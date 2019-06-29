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Renault Clio 1.5 dCi SportTourer Joy Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi
Genel Bilgiler
Marka
Model
Model Uzantısı
Jenerasyon
Gövde Tipi
Yakıt Tipi
Vites Tipi
Özel Bilgiler
Plaka
Yedek Anahtar
Kilometre
Renk
Muayene
Lastik Tipi
Stepne
Şasi
Motor no
2014 Renault Clio
1.5 dCi SportTourer Joy
Plaka
34KU9193
34KU9193
138.945
Dizel
Manuel
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
500.000 ₺
Arabanın Lokasyonu
Borusan Next Kağıthane / İSTANBUL
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