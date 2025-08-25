    Mercedes - Benz CLA 200 AMG Modelinin Öne Çıkan Özellikleri

    Model Yılı
    Kilometre
    Yakıt Tipi
    Şanzıman Tipi

    Genel Bilgiler

    marka
    model
    model uzantısı
    jenerasyon
    gövde tipi
    yakıt tipi
    vites tipi
    motor hacmi / motor gücü

    Özel Bilgiler

    plaka
    yedek anahtar
    kilometre
    renk
    muayene
    lastik tipi
    stepne
    şasi
    motor no
    Mercedes - Benz CLA 2014
    Mercedes - Benz CLA 2014
    Mercedes - Benz CLA 2014
    Mercedes - Benz CLA 2014
    Mercedes - Benz CLA 2014
    Mercedes - Benz CLA 2014
    Mercedes - Benz CLA 2014
    Mercedes - Benz CLA 2014
    Mercedes - Benz CLA 2014
    Mercedes - Benz CLA 2014
    Mercedes - Benz CLA 2014
    Mercedes - Benz CLA 2014
    Mercedes - Benz CLA 2014
    Mercedes - Benz CLA 2014
    Mercedes - Benz CLA 2014
    Mercedes - Benz
    2014 Mercedes - Benz CLA
    200 AMG
    Plaka
    34HB7573
    99.240
    Benzin
    Otomatik
    Fiyat
    Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.

    ₺1.550.000

    Arabanın Lokasyonu

    Borusan Oto Avcılar / İSTANBUL
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