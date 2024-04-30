    Jaguar I-PACE SE Modelinin Öne Çıkan Özellikleri

    Model Yılı
    Kilometre
    Yakıt Tipi
    Şanzıman Tipi

    Genel Bilgiler

    Marka
    Model
    Model Uzantısı
    Jenerasyon
    Gövde Tipi
    Yakıt Tipi
    Vites Tipi
    Motor Hacmi / Motor Gücü

    Özel Bilgiler

    Plaka
    Yedek Anahtar
    Kilometre
    Renk
    Muayene
    Lastik Tipi
    Stepne
    Şasi
    Motor no
    Jaguar I-PACE 2020
    Jaguar I-PACE 2020
    Jaguar I-PACE 2020
    Jaguar I-PACE 2020
    Jaguar I-PACE 2020
    Jaguar I-PACE 2020
    Jaguar I-PACE 2020
    Jaguar I-PACE 2020
    Jaguar I-PACE 2020
    Jaguar
    Jaguar I-PACE
    SE
    Plaka
    06PC564
    2020
    38.190
    Elektrik
    Otomatik
    Fiyat
    Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.

    2.234.000 ₺

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