulama Tarihi
Motor Numarası
|₺4.325,39
|10/16/2025
|******6564
Kaporta Ekspertiz
Parça Adı
Orijinal
Boya
Değişen
Lokal Boyalı
Panel ve Şasi İşlemleri
OPSİYONLU
Toyota Corolla
1.4 D-4D Premium
Plaka
21AGS914
21AGS914
2013
138.129
Dizel
Otomatik
Araba İlanda Değil
