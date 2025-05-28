Ekspertiz
Opel Astra 1.6 CDTI Elite Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi
Ekspertiz Krokisi
Orjinal
Değişen
Boya
Lokal Boyalı
Şasi İşlemi
Araba Hasar Bilgisi Kaydı
Hasar Bilgisi Sorgulama Tarihi
Motor Numarası
|₺62.965,5
|5/1/2025
|***************4LVL
Kaporta Ekspertiz
Parça Adı
Orjinal
Boya
Değişen
Lokal Boyalı
Panel ve Şasi İşlemleri
Genel Bakış
Donanım
Teknik Özellikler
Satıcı
Opel Astra
1.6 CDTI Elite
Plaka
34NDB048
34NDB048
2017
146.774
Dizel
Otomatik
Araba İlanda Değil
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