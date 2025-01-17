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Ford Focus 1.5 EcoBlue Titanium Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi
Genel Bilgiler
marka
model
model uzantısı
jenerasyon
gövde tipi
yakıt tipi
vites tipi
motor hacmi / motor gücü
Özel Bilgiler
plaka
yedek anahtar
kilometre
renk
muayene
lastik tipi
stepne
şasi
motor no
2020 Ford Focus
1.5 EcoBlue Titanium
Plaka
35AV0202
35AV0202
117.079
Dizel
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
₺1.199.900
Arabanın Lokasyonu
Özgörkey Otomotiv / İZMİR
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