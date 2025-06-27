Satılık İkinci El Lexus LBX Fiyatları

1Araba bulundu
İlanları Sırala
Lexus LBX 2024
Lexus LBX 2024
Lexus LBX 2024
Lexus LBX
Lexus LBX

1.5 Hybrid Elegant

2024
14.176
Hibrit
Otomatik
₺1.950.000
Hizmetlerimiz
Araba AlınAraba SatınMotosiklet AlınServis Randevusu Alınİhaleye Katılın
Kurumsal
HakkımızdaBorusan Next NoktalarıKariyer OlanaklarıTuruncu Etik Hattı
Gelişmeler
BlogHaberler ve Duyurular
Gizlilik ve Kullanım
Hüküm ve KoşullarÇerez PolitikasıBilgi Toplumu Hizmetleri
Destek
İletişimMüşteri İletişim FormuSıkça Sorulan Sorularİşlem Rehberi
Araba AlınAraba SatınMotosiklet AlınServis Randevusu Alınİhaleye Katılın
App StorePlay Store
Borusan 40.Yıl ÖzelKuruluşudur
Copyright © 2025