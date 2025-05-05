Ford Focus 1.5 TDCi Titanium Modelinin Öne Çıkan Özellikleri

Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi

Ekspertiz Krokisi

Orjinal

Orjinal

Değişen

Değişen

Boya

Boya

Lokal Boyalı

Lokal Boyalı

Şasi İşlemi

Şasi İşlemi

Araba Hasar Bilgisi Kaydı
Hasar Bilgisi Sorgulama Tarihi
Motor Numarası
--5/5/2025***4689

Kaporta Ekspertiz

Parça Adı
Orjinal
Boya
Değişen
Lokal Boyalı

Panel ve Şasi İşlemleri

Ford Focus 2017
Ford Focus 2017
Ford Focus 2017
Ford Focus 2017
Ford Focus 2017
Ford Focus 2017
Ford Focus 2017
Ford Focus 2017
Ford Focus 2017
Ford Focus 2017
Ford Focus 2017
Ford Focus 2017
Ford Focus 2017
Ford
Ford Focus
1.5 TDCi Titanium
Plaka
34AIV010
2017
169.680
Dizel
Otomatik
Araba İlanda Değil
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