    Jaguar I-PACE HSE Modelinin Öne Çıkan Özellikleri

    Model Yılı
    Kilometre
    Yakıt Tipi
    Şanzıman Tipi

    Genel Bilgiler

    Marka
    Model
    Model Uzantısı
    Jenerasyon
    Gövde Tipi
    Yakıt Tipi
    Vites Tipi
    Motor Hacmi / Motor Gücü

    Özel Bilgiler

    Plaka
    Yedek Anahtar
    Kilometre
    Renk
    Muayene
    Lastik Tipi
    Stepne
    Şasi
    Motor no
    Jaguar I-PACE 2022
    Jaguar I-PACE 2022
    Jaguar I-PACE 2022
    Jaguar I-PACE 2022
    Jaguar I-PACE 2022
    Jaguar I-PACE 2022
    Jaguar I-PACE 2022
    Jaguar I-PACE 2022
    Jaguar I-PACE 2022
    Jaguar I-PACE 2022
    Jaguar I-PACE 2022
    Jaguar I-PACE 2022
    Jaguar I-PACE 2022
    Jaguar I-PACE 2022
    Jaguar I-PACE 2022
    Jaguar I-PACE 2022
    Jaguar I-PACE 2022
    Jaguar I-PACE 2022
    Jaguar I-PACE 2022
    Jaguar I-PACE 2022
    Jaguar I-PACE 2022
    Jaguar I-PACE 2022
    Jaguar
    Jaguar I-PACE
    HSE
    Plaka
    33ALJ773
    2022
    34.554
    Elektrik
    Otomatik
    Fiyat
    Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.

    2.938.000 ₺

    Arabanın Lokasyonu

    Borusan Oto Adana-Mersin / MERSİN
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