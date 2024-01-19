    Range Rover Evoque 1.5 PHEV R-Dynamic SE Modelinin Öne Çıkan Özellikleri

    Model Yılı
    Kilometre
    Yakıt Tipi
    Şanzıman Tipi

    Ekspertiz Krokisi

    Orjinal

    Değişen

    Boya

    Lokal Boyalı

    Şasi İşlemi

    Arabanın Kaportası Kusursuz
    Araba Hasar Bilgisi Kaydı
    Hasar Bilgisi Sorgulama Tarihi
    Motor Numarası
    --10/21/2024************T153

    Kaporta Ekspertiz

    Parça Adı
    Orjinal
    Boya
    Değişen
    Lokal Boyalı

    Panel ve Şasi İşlemleri

    İşlem Yok
    İşlem Var
    İşlem Yok
    İşlem Var
    İşlem Yok
    İşlem Var
    İşlem Yok
    İşlem Var
    Range Rover Evoque 2021
    Range Rover Evoque 2021
    Range Rover Evoque 2021
    Range Rover Evoque 2021
    Range Rover Evoque 2021
    Range Rover Evoque 2021
    Range Rover Evoque 2021
    Range Rover Evoque 2021
    Range Rover Evoque 2021
    Range Rover Evoque 2021
    Range Rover Evoque 2021
    Range Rover Evoque 2021
    Range Rover Evoque 2021
    Range Rover Evoque 2021
    Range Rover Evoque 2021
    Range Rover Evoque 2021
    Range Rover Evoque 2021
    Range Rover Evoque 2021
    Range Rover Evoque 2021
    Range Rover Evoque 2021
    Range Rover Evoque 2021
    Range Rover
    Range Rover Evoque
    1.5 PHEV R-Dynamic SE
    Plaka
    20AOP714
    2021
    31.782
    Hybrid
    Otomatik
    Araba İlanda Değil